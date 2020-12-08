Відповідальність суддів за неправосудні рішення буде скасовано, а кримінальні провадження проти них закриють, - "слуга народу" Монастирський

В Україні через рішення Конституційного Суду 12 грудня втратить чинність стаття 375 Кримінального кодексу. Вона вводила відповідальність суддів за завідомо неправосудні рішення.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Анатолій Монастирський заявив, що відповідальність суддів за їхні неправосудні рішення буде скасовано, а кримінальні провадження проти них закриють, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я прогнозую, що ми зможемо повернутися до цього питання лише після того, як суспільство побачить негативні наслідки декриміналізації цієї статті в найближчі кілька місяців", - заявив він.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.