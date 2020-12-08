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Новини Агресія Росії проти України
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За минулі вихідні місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 220 порушень "тиші", від початку перемир'я - 3218

За минулі вихідні місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 220 порушень

За вихідні 5-6 грудня СММ ОБСЄ зафіксувала 134 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та 89 таких порушень у Луганській. Також було зафіксовано вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ.

Так, У Донецькій області з вечора 4 до вечора 6 грудня СММ зафіксувала 134 порушення режиму припинення вогню, більшість з яких (зокрема 20 вибухів невизначеного походження) зафіксовано на південний захід від Донецької фільтрувальної станції (ДФС, 15 км на північ від Донецька). За попередній звітний період в області зафіксовано 57 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області з вечора 4 до вечора 6 грудня Місія зафіксувала 89 порушень режиму припинення вогню, зокрема 74 вибухи невизначеного походження, в районі на північний схід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська). За попередній звітний період в області зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Зазначається також, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 3218 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 1341 вибух, 100 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 37 спалахів дульного полум'я і 38 освітлювальних ракет, а також 1702 черги і постріли).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши гранатомети і кулемети. Втрат немає, - штаб ОС

Автор: 

ОБСЄ (3502) обстріл (28316) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+6
А наш херштаб всього чотири штуки...
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08.12.2020 08:20
+3
а в нашого блазня в голові все добре, як брехало так і бреше. чорт!
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08.12.2020 08:08
+2
Врёт слепое ОБСЕ. Им нужно сводки от штаба ООС читать, там 95й квартал истинную правду пишет.
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08.12.2020 08:32
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а в нашого блазня в голові все добре, як брехало так і бреше. чорт!
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08.12.2020 08:08 Відповісти
За минулі вихідні місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 220 порушень "тиші", від початку перемир'я - 3218 - Цензор.НЕТ 5820За минулі вихідні місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 220 порушень "тиші", від початку перемир'я - 3218 - Цензор.НЕТ 4766За минулі вихідні місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 220 порушень "тиші", від початку перемир'я - 3218 - Цензор.НЕТ 7788За минулі вихідні місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 220 порушень "тиші", від початку перемир'я - 3218 - Цензор.НЕТ 1843
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08.12.2020 08:35 Відповісти
Это ОБСЕ врет внаглую,а не наш главковерх-миролюбец
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08.12.2020 09:58 Відповісти
мыр мля!
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08.12.2020 08:14 Відповісти
А наш херштаб всього чотири штуки...
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08.12.2020 08:20 Відповісти
Бо наші не рахують кожен постріл- то ОБСЄ тільки має час та натхнення для цього.
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08.12.2020 08:50 Відповісти
Нам не нужна Правда ! ... . .
..


Нам нужна Победа -- Проханов ( рф ) - -.


..Вот все


.- что нужно знать о росЦякии МЕЛЬДОНИЕВССКОЙ ,


о ее "истории " ,


спорте и


ПОЛИТИКЕ ! - -.........


.
..????????
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08.12.2020 08:27 Відповісти
Раньше ОБСЕ половины обстрелов не видели, теперь у них 220 обстрелов у говнокомандующего 4. Тут 2 варианта, или ОБСЕ прозрело, или нашей армией командуют враги.
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08.12.2020 08:28 Відповісти
Они и сейчас не видят, потому что русские мониторят ОБСЕ и при их присутствии не стреляют, к тому же 50% состава ОБСЕ это руснявые. ОБСЕ работает только днём и не больше 8 часов с учётом дороги и обеденным перерывом. То, что докладывает ОБСЕ это случайно зафиксированные случаи нарушений.
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08.12.2020 08:35 Відповісти
Врёт слепое ОБСЕ. Им нужно сводки от штаба ООС читать, там 95й квартал истинную правду пишет.
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08.12.2020 08:32 Відповісти
За минулі вихідні місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 220 порушень "тиші", від початку перемир'я - 3218 - Цензор.НЕТ 4553
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08.12.2020 08:40 Відповісти
Це якщо сліпі і глухі кацапські працівники ОБСЕ побачили 220 обстрілів і вибухів за 2 дні, а ще відкидаємо, що вони не бажали бачити - то це повноцінні дії окопної війни. Просто не йдуть танки і не летять літаки.То які заяви будуть робити наші слуги в міжнародні організації для продовження, чи посилення санкцій? Вони роблять все, щоб ці санкції зняти.
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08.12.2020 08:44 Відповісти
 
 