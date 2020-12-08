Міністерство оборони запропонувало головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову "зайняти одну з міністерських позицій"

Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його професійна увага.

Про це йдеться в заяві Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Масштаби суспільної уваги до реформ у сфері оборони відповідають масштабам цих змін.

Масштаби критики процесів Міністерства оборони співмірні з масштабами цих процесів.

Одним з найбезкомпромісніших експертів щодо Міністерства оборони України є Юрій Бутусов.

Хтось може вважати його журналістські матеріали упередженими, маніпулятивними, спекулятивними.

Хтось може ставити під сумнів компетентність автора, достовірність його джерел та обґрунтованість висновків. В одному йому не відмовити – у небайдужості.

Коли мова про конструктивну позицію - це викликає повагу. Критична налаштованість не виключає співпраці і пошуку точок дотику.

Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага.

Це можуть бути, наприклад, напрямки озброєння чи логістики.

Для активного громадянина завжди є можливість переходу від теорії до практики, від позиції стороннього ментора до посадовця, готового на практиці довести вартість своїх знань і слів", - йдеться в заяві Міноборони.

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