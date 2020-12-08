Епідеміолог Фаворов вважає, що Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19: "Нічого не робіть, дайте захворюваності "звалитися""
Україна, схоже, пройшла пік захворюваності на COVID-19. Запроваджувати зараз будь-які карантинні заходи або скасовувати не варто, оскільки зміни можуть залучити нові верстви населення і дати нові групи для інфекції.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав професор, доктор медичних наук, експерт у сфері охорони здоров'я і епідеміології Михайло Фаворов, передає Цензор.НЕТ.
"Минулого тижня написав дуже обережну довідку в МОЗ України, що мовляв я, як старий і досвідчений, бачу "ключку", що намітилася. Верхній лівий графік. Це могло означати, що Україна підійшла до пікової точки. Потрібно підтвердження!
Чекав тиждень, не аналізував тому, що 7-денна змінна, сама (і навіть тільки) показова. Сьогодні є реальна "товста" ключка. Бог дасть, пік пройдено!", - написав він.
Епідеміолог зазначив, що "не треба нічого міняти в заходах, тому, що будь-які зміни, типу ввести карантин, скасувати карантин, можуть залучити нові верстви населення, перемішати нетворки спілкування людей і відповідно дати нові групи для інфекції".
"Нічого не робіть, дайте захворюваності "звалитися". Смертність ще потягне в часі, але теж піде на зниження", - додав Фаворов.
Будь ласка, зачекайте...
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Наши "светила от управления в области медицины" спустя полгодика привезут вакцину...
Только вот "эпидемия" пойдет на спад и без нее)))))
*********** бл...
Адже боротьба з цим вірусом фактично не ведеться. Люди самі лікуються на скільки вистачає грошей і розуму. А запровадження "карантину" без фактичної боротьби з вірусом лише погіршить становище людей.
Науковец?
Иди паси о*ец.
б*же, да б*г и "дал" вирус дабы "проверитьверу", а эти п.... плохие, че то еще про Аполлона скулят. Да не Апполон дал вирус, а ..... а, вот, Аид, или как там, дал, вот так вот
Клюшку увидел... А мячик для гольфа не разглядел!!!
бо де це в нас ?
до безсимптомних інфікованих може бути і 90 відсотків...
Статистика при епідеміях(тим більше пандеміях) не оперує даними одного дня і навіть тижня...
Вирішив здатись розумнішим ? ))