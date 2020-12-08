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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов про вакцинацію населення проти COVID-19: МОЗ уже склало графіки і "розподілило усіх людей за пріоритетами". ВIДЕО

Глава МОЗ Максим Степанов розповів, кого першими вакцинуватимуть в Україні, коли Україна отримає вакцину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

За його словами, МОЗ склало відповідні графіки вакцинації та "розподілило всіх людей за пріоритетами".

Так, у першу чергу вакцинуватимуть групи ризику: медпрацівників; працівників сфери освіти; правоохоронців; людей за віком і станом здоров'я (із супутніми захворюваннями).

"Ми працюємо над якнайшвидшим отриманням вакцини. Будемо інформувати, як і коли зможемо почати вакцинацію в Україні", - сказав Степанов.

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Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Всё по плану: первым делом убить тех кто лечит и учит нацию.
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08.12.2020 10:09
+8
Тепер ваше життя примати, буде складатися від вакцинації до вакцинації....... І від "пандемії і до "пандемії".
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08.12.2020 10:28
+7
1.депутаты и прочая элита.2мусара,..
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08.12.2020 10:06
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1.депутаты и прочая элита.2мусара,..
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08.12.2020 10:06 Відповісти
- Я живу странной и необыкновенной жизнью. Я ровно ничего не делаю, но получаю деньги пунктуально ©
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08.12.2020 10:12 Відповісти
Першими мають вакцинувати медиків та військових!
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08.12.2020 12:51 Відповісти
группы риска: медработников; работников сферы образования; правоохранителей; людей по возрасту и состоянию здоровья (с сопутствующими заболеваниями).Источник:https://censor.net/ru/v3235587

вийсковi не приоритет
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08.12.2020 15:33 Відповісти
А вакцина есть, она уже у нас? Или, как всегда, делим шкуру не убитого медведя. Списки они составили, одно место ними подотрите.
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08.12.2020 11:49 Відповісти
СПИСОК ПРИОРИТЕТОВ:
1. Зеленский В.
2. Зеленская Р.
3. Зеленский А.
4 Остальные родственники Зеленского по папе и маме.
5 Слуги народа.
...
...
....
1000001. Лохторат Зеленского.
1000 002 Остальные, кто доживёт.
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08.12.2020 10:08 Відповісти
1а.Мендель Ю.
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08.12.2020 10:13 Відповісти
Ты забыл указать под номером 6- зелёных журналистов и блохеров!!!!Ведь кто то же должен "облизывать" Зе и СН и делать с ними видосики!!!
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08.12.2020 14:04 Відповісти
Я не забыл, а оставил место с номера 5 по номер 1 000 000, для того, что бы все желающие дополняли список. Вам, за дополнение, респект.
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08.12.2020 14:34 Відповісти
зестебаны вне очереди...
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08.12.2020 10:08 Відповісти
Всё по плану: первым делом убить тех кто лечит и учит нацию.
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08.12.2020 10:09 Відповісти
Ничего страшного: уже новые училки и лечилки почти готовы.
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08.12.2020 10:32 Відповісти
Те що ти перечитала всі російські пабліки овуляшок з туґосєрями ще не означає що ти готова.
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08.12.2020 10:36 Відповісти
То це ти там понабравсь таких слів? Так би і казав.
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08.12.2020 10:40 Відповісти
Ти для виготовлення шапочок якій фользі віддаєш перевагу?
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08.12.2020 10:33 Відповісти
Уже поделили шкуру, еще неубитого медведя.)
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08.12.2020 10:09 Відповісти
За шкуру Степанова на привозе ни копейки никто не даст. Могут только в морду дать за такой товар.
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08.12.2020 10:11 Відповісти
Щепленя рабів, а потім в зад вшиють медичну картку. Заповіт Білла Гейтса в життя!.
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08.12.2020 10:13 Відповісти
https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Клиенты Амазона, покупавшие клетки Фарадея, чтобы защититься от "опасного излучения роутеров", очень удивились тому, что сигнал Wi-Fi стал очень плохим

Степанов про вакцинацію населення проти COVID-19: МОЗ уже склало графіки і "розподілило усіх людей за пріоритетами" - Цензор.НЕТ 7886
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08.12.2020 10:21 Відповісти
Степанов про вакцинацію населення проти COVID-19: МОЗ уже склало графіки і "розподілило усіх людей за пріоритетами" - Цензор.НЕТ 5638
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08.12.2020 10:16 Відповісти
Тепер ваше життя примати, буде складатися від вакцинації до вакцинації....... І від "пандемії і до "пандемії".
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08.12.2020 10:28 Відповісти
За год карантина в Раде летальность от эпидемии 0% а это депутаты+ члены семьи+помошники + обслуга тясячи людей . Но вреда наделали своей продажной брехней всей стране немеряно вместе с буратинами. Блажен кто верует а верует без сопостовления с прошлыми годами только папуасы, потому что их учили другим навыкам.
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08.12.2020 10:35 Відповісти
Маю сумнів що в разі хвороби ти можеш як Кернес здриснути в ;Шаріте;.
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08.12.2020 10:49 Відповісти
А скільки % від усіх інфікованих реально потребують шпиталізації? Особливо, якщо ти молодше 70 років.
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08.12.2020 13:00 Відповісти
Власть и депутаты, как всегда, конечно падлы но не дураки. Для рекламы можно, на публику, ширнуть какого-нибудь Киву - дуболому хуже не будет. Но дальше - стоп! Все "лучшее" людям.
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08.12.2020 10:36 Відповісти
родню и шапито 95 вначале бесплатно наколют, а потом если что то останется выкинут в аптеки да с хорошим наваром.
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08.12.2020 10:55 Відповісти
Якщо людей досить довго та досить активно лякати якоюсь "загрозою", а потім раптом запропонувати "чарівну пігулку", то більшість поспіхом проковтне її, не задумуючись про наслідки.
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08.12.2020 13:01 Відповісти
Перед вакцинацией обязательно обеспечить желающих миллионной страховкой.
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08.12.2020 14:44 Відповісти
Той статист знову ділить шкуру невбитого ведмедя.Пристосуванець довбаний.
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08.12.2020 14:59 Відповісти
http://news.bigmir.net/world/2049834-Vo-vremya-ispitaniya-vakcini-Pfizer-ymerli-shest-chelovek Во время испытания вакцины Pfizer умерли шесть человек
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08.12.2020 19:07 Відповісти
будьте добрі. Приберіть екранів та моніторів цю брехливу пику. ну, достав. кожен день. він хто???????? писар, чи речник? це ж скільки падло вбиває часу на підготовку своїх промов. а керувати процесом хто буде? чи там все по старих схемах? мінялись яник порох зеля, а там все ОК. бабулеси капають?
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08.12.2020 21:27 Відповісти
Очередной божок-истукан с ослячей рожей, читающий бумажку(бегущую строку).
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08.12.2020 22:46 Відповісти
Львовщина - вторая по смертности от коронавируса, но Садовый против карантина: что происходит в области https://www.obozrevatel.com/society/sadovyij-vyistupal-protiv-********-no-zarazilsya-koronavirusa-chto-proishodit-s-epidemiej-vo-lvovskoj-oblasti.htm
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09.12.2020 05:56 Відповісти
 
 