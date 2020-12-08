Байден визначився з кандидатурою голови Пентагону: найімовірніше, ним стане генерал у відставці Ллойд Остін, - Politico
Джо Байден, який оголосив про свою перемогу на виборах президента США, має намір висунути генерала у відставці Ллойда Остіна на пост глави Міноборони США.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Politico.
Остін, який вважався перспективним кандидатом на пост міністра оборони Байдена, був обраний для керівництва Пентагоном, заявили виданню три обізнані джерела.
Раніше Байден заявив, що планує назвати своїх кандидатів на пост міністра оборони і генерального прокурора цього тижня.
"Я назву їх вам у середу і в п'ятницю", - сказав Байден журналістам у Вілмінгтоні (штат Делавер).
Він уточнив, що в п'ятницю представить свій вибір на пост міністра оборони.
Серед претендентів на пост міністра оборони називалися Джей Джонсон, який обіймав пост генерального юрисконсульта Пентагона і глави Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) при адміністрації експрезидента США Барака Обами, колишній заступник міністра оборони з питань зовнішньої політики Мішель Флурной і відставний генерал, ексглава Центрального командування збройних сил США в Іраку та Афганістані Ллойд Остін.
У разі призначення Ллойда Остіна він стане першим чорношкірим міністром оборони в США. Раніше він був першим афроамериканцем, який очолював Центральне командування США.
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Вон зажопный некудачник https://censor.net/ru/user/479291 тоже расскажет тебе, как правильно надо в этих америках жить.
Поэтому им так не нравятся демократы.
И не спрашивай почему сами они при этом выбрали чмо из Кривого Рога...
гівном про "негрів" й жінок політиків сходиш тут ти нікчемне, а дурень я? ню ню
а хто тобі ще жити заважає? давай, скрєпанутий, видай увесь перелік... про гоміків бачу мовчиш - болюча тема?
ось тобі, поторочка, сенат
ось тобі нинішній білий дім