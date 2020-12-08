Власник телеканалу "Наш" Мураєв захистив "Л/ДНР": Вони не терористи, Мірошник не ватажок, а його поява в ефірі нічого не порушує
Колишній нардеп- "регіонал" Євген Мураєв, що володіє проросійським телеканалом "Наш", заявив, що "ДНР" і "ЛНР" не є терористичними організаціями, а Родіон Мірошник, який виступив в ефірі каналу, не є ватажком.
Про це Мураєв написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"У тих, хто хоч раз бачив або чув Родіона Мірошника, учасника політичного підгрупи ТКГ в Мінську, застосований на його адресу епітет "ватажок" викличе гомеричний регіт", - заявив Мураєв.
Він стверджує, що "Л/ДНР" не визнані терористичними організаціями як Україною, так і світом.
"Жодна держава світу, жодна міжнародна організація, так само як і депутати ВРУ, що виділяють "патріотизм", а також ручні українські суди не знайшли чи то підстав, чи то сміливості визнати їх терористичними", - стверджує екс-"регіонал", додаючи, що канал не порушив закон, включивши в ефір бойовика.
Під текстом поста Мураєв опублікував селфі з ведучими Максимом Назаровим і Ангеліною Пичик, які в прямому ефірі спілкувалися з представником бойовиків.
Слід зауважити, що ведучий Назаров після слів Мірошника кілька разів повторив, що і Донбас, і Крим є частиною України. Він також сказав, що редакція не несе відповідальності за думки Родіона Мірошника та інших гостей. Спілкування з представником ОРЛО він назвав "рольовою грою в ТКГ".
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Ответ на ваш вопрос НЕТ. Не признана.
Т.к. Сектор Газа это территория. А Палестинская автономия - это орган самоуправления, под управлением которой находятся (должны находиться) Сектор Газа + Иудея и Самария (западный берег реки Иордан).
Но на этих территориях действует несколько организаций самые известные из которых ФАТХ И ХАМАС. ХАМАС признан террористической. ФАТХ частично, например «Бригады мучеников Аль-Аксы» боевое крыло ФАТХ террористическая организация,
Украина идёт в Европу, а не в тайгу
У Украины есть шанс пройти в лучшую жизнь, не повторяя чужих ошибок.
А тотальный запрет всего, что просто кому-то не нравится, без оглядки на закон - это прямой путь в тайгу
имхо конечно
Обратите внимание на интересную закономерность
Так называемые бывшие, ну те, что ждут реванша, опираются всегда на букву закона, правда у них и нет другого выхода, иначе их реально закроют, и не только каналы, а и самих людей.
А нынешние, начиная с Петра, опираются исключительно на своё желание и оперируют понятиями "бесспорно, всем известно, неоспоримо" и так далее. Как правило без доказательств и без опоры на закон.
Если нет нужных законов - пора их принять.
Если нет воли и/или желания принять - пора начать работать с существующими законами.
Запад не будет бесконечно долго закрывать глаза на беспредел.
тоже конечно имхо
А надо бы
Но думаю понятие "пророссийскость" - в законе не прописать никак.
А вот предательство прописано - но видимо нет состава преступления.
А не называть человека террористом, если он таковым не признан - это не преступление
Т е по-Вашему представители власти агрессора могут продвигать свои идеи на территории государства, с которым воюют? Я как-то вижу нарушение закона а дружбан Царя в СБУ не видит?
Но с точки зрения запада - мухи и котлеты отдельно.
Если в переговорных группах есть и представители РФ и представители ОРДЛО - то это две большие разницы.
Мы с Вами можем думать и даже знать, что угодно, но ...
П.С.: Уже набившее оскомину.
Почему с представителями агрессора нельзя разговаривать, а газ агрессора можно качать ?
не говорю уже даже про покупать
Война - это форс мажор, на который можно сослаться и послать кацапов подальше
Второе
А бегать и кричать на каждом углу, что нужны срочно санкции, потому что когда закончат СП2, Украина останется без транзита - это тоже договор обязывает ???
. осторожничали над каждыи словом..
Треба було думати, нашому лохторату ,у 2019 році ,коли йшли на вибори і голосували за малороса,а їх тоді попереджали ,що само так і буде.Вся проблема в тому ,що у 2019 році ,у нас стався інтелектуальний локдаун.
Президент України не "царь всея Русі" , як на кацапї ,, який що схотів те й зробив - на свій розсуд . Не морочачи собі голову законністю рішень .
какие, например, помимо тех, что уже есть ?
Не бреши, брехло) лднр визнані терористами на законодавчому рівні у січні 2015р.
Ох як вату від Пороха корчить))
Доречі, є класний спосіб впізнати кацапа в інтернеті- кацап завжди бреше)
Я думаю, что первым делом надо блокировать Раду и требовать закон о коллоборантах, где четко прописано, что "СМИ", а по сути рупор пропаганды врага, которые подыгрывают кремлядям должны быть ликвидированы, а их хозяева и "журналисты" несли уголовную ответственность.
Насправді учасникавми політичної підгрупи, ні,тим більше, переговорної групи -- бойовики, терористи з Лугандону не являються. В ТКГ працюють три сторони: Україна, касапи і ОБСЄ. Якщо касапи виставляють терористів поруч з собою "для консультацій" - то це їх проблеми. Але це не дає права мураєву перекручувати юридичну частину організації переговорів і тим самим легетимізувати бойовиків, злочинців.
За рішенням суду - в них відбирається ліцензія. І вирішується питання про тримання під вартою причетних осіб, включно з мураєвим.
https://sport.politeka.net/uk/301119-sladosti-iz-rossii-zapolnili-ukrainskie-magaziny-prodavcy-opravdyvayutsya-vsem-vkusno Солодощі з Росії заповнили українські магазини, продавці виправдовуються: "Всім смачно" Продавці не вважають, що порушили закон
"Зараз російські цукерки у нас на кожному кроці, вже всі власники лотків їх привозять і продають. Люди просто купують цукерки, за назвами зрозуміло, що вони з Росії, але ніхто з клієнтів, прочитавши, звідки вони - не відмовляється від покупки", - резюмував Азат.
Верховна Рада України визнала «ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями, а Росію - агресоромОпубліковано 27 січня 2015 року о 21:32Верховна Рада визнала сьогодні, 27 січня, Росію країною-агресором, а «ДНР» і «ЛНР» - терористичними організаціями, за це рішення проголосував 271 народний депутат із 298 зареєстрованих у сесійній залі. Відповідно до заяви, Верховна Рада визнає Російську Федерацію державою-агресором і закликає міжнародних партнерів України не допустити безкарності винних за злочини проти людяності, вчинені від початку російської агресії проти України: «Визнати Російську Федерацію державою-агресором, що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир та безпеку. А так звані «ДНР» і «ЛНР» визнати терористичними організаціями»А теперь питання до СБУ та прокурватури: чого чекаємо?! Чому це українофобське чмо ще не під вартою?!
Хавай-ТЕ!