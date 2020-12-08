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Байден визначився з кандидатурою голови Пентагону: найімовірніше, ним стане генерал у відставці Ллойд Остін, - Politico

Байден визначився з кандидатурою голови Пентагону: найімовірніше, ним стане генерал у відставці Ллойд Остін, - Politico

Джо Байден, який оголосив про свою перемогу на виборах президента США, має намір висунути генерала у відставці Ллойда Остіна на пост глави Міноборони США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Politico.

Остін, який вважався перспективним кандидатом на пост міністра оборони Байдена, був обраний для керівництва Пентагоном, заявили виданню три обізнані джерела.

Раніше Байден заявив, що планує назвати своїх кандидатів на пост міністра оборони і генерального прокурора цього тижня.

"Я назву їх вам у середу і в п'ятницю", - сказав Байден журналістам у Вілмінгтоні (штат Делавер).

Він уточнив, що в п'ятницю представить свій вибір на пост міністра оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден гарантував собі необхідну кількість голосів вибірників, щоб стати президентом США

Серед претендентів на пост міністра оборони називалися Джей Джонсон, який обіймав пост генерального юрисконсульта Пентагона і глави Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) при адміністрації експрезидента США Барака Обами, колишній заступник міністра оборони з питань зовнішньої політики Мішель Флурной і відставний генерал, ексглава Центрального командування збройних сил США в Іраку та Афганістані Ллойд Остін.

У разі призначення Ллойда Остіна він стане першим чорношкірим міністром оборони в США. Раніше він був першим афроамериканцем, який очолював Центральне командування США.

Автор: 

Байден Джо (2883) призначення (2279) Пентагон (1417)


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Топ коментарі
+14
Обожаю клавиатурных экспертов, особенно лаптеногих))) Сидит такой условный ванька где то в говносранске за Уралом. Живет в старом савковом контейнере оббитым ватой еще в 1963 году. Возле контейнера куча говна, который тот выносит со своего "жилища" в ведре. Ну и строчит коменты на цензоре как Америка гниет и вот уже скоро распадется. И Байден чмо)))
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08.12.2020 09:52
+9
В США обирають не за кольором шкіри. а за досягнення, ідіот Це тільки в нас ватоголові обрати змогли героя секріалу
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08.12.2020 10:02
+6
ну таки служить он начал когда такого слова не знали и если негр в 198-х дослужился до командных чинов то видно есть за что
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08.12.2020 09:46
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Я смотрю, толерантность твое второе имя.
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08.12.2020 09:40 Відповісти
Да, я толерантен, пока мну не задевают, если кто-то скажет шо планете не 6700 лет = еретик и будет "гореть вечно"
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08.12.2020 10:16 Відповісти
Так иди трампулькин твиттер почитай, хрена сюда приползла.
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08.12.2020 09:51 Відповісти
Правильно нехай старожилів ставить ..вони мріяли бачити дохлих комуняк щез епохи холодної війни ..а комуняка це той же русскій мужлан у лаптях с балалайкою
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08.12.2020 09:43 Відповісти
ну таки служить он начал когда такого слова не знали и если негр в 198-х дослужился до командных чинов то видно есть за что
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08.12.2020 09:46 Відповісти
Он не первый, был еще Колин Пауэл.
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08.12.2020 09:55 Відповісти
Обожаю клавиатурных экспертов, особенно лаптеногих))) Сидит такой условный ванька где то в говносранске за Уралом. Живет в старом савковом контейнере оббитым ватой еще в 1963 году. Возле контейнера куча говна, который тот выносит со своего "жилища" в ведре. Ну и строчит коменты на цензоре как Америка гниет и вот уже скоро распадется. И Байден чмо)))
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08.12.2020 09:52 Відповісти
Ну не только раптеногих.

Вон зажопный некудачник https://censor.net/ru/user/479291 тоже расскажет тебе, как правильно надо в этих америках жить.
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08.12.2020 09:56 Відповісти
Демократы без черных и теток-пацифисток,что собака без блох.
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08.12.2020 09:55 Відповісти
В США обирають не за кольором шкіри. а за досягнення, ідіот Це тільки в нас ватоголові обрати змогли героя секріалу
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08.12.2020 10:02 Відповісти
Вот зря ты ЗЕленые секс-меньшинства Украины обижаешь. Педики мечтают о "сильной руке".
Поэтому им так не нравятся демократы.

И не спрашивай почему сами они при этом выбрали чмо из Кривого Рога...
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08.12.2020 10:05 Відповісти
Забули додати, що "сильна рука" має бути в жопі. 😁
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08.12.2020 10:17 Відповісти
Серьезно?Назови хоть одно "досягнення" президента-демократа за последние 40 лет?
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08.12.2020 10:18 Відповісти
Зате кацапів плющить від одної думки, що якісь чорношкірі "негр" живуть краще від дкховноскрєпних кацапів. 😁
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08.12.2020 10:25 Відповісти
Та ты шо я живу в USA и здесь сначала избрали обамку не за ум а из-за цвета кожи по прихоти клана Кенеди а теперь человека с большими проблемами со здоровьям просто сфальсифицировал выборы
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08.12.2020 12:54 Відповісти
Если у тебя Обвма не умный, то ты полный идиот! А фальсифиацию рыжий пусть докажет!!! Не мели херню!
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08.12.2020 20:14 Відповісти
зате у вас владімір х#йло незмінний альфа самец
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08.12.2020 10:02 Відповісти
Вам бы,Гэна,на психиатрический форум,а не на новостной канал)
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08.12.2020 10:20 Відповісти
на жаль (чи на щастя) я на займаюсь психічними розладами та патологіями ватоцефалів вам слід звернутися до спеціалістів - зоологів і ветеринарів
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08.12.2020 10:28 Відповісти
Гэночка,та я понял,что не занимаешься.То я тебе намекнул,что лучше бы тебе своими проблемами заняться,а не чужие искать.И потому,как намек ты не понял,проблемы с мозгом у тебя очень существенны.Займись ими,Гэнчик.И надейся,что еще не поздно)
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08.12.2020 10:38 Відповісти
чуєш, пітушочок тонкоголосий, ти мені тут свої вихиляси не ліпи, бо яким би шлангом ти не прикидалося, все одно ватне нутро не приховаєш
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08.12.2020 10:52 Відповісти
Ты дурень,Гэнка)А смайлики в твоем исполнении-ваасще супер)Имеешь опыт в ВК?
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08.12.2020 11:27 Відповісти
ахахахахахахах
гівном про "негрів" й жінок політиків сходиш тут ти нікчемне, а дурень я? ню ню
а хто тобі ще жити заважає? давай, скрєпанутий, видай увесь перелік... про гоміків бачу мовчиш - болюча тема?
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08.12.2020 11:36 Відповісти
Та не особо мне негры жить мешают)А "гивном" я их не поливал,а констатировал факт странной и рассчитанной на понты кадровую политику демократов.Ну,а то,шо ты-дурень,то тут природа виновата,а не я)
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08.12.2020 11:49 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90

ось тобі, поторочка, сенат
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08.12.2020 11:58 Відповісти
А при чем сенаторы,к администрации Президента и Правительству?А "нинишний Белый дом"-это администрация Трампа ,а не та туфтовая ссылка,что ты тут прилепил.Спишем на волнение или все-таки на тупость,Гэня?))
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08.12.2020 12:07 Відповісти
"Кабинет Дональда Трампа" введи сам побачиш
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08.12.2020 12:13 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90

ось тобі нинішній білий дім
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08.12.2020 11:59 Відповісти
конгрес те саме
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08.12.2020 12:04 Відповісти
таки да.. Остин и был фаворит на Пентагон
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08.12.2020 10:21 Відповісти
Цензор, только не Мишель Флурной а Мишель Флурнуа, Flurnoy... это же Франс, подобно как Leroy Merlen (Леруа Мерлен)
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08.12.2020 10:26 Відповісти
мало і нформації і є підводні камені. І ...він не Меттіс.: https://www.politico.com/news/2020/12/07/lloyd-austin-biden-secretary-defense-frontrunner-contender-443479
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08.12.2020 11:09 Відповісти
 
 