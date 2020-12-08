Відповідальність суддів за неправосудні рішення буде скасовано, а кримінальні провадження проти них закриють, - "слуга народу" Монастирський
В Україні через рішення Конституційного Суду 12 грудня втратить чинність стаття 375 Кримінального кодексу. Вона вводила відповідальність суддів за завідомо неправосудні рішення.
Народний депутат від партії "Слуга народу" Анатолій Монастирський заявив, що відповідальність суддів за їхні неправосудні рішення буде скасовано, а кримінальні провадження проти них закриють, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я прогнозую, що ми зможемо повернутися до цього питання лише після того, як суспільство побачить негативні наслідки декриміналізації цієї статті в найближчі кілька місяців", - заявив він.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
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І твій главзебіл з єрмаком знали про рішення, яке готується, і нічого не зробили, щоб запобігти, бо вони в долі.
Можно кидать монетку - виновен / не виновен
КСУ 11 червня 2020 р. ,за поданням нардепів ухвалив рішення про неконституційність ст. 375 ККУ (кримінальна відповідальність суддів за постановлення "завідомо неправосудного" вироку, рішення, ухвали або постанови.)
Причина:
" в статті 375 Кодексу не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, який вирок, рішення, ухвала або постанова судді (суддів) є "неправосудними", а також не розкрито змісту сполучення слів "завідомо неправосудний", що може призвести до неоднозначного розуміння складу злочину, кваліфікацію якого здійснено за цією нормою.
У Рішенні наголошується, що кримінальний закон (стаття 375 Кодексу) має відповідати вимогам юридичної визначеності, ясності, недвозначності та передбачності. Це є гарантією здійснення суддею правосуддя на засадах верховенства права та ефективної реалізації кожним конституційного права на судовий захист.
Встановлення кримінальної відповідальності за постановлення "завідомо неправосудного" судового рішення створює ризики та можливості для впливу на суддів. На думку Суду, конституційні приписи щодо незалежності суддів нівелюються внаслідок юридичної невизначеності статті 375 Кодексу."
Більш того,рішення відтермінували на шість місяців,щоб турборежимна монобільшість змогла привести норму у відповідність до законодавства,тобто уточнити поняття "неправосудне рішення-ухвала-вирок-постанова",й "завідомо неправосудне".
КСУ зробив,те що мав зробити,на відміну від слуг.Тобто цей Монастирський хвалиться,що для вирішення проблеми він,та його фракція зробили NI-HU-JA !
Якщо є - вкажіть - і де .
Якщо нема - то як вони взагалі можуть якісь рішення приймати ?
Існує й система оцінювання роботи суддів,це один з елементів судової реформи.В неті про це достотньо матеріалів.
І суди не керуються поняттям "справедливість".
"Правильність","відповідність правовим нормам"-це їхня задача.
Так само КСУ НЕ ВІДМІНЯЄ статті закону,він лише робить висновок про відповідність конституції,а завдання парламенту-переробити закон таким чином,щоб він відповідав таким вимогам,і був СПРАВЕДЛИВИМ.
При всіх президентах (крім Зєлєнского) так працював механізм.
И меня коробит это ваше выражение "нет в многоквартирном доме настоящего хозяина". Уж очень это ассоциируется с желанием иметь "доброго царя" вместо Президента
Как так случилось, что кацапская пропаганда выела остатки мозга (если таковой был) у 73% малороссов (пардон, украинцами вас назвать язык не повернется)?
Что вам мешало жить нормально?
ЗДРАВСТВУЙ НОВЫЙ 1990 ГОД!
Услужливых зЕлох, намного опаснее врага!!!
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Єдиного суддю якого наказали це не памятаю в якій області тато за вбивство сина і за те що суддя хотів відмазати вбивць зірвав гранату в суді
Сколько за оправдательный приговор и сколько посадить невиновного?