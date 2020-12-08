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карантин (16092) COVID-19 (18015) коронавірус (16680) Кобевко (4)

Депутатам, які агітували за російську вакцину проти COVID-19, запропонувала, щоб вони публічно зробили щеплення собі і своїй родині, - Кобевко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Депутатам, які агітували за російську вакцину проти COVID-19, запропонувала, щоб вони публічно зробили щеплення собі і своїй родині, - Кобевко

Лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко вважає, що вакцинувати населення проти коронавірусу можна за умови, що це буде визнана у світі вакцина, яка отримає ліцензію.

Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Якщо це буде вакцина, яка ліцензована у всьому світі, то проблеми, думаю, не буде. А якщо ж це знову буде розмова про російську вакцину "Спутник", яку хотіли нам нав’язати окремі депутати Верховної Ради, тоді, звичайно, питання є. У нас ще в середині жовтня під час виборів тут виступали депутати з такими пропозиціями. Депутатам, які агітували за російську вакцину, запропонувала, щоб вони привселюдно зробили щеплення собі і своїй родині. Охочих не знайшлося", - зазначила Кобевко.

Вона також розповіла, що серед її пацієнтів були ті, хто перехворів вже двічі. При цьому, є люди, які безсимптомно перенесли, але у них високий рівень антитіл і хороший імунітет. А є і протилежні ситуації.

Також читайте: Вибіркові карантини в цей час - злочин, - лікарка-інфекціоністка Кобевко

Відповідаючи на питання про те, чи надовго вбереже щеплення і чи потрібно робити його примусово, сказала, що поки прогнози будувати рано, але керована інфекція - це краще, ніж той хаос, який відбувається зараз.

"Мені самій цікаво, адже кожна вакцина має свій період формування імунітету в організмі. І, наприклад, якщо дорослі від дифтерії вакцинуються раз на десять років, а від гепатиту В ми загалом робимо щеплення раз у житті, то від грипу потрібно робити щороку. Вакцинуватися потрібно від усіх інфекційних хвороб. Тому що кожна вакцина, створена від інфекції, перетворює її на керовану. Я за будь-які вакцинації, якщо вони ліцензовані. Керована інфекція – це набагато краще, ніж те, що ми маємо зараз", - підкреслила лікар.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

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Топ коментарі
+17
И Медведчука привить на бис Депутатам, які агітували за російську вакцину проти COVID-19, запропонувала, щоб вони публічно зробили щеплення собі і своїй родині, - Кобевко - Цензор.НЕТ 7885
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08.12.2020 11:22
+15
Про вакцину і має лікар говорити, а не шуфрич, нехай сам привиється
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08.12.2020 11:26
+13
краще ніяк чим з російською .
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08.12.2020 11:15
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краще ніяк чим з російською .
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08.12.2020 11:15 Відповісти
ватников и предателей жалеешь? А они тебя?
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08.12.2020 11:23 Відповісти
Депутатам, які агітували за російську вакцину проти COVID-19, запропонувала, щоб вони публічно зробили щеплення собі і своїй родині, - Кобевко - Цензор.НЕТ 1782
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08.12.2020 11:24 Відповісти
Врач-инфекционист Черновицкой областной больницы - это просто врач, и её дело спасать больных, а не " с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё …" (с) Собачье сердце
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08.12.2020 11:18 Відповісти
Про вакцину і має лікар говорити, а не шуфрич, нехай сам привиється
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08.12.2020 11:26 Відповісти
она отвечает на вопросы, связанные с ее профессиональной деятельностью напрямую? в чем проблема? она не лезет в чужой монастырь со своими "важными" советами, в отличии от тебя.
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08.12.2020 11:26 Відповісти
она говорит глупости. "Бессимптомно пренесли потому что хороший иммунитет" - это уровень бабушек на лавочке. Во всем мире врачи знают и это официально признано, что как раз сильный иммунный ответ при Ковиде вызывает воспаление легких, и больным специально дают лекарства подавляюшие иммунитет.
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08.12.2020 11:47 Відповісти
читать научись для начала, что она говорит, а потом уже показывай уровень своего недоразвития.
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08.12.2020 11:52 Відповісти
"есть люди, которые бессимптомно перенесли, но у них высокий уровень антител и хороший иммунитет" я человек простой, что написано то и читаю.
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08.12.2020 12:07 Відповісти
а выше ты написал совсем другое. видно. что человек ты простой...
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08.12.2020 13:01 Відповісти
Ті, у кого ослаблений імунітет, як от хворі на ВІЧ, старі,хворі на сухоту добре переносять Ковід?
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08.12.2020 12:02 Відповісти
никто не пишет что должен быть ослабленный. Должен быть обычный. Если реагирует слищком сильно, тогда ослабляют искусственно.
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08.12.2020 12:05 Відповісти
А, вот как, если иммунитет уничтожает вирусьі долго,значит реагирует сильно и нужно его "послабить" Думаю, можно кровопусканием, ведь тогда на кровьянку уйдет с организма много составньіх факторов иммунитена- макрофаги, лейкоцитьі,антитоксиньі.Если же организм расправился с вирусами бьістро, значит иммунитет слабенький, как вариант-нормальньій
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08.12.2020 12:31 Відповісти
ты бы почитал про Ковид для начала, про иммунный шторм, тогда дошло бы почему во всем мире в протоколы лечения тяжелых форм вводят иммунодепрессанты. Иначе получается спор Эйнштейна с папуасом о гелиоцетрической системе мира.
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08.12.2020 12:49 Відповісти
Ага, понятно, но не понятно только с кем вьі себя ассоциируете, ведь по тексту что пишете , видно что вьі не врач и не рядом, или я ошибся ? Депутатам, які агітували за російську вакцину проти COVID-19, запропонувала, щоб вони публічно зробили щеплення собі і своїй родині, - Кобевко - Цензор.НЕТ 6882
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08.12.2020 13:05 Відповісти
если в протоколы лечения по всему миру включаются иммунодепрессанты, то не надо быть врачом чтобы понять что эта женщина про "хороший иммунитет" несет пургу.
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08.12.2020 13:56 Відповісти
Но она врач, а врач ли вьі-под вопросом.Прицеплюсь к последнему слову вашему в посте-иммунодепресантьі, мне кажется , врач бьі написал "иммуносупрессорьі" Депутатам, які агітували за російську вакцину проти COVID-19, запропонувала, щоб вони публічно зробили щеплення собі і своїй родині, - Кобевко - Цензор.НЕТ 8362 или скажите прямо, кто из нас папуас, а кто Ейнштейн, а то я в непонятках.Вдруг я для вас папуас, то я заткнусь сразу, а вдруг вьі папуас, то чего тогда не слушаете Ейнштейна?
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08.12.2020 14:30 Відповісти
"Врач" не означает качество знаний, полученных при обучении. Наши врачи полным ходом втюхивают фуфломицины и гомеопатию, со сказками насчет "укрепления иммунитета".
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08.12.2020 14:35 Відповісти
Депутатам, які агітували за російську вакцину проти COVID-19, запропонувала, щоб вони публічно зробили щеплення собі і своїй родині, - Кобевко - Цензор.НЕТ 6250
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08.12.2020 14:38 Відповісти
Якщо ти кацапська смердючка хочеш вакцинуватись кацапським лайном, то хто тобі лаптю забороняє,хоч пий ту вакцину,якщо тобі лікар не порадник.
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08.12.2020 11:30 Відповісти
Откуда ты ватник и мокша узнал что я кацапська смердючка? Ты чё, нюхал у меня?
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08.12.2020 12:22 Відповісти
Бо смердиш тут цапом тільки ти худоба гвинторога.
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08.12.2020 12:33 Відповісти
А как по мне то гавном тут только от тебя воняет мокша
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08.12.2020 12:55 Відповісти
Тов тебе козлорилого після вакцини від ящура. Депутатам, які агітували за російську вакцину проти COVID-19, запропонувала, щоб вони публічно зробили щеплення собі і своїй родині, - Кобевко - Цензор.НЕТ 3080
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08.12.2020 13:52 Відповісти
пока тебя здесь не было, ничего не воняло москаль
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08.12.2020 14:43 Відповісти
Всё верно. Врач, инфекционист. А не депутатская Зе-бестолочь.
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08.12.2020 12:42 Відповісти
Петро Гусак - доцент кафедри філософії Українського католицького університету та керівник громадської організації «Товариство «Рух за життя», яке проводить заходи проти абортів. Депутатам, які агітували за російську вакцину проти COVID-19, запропонувала, щоб вони публічно зробили щеплення собі і своїй родині, - Кобевко - Цензор.НЕТ 2441
 На своїй сторінці у Facebook він ділиться з підписниками своїми роздумами щодо коронавірусу та вакцинації.Ось деякі з них:
Вакцинація - це зло: «Владні мужі усіх рангів і посад - церковні і світські: я не вакцинуватимусь! - і вживатиму усіх доступних мені засобів, щоб захистити від вакцинації себе і своїх рідних».
Медичні маски - це зло: «Маска дебілізує: через недоотримання кисню з повітря відмирають нейрони головного мозку - особливо в мозку, що розвивається. Знімайте з Вашої дитини маску при кожній нагоді!» А ще діти, на думку Гусака, від масок помирають. Депутатам, які агітували за російську вакцину проти COVID-19, запропонувала, щоб вони публічно зробили щеплення собі і своїй родині, - Кобевко - Цензор.НЕТ 5987
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08.12.2020 12:55 Відповісти
Білборди, які нагадують про соціальну дистанцію, - це зло: Депутатам, які агітували за російську вакцину проти COVID-19, запропонувала, щоб вони публічно зробили щеплення собі і своїй родині, - Кобевко - Цензор.НЕТ 8892 «Бігборди мають на меті «атомізувати» людей, розділити, застрашити, позбавити свободи пересування: замкнути вдома… Ці бігборди - це частина «соціальної інженерії», яку над нами здійснюють від березня 2020 (а готували її значно раніше). Й пізнати пана по халявах: бігборди профінансовані UNICEF Депутатам, які агітували за російську вакцину проти COVID-19, запропонувала, щоб вони публічно зробили щеплення собі і своїй родині, - Кобевко - Цензор.НЕТ 3580
 У 5G-зв'язку теж немає нічого доброго - це частина плану: «А ця вакцина взагалі мала би бути екстраординарною: окрім власне вакцинного матеріалу, там можуть бути домішані наночастинки, які взаємодіятимуть з електромагнітними сигналами певної частоти (що їх, наприклад, можуть транслювати через мережу 5G), і вакцинований організм стане в певному сенсі керованим ззовні». Це все,що вам треба знати про основного дурантинофіла Львова..
З УКУ. )))))))))))
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08.12.2020 12:57 Відповісти
И Медведчука привить на бис Депутатам, які агітували за російську вакцину проти COVID-19, запропонувала, щоб вони публічно зробили щеплення собі і своїй родині, - Кобевко - Цензор.НЕТ 7885
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08.12.2020 11:22 Відповісти
Он уже привит два раза Депутатам, які агітували за російську вакцину проти COVID-19, запропонувала, щоб вони публічно зробили щеплення собі і своїй родині, - Кобевко - Цензор.НЕТ 2278
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08.12.2020 11:24 Відповісти
Чим??Фізросчином ??)))
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08.12.2020 11:26 Відповісти
свинцом его прививать нужно. на всякий случай калибром покрупнее.
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08.12.2020 11:27 Відповісти
В боевых стальной 12.7мм......
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08.12.2020 11:41 Відповісти
Новичком!!!
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08.12.2020 17:34 Відповісти
Н-а. У Путлера наверняка антидот есть для своих на ентот "Новичок"
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08.12.2020 17:46 Відповісти
Новичек- это и есть антидот от спутника 5.
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08.12.2020 17:53 Відповісти
Депутаты пошутили,у нас не Рада а кооператив 95,кривляют свои рожицы. Депутатам, які агітували за російську вакцину проти COVID-19, запропонувала, щоб вони публічно зробили щеплення собі і своїй родині, - Кобевко - Цензор.НЕТ 7182
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08.12.2020 11:24 Відповісти
Цілком слушна пропозиція -провести тест-драйв росєйськой вакцини для ВРХ, на делопутах , топдержслужбовцях та їх родинах !!!))
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08.12.2020 11:25 Відповісти
Депутатам, які агітували за російську вакцину проти COVID-19, запропонувала, щоб вони публічно зробили щеплення собі і своїй родині, - Кобевко - Цензор.НЕТ 9820 і на всіх бажаючих...
хто вважатиме Спутнік 5 вакциною...
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08.12.2020 13:05 Відповісти
Депутатам, які агітували за російську вакцину проти COVID-19, запропонувала, щоб вони публічно зробили щеплення собі і своїй родині, - Кобевко - Цензор.НЕТ 3787
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08.12.2020 11:29 Відповісти
Как бьі и логично, сроков давности не имеет, а вдруг там фашист затесался и 80 лет прячется?
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08.12.2020 12:05 Відповісти
кацапье все фошизды!
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08.12.2020 12:33 Відповісти
ну тогда надо всех наросіянцев проверить на фашизм(нацизм),на кацапізм(живодерство) и посадить виновньіх, невиновньім вьідать справки, чтоб никто безосновательно не обвинял любого честного расеяніна
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08.12.2020 14:35 Відповісти
Рилися європейські вчені в, 50-ті роки, в пустелях єгипетських, і відкопали мумію знатної особи. Ну, давай розбираться - хто такий? Ні папірусів з ним, ні надгробних написів... От один і каже: "У росіян є такий спец - Герасимов. Він лице людини, по черепу, відновлює... Може, у них і інші такі специ є, зможуть ім"я взнать?" Ну, послали запит, з мумією, в СРСР. Викликає Сталін Берію: "Разберис..."
Через три дні приходить: "Аменхотеп ХІІ, пятая династия Нового царства...". "Как узнали?" "Сам признался...".
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08.12.2020 12:54 Відповісти
Депутатам, які агітували за російську вакцину проти COVID-19, запропонувала, щоб вони публічно зробили щеплення собі і своїй родині, - Кобевко - Цензор.НЕТ 8784 Такий гумор називають чорним Депутатам, які агітували за російську вакцину проти COVID-19, запропонувала, щоб вони публічно зробили щеплення собі і своїй родині, - Кобевко - Цензор.НЕТ 9502
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08.12.2020 15:20 Відповісти
Ти ще "чорного гумору" не чув, якщо оцей мій, "чорним" називаєш...
"Маленький мальчик пишет письмо Деду Морозу:
- Дорогой Дедушка Мороз! Мне очень понравились те американские хлопушки, которые ты подарил мне на прошлый Новый Год. Поэтому подари мне, пожалуйста, на этот Новый Год два пальчика и глазик...".
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08.12.2020 15:53 Відповісти
Что бы выполнить все рекомендации инфекционистов, нужно каждому делать 8-14 прививок в год!
С ковидом, это еще плюс 3-4 шт.
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08.12.2020 11:37 Відповісти
Встал -укололся,встал - укололся......
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08.12.2020 11:43 Відповісти
Российская вакцина самая надёжная, вот увидите! На коленях в очередь ползти будете, еще не вечер.
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08.12.2020 11:49 Відповісти
в очередь сукины дети, в очередь....
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08.12.2020 12:07 Відповісти
Новичек?
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08.12.2020 17:33 Відповісти
Браво!
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08.12.2020 11:51 Відповісти
Переловить всо опу за Же и проширять кацапской публично вакциной
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08.12.2020 12:23 Відповісти
А мне интересно, если у рашистов такая замечательная вакцина, то чего ***** вещает из бункера, а не из своего рабочего кабинета в Кремле? Его уже раз 10 могли привить и антител у него должно быть на пол Сибири! Так чЁ, кацы, брешете насчет эффективности своего ФУФЛОМИЦИНА???
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08.12.2020 12:35 Відповісти
якщо ж це знову буде розмова про російську вакцину "Спутник", яку хотіли нам нав'язати окремі депутати Верховної Ради, тоді, звичайно, питання є. У нас ще в середині жовтня під час виборів тут виступали депутати з такими пропозиціями. Депутатам, які агітували за російську вакцину, запропонувала, щоб вони привселюдно зробили щеплення собі і своїй родині. Охочих не знайшлося",Джерело: https://censor.net/ua/n3235605

зате є бажаючі у Західній Україні.. НЕ БУДЕМО ЇМ ТЕЖ ЗАВАЖАТИ (копрофілія теж хвороба)....... )))
«Російська вакцина вже в Україні!» - Семерак показав фото з Західної України

Колишній глава Міненерго Остап Семерак на своїй сторінці в Facebook написав, що на Заході України в приватному порядку роблять вакцинацію російськими препаратами і опублікував фото з коробкою Гам-КОВІД-Вак.
https://4studio.com.ua/novyny/semerak-povidomyv-pro-poyavu-rosijskogo-preparatu-proty-covid-19-na-zahodi-********/
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08.12.2020 13:02 Відповісти
 
 