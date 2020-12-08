Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 550 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 67,9 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 грудня у світі зареєстрували 527 671 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8110 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 67 939 559 випадків інфікування, з них 527 671 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 550 272 особи, з них 8110 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 47 млн ​​осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, виявлено 10 811 нових випадків, одужали - 12 860

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою опинилися Росія, Італія, Велика Британія та Німеччина.



