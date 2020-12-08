COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ - 1475, Одеська область - 1043 і Запорізька - 948

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1475), Одеській (1043) і Запорізькій (948) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 8 грудня в Києві на коронавірус захворіли 1475 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 82 810 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 464 особи, за минулу добу - 23. З початку епідемії одужали 25 767 пацієнтів.

Станом на 8 грудня кількість активних хворих у Києві становить 55 579 людини.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 1 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 1 799 осіб.

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До трійки лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Одеська та Запорізька області.

Так, в Одеській області на коронавірус захворіли 1043 людини. Загальна кількість інфікованих становить 52 853 особи. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 681 особа, за минулу добу - 17. З початку епідемії одужали 14 959 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 37 213 осіб.

У Запорізькій області добовий приріст хворих на коронавірус становить 948 осіб. Загальна кількість інфікованих - 37 885. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 342 людини, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 7 099 пацієнтів. Кількість активних хворих в Запорізькій області - 30 444.

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