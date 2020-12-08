Степанов про вакцинацію населення проти COVID-19: МОЗ уже склало графіки і "розподілило усіх людей за пріоритетами". ВIДЕО

Глава МОЗ Максим Степанов розповів, кого першими вакцинуватимуть в Україні, коли Україна отримає вакцину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

За його словами, МОЗ склало відповідні графіки вакцинації та "розподілило всіх людей за пріоритетами".

Так, у першу чергу вакцинуватимуть групи ризику: медпрацівників; працівників сфери освіти; правоохоронців; людей за віком і станом здоров'я (із супутніми захворюваннями).

"Ми працюємо над якнайшвидшим отриманням вакцини. Будемо інформувати, як і коли зможемо почати вакцинацію в Україні", - сказав Степанов.

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