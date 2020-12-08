За добу від коронавірусу в столиці померли 23 людини, одужали - 557, виявлено 1475 нових випадків, - Кличко
Станом на 8 грудня в Києві вже 82 810 підтверджених випадків коронавірусної інфекції.
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще 1475 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1464 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 82 810", - йдеться в повідомленні.
Серед захворілих 833 жінки віком від 18 до 94 років, 563 чоловіки віком від 18 до 93 років, 40 дівчаток від 1 до 17 років та 39 хлопчиків від 11 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 57 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 87 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 557 людей. Усього коронавірус подолали 25 767 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі - 248, у Дніпровському - 203. Та в Дарницькому районі - 198 випадків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
б*же, если сделать 15к. тестов быкам здоровым из депцтатов и прочих министров с их семьями, а лохам - 5к. тестов, да и то когда поциент уже видит св. Петра(если православный), или Шайтана(если будет "гореть вечно"), то статистика будет как минимум - нельзя проверить в завтрашний день тех кто умер сегодня.)