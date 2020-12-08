В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860
В Україні станом на ранок вівторка, 8 грудня, зафіксовано 10 811 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 12 860 осіб, померли 195 пацієнтів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 12 860 осіб. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 319 осіб;
летальних випадків – 195;
одужало – 12 860 осіб;
здійснено тестувань за добу – 55 070 (зокрема методом ПЛР – 30 718, методом ІФА – 24 352).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 832 758 осіб;
одужало – 436 564 особи;
летальних випадків – 13 928;
проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У нас с сегодняшнего дня Локдаун + Ausgangssperre. Вчера пропуска новые выдали.
https://www.bayern.de/
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/ne-bulo-komu-vynesty-v-odeskii-likarni-khvori-piat-hodyn-prolezhaly-v-palati-z-nebizhchykom-video-355364.html
Столпились человек пять. Продавщица без маски и кашляет.
На моё замечание - нагрубила и маску не одела.
Бараны молчат...
А виновато Правительство, да. )))
- Вы чего кашляете? У Вас коровавирус?!
- Да нет. Просто туберкулёз.
- А... Ну слава Богу!
"не положит вы ковидную палату." - а тестируют только тех кого положили в ковидную палату?
https://uainfo.org/blognews/1607341672--neobhidno-vvoditi-*******-u-derzhspozhivsluzhbi-sprostuvali.html
Реальну картину зможе показати лише масове тестування.
Це міністру охорони смерті присилали ще в листопаді :
420600
435100
411200
448900Сильно уменьшилось?
Ще треба затримку в часі (на обробку тестів) враховувати.
Це якщо вірити усім цим цифрам... І в те, що вірус може бути знайдений тестом, що не відповідає реальності.
Якщо б усіх почали тестувати на герпес, була б та сама картина. Хоча ні, трохи гірша.
У нас нет и не было тестирования всех тесты в подавляющем большинстве делаются по симптомам, собственно как и в большинстве других стран.
1 день - робимо 1000 тестів - отримуємо 700 заражених.
2 день - робимо 2000 тестів - отримуємо 1400 випадків.
3 день - 3000 тестів - 2100 випадків
і так далі.
О БОЖЕ ПАНДЕМІЯ! ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ!
Разные вирусы, разные заболевания, разная реакция организма, разная смертность и т.д.
Вы еще сравните с обычной простудой...
Вы из тех кто "корона не страшнее гриппа"?
Или Вы всерьез думаете, что если бы в начале июня делали 60-80 тысяч тестов в день, то и цифры заболевания были такими же в районе 10-15 тыс?
2) А чим вона страшніша? Хіба, що тим, що через грип інші хвороби не зникли. А от через корону навіть грип зник з обличчя планети.
Але навіть за тою сфальшованою статистикою летальність ковіду 0,23% (0,05% серед людей. молодших 70 років). Це повинно бути страшним?
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
3) Щодо тестів. Спочатку ознайомся з цим. А потім поговоримо.
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
2. Когда Вашему родственнику откажут от госпитализации по причине отсутствия мест и он умрет, тогда вы поймете чем она страшна. Можете у итальянцев поспрашивать.
"А от через корону навіть грип зник з обличчя планети" - кто Вам такую глупость сказал?
3. Ознакомилсяб и? Какое это отношение имеет к натягиванию Вами совы на глобус?
Дослідження або є, або його немає. І по факту його немає.
2. "Реанімація на 2 ліжка забита на 100%?"
Спитайте італійців, чи було достатньо у них палат інтенсивної терапії в 2016/17, коли Європою гуляв грип. І чому тоді в усіх місцевих газетах писали про колапс медичної системи.
Мабуть, це підступний вірус зменшує потужності медицини та ховає від хворих кисневі концентратори.
"кто Вам такую глупость сказал?" ВООЗ
3. Я натягую? Може, медики натягують, коли встановлюють діагноз "ковід" за тестом, який менш достовірний, ніж підкидання монетки?
2. ВООЗ такую глупость не говорил. Это Вы придумали.
"Спитайте італійців, чи було достатньо у них палат інтенсивної терапії в 2016/17" - видимо не было, но и смертей от того гриппа было в разы меньше.
3. Подбрасыванием монетки занимаетесь как раз Вы. Причем Вас устраивает качество тестов, когда Вы говорите про смертность. Л - логика...
2. Якщо Ви чогось не знаєте, Це не означає що цього не було.
https://www.dailymail.co.uk/health/article-8875201/Has-Covid-killed-flu.html?ito=social-twitter_mailonline&__twitter_impression=true https://www.dailymail.co.uk/health/article-8875201/Has-Covid-killed-flu.html
Ага, менше. 25000 італійців тоді померло за сезон. Дрібничка.
3. Плутаєш летальність і смертність До речі, при визначенні летальності ковіду використовувалися дані не за плр-тестами, а за тестами на антитіла. Але то таке. Подробиці, які ти, схоже, не здатний усвідомити.
2. Дайли майл это не ВООЗ и это очевидно
А от ковид за неполный "сезон" умерло 60 000, т.е. в разы меньше
3. Из твоей же ссылки данные брались по всем тестам...
2. Є ці дані і на сайті ВООЗ.
"А от ковид за неполный "сезон" умерло 60 000, т.е. в разы меньше"
Може, зразу 600000? Все одно доказів немає. Лише фальшиві плр-тести, за якими навіть мотоцикліст, що загинув в дтп, вмер від коронавірусу.
3. Тобі відомо слово "серологічний"?
Летальність - це співвідношення кількості усіх померлих (в даному разі ІЗ коронавірусом, і дійсно використовується фальшива оф. статистика, в яку в якості померлих від ковіду занесені усі підряд) до кількості усіх інфікованих. Так от другий показник оцінюється за даними серологічних досліджень в різних регіонах світу.
Можемо для достовірності перший (намальований за фальшивими плр-тестами) зменшити в кілька разів. Ну тоді летальність вийде ще меншою.
А для повної відповідності треба ще враховувати дослідження швейцарських, шведських та інших імунологів про те, що лише у приблизно 20% інфікованих утворюються антитіла.
Тобто можна ще на 5 поділити. Навіть до 0,1% не натягується... Яка там летальність у сезонного грипу?
2. Нет данных на сайте ВОЗ
"Може, зразу 600000? Все одно доказів немає. " - на сайте ВОЗ
https://covid19.who.int/
или Вы тут верите ВОЗ, тут не верите? ))
3. А тебе известны слова "в твоей же ссылке"? Или опять дурачка включаем?
В нас протестували всіх працівників шкіл .від прибиральниці до директора ..
Чверть (25 % ) .. вже з антителами. тобто перехворівщих !
420600
435100
411200
448900
6. Der Konsum von Alkohol ist in Innenstädten und sonstigen Orten unter freiem Himmel untersagt.
6. Запрещается употребление алкоголя в центре города и других местах на свежем воздухе.
...хоть вообще гулять не выходи -- смысла нет...*(
Інші, адекватні, миють руки регулярно з дитинства.