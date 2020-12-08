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ФСБ РФ повідомляє про вилучення зброї у громадянина України на адмінмежі окупованого Криму з Херсонщиною

ФСБ РФ повідомляє про вилучення зброї у громадянина України на адмінмежі окупованого Криму з Херсонщиною

Прикордонники російської ФСБ стверджують, що "запобігли трьом спробам провезення заборонених предметів" через адмінмежу окупованого Криму з Херсонською областю. За даними служби, при в'їзді на півострів у громадянина України російські прикордонники вилучили револьвер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У пункті пропуску "Джанкой" співробітники прикордонного контролю в ручній поклажі громадянина України 1954 року народження виявили пневматичну зброю - револьвер марки Ekol моделі Viper калібру 4 мм, в пункті пропуску "Армянськ", в ході огляду транспортного засобу під керуванням громадянина України 1978 року народження в ящику під водійським сидінням виявлено електрошокер", - повідомили в ФСБ.

Згідно з даними ФСБ, в пункті пропуску "Армянськ" у громадян при виїзді вилучили дві французькі книги, видані, як стверджується, в 19 столітті, що "може представляти історичну цінність".

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Громадянин з револьвером прямував до окупованого Криму, а українці з шокером і книгами, навпаки, намагалися покинути окупований півострів.

Автор: 

кордон (4754) Крим (14135) ФСБ (1449)


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Лучше не ездить сейчас в Крым. Кацапы, с их традиционной подлостью могут любую гадость подстроить.
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08.12.2020 10:07 Відповісти
Нехай щастить.
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08.12.2020 10:14 Відповісти
Поехал дурак в парашные обьятия.... = нефиг шастать.
+1 придурок на обмен террористов.
И ведь реально ехал себе любитель Срабсии, но ВНЕЗАПНО оказался петухом. - давай мол, Зеля, обменивай, а то еще побольше наберем таких дурачков.
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08.12.2020 10:14 Відповісти
Не жалко дебила ватного.Знал в какую клоаку ехал
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08.12.2020 10:18 Відповісти
***** такий сцикливий, що спортивного револьвера під патрон флобера боїться.
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08.12.2020 10:25 Відповісти
выявили пневматическое оружие - револьвер марки Ekol модели Viper калибра 4 мм, Источник: https://censor.net/ru/n3235588
===
"Пневматический" револьвер под патрон Флобера. ТупыЭЭЭЭ!!! . К несчастью для Гражданина с револьвером направлявшегося в оккупированный Крым в России Оружие под патрон Флобера запрещено к свободной продаже и приравнивается к ОГНЕСТРЕЛУ.
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08.12.2020 11:13 Відповісти
В соответствии с Федеральным законом России «Об оружии», пневматическое оружие определяется как «оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счёт энергии сжатого, сжиженного илиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 отверждённого газа»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5#cite_note-1 [1] .

Патрон Флобе́ра (в англоязычных странах более известны как . 22 CB Cap или . 22 BB Cap) - разновидность патронов кольцевого воспламенения, в которых практически отсутствует или полностью отсутствует пороховой заряд, а роль метательного вещества выполняет капсюльный состав.

Так "КІТ" чи "СОБАКА"?...
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08.12.2020 13:43 Відповісти
А за окном всё так же стонут провода
И поезд мчит меня в сибирские морозы
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08.12.2020 11:27 Відповісти
Кацапи клепают справи проти українців за перевезення зброї і наркотичних засобів - робляить в очах європейців і американців українця терориста зі зброєю і наркомана. Тільки московити чесні і не ториристи. Взяли і просто для палочки підкинули зброю. А в Україні купа об'яв для роботи в якості кур'єрів в мацковію - де знову дадуть нести наркоту і обов'язково затримають.
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08.12.2020 11:36 Відповісти
 
 