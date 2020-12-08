Ексначальника комунального підприємства засудили до 4 років ув'язнення без відбування покарання за обвал гуртожитку в Чернігові, в результаті якого загинула людина

Чернігівський апеляційний суд визнав винним ексначальника КП "Новозаводська" В'ячеслава Ніколенко в службовій недбалості, в результаті якої в 2016 році обвалився гуртожиток.

Про це повідомила прессекретарка суду Юлія Хоменко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ніколаєнка засудили до 4 років позбавлення волі без відбуття покарання з іспитовим терміном 2 роки та призначили виплатити по 50 тисяч гривень моральної шкоди кожній з 33-х потерпілих родин. Також суд постановив стягнути з Ніколаєнка на користь держави близько 64 тис. грн процесуальних витрат на залучення експертів", - зазначила речниця.

Як поінформувала пресслужба Чернігівської обласної прокуратури, таким рішенням апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора та скасував виправдувальний вирок Новозаводського районного суду Чернігова від 16.08.2019 року.

Обґрунтовуючи вимогу визнати Ніколаєнка винним, прокурор наголошував, що, обіймаючи посаду директора, що обслуговує житловий фонд підприємства, маючи реальну можливість запланувати та організувати необхідні ремонтні роботи, посадовець не вжив необхідних заходів і таким чином не попередив обвал гуртожитку.

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Зазначається, що вирок набрав законної сили.

Як повідомляло агентство, обвал торцевої стіни гуртожитку по вул. Попудренка, 16 у Чернігові стався у грудні 2016 року. В результаті 25-річна дівчина загинула, сімох жителів госпіталізували з травмами, десятки родин втратили житло. Потерпілих розселили по інших гуртожитках, міськрада оплачує за них комунальні послуги. Аварійну будівлю взяли під арешт, тому вона й досі стоїть у тому жахливому вигляді, який мала у грудні 2016-го - без стіни.

За фактом руйнування гуртожитку було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Збитки, завдані окремим громадянам та територіальній громаді Чернігова, були оцінені у 27 млн грн.