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Новини Коронавірус і карантин
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Епідеміолог Фаворов вважає, що Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19: "Нічого не робіть, дайте захворюваності "звалитися""

Епідеміолог Фаворов вважає, що Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19:

Україна, схоже, пройшла пік захворюваності на COVID-19. Запроваджувати зараз будь-які карантинні заходи або скасовувати не варто, оскільки зміни можуть залучити нові верстви населення і дати нові групи для інфекції.

Про це на своїй сторінці в Facebook  написав професор, доктор медичних наук, експерт у сфері охорони здоров'я і епідеміології Михайло Фаворов, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня написав дуже обережну довідку в МОЗ України, що мовляв я, як старий і досвідчений, бачу "ключку", що намітилася.  Верхній лівий графік. Це могло означати, що Україна підійшла до пікової точки. Потрібно підтвердження!

Чекав тиждень, не аналізував тому, що 7-денна змінна, сама (і навіть тільки) показова. Сьогодні є реальна "товста" ключка. Бог дасть, пік пройдено!", - написав він.

Епідеміолог Фаворов вважає, що Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19: Нічого не робіть, дайте захворюваності звалитися 01

Епідеміолог зазначив, що "не треба нічого міняти в заходах, тому, що будь-які зміни, типу ввести карантин, скасувати карантин, можуть залучити нові верстви населення, перемішати нетворки спілкування людей і відповідно дати нові групи для інфекції".

"Нічого не робіть, дайте захворюваності "звалитися". Смертність ще потягне в часі, але теж піде на зниження", - додав Фаворов.

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Епідеміолог Фаворов вважає, що Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19: Нічого не робіть, дайте захворюваності звалитися 02

Автор: 

карантин (18172) пандемія (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Фаворов Михайло (8)


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Топ коментарі
+10
проФФесор околовсяческих наук
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08.12.2020 10:55
+10
Так ведь и так НИ ЧЕГО не делают, кроме ЗАОБЛОЧНОГО ВОРОВСТВА.
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08.12.2020 10:59
+7
надо их собрать в кучку - пусть набьют друг-другу морды, и определятся, в конце-концов. а то ромашка какая-то: то надо, то ненадо.
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08.12.2020 10:57
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проФФесор околовсяческих наук
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08.12.2020 10:55 Відповісти
надо их собрать в кучку - пусть набьют друг-другу морды, и определятся, в конце-концов. а то ромашка какая-то: то надо, то ненадо.
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08.12.2020 10:57 Відповісти
Желательно мероприятие провести в прямом эфире и выдать им по гуцульскому топорику.
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08.12.2020 11:00 Відповісти
Чем меньше человек знает сам, тем легче он берется критиковать других. Это не о профессоре, это о тебе
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08.12.2020 11:51 Відповісти
Человек стал разумным потому что научился сомневаться.
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08.12.2020 11:57 Відповісти
Так ведь и так НИ ЧЕГО не делают, кроме ЗАОБЛОЧНОГО ВОРОВСТВА.
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08.12.2020 10:59 Відповісти
То что можно больше маски не одевать, болезнь все равно уже уходит.
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08.12.2020 11:00 Відповісти
А вообще может сложиться очень веселая ситуация.
Наши "светила от управления в области медицины" спустя полгодика привезут вакцину...
Только вот "эпидемия" пойдет на спад и без нее)))))
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08.12.2020 11:01 Відповісти
Зелин подпевала . В Харькове болели воспалением легких две мои родственницы , тест им не делали . Эти воровские власти скрывают статистику .
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08.12.2020 11:01 Відповісти
Тот кто не верит в пандемию не может быть профессором. Главное все видят, а он - нет.
*********** бл...
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08.12.2020 11:05 Відповісти
А если не прошла?... Он хоть за что-нибудь отвечает?
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08.12.2020 11:05 Відповісти
Он просто не в курсе, что стали меньше тестировать
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08.12.2020 11:06 Відповісти
А вони що щось робили???
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08.12.2020 11:09 Відповісти
На место Зели поставить обезьяну, ничего не изменится
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08.12.2020 11:11 Відповісти
чё эта? мож видосики будут прикольнее...
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08.12.2020 11:16 Відповісти
А от нефіга. Від мавпи менше шкоди.
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08.12.2020 11:22 Відповісти
Ну звичайно що нині за таких умов немає сенсу запроваджувати якийсь там "лох-даун".
Адже боротьба з цим вірусом фактично не ведеться. Люди самі лікуються на скільки вистачає грошей і розуму. А запровадження "карантину" без фактичної боротьби з вірусом лише погіршить становище людей.
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08.12.2020 11:13 Відповісти
Особенно бурно вирус развивается в организме ослабленном никотином, алкоголем и ...излишествами нехорошими... (с)
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08.12.2020 11:14 Відповісти
Клюшка рассмотрел,говоришь? может это все таки коса?
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08.12.2020 11:19 Відповісти
Ця клюшка має назву - менше тестів
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08.12.2020 11:20 Відповісти
Сегодня есть реальная "толстая" клюшка. Бог даст, пик пройден!", - написал он. Источник: https://censor.net/ru/n3235600\\\\\\\\\\

Науковец?
Иди паси о*ец.
б*же, да б*г и "дал" вирус дабы "проверитьверу", а эти п.... плохие, че то еще про Аполлона скулят. Да не Апполон дал вирус, а ..... а, вот, Аид, или как там, дал, вот так вот
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08.12.2020 11:24 Відповісти
Воно хоче щоб померло ще більше українців... Жах, які виродки є...
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08.12.2020 11:28 Відповісти
Клоун ты, а не профессор. Тестов меньше - меньше позитивных результатов. Политическая фигура Степанов прикрывает провал ВавыЗе "локдаун выходного дня". Вы там все дауны и брехуны. Не знаете, что делать. Совести нет. Стратегии нет. Мозгов нет.
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08.12.2020 11:30 Відповісти
Сложный вопрос: "Что лучше, делать шо-попало или ничего не делать"?
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08.12.2020 11:41 Відповісти
В чем новшество советчика? Может только в том, что ДЕрьмако-ЗЕленская власть , используя мощнейший креатив пиарщиков борделя ОПУ , пытается угадать самопроизвольное течение пандемии под пение счетоводов кабмина о ее статистических показателях и присвоить это как заслугу себе нихера не делающей. Креатив писарщиков в чем- сократили вдвое тестирование и показали двое уменьшенное (как говорил наш СЦАРЬ геометрически) число заболевших. Только вотпоказатели вылечившихся забыли подчистить, ДЕБИЛЫ КРЕАТИВНОГО ПЕРИОДА!
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08.12.2020 11:49 Відповісти
Этот "пидеолог" из обоймы прэзыдента, или как либо что?
Клюшку увидел... А мячик для гольфа не разглядел!!!
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08.12.2020 11:56 Відповісти
половина соседей, половина знакомых уже переболели. Может процентов 10 из них сдало тест. Лечились по домашнему. Главное не запускать профилактику. Витамины, крове разжижжающие препараты. До хрена случаев повторного заболевания. Вирус внутри нас, это не про 95 квартал)
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08.12.2020 11:56 Відповісти
відразу пишіть місто.
бо де це в нас ?

до безсимптомних інфікованих може бути і 90 відсотків...
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08.12.2020 13:13 Відповісти
в Украине, конкретно город наверное нет смысла указывать
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08.12.2020 17:52 Відповісти
...а маладца же! на место степанова и ляшко)
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08.12.2020 12:29 Відповісти
"... вижу наметившуюся "клюшку", дайте заболеваемости "свалиться" - дайте этому идиоту клюшкой по голове, чтобы "свалился" и больше не вякал.
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08.12.2020 12:46 Відповісти
Епідеміолог Фаворов вважає, що Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19: "Нічого не робіть, дайте захворюваності "звалитися"" - Цензор.НЕТ 4085
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08.12.2020 13:12 Відповісти
Ви відосики пропустили!
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08.12.2020 15:12 Відповісти
москворотий, москвовухий українець
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08.12.2020 12:51 Відповісти
Каждое ОТГ должно иметь свою статистику, чтоб дурь и шарлатанство власти видна была. Где эпидемиологи хватит блеяние експертов по вызову с клюшками и плато. Кто ответит за преступные антинаучные и мародерские решения влады.
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08.12.2020 13:06 Відповісти
рано говорити ..

Статистика при епідеміях(тим більше пандеміях) не оперує даними одного дня і навіть тижня...
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08.12.2020 13:11 Відповісти
перемішати нетворки спілкування людей Джерело: https://censor.net/ua/n3235600

Вирішив здатись розумнішим ? ))
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08.12.2020 13:16 Відповісти
Клюшку рассмотрел....А шайбу не успел !!!!
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08.12.2020 13:42 Відповісти
А якщо будуть ще клюшки, то хто відповість?
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08.12.2020 14:05 Відповісти
Можна подумати що хтось щось робив .
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08.12.2020 15:11 Відповісти
 
 