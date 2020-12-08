В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860

В Україні станом на ранок вівторка, 8 грудня, зафіксовано 10 811 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 12 860 осіб, померли 195 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 12 860 осіб. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 319 осіб;

летальних випадків – 195;

одужало – 12 860 осіб;

здійснено тестувань за добу – 55 070 (зокрема методом ПЛР – 30 718, методом ІФА – 24 352).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 832 758 осіб;

одужало – 436 564 особи;

летальних випадків – 13 928;

проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях", - розповів Степанов.



