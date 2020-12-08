Власник телеканалу "Наш" Мураєв захистив "Л/ДНР": Вони не терористи, Мірошник не ватажок, а його поява в ефірі нічого не порушує

Колишній нардеп- "регіонал" Євген Мураєв, що володіє проросійським телеканалом "Наш", заявив, що "ДНР" і "ЛНР" не є терористичними організаціями, а Родіон Мірошник, який виступив в ефірі каналу, не є ватажком.

Про це Мураєв написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У тих, хто хоч раз бачив або чув Родіона Мірошника, учасника політичного підгрупи ТКГ в Мінську, застосований на його адресу епітет "ватажок" викличе гомеричний регіт", - заявив Мураєв.

Він стверджує, що "Л/ДНР" не визнані терористичними організаціями як Україною, так і світом.

"Жодна держава світу, жодна міжнародна організація, так само як і депутати ВРУ, що виділяють "патріотизм", а також ручні українські суди не знайшли чи то підстав, чи то сміливості визнати їх терористичними", - стверджує екс-"регіонал", додаючи, що канал не порушив закон, включивши в ефір бойовика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ватажок ОРЛО Мірошник в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що Донбас не в складі України. Ведучий пізніше зазначив, що редакція не відповідає за думки гостей

Під текстом поста Мураєв опублікував селфі з ведучими Максимом Назаровим і Ангеліною Пичик, які в прямому ефірі спілкувалися з представником бойовиків.

Слід зауважити, що ведучий Назаров після слів Мірошника кілька разів повторив, що і Донбас, і Крим є частиною України. Він також сказав, що редакція не несе відповідальності за думки Родіона Мірошника та інших гостей. Спілкування з представником ОРЛО він назвав "рольовою грою в ТКГ".





