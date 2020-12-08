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Міністерство оборони запропонувало головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову "зайняти одну з міністерських позицій"

Міністерство оборони запропонувало головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову

Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його професійна увага.

Про це йдеться в заяві Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Масштаби суспільної уваги до реформ у сфері оборони відповідають масштабам цих змін.

Масштаби критики процесів Міністерства оборони співмірні з масштабами цих процесів.

Одним з найбезкомпромісніших експертів щодо Міністерства оборони України є Юрій Бутусов.

Хтось може вважати його журналістські матеріали упередженими, маніпулятивними, спекулятивними.

Хтось може ставити під сумнів компетентність автора, достовірність його джерел та обґрунтованість висновків. В одному йому не відмовити – у небайдужості.

Коли мова про конструктивну позицію - це викликає повагу. Критична налаштованість не виключає співпраці і пошуку точок дотику.

Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага.

Це можуть бути, наприклад, напрямки озброєння чи логістики.

Для активного громадянина завжди є можливість переходу від теорії до практики, від позиції стороннього ментора до посадовця, готового на практиці довести вартість своїх знань і слів", - йдеться в заяві Міноборони.

Також читайте: Реформа системи харчування у ЗСУ: всі компанії, які поставляли в армію продукти, вибиваються з ринку трьома старими аутсорсерами, - волонтерка Петреня

Автор: 

армія (3768) Міноборони (7333) Бутусов Юрій (3582) ЗСУ (7519)


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Топ коментарі
+42
Чи піде Юра по шляху Наєма, Лєща і Арестовича?
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08.12.2020 10:48
+38
Купит хотят ? Надо быть очень недалеким человеком чтобы лезть в этот гадюшник под названием Зе-команда. Пятно на репутации на всю жизнь
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08.12.2020 10:50
+35
Зебіли хочуть купити лояльність.
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08.12.2020 10:49
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Це -- хабар . Таким способом Бутусову хочуть закрити рота . .
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08.12.2020 13:34 Відповісти
Юрий, а вы на их оборзевшую наглость, не стесняйтесь, и сразу объявите, что готовы занять "позицию" министра обороны Украины, что бы ломпасные нувориши понимали, что не тот вы воробей которого мякиной провести можно!
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08.12.2020 13:37 Відповісти
Все купується, тільки не все продається. Сподіваюсь на таку відповідь Бутусова.
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08.12.2020 13:57 Відповісти
Вам просто вашей цены не давали.Ах,совсем никакой не давали?,вот поэтому сидите здесь и строчите целыми днями.
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08.12.2020 14:38 Відповісти
садить кацапов на бутылку можно и безо всякой оплаты
а тебе главное чтобы тебе "давали"
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08.12.2020 16:12 Відповісти
Зедебілятко, ні ти, ні твої діти і внуки не досягнуть того, що я вже досяг у своєму житті. Працюючи у приватній структурі, на посаді яка тобі не світить та сплачуючи офіційно податки з усієї зарплати, заробив пенсію з якою не зрівняється та ціна в яку оцінив тебе твій роботодавець. Тому маю можливість і буду цілими днями висловлювати тут свою особисту, незалежну думку. Ти ще в штанці пісяв, або ще не народився, коли я в совку вже боровся за Вільну Незалежну Україну.
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08.12.2020 18:58 Відповісти
Ю.Бутусов, нужно идти. Действительно, критиковать других легко, а самому делать сложно. Поэтому работайте, а народ посмотрит. На негативные комментарии не обращай внимания (зависть еще никто не отменял). А в плане журналистики, может даже будешь более независимым, чем сейчас. А если тоже, как и все, свалишься в море коррупции и будешь там "винтиком системы", то это твои читатели уже не простят. И никогда ваше мнение уже не будет авторитетным. Выбор есть и он за вами. Но нужно соглашаться, понять всю кухню изнутри и сделать всё для искоренения проблем о которых вы писали.
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08.12.2020 13:59 Відповісти
Думаю, что Юрию Бутусову надо идти на ответственную должность в МО: э

то будет огромный опыт практической работы, которого у Юрия в общем-то в данный момент отсутствует, уникальная возможность узнать изнутри все недостаки Системы.

Да и возраст у Юрия, говоря библейским языком "Возраст мужа Силы и Разума":

наиулучший возраст, чтобы Юрий мог проявить весь мощный потенциал своей личности.
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08.12.2020 14:23 Відповісти
(какое то сборище ура-идиотов )
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08.12.2020 16:13 Відповісти
ну как же, будет он "более независимым" подписав кучу бумаг о неразглашении!
на лицо четкая попытка нейтрализации оппонента!
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08.12.2020 16:13 Відповісти
ЮРИЙ Я БЫ ПОШЕЛ В МИНИСТЕРСТВО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ . ВО ПЕРВЫХ ТЫ УЗНАЕШЬ ЭТОТ ГАДЮЧНИК ИЗНУТРИ ВО ВТОРЫХ Я ДУМАЮ ТЕБЕ ДОЛЖНЫ ДАТЬ ШАНС СОБРАТЬ МОЖЕТ БЫТЬ МАЛУЮ НО СВОЮ КОМАНДУ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ ЧТОБ ПРОБИВАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВСУ РЕШЕНИЯ . ТЕБЕ ( А В ТВОЕМ ЛИЦЕ Я ВИЖУ ВСЕ-ТАКИ И ДРУГИХ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ ) ПРЕДСТАВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАВСТВОВАТЬ В КОНКРЕТНЫХ ДЕЛАХ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ НАШИХ ВСУ ! УДАЧИ И УСПЕХОВ !
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08.12.2020 14:00 Відповісти
Тоді йому пришиють статтю про розголошення держтаємниці, якщо він щось буде вякать. Та й ще мізки промиють, пояснюючі чому це можна, а це ну ніяк. Хай краще стирчить на своєму місці шила в дупі влади, це найкраща посада у житті журналіста
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08.12.2020 17:04 Відповісти
ДЖОН И МАКСИМ -НЕ ПИШИТЕ ВСЯКУЮ ХРЕНЬ НА ЦЕНЗОРЕ !
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08.12.2020 14:04 Відповісти
вас це теж стосується.
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08.12.2020 15:59 Відповісти
Не с этой властью! Недалекие ,некомпетентные, вороватые малоросы и русофилы. Реформы провести и сделать по уму - казнокрады все равно не дадут, а предлагая должность решают две задачи - заткнуть рот, найти стрелочника и подмочить его репутацию
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08.12.2020 14:14 Відповісти
Юрко,не ведись...
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08.12.2020 14:14 Відповісти
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08.12.2020 14:39 Відповісти
главред Цензора Бутусов задолго до президенства Порошенко писал про армию, про Майданы. затем о событиях на фронте. Или ты думаешь,что если человек грамотный, патриот и против дурачка во власти он непременно за Порошенко? Паранойя Нелоха и его зедебилам передалась?
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08.12.2020 16:42 Відповісти
Хто знає,чим закінчилось розслідування по вбивству Тимчук Дмитра?
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08.12.2020 14:20 Відповісти
нічим.
самогубство.
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08.12.2020 15:56 Відповісти
А чё? Нормальное предложение! Если есть желание действительно что-то изменить. А критиковать можно и "изнутри", если мешают работать/воруют. Обнародовать факты и делать резонанс. Пришло время на деле доказать, что таки можно честно работать на благо Украины! Правда, на 99,9% уверен, что Бутусов не согласится.
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08.12.2020 14:38 Відповісти
Ага..... Покритиковать изнутри и попасть под статью "о неразглашении ".....???
Самому попробовать не хочется???
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09.12.2020 01:49 Відповісти
Теперь все будет зависеть не от должности, а от размера зарплаты и других бонусов. Напомню, что почтальон Печкин был вредным до того момента пока у него не было велосипеда, дальше все наладилось.
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08.12.2020 14:40 Відповісти
Ні, і ще раз ні.
Не треба замазуватись у зелене багно.
Буде державний муж на посаді президента, тоді можна.
А бути підлеглим клоуна, це не честь.
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08.12.2020 14:45 Відповісти
То що, чекати 3,5 роки? А покищо скиглити? Треба діяти. У законодавчому просторі. Але діяти.
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09.12.2020 09:02 Відповісти
Як можна діяти у правовому полі в державі, де корумпована судова система?
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09.12.2020 13:58 Відповісти
За головнокомандувача Бутусова я б проголосував на дострокових(якщо б його Юля підтримала). А всі інші посади в армії вирішальних змін на краще зробити не зможуть апріорі. Якщо на голові у парубка буде купа лайна, то не має значення - якого коляру буде у нього караватка. За такого парубка заміж не підуть.
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08.12.2020 14:56 Відповісти
Шикарная образность насчёт цвета галстука и кучи говна на голове. Респект, уважаемый пан Сулима. У меня в кубанской станице был замечательный сосед по улице: Иван Сулима: мастер на все руки, весёлый остроумный человек: его прадед был родом из села Гудыма, которое в 1970-х годах находилось на территории Сумской области. Иван Сулима ездил в это село в последний раз в 1986 году, чтобы искать свои корни.
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08.12.2020 23:42 Відповісти
Иван! Меня тронула ваша верность Юлии Владимировне!!!
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09.12.2020 02:03 Відповісти
Сами его там подставят на чем нибудь, а потом будут размахивать компроматиком. Там где речь идет о воровстве на миллиарды, там честному человеку делать нечего.....в нашей стране.
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08.12.2020 14:59 Відповісти
Найема и Лещенко купили денежными должностями, теперь эти разоблачители сидят тихонько и пар из уст против власти не выпустят, а Лещенко еще и за Зелень ************.
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08.12.2020 15:03 Відповісти
Радником МО для початку, як що діло пійде, може керівником якогось підрозділу.
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08.12.2020 15:06 Відповісти
Навіщо ?
Щоб ніхто не писав про схемки в оборонці ?
Ні. Якраз пан Бутусов на своєму журналістському місці.
І його чують. А там затопчуть. Саме тому і запросили. Щоб він зник як журналіст, і як діяч.
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08.12.2020 15:58 Відповісти
У Юрія вже є досвід, коли він вляпався в історію з переатестацією мусарів.
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08.12.2020 15:08 Відповісти
Вирішили прикормити. Не треба вестися на макуху.
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08.12.2020 15:15 Відповісти
место за столом и зряплату, чтобы заткнулся, дадут, а полномочий и реального финансирования - нет.. и "мудрый" нарид сделает свои "мудрые" выводы - Г+Г подскажет "правильный" ответ, если Шо..
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08.12.2020 15:29 Відповісти
А IgorL когда МО получит свою должность!?
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08.12.2020 15:30 Відповісти
независимо от личности бутусова можно сделать вывод:
- Идет масштабная скупка мало-мальски известных критиков зебильего режима.
Видно шо деньги у курохватов появились)
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08.12.2020 15:56 Відповісти
В ковідному фонді гроші ще залишились , то чому б зе-владі , і не спробувати купити лояльність до себе .. !? Хоча , в конкретному випадку , пробують "купити " - посадою . .
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08.12.2020 17:48 Відповісти
розуміють,що скоро будуть "виносити" тому хочуть прикритися якимись відомими людьми..
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08.12.2020 16:01 Відповісти
Юрію, воно вам треба? Завалять папірцями вище голови, будете тупі відписки строчити. Крім того згідно закону, не зможете обіймати паралельно іншу посаду, на журналістиці хрест.
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08.12.2020 16:02 Відповісти
Самое главное - дорваться. а потом будет то, что и с другими типа наема, лещенко. коли велюра и др.
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08.12.2020 16:09 Відповісти
Это вообще ниже плинтуса - всем же очевидно что ему хотят закрыть рот. Завалят какой нибудь второстепенной бумажной бюрократией и мы потеряем его как журналиста.
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08.12.2020 16:12 Відповісти
Надо от редакции отправить представителя. И если надо занимать все должности, какие будут даваться.. Пусть их будет хоть несколько тысяч. Сам Бутусов хочет изменения вцелом по стране, а не в одном департаменте министерства. Как вариант ему можно предложить должность премьер министра.
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08.12.2020 16:20 Відповісти
Не с этой властью! Недалекие ,некомпетентные, вороватые малоросы и русофилы. Реформы провести и сделать по уму - казнокрады все равно не дадут, а предлагая должность решают две задачи - заткнуть рот, найти стрелочника и подмочить репутацию грамотного неравнодушного авторитетного патриота
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08.12.2020 16:35 Відповісти
согласие работать с лгунами и аферистми , есть добровольное согласие стать ихней жертвой
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08.12.2020 16:35 Відповісти
Все залежить від того, що вдасться зробити. Умови такої роботи і повноваження мають бути прописані явно, щоб потім не було кривотолків. Окрім того треба мати можливість набрати свій штат теж з певними повноваженнями. Мають бути прописані умови виходу з посади. А керівництво цензором доручити іншій довіреній особі. Але це звісно нелегкий вибір. Ящо є реальна можливість щось зробити на краще, то треба робити. Бо очевидно, що там робити це нема кому.
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08.12.2020 16:43 Відповісти
На должность нач Генштаба?) На меньшее Юрий не согласен)) А если серьезно, никто из вменяемых людей сейчас в зеленую камарилью не пойдет. Не дадут ничего делать и вскорости уволят, скинув на него все косяки
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08.12.2020 17:28 Відповісти
Я бы поддержал его на этой должности. Почему нет...
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08.12.2020 18:14 Відповісти
Потому что у тебя поддержалка еще не отросла
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08.12.2020 18:48 Відповісти
а ты любишь поддержалки во рту держать...
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08.12.2020 22:13 Відповісти
Не положено...ему положено быть контролером...а для занятия должности нужно пройти все азы с низов...
Ну в крайнем случае в аналитический отдел...и тоже нельзя...во первых о нем все забудут, а во вторых если в ****** полезет начнут гандоть и заткнут рот...
Неееее пуст будет вне подчиненности...))))
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08.12.2020 18:53 Відповісти
Ого, смело зебилы, смело. Чем ответит панамский барыга. Делайте ваши ставки, господа
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08.12.2020 18:56 Відповісти
По делу вагнеровцев, зеленского и ермака нужно будет судить.
Поэтому так испугались, уже и должности предлагают Юрию Бутусову.
Мерзкие трусливые создания, пришедшие на обмане народа
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08.12.2020 19:01 Відповісти
Чушь кокаято ))) На ФБ заява МО и в качестве подписи... фотография таблички Министерства обороньі.
У нас теперь МО коллегиальньій орган, которьій коллегиально набирает на работу? )))
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08.12.2020 19:46 Відповісти
Лещенко також був класний журналіст розкривав корупціонерів. А хто він зараз? А хто є наєм? Надіюсь, що Юра не скурвиться. Побачимо, що переможе, гроші чи честь.
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08.12.2020 19:56 Відповісти
Бутусов не потянет, ему нужны очень сильные помощники, но я полностью доверяю этому человеку.
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08.12.2020 20:20 Відповісти
ЮРІЮ , НЕ ЙДИ БО ПРОПАДЕШ ЯК ЖУРНАЛІСТ А НА ПОСАДІ НІЧОГО ЗРОБИТИ НЕ УДАСТЬСЯ
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08.12.2020 20:32 Відповісти
Так Зе лучшего не поставит.
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08.12.2020 21:46 Відповісти
...один из вариантов закрыть рот....
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08.12.2020 20:37 Відповісти
Вимагаю від президента зеленського задовольнити заклик керівників-****#нів МОУ, та призначити на посаду міністра оборони журналіста Юрія Бутусова. Це буде єдине адекватне призначення керівника силового відомства. В Юрія Бутусова є готова для реалізації програма з 12 пунктів, яка перетворить МО зі зграї саботажників та ворожих агентів на МО воюючої країни! Чекаємо реакції та чоловічої відповіді головнокомандуючого (якщо це взагалі можливо)! Чи пану президенту не дозволять зробити таке призначення на користь держави?
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08.12.2020 20:51 Відповісти
Кремлёвкая ЗЕшобла пошла по старой схеме ..если не удалось договорица пробуют купить
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08.12.2020 21:20 Відповісти
Бутусов вряд ли будет прислугой у слуг
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08.12.2020 21:30 Відповісти
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/3688070897922055

Заява в ФБ - офіційна пропозиція?
Та то його так тролять. Буде потім виглядати як обпльований.
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08.12.2020 23:44 Відповісти
Генеральним прокурором соглашайся.
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09.12.2020 07:22 Відповісти
Не будьте наївними. Тут система цінічних військових бюрократів пробує знищити авторитет чесної і щирої людини застосовуюси повноту влади яку вони мають тепер, щоб захиститу саму систему і себе в ній.
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09.12.2020 21:12 Відповісти
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