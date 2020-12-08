ФСБ РФ повідомляє про вилучення зброї у громадянина України на адмінмежі окупованого Криму з Херсонщиною
Прикордонники російської ФСБ стверджують, що "запобігли трьом спробам провезення заборонених предметів" через адмінмежу окупованого Криму з Херсонською областю. За даними служби, при в'їзді на півострів у громадянина України російські прикордонники вилучили револьвер.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"У пункті пропуску "Джанкой" співробітники прикордонного контролю в ручній поклажі громадянина України 1954 року народження виявили пневматичну зброю - револьвер марки Ekol моделі Viper калібру 4 мм, в пункті пропуску "Армянськ", в ході огляду транспортного засобу під керуванням громадянина України 1978 року народження в ящику під водійським сидінням виявлено електрошокер", - повідомили в ФСБ.
Згідно з даними ФСБ, в пункті пропуску "Армянськ" у громадян при виїзді вилучили дві французькі книги, видані, як стверджується, в 19 столітті, що "може представляти історичну цінність".
Громадянин з револьвером прямував до окупованого Криму, а українці з шокером і книгами, навпаки, намагалися покинути окупований півострів.
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+1 придурок на обмен террористов.
И ведь реально ехал себе любитель Срабсии, но ВНЕЗАПНО оказался петухом. - давай мол, Зеля, обменивай, а то еще побольше наберем таких дурачков.
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"Пневматический" револьвер под патрон Флобера. ТупыЭЭЭЭ!!! . К несчастью для Гражданина с револьвером направлявшегося в оккупированный Крым в России Оружие под патрон Флобера запрещено к свободной продаже и приравнивается к ОГНЕСТРЕЛУ.
Патрон Флобе́ра (в англоязычных странах более известны как . 22 CB Cap или . 22 BB Cap) - разновидность патронов кольцевого воспламенения, в которых практически отсутствует или полностью отсутствует пороховой заряд, а роль метательного вещества выполняет капсюльный состав.
Так "КІТ" чи "СОБАКА"?...
И поезд мчит меня в сибирские морозы