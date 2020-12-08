Білорусь попередила про можливі затримки під час перетину кордону з Україною

Гомельська митниця попереджає про можливі затримки на білорусько-українському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили БЕЛТА на митниці.

"У пункті пропуску "Нова Гута" (суміжний український - "Нові Яриловичі") 8 грудня будуть проводитися електромонтажні роботи з 13:00 до 15:00. У зв'язку з цим в цей період часу можливі затримки при проходженні білорусько-українського кордону транспортними засобами і громадянами", - розповіли на митниці.

Гомельська митниця просить враховувати цю інформацію при плануванні маршруту прямування і за можливості вибирати інші пункти пропуску для перетину кордону з Україною.

Також дивіться: У Білорусі громадянку Швейцарії засудили до двох із половиною років колонії за зірвану з омонівця балаклаву. ФОТО