За минулі вихідні місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 220 порушень "тиші", від початку перемир'я - 3218

За вихідні 5-6 грудня СММ ОБСЄ зафіксувала 134 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та 89 таких порушень у Луганській. Також було зафіксовано вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ.

Так, У Донецькій області з вечора 4 до вечора 6 грудня СММ зафіксувала 134 порушення режиму припинення вогню, більшість з яких (зокрема 20 вибухів невизначеного походження) зафіксовано на південний захід від Донецької фільтрувальної станції (ДФС, 15 км на північ від Донецька). За попередній звітний період в області зафіксовано 57 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області з вечора 4 до вечора 6 грудня Місія зафіксувала 89 порушень режиму припинення вогню, зокрема 74 вибухи невизначеного походження, в районі на північний схід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська). За попередній звітний період в області зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Зазначається також, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 3218 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 1341 вибух, 100 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 37 спалахів дульного полум'я і 38 освітлювальних ракет, а також 1702 черги і постріли).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши гранатомети і кулемети. Втрат немає, - штаб ОС