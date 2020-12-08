Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 550 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 67,9 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 8 грудня у світі зареєстрували 527 671 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8110 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 67 939 559 випадків інфікування, з них 527 671 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 550 272 особи, з них 8110 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 47 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою опинилися Росія, Італія, Велика Британія та Німеччина.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Предлагаю тебе поцепить двойную цепь на яйца по типу бензовоза.
Моя знайома вже 2-чі на ОРЗ хворіла коли похолодання прийшло, тай у мене трохи носоглотку закладало.