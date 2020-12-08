Міністерство оборони запропонувало головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову "зайняти одну з міністерських позицій"
Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його професійна увага.
Про це йдеться в заяві Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Масштаби суспільної уваги до реформ у сфері оборони відповідають масштабам цих змін.
Масштаби критики процесів Міністерства оборони співмірні з масштабами цих процесів.
Одним з найбезкомпромісніших експертів щодо Міністерства оборони України є Юрій Бутусов.
Хтось може вважати його журналістські матеріали упередженими, маніпулятивними, спекулятивними.
Хтось може ставити під сумнів компетентність автора, достовірність його джерел та обґрунтованість висновків. В одному йому не відмовити – у небайдужості.
Коли мова про конструктивну позицію - це викликає повагу. Критична налаштованість не виключає співпраці і пошуку точок дотику.
Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага.
Це можуть бути, наприклад, напрямки озброєння чи логістики.
Для активного громадянина завжди є можливість переходу від теорії до практики, від позиції стороннього ментора до посадовця, готового на практиці довести вартість своїх знань і слів", - йдеться в заяві Міноборони.
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а тебе главное чтобы тебе "давали"
то будет огромный опыт практической работы, которого у Юрия в общем-то в данный момент отсутствует, уникальная возможность узнать изнутри все недостаки Системы.
Да и возраст у Юрия, говоря библейским языком "Возраст мужа Силы и Разума":
наиулучший возраст, чтобы Юрий мог проявить весь мощный потенциал своей личности.
на лицо четкая попытка нейтрализации оппонента!
самогубство.
Самому попробовать не хочется???
Не треба замазуватись у зелене багно.
Буде державний муж на посаді президента, тоді можна.
А бути підлеглим клоуна, це не честь.
Щоб ніхто не писав про схемки в оборонці ?
Ні. Якраз пан Бутусов на своєму журналістському місці.
І його чують. А там затопчуть. Саме тому і запросили. Щоб він зник як журналіст, і як діяч.
- Идет масштабная скупка мало-мальски известных критиков зебильего режима.
Видно шо деньги у курохватов появились)
Ну в крайнем случае в аналитический отдел...и тоже нельзя...во первых о нем все забудут, а во вторых если в ****** полезет начнут гандоть и заткнут рот...
Неееее пуст будет вне подчиненности...))))
Поэтому так испугались, уже и должности предлагают Юрию Бутусову.
Мерзкие трусливые создания, пришедшие на обмане народа
У нас теперь МО коллегиальньій орган, которьій коллегиально набирает на работу? )))
Заява в ФБ - офіційна пропозиція?
Та то його так тролять. Буде потім виглядати як обпльований.