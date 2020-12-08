За добу від коронавірусу в столиці померли 23 людини, одужали - 557, виявлено 1475 нових випадків, - Кличко

Станом на 8 грудня в Києві вже 82 810 підтверджених випадків коронавірусної інфекції.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще 1475 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1464 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 82 810", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 833 жінки віком від 18 до 94 років, 563 чоловіки віком від 18 до 93 років, 40 дівчаток від 1 до 17 років та 39 хлопчиків від 11 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 57 медиків.



До лікарень столиці госпіталізували 87 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.



Одужали за минулу добу 557 людей. Усього коронавірус подолали 25 767 мешканців Києва.



Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі - 248, у Дніпровському - 203. Та в Дарницькому районі - 198 випадків.

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