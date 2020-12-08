Росію запросять до участі в Кримській платформі, тому що вона несе відповідальність за окупацію півострова, - Джапарова

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що запросять Росію до переговорів в рамках "Кримської платформи", де обговорюватимуть питання деокупації півострова.

Про це сказала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв'ю ТСН.ua, передає Цензор.НЕТ.

Разом з тим, в МЗС вважають, що Кремль, швидше за все, відмовиться від участі в переговорах про деокупацію Криму.

"Ми вважаємо, що РФ, це принципова позиція, як країна, яка є країною-окупантом, яка несе повну відповідальність за окупацію і її наслідки, повинна бути запрошена в Кримську платформу. Однак, ні для кого не є секретом позиція РФ з цього приводу. Тому у нас є великі сумніви, що РФ погодиться брати участь в цій платформі. Але ми вважаємо, що це запрошення РФ повинна отримати", - сказала Джапарова.

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