Чоловік під Одесою жорстоко побив поліцейського і нацькував на його напарника вівчарку: у правоохоронця струс мозку, переломи носа і лицьової кістки

В Одеській області затримали чоловіка, який жорстоко побив поліцейського і нацькував на правоохоронців вівчарку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Овідіопольський відділ поліції в Одеській області.

Подія сталася під час виїзду наряду сектору реагування патрульної поліції територіального відділу поліції на відпрацювання виклику про домашнє насильство.Побачивши поліцейських, правопорушник з місця події втік. Поліцейські наздогнали його біля місця мешкання. Щойно чоловік побачив, що слідом за ним приїхали правоохоронці, на одного нацькував вівчарку, а до другого кинувся у бійку.

У результаті неправомірних дій чоловіка 32-річному поліцейському були спричинені тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми, струсу мозку, перелому лицьової кістки, перелому носа та закритого перелому фаланги лівої кісті. Щоб відбитися від собаки та допомогти вгамувати зловмисника, 25-річному напарнику постраждалого правоохоронця довелося знешкодити тварину з табельної зброї.

Наразі за насильство щодо працівника правоохоронного органу 30-річному правопорушнику оголошено підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Окремо буде дана правова оцінка діям підозрюваного щодо колишнього родича, якого він побив прямо у того вдома.

Крім цього, за фактом використання працівником поліції вогнепальної зброї керівництво ГУНП в Одеській області ініціювало проведення службового розслідування. Правова оцінка його діям буде дана після його завершення.

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