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Новини Конституційна криза
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Відповідальність суддів за неправосудні рішення буде скасовано, а кримінальні провадження проти них закриють, - "слуга народу" Монастирський

Відповідальність суддів за неправосудні рішення буде скасовано, а кримінальні провадження проти них закриють, -

В Україні через рішення Конституційного Суду 12 грудня втратить чинність стаття 375 Кримінального кодексу. Вона вводила відповідальність суддів за завідомо неправосудні рішення.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Анатолій Монастирський заявив, що відповідальність суддів за їхні неправосудні рішення буде скасовано, а кримінальні провадження проти них закриють, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я прогнозую, що ми зможемо повернутися до цього питання лише після того, як суспільство побачить негативні наслідки декриміналізації цієї статті в найближчі кілька місяців", - заявив він.

Також читайте: НАБУ закрило провадження про недостовірне декларування голови ОАСК Вовка. Суддя заявив, що ніякої справи не було

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

Автор: 

ВР (14949) КС (1427) суддя (1582) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+17
Турбо режим))
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08.12.2020 10:09
+15
Зачем тогда такое количество дармоедов?
Можно кидать монетку - виновен / не виновен
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08.12.2020 10:12
+11
Не пояснюйте зебілам - це марна справа. Зебілізм лікується тільки голодом.
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08.12.2020 10:22
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08.12.2020 10:09 Відповісти
*Потужні реХформи * папередніків ...!
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08.12.2020 10:14 Відповісти
КС прийняв це рішення через півтора року після папередника, прикинь!
І твій главзебіл з єрмаком знали про рішення, яке готується, і нічого не зробили, щоб запобігти, бо вони в долі.
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08.12.2020 10:19 Відповісти
Не пояснюйте зебілам - це марна справа. Зебілізм лікується тільки голодом.
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08.12.2020 10:22 Відповісти
Марна справа лікувати зебілів. https://www.youtube.com/watch?v=*********** Доведено науково. А про те, як кремлівський проект по зомбуванню населення України з метою її знищення, з використанням як руйнівного інструменту 95-ого кварталу втілювався і втілюється в життя / ВАЖЛИВО! / можна прочитати в статті https://newssky.com.ua/nishhij-dom-2-prezidenta-goloborodko/ Нищий «Дом-2» президента Голобородько або послухати і подивитись в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WPAoukMflsQ Хто виростив Голобородька? Україна приходить до тями дуже поступово.
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08.12.2020 11:20 Відповісти
Ти тупий копієчний троль
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08.12.2020 11:34 Відповісти
а ти тупий кончений зебілоїд та кацапська підстилка!
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08.12.2020 12:40 Відповісти
Шановний, а що у вас викликало таку реакцію? Ви ознайомились з запропонованою вище інформацією і вам там щось незрозуміло?
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08.12.2020 16:42 Відповісти
Зебилоид, ты опять перднул в лужу
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08.12.2020 10:35 Відповісти
Складывается ощущение, что даже если Зе вам лично начнёт гадить голову - вы всё равно скажете, что но хороший, а какашки - то проклятый Порох ему в ж* засунул
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08.12.2020 11:01 Відповісти
не страна,а КОНЧЕННЫЙ ДУРДОМ,с 73% пациентов !!!!!!!!!!!!!!!!
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08.12.2020 12:08 Відповісти
Какая радость. Прямо как на концерте квартала.
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08.12.2020 10:10 Відповісти
Ответственность судей за неправосудные решения будет отменена, а уголовные производства против них закроют, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 1973
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08.12.2020 10:12 Відповісти
Будет как в том анегдоте. Тут мне каррта и "пошла".
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08.12.2020 10:11 Відповісти
Напоминает советский фильм "Ты мне,я тебе"
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08.12.2020 10:15 Відповісти
Зачем тогда такое количество дармоедов?
Можно кидать монетку - виновен / не виновен
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08.12.2020 10:12 Відповісти
Ответственность судей за неправосудные решения будет отменена, а уголовные производства против них закроют, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 2434
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08.12.2020 10:12 Відповісти
..А до чого клоун до ПРоституційного суду ...Чому ж *папереднікі * не реХформували ?
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08.12.2020 10:15 Відповісти
Портнов на кого пашет, а Ермак?
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08.12.2020 10:17 Відповісти
..Чому ж Портнова за яйка не взяли ?
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08.12.2020 10:18 Відповісти
Так бери, можешь даже ртом.
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08.12.2020 10:20 Відповісти
Так у свого Зебіла спитай, чому він дружить з ним.
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08.12.2020 10:20 Відповісти
Может потому что при Порохе он в Украину нос боялся сунуть, а сейчас судами рулит? Что там по фотошопам по Портнову, Ермаку, Татарову ниче тебе не завезли или нельзя?
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08.12.2020 10:33 Відповісти
Как к чему? Непосредственно. У него было ПОЛТОРА ГОДА. Чего же он не реформировал? Впрочем, вопрос риторический, по причине тго, что вам папиредники сегодня ночью в кровать наклали. С горкой.
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08.12.2020 10:19 Відповісти
Тобі ж пояснили.Добре,ще раз:
КСУ 11 червня 2020 р. ,за поданням нардепів ухвалив рішення про неконституційність ст. 375 ККУ (кримінальна відповідальність суддів за постановлення "завідомо неправосудного" вироку, рішення, ухвали або постанови.)
Причина:
" в статті 375 Кодексу не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, який вирок, рішення, ухвала або постанова судді (суддів) є "неправосудними", а також не розкрито змісту сполучення слів "завідомо неправосудний", що може призвести до неоднозначного розуміння складу злочину, кваліфікацію якого здійснено за цією нормою.
У Рішенні наголошується, що кримінальний закон (стаття 375 Кодексу) має відповідати вимогам юридичної визначеності, ясності, недвозначності та передбачності. Це є гарантією здійснення суддею правосуддя на засадах верховенства права та ефективної реалізації кожним конституційного права на судовий захист.
Встановлення кримінальної відповідальності за постановлення "завідомо неправосудного" судового рішення створює ризики та можливості для впливу на суддів. На думку Суду, конституційні приписи щодо незалежності суддів нівелюються внаслідок юридичної невизначеності статті 375 Кодексу."
Більш того,рішення відтермінували на шість місяців,щоб турборежимна монобільшість змогла привести норму у відповідність до законодавства,тобто уточнити поняття "неправосудне рішення-ухвала-вирок-постанова",й "завідомо неправосудне".
КСУ зробив,те що мав зробити,на відміну від слуг.Тобто цей Монастирський хвалиться,що для вирішення проблеми він,та його фракція зробили NI-HU-JA !
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08.12.2020 13:46 Відповісти
а встановлені критерії , по яким можна визначити , що вирок (рішення , ухвала або постанова судді (суддей)) є ПРАВИЛЬНИМ та СПРАВЕДЛИВИМ ?

Якщо є - вкажіть - і де .
Якщо нема - то як вони взагалі можуть якісь рішення приймати ?
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08.12.2020 15:07 Відповісти
Ті критерії називаються "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Норма права " ,вони знаходяться в конституції,законах,підзаконних актах.Заморюся вказувати.
Існує й система оцінювання роботи суддів,це один з елементів судової реформи.В неті про це достотньо матеріалів.
І суди не керуються поняттям "справедливість".
"Правильність","відповідність правовим нормам"-це їхня задача.
Так само КСУ НЕ ВІДМІНЯЄ статті закону,він лише робить висновок про відповідність конституції,а завдання парламенту-переробити закон таким чином,щоб він відповідав таким вимогам,і був СПРАВЕДЛИВИМ.
При всіх президентах (крім Зєлєнского) так працював механізм.
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08.12.2020 15:44 Відповісти
«Ета проста празднік какой та!»
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08.12.2020 10:13 Відповісти
Кто больше даст тот и невиновен
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08.12.2020 10:15 Відповісти
ой как хорошо))) в этом году украина должна обогнать сомали
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08.12.2020 10:15 Відповісти
Так за сомали и голосовало быдло любящее приколы квартала95.
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08.12.2020 10:22 Відповісти
Охринеть! НО, суд Линча не отмените... и не только в отношении судей!
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08.12.2020 10:16 Відповісти
Они подталкивают страну к социальному взрыву и гражданскому противостоянию. Им нужна война и утрата государственности.
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08.12.2020 10:17 Відповісти
Украинский народ должен создавать у себя общины,с помощью которых они могут противостоять всяким движениям извне и внутри направленным против государства Украина, УКРАИНСКАЯ ОБЩИНА это и есть кирпичик с которого строится государство Украина(любое государство со своей единой церковью) Инородцам не выгодно единство Украинского народа,потому они тормозят создание УКРАИНСКИХ ОБЩИН Украинцы не ленитесь управлять своим государством! Сами виноваты что у нас в стране такой бардак
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08.12.2020 10:17 Відповісти
О какой общине может идти речь, когда в одном доме одна квартира - за Пороха, другая - за Клоуна, третья - за Юльку, а четвертой - "какая разница"?
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08.12.2020 10:20 Відповісти
Это демократия.
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08.12.2020 10:25 Відповісти
Не совсем. Это уже охлократия. Когда голос профессора и академика равноценен голосу гопника Васи
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08.12.2020 11:27 Відповісти
Голос профессора и в Украине более важен чем голос гопника. Профессору просто нужно заниматься общественной деятельностью. Выступать на телевидении. Агитировать.
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08.12.2020 11:55 Відповісти
Просто в этом многоэтажном доме нет настоящего хозяина, раньше хозяина назначала цк кпсс, а сейчас нарид Украины предложил,чтобы жильцы дома сами себе выбирали председателя " колхоза",просто инородцам выгодно когда кругом всё общее и ничьё воруй и властвуй
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08.12.2020 11:03 Відповісти
Взять Еврейскую общину,они ходят в одну Синагогу там нет русской Синагоги или американской, вот и Украинские общины должны объединяться возле УПЦ ,вот как раз и будет видно кто в годы войны объединяется в РПЦ,пусть ими занимается Военная комендатура и СБУ
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08.12.2020 11:18 Відповісти
А атеистам как быть? Или католикам? Или буддистам, кришнаитам, индуистам, мусульманам? Еврейская община ходит в одну синагогу по той причине, что они едины не только по национальности, но и по вере. Тогда как украинцы более "пестрые" в этом плане.
И меня коробит это ваше выражение "нет в многоквартирном доме настоящего хозяина". Уж очень это ассоциируется с желанием иметь "доброго царя" вместо Президента
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08.12.2020 11:31 Відповісти
А атеистам как быть? Или католикам? могут ходить Костёл но только не российского католицизма ,а атеисты могут придерживаться законов Украины,Я за то что бы многоэтажные коробки относились не к управлению колхоза ,а чтобы коробки многоэтажек были закреплены за единым хозяином малым или средним предпринимателем, он у себя воровать не будет как в магазине собственном , автозаправке и др.
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08.12.2020 13:49 Відповісти
Ахахаха)) зебилы, вас уже ваши квартальные клоуны засунули в говно по самые уши. Каких вам еще доказальств не хватает, что вы тупоголовые долбодятлы?!
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08.12.2020 10:18 Відповісти
При потрохе такого не было. Ни воровства, ни коррупции. Были честные суды и полиция! Аквакова испортил зелебоб!
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08.12.2020 10:29 Відповісти
Дятел, при Порохе тауких решений кс не было
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08.12.2020 10:37 Відповісти
Даже при бандюковоще, такого не было!!!
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08.12.2020 11:22 Відповісти
Я вас умоляю, НИКАКАЯ, даже самая что ни на есть патриотическая власть, не станет реформировать судебную систему Украины. Потому что всегда есть вероятность, что после окончания каденции придут "новые" или "старые" лица и повернут ту самую судебную систему против них.
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08.12.2020 10:18 Відповісти
Зебіли лікуют! Поки що вони перемагають Україну, на жаль.
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08.12.2020 10:21 Відповісти
Пора уже и милицию.., пардон "полицию" упрощать! Всё будут решать тЮзики!
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08.12.2020 10:24 Відповісти
Ох уроди, ви дограєтесь......!!!!! Коли цьому суспільству волів набридне це беззаконня, то цього разу ви вже смітєвими баками та зеленками не відбудетесь. І котли вже не патріотам будуть влаштовувати, а злочинцям, які збагачувалися за рахунок службового становища, корупції та беззаконня на стадіонах та площах.
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08.12.2020 10:25 Відповісти
Так не нужно было ходить на выборы по-приколу.
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08.12.2020 10:28 Відповісти
Так і я таке кажу, усім хто голосував за Зе, ПЕ, ЖОПЗЖ і бабу юлю на вибори ходити не те що не слід, а взагалі заборонити. І в резервацію для ідіотів.
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08.12.2020 10:30 Відповісти
Вам не кажется, что начиная с 2019 года мы все оказались в резервации для идиотов???
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08.12.2020 10:39 Відповісти
По такой логике нужно закрыть в резервацию две треть населения, а то и больше. Как бы я негативно не относилась к кловану и его Зе!шобле, ваши предложения тоже бредовые
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08.12.2020 11:33 Відповісти
Чиновник укравший миллионы и или нанесший вред государству на миллиарды, не понесет уголовного наказания, судья вынесший незаконный приговор - останется не наказан, а простой мужик, который чтобы выжить украдет палку колбасы в супермаркете получит тюремный срок. спасибо зеМанде и зеленскому лично за заботу о казнакрадах!
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08.12.2020 10:27 Відповісти
Што хочу то ворочу .Як ви хочете щоб було як хочете - несіть гроші.
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08.12.2020 10:28 Відповісти
в этой новости прекрасно абсолютно все, я считаю
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08.12.2020 10:30 Відповісти
Напрашиваются вопросы : Почему с 2014 до 2019 такой херни не было???
Как так случилось, что кацапская пропаганда выела остатки мозга (если таковой был) у 73% малороссов (пардон, украинцами вас назвать язык не повернется)?
Что вам мешало жить нормально?
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08.12.2020 10:37 Відповісти
Это новогодний подарок от "95-го"!
ЗДРАВСТВУЙ НОВЫЙ 1990 ГОД!
Услужливых зЕлох, намного опаснее врага!!!
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08.12.2020 10:37 Відповісти
Ответственность судей за неправосудные решения будет отменена, а уголовные производства против них закроют, - "слуга народа" Монастырский
Відповідальність суддів за неправосудні рішення буде скасовано, а кримінальні провадження проти них закриють, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 9844 .
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08.12.2020 10:38 Відповісти
пєрвобитно-общінний строй
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08.12.2020 10:38 Відповісти
Ніби з існуванням даної статті хоча б одного суддю посадили...
Єдиного суддю якого наказали це не памятаю в якій області тато за вбивство сина і за те що суддя хотів відмазати вбивць зірвав гранату в суді
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08.12.2020 10:40 Відповісти
я считаю, не следует пока применять в Украине определение правосудие к тому, что происходит в наших судах, потому что если судьи будут выносить заведомо неправосудные решения, то возникает вопрос и к статусу Украины как правового государства...и можно уже предположить почти наверняка, чего так ждали типо судьи в деле Шеремета - после 12 декабря Антоненко можно будет осудить просто без всяких доказательств его вины, потому что судья так видит, ну или ему помогли увидеть...
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08.12.2020 10:48 Відповісти
У Монастырского ИНТОКСИКАЦИЯ !
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08.12.2020 11:01 Відповісти
Відповідальність суддів за неправосудні рішення буде скасовано, а кримінальні провадження проти них закриють, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 9870
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08.12.2020 11:03 Відповісти
Відповідальність за рішення судів несе не тільки зеленський а й дон педро.порох призначав деяких суддів КСУ,він же не звільнив суддів котрих призначив ще янукович:так що яке їхало таке й здибало.
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08.12.2020 11:05 Відповісти
А что, язЕлох - уже ни кто??? Не по его ли указке "работает" "КС"???
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08.12.2020 11:12 Відповісти
Чим тобі рішення КСУ не подобається ?
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08.12.2020 13:50 Відповісти
павло макаренко: Ти прекрасно знаєш що за брехню в деклараціях було за що саджати втім числі і "суддів" конституційного суду ,а те що депутани(співучасники) виписали закони так щоб була можливість їх скасувати для тебе звичайно ж значення немає.Україною правлять олігархи.Виходу нема ,хіба ще один майдан.Попередні майдани для них будуть квіточками.Надто багато людей перейшло поріг вбивства через події на сході.Влада просто знахабніла від безкарності,тому отримає те що заслужила.
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08.12.2020 20:00 Відповісти
Ну тоді шкуру здирать з суддів..і нехай працюють далі..без шкіри ,раз судити не можна )))
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08.12.2020 11:06 Відповісти
Самый справедливый суд в Украине - СУД ЛИНЧА !
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08.12.2020 11:07 Відповісти
Коли влада творить беззаконня, правосуддя повинен виконувати народ.
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08.12.2020 11:17 Відповісти
Реформа судівської системи від Зеленського.. Куратор Портнова. Від нелегальної вседозволенності до легального свавілля..
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08.12.2020 11:33 Відповісти
Когда опубликуют судейский ценник?
Сколько за оправдательный приговор и сколько посадить невиновного?
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08.12.2020 11:45 Відповісти
Помилково думати, суд"ї це боги, вони звичайні люди.
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08.12.2020 11:52 Відповісти
Это называется правовой беспредел, а те, кто ничего не делает,чтобы его остановить любым путем, есть пособники беспредела.
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08.12.2020 14:01 Відповісти
 
 