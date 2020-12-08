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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 550 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 67,9 млн. ІНФОГРАФІКА

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 550 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 67,9 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 грудня у світі зареєстрували 527 671 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8110 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 67 939 559 випадків інфікування, з них 527 671 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 550 272 особи, з них 8110 за минулу добу.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 550 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 67,9 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 47 млн ​​осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 550 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 67,9 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою опинилися Росія, Італія, Велика Британія та Німеччина.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 550 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 67,9 млн 03
Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 550 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 67,9 млн 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 550 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 67,9 млн - Цензор.НЕТ 1205
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08.12.2020 08:30 Відповісти
А то нічо що https://ourworldindata.org/grapher/annual-number-of-deaths-by-cause від респіраторних захворювань в світі з року в рік вмирало 6.5 млн. ?
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08.12.2020 08:32 Відповісти
А то ниче, что распираторные заболевания не распространяется с такой скоростью как ковид?
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08.12.2020 08:38 Відповісти
Молния распространяется с еще большей скоростью и от нее за год умерло уже 1.7 млн.
Предлагаю тебе поцепить двойную цепь на яйца по типу бензовоза.
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08.12.2020 08:47 Відповісти
Таке саме аерозольне. Чи може воно плигає ззаду?
Моя знайома вже 2-чі на ОРЗ хворіла коли похолодання прийшло, тай у мене трохи носоглотку закладало.
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08.12.2020 08:52 Відповісти
Какое значение имеет скорорость распространения, если в результате смертность в стране снизилась, в сравнении с прошлым годом?
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08.12.2020 09:41 Відповісти
Число тяжело больных всего-навсего 0.5%
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08.12.2020 09:39 Відповісти
И где здесь пандемия? Один из 67 умер- даже не эпидемия.
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08.12.2020 11:52 Відповісти
 
 