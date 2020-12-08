До середини 2021 року в Україні буде створено 489 центрів надання адмінпослуг, - посол ЄС Маасікас

До середини 2021 року в межах програми "ULEAD c Європою" в Україні буде створено 489 центрів надання адміністративних послуг

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

"За п'ять років активного впровадження напряму щодо поліпшення адміністративних послуг ця програма (ULEAD з Європою. - Ред.) досягла значних результатів: 562 громади із загальною кількістю населення приблизно 9,5 млн людей стали партнерами зі створення центрів адміністративних послуг. До середини 2021 року буде створено 489 таких центрів за допомогою програми. 1300 точок доступу до адмінпослуг буде створено найближчими роками", - сказав Маасікас на онлайн-конференції "Досягнення та виклики у сфері адміністративних послуг 2020-2021" у вівторок.

За його словами, програма "ULEAD з Європою" також підтримує інфраструктуру, у межах програми створено систему електронної взаємодії "Трембіта", яка полегшує надання електронних послуг громадам і суб'єктам господарювання, і 124 сервіс-центри, підтримані програмою "ULEAD", отримали такий доступ.

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"Якщо говорити про майбутнє у сфері поліпшення якості послуг, то ключові виклики такі: створення необхідної інфраструктури в громадах, передача функцій з надання послуг з районного рівня громадам. Тому ми закликаємо українську владу робити подальші кроки в розвитку доступних та якісних послуг відповідно до європейських стандартів. Зокрема, закликаємо ухвалити законопроект 4383, він має на меті зробити плату за послуги прозорою і доступною. Це допоможе запобігти місцевій корупції та посилити прозорість", - наголосив посол ЄС.

Крім того, зазначив Маасікас, ЄС закликає уряд України підтримати новостворені громади шляхом фінансування створення центрів надання адміністративних послуг для забезпечення доступу до послуг.