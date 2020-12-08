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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860

В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860

В Україні станом на ранок вівторка, 8 грудня, зафіксовано 10 811 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 12 860 осіб, померли 195 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 12 860 осіб. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860 03госпіталізовано – 1 319 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860 03летальних випадків – 195;

В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860 03одужало – 12 860 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860 03здійснено тестувань за добу – 55 070 (зокрема методом ПЛР – 30 718, методом ІФА – 24 352).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860 08захворіло – 832 758 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860 08одужало – 436 564 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860 08летальних випадків – 13 928;

В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860 08проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860 12

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860 - Цензор.НЕТ 5206
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08.12.2020 08:23
+15
Зелена влада не може без брехні: щоб Степанов втримався у кріслі, щоб Зеленський запостив новий відосик про перемогу над ковідом, вони просто почали менше тестувати. Сімейним лікарям (в мене сестра медпрацівник) наказали не направляти на тестування легкі та середні випадки. При тестуванні затягують результати, посилаються на неможливість проведення у зв'язку з відсутністю лаб. матеріалів. Тому крива нових випалків полізла вниз. Це злочин, так як люди розслабяться, перестануть носити маски: а що, Зеленський сказав, що "інтелектуальний карантин" подіяв.
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08.12.2020 08:16
+10
https://censor.net/ru/news/3235407/minzdrav_sokratil_testirovanie_chtoby_pokazat_snijenie_epidemii_koronavirusa_leros

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08.12.2020 08:16
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Зелена влада не може без брехні: щоб Степанов втримався у кріслі, щоб Зеленський запостив новий відосик про перемогу над ковідом, вони просто почали менше тестувати. Сімейним лікарям (в мене сестра медпрацівник) наказали не направляти на тестування легкі та середні випадки. При тестуванні затягують результати, посилаються на неможливість проведення у зв'язку з відсутністю лаб. матеріалів. Тому крива нових випалків полізла вниз. Це злочин, так як люди розслабяться, перестануть носити маски: а що, Зеленський сказав, що "інтелектуальний карантин" подіяв.
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08.12.2020 08:16 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860 - Цензор.НЕТ 5206
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08.12.2020 08:23 Відповісти
Брехливи зелені шулери! Надурили народ передвиборними обіцянками - раз. Надурили статистікою по ковіду - два ! Чи буде третій раз ..?В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860 - Цензор.НЕТ 6326
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08.12.2020 09:15 Відповісти
Тестирование не лечит.Лечит врач,а ему важна симптоматика,а не брехливый тест.И Степанов с Зелей не лечат.Лечит врач.Если врач хороший,то и лечение адекватное.
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08.12.2020 09:15 Відповісти
Да знаємо ми, кеп, що статистіка не лікуює, а навіщо вона тоді взагалі існує? Навіщо всі країни світу тестують? Не підскажеш, люб.язний ?
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08.12.2020 09:53 Відповісти
Бизнес,и только бизнес,любезный.Миллиарды орда пытается на своих фуфломицинах заработать.Оттого и кибератаки на конкурентов и лживая пропаганда.А самым важным средством упреждения урагана ковида-соблюдение населением санитарных правил.А они у всех стран почти идентичны.Германия ,к примеру,сократила срок самоизоляции при ковиде до 5 дней с момента первых признаков.
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08.12.2020 10:15 Відповісти
Шёл бы ты лучше мешки ворочать, звездобол... ...ходють тут всякие немцы с рязанскими мордами...

У нас с сегодняшнего дня Локдаун + Ausgangssperre. Вчера пропуска новые выдали.
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08.12.2020 13:21 Відповісти
https://www.bayern.de/ https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-6-dezember-2020/?seite=1617


https://www.bayern.de/
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08.12.2020 13:27 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3235407/minzdrav_sokratil_testirovanie_chtoby_pokazat_snijenie_epidemii_koronavirusa_leros

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08.12.2020 08:16 Відповісти
не видно никаких сокращений тестированиий , просто уже переболело очень много людей, более 20%, причем это самая социально активная часть населения, поєтому база для заражения Ковид уменьшилась и мы выходим на плато в декабре. о чем собвственно еще осенью говорил ряд настоящих врачей - это не степановы-радуцкие-голубовские и ваши Леросы тоже, которые фигуры политические, а именно реальные специалисты. В частности это прогноз иммунолога Волянского. Все идет согласно науке а не истерикам Голубовких-Рубанов.
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08.12.2020 08:22 Відповісти
Плато было в июне. Или то не плато было?)
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08.12.2020 10:33 Відповісти
Снизили почти в три раза количество тестирований и бодро рапортуют.. Нужно просто прекратить тестировать и заболевших не будет.
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08.12.2020 08:18 Відповісти
нифига не в три, было +-70к сейчас 55к
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08.12.2020 08:42 Відповісти
а на сколько % снизилась заболеваемость? зависимость прямая?)))
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08.12.2020 09:16 Відповісти
"Нужно просто прекратить тестировать" - тебе нужно срочно в школу, математику учить
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08.12.2020 08:49 Відповісти
Не було кому винести..: В одеській лікарні хворі п'ять годин пролежали в палаті з небіжчиком (відео)

https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/ne-bulo-komu-vynesty-v-odeskii-likarni-khvori-piat-hodyn-prolezhaly-v-palati-z-nebizhchykom-video-355364.html
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08.12.2020 08:19 Відповісти
Блин, реально как-то стрёмно... В данный момент среди моих знакомых и по работе у подрядчиков - очень много заболевших, очень много - не характерно для простудного сезона... А по цифрах уменьшается, что за фокус?
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08.12.2020 08:24 Відповісти
Дядя,у нас пол города больных,кого ты лечишь?
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08.12.2020 08:25 Відповісти
Вы хотели сказать: полсела?
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08.12.2020 08:30 Відповісти
Пусть будет пол села,40000 населения
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08.12.2020 08:35 Відповісти
зеленые гомодрилы для того чтобы сокрыть масштабы короновирусного писдеца в стране вызванного собственной преступной халатностью и нецелевым использованием короновирусных денег, просто начали публиковать фейковые данные по колличеству заболевших.
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08.12.2020 08:31 Відповісти
В супермаркете 80 процентов покупателей ходят, высунув свои сопливые шнобеля из под маски. А виновато, конешно, правительство.
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08.12.2020 08:39 Відповісти
Они считают, если рот закрыт, то они и окружающие защищены.
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08.12.2020 08:45 Відповісти
Любимые намордники при тупости не помогали, не помогают и не помогут
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08.12.2020 10:35 Відповісти
Каким образом асфальтирование дорого из короновирусного фонда помогло в борьбе с ковидом?
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08.12.2020 12:01 Відповісти
Маленький магазинчик "больше 2х не входить".
Столпились человек пять. Продавщица без маски и кашляет.
На моё замечание - нагрубила и маску не одела.
Бараны молчат...
А виновато Правительство, да. )))
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08.12.2020 08:32 Відповісти
Чудеса в решете
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08.12.2020 08:43 Відповісти
Как уже этот коронавирус надоел, когда лекарство будет 100% вылечивающее.
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08.12.2020 08:44 Відповісти
никогда, лекарство - это твой иммунитет
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08.12.2020 08:50 Відповісти
Потом,чуть позже,есчо ничего непонятно по распилу бабла...
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08.12.2020 08:53 Відповісти
Вимагаємо негайного карантину для садочків і закладів освіти!
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08.12.2020 08:45 Відповісти
ты на Цензоре в комментах требуешь? С таким успехом можно еще в сортлото написать....
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08.12.2020 08:51 Відповісти
Зараз тестують лише осіб з пневмонією.
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08.12.2020 08:52 Відповісти
это что же получается 55 000 тестов, корона у 11 000, остальные 44 000 просто пневания? Серьезно? В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860 - Цензор.НЕТ 4738)))
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08.12.2020 09:03 Відповісти
- Кхе-кхе.
- Вы чего кашляете? У Вас коровавирус?!
- Да нет. Просто туберкулёз.
- А... Ну слава Богу!
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08.12.2020 09:15 Відповісти
Тесты для мнительных.Многие тестируются по 5 раз на день.А врачу,как в старые добрые времена важна симптоматика.Пока у тебя сатурация в норме и лёгкие чистые никто тебя не положит вы ковидную палату..Короче участковому врачу виднее.
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08.12.2020 09:19 Відповісти
т.е. люди с пневмонией тестируются по 5 раз на день?
"не положит вы ковидную палату." - а тестируют только тех кого положили в ковидную палату?
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08.12.2020 09:22 Відповісти
Тестирование нужно для выезжающих,обслуги бессимптомной.А воспаление лёгких( пневмонию)участковый врач и без рентгена определит слёту.Тестирование нужно для ковидных,чтобы вернуть потраченные средства на лечение.Всё.
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08.12.2020 09:52 Відповісти
абсолютно согласен, но ксении это объясните, а то у нее "Зараз тестують лише осіб з пневмонією."
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08.12.2020 09:54 Відповісти
Не, по логике Ксюши у них корона с пневмонией
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08.12.2020 11:30 Відповісти
Аппарат ивл ,если до него дошло положение больного редко спасает .Что бы в таком состоянии организм насыщался кислородом ,мешает слизь в виде плёнки на лёгких .И качай кислород, или не качай -толку ноль .Но есть выход -чтобы частично убрать слизь люди уже придумали ,-нужно намочить спиртом ткань ,или через ингалятор и дышать по 5 -10 минут парами пищевого спирта или водки .И всё ! Человек сможет насытить кровь кислородом.Так как пары спирта растворяют слизь , так же как ацетон пенопласт .Это придумал не я ,но есть ролик в ютубе .
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08.12.2020 09:16 Відповісти
Кацапсина, йді зі своїм бояришніком... за пАААрєбрік. Сволота брехлива, як наші зелені
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08.12.2020 09:17 Відповісти
Ти перш ніж грубити людині поцікався у будь-якого лікаря про цей метод і він тобі підтвердить,що пари спирту дійсно полегшують дихання при пневмонії та ГРВІ.Раніше,коли в користуванні були кисневі подушки,рекомендували перед під'єднанням нанести в маску кілька крапель спирту.
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08.12.2020 10:19 Відповісти
Ролики в ютубе - это высший пилотаж, 100% правда, каждый из нас презЕдент и каждый из нас дохтор
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08.12.2020 10:40 Відповісти
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/ne-bulo-komu-vynesty-v-odeskii-likarni-khvori-piat-hodyn-prolezhaly-v-palati-z-nebizhchykom-video-355364.html
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08.12.2020 09:16 Відповісти
"Необхідно вводити локдаун": у Держспоживслужбі спростували покращення ситуації з коронавірусом

https://uainfo.org/blognews/1607341672--neobhidno-vvoditi-*******-u-derzhspozhivsluzhbi-sprostuvali.html
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08.12.2020 09:19 Відповісти
Ляшко -главный.Как скажет ,так и будет.Ему ни Степанов,ни Шмыгаль,ни Зеля не указ.Остальные-пустобрёхи
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08.12.2020 09:21 Відповісти
Фокус-покус.І нікакого мошенства !
В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860 - Цензор.НЕТ 2184

В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860 - Цензор.НЕТ 9918
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08.12.2020 09:33 Відповісти
тссс, по секрету, сравнивать кол-во тестирований за четверг и за воскресение - очень глупо
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08.12.2020 09:36 Відповісти
Вказується залежність кількості офіційно зареєстрованих випадків від кількості проведених тестувань. (хоч офіційно враховують лише після ПЛР-тестів). Адміністративно-маніпулятивними методами "подолати" епідемію можна на короткий строк.Далі-розплата.
Реальну картину зможе показати лише масове тестування.
Це міністру охорони смерті присилали ще в листопаді :
В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860 - Цензор.НЕТ 9462
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08.12.2020 10:25 Відповісти
еще раз по секрету, сравнивать кол-во тестирований в будни и в выходные - очень глупо.
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08.12.2020 10:32 Відповісти
20 листопада це п'ятниця
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08.12.2020 13:09 Відповісти
20 ноября публиковались данные за 19 ноября, т.е. четверг, 21 ноября публиковались данные за 20 ноября, т.е. пятницу.
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08.12.2020 13:35 Відповісти
Ну тим більше. Раніше в будні робили 70 і більше тисяч тестів. Зараз 50-55 тисяч. Зменшення!
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08.12.2020 15:47 Відповісти
раньше в будки делали и 60 и 65 и 70 и даже 80 бывало, а вот кол-во тестов за последние 4 недели:

420600
435100
411200
448900Сильно уменьшилось?
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08.12.2020 15:52 Відповісти
Я добре знаю, що в травні-червні робили близько 5 тисяч тестів і отримували 700-800 випадків на добу.
Ще треба затримку в часі (на обробку тестів) враховувати.

Це якщо вірити усім цим цифрам... І в те, що вірус може бути знайдений тестом, що не відповідає реальності.
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08.12.2020 15:55 Відповісти
поэтому брать ко-во тестов в какой-то день неделю, месяц, пол года назад и сегодня - верх глупости. Необходимо смотреть в разрезе как минимум недели и уже из этих данных делать какието выводы.
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08.12.2020 16:05 Відповісти
На початку літа за тиждень робили 30-40 тисяч тестів.
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08.12.2020 16:14 Відповісти
И? обращались делали, у нас нет поголовного тестирования.
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08.12.2020 16:18 Відповісти
Це говорить про те,що ми маємо справу з пандемією фальшивих тестів.

Якщо б усіх почали тестувати на герпес, була б та сама картина. Хоча ні, трохи гірша.
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08.12.2020 16:33 Відповісти
что за глупость?
У нас нет и не было тестирования всех тесты в подавляющем большинстве делаются по симптомам, собственно как и в большинстве других стран.
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08.12.2020 16:37 Відповісти
Розжовую. В організмі 60-80% населення присутній вірус герпесу.
1 день - робимо 1000 тестів - отримуємо 700 заражених.
2 день - робимо 2000 тестів - отримуємо 1400 випадків.
3 день - 3000 тестів - 2100 випадків
і так далі.

О БОЖЕ ПАНДЕМІЯ! ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ!
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08.12.2020 16:39 Відповісти
Еще раз что за глупость?
Разные вирусы, разные заболевания, разная реакция организма, разная смертность и т.д.
Вы еще сравните с обычной простудой...
Вы из тех кто "корона не страшнее гриппа"?
Или Вы всерьез думаете, что если бы в начале июня делали 60-80 тысяч тестов в день, то и цифры заболевания были такими же в районе 10-15 тыс?
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08.12.2020 16:45 Відповісти
1) В тебе, сподіваюсь, є посилання на наукове дослідження, в якому сарс-ков-2 ізолювали та виділили в чистому вигляді?
2) А чим вона страшніша? Хіба, що тим, що через грип інші хвороби не зникли. А от через корону навіть грип зник з обличчя планети.
Але навіть за тою сфальшованою статистикою летальність ковіду 0,23% (0,05% серед людей. молодших 70 років). Це повинно бути страшним?
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

3) Щодо тестів. Спочатку ознайомся з цим. А потім поговоримо.
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
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08.12.2020 16:52 Відповісти
1. Лично у меня нет, я не пециалист, как и Вы
2. Когда Вашему родственнику откажут от госпитализации по причине отсутствия мест и он умрет, тогда вы поймете чем она страшна. Можете у итальянцев поспрашивать.
"А от через корону навіть грип зник з обличчя планети" - кто Вам такую глупость сказал?
3. Ознакомилсяб и? Какое это отношение имеет к натягиванию Вами совы на глобус?
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08.12.2020 17:15 Відповісти
1. До чого тут спеціаліст я/ти чи ні? Може, треба бути професором фізики, щоб знати, що напруга 220В вбиває?
Дослідження або є, або його немає. І по факту його немає.

2. "Реанімація на 2 ліжка забита на 100%?"
Спитайте італійців, чи було достатньо у них палат інтенсивної терапії в 2016/17, коли Європою гуляв грип. І чому тоді в усіх місцевих газетах писали про колапс медичної системи.
Мабуть, це підступний вірус зменшує потужності медицини та ховає від хворих кисневі концентратори.

"кто Вам такую глупость сказал?" ВООЗ

3. Я натягую? Може, медики натягують, коли встановлюють діагноз "ковід" за тестом, який менш достовірний, ніж підкидання монетки?
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08.12.2020 17:32 Відповісти
1. То что его нет у Вас не значит что его нет вообще.
2. ВООЗ такую глупость не говорил. Это Вы придумали.
"Спитайте італійців, чи було достатньо у них палат інтенсивної терапії в 2016/17" - видимо не было, но и смертей от того гриппа было в разы меньше.
3. Подбрасыванием монетки занимаетесь как раз Вы. Причем Вас устраивает качество тестов, когда Вы говорите про смертность. Л - логика...
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08.12.2020 17:40 Відповісти
1. Його ні у кого немає.
2. Якщо Ви чогось не знаєте, Це не означає що цього не було.
https://www.dailymail.co.uk/health/article-8875201/Has-Covid-killed-flu.html?ito=social-twitter_mailonline&__twitter_impression=true https://www.dailymail.co.uk/health/article-8875201/Has-Covid-killed-flu.html

Ага, менше. 25000 італійців тоді померло за сезон. Дрібничка.

3. Плутаєш летальність і смертність До речі, при визначенні летальності ковіду використовувалися дані не за плр-тестами, а за тестами на антитіла. Але то таке. Подробиці, які ти, схоже, не здатний усвідомити.
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08.12.2020 17:47 Відповісти
1. Логика не Ваш конек.
2. Дайли майл это не ВООЗ и это очевидно
А от ковид за неполный "сезон" умерло 60 000, т.е. в разы меньше
3. Из твоей же ссылки данные брались по всем тестам...
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08.12.2020 17:54 Відповісти
1. Надавати аргументи - не твій метод.
2. Є ці дані і на сайті ВООЗ.

"А от ковид за неполный "сезон" умерло 60 000, т.е. в разы меньше"

Може, зразу 600000? Все одно доказів немає. Лише фальшиві плр-тести, за якими навіть мотоцикліст, що загинув в дтп, вмер від коронавірусу.

3. Тобі відомо слово "серологічний"?
Летальність - це співвідношення кількості усіх померлих (в даному разі ІЗ коронавірусом, і дійсно використовується фальшива оф. статистика, в яку в якості померлих від ковіду занесені усі підряд) до кількості усіх інфікованих. Так от другий показник оцінюється за даними серологічних досліджень в різних регіонах світу.
Можемо для достовірності перший (намальований за фальшивими плр-тестами) зменшити в кілька разів. Ну тоді летальність вийде ще меншою.
А для повної відповідності треба ще враховувати дослідження швейцарських, шведських та інших імунологів про те, що лише у приблизно 20% інфікованих утворюються антитіла.
Тобто можна ще на 5 поділити. Навіть до 0,1% не натягується... Яка там летальність у сезонного грипу?
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08.12.2020 18:03 Відповісти
1. Я привет аргумент ,то ты продолжаешь изображать дурачка, хотя может и не проолжаешь
2. Нет данных на сайте ВОЗ
"Може, зразу 600000? Все одно доказів немає. " - на сайте ВОЗ
https://covid19.who.int/

или Вы тут верите ВОЗ, тут не верите? ))
3. А тебе известны слова "в твоей же ссылке"? Или опять дурачка включаем?
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08.12.2020 18:06 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860 - Цензор.НЕТ 3344
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08.12.2020 09:41 Відповісти
Раньше в будние дни делали по 75 тыс тестов а сейчас только 55 тыс, но зато Степанов гордо рапортует о снижении заболеваемости.
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08.12.2020 09:47 Відповісти
и по 60 и по 65 и по 70 и даже пару раз было 78.
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08.12.2020 10:00 Відповісти
..Гонять тут на тестування ..Мало мало ...
В нас протестували всіх працівників шкіл .від прибиральниці до директора ..
Чверть (25 % ) .. вже з антителами. тобто перехворівщих !
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08.12.2020 09:47 Відповісти
Де це працівників шкіл тестували, де така розкіш ???? Ню-ню ...
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08.12.2020 09:54 Відповісти
Тут важно беречь своих,да и чужих стариков.Они -главная жертва ковида.Моя родственница заболела от сына.Тот перехворал ,как простудой,даже на работу ходил ,а она лежит в ковидной больнице с низкой сатурацией и задыхается.И мы молимся всей большой роднёй.
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08.12.2020 09:58 Відповісти
Проблема дебилов у власти как раз и состоит в том , что они именно дебилы и не понимают , что им уже не верит не кто . Любому имбецилу понятно , что у нас не больных стало меньше , а тестов стали делать меньше , потому и статистика поменялась.
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08.12.2020 12:11 Відповісти
кол-во тестов за последние 4 недели

420600
435100
411200
448900
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08.12.2020 13:38 Відповісти
Пандемія фальшивих тестів. Більше тестів - більше "випадків". Менше тестів - менше "випадків".
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08.12.2020 13:10 Відповісти
У вас ещё Воля на воле... -- а у нас:

6. Der Konsum von Alkohol ist in Innenstädten und sonstigen Orten unter freiem Himmel untersagt.

6. Запрещается употребление алкоголя в центре города и других местах на свежем воздухе.

...хоть вообще гулять не выходи -- смысла нет...*(

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08.12.2020 13:35 Відповісти
Україна одна з найперших по відносному % розповсюдженню офіційно. Топ 10. А все що треба було це пропагандувати 5-7 основних заходів гігіени, від миття рук, до вентилювання приміщень і тп. І штрафувати злочинців яки закривають вікна в приміщеннях де потім чхають зараженні ковідом. І туберкульозом. І гепатитом. І гриппом. І іншими інфекційними захворюваннями
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08.12.2020 14:04 Відповісти
Неандертальцям, які не мили руки до 2020 року, хоч бубонна чума не голову.
Інші, адекватні, миють руки регулярно з дитинства.
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08.12.2020 15:48 Відповісти
 
 