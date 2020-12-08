УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6567 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
592 2

За добу від коронавірусу в столиці померли 23 людини, одужали - 557, виявлено 1475 нових випадків, - Кличко

За добу від коронавірусу в столиці померли 23 людини, одужали - 557, виявлено 1475 нових випадків, - Кличко

Станом на 8 грудня в Києві вже 82 810 підтверджених випадків коронавірусної інфекції.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще 1475 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1464 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 82 810", - йдеться в повідомленні.
Серед захворілих 833 жінки віком від 18 до 94 років, 563 чоловіки віком від 18 до 93 років, 40 дівчаток від 1 до 17 років та 39 хлопчиків від 11 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 57 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 87 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 557 людей. Усього коронавірус подолали 25 767 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі - 248, у Дніпровському - 203. Та в Дарницькому районі - 198 випадків.

Читайте також: Вибіркові карантини в цей час - злочин, - лікарка-інфекціоністка Кобевко

Автор: 

карантин (18172) Київ (19436) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ты скажи скока тестов и КОМУ сделали.
б*же, если сделать 15к. тестов быкам здоровым из депцтатов и прочих министров с их семьями, а лохам - 5к. тестов, да и то когда поциент уже видит св. Петра(если православный), или Шайтана(если будет "гореть вечно"), то статистика будет как минимум - нельзя проверить в завтрашний день тех кто умер сегодня.)
показати весь коментар
08.12.2020 10:51 Відповісти
Опять Левый берег и, в частности, Деснянский р-н впереди на лихом коне.... ДОКОЛЕ???
показати весь коментар
08.12.2020 11:00 Відповісти
 
 