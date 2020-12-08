Депутатам, які агітували за російську вакцину проти COVID-19, запропонувала, щоб вони публічно зробили щеплення собі і своїй родині, - Кобевко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко вважає, що вакцинувати населення проти коронавірусу можна за умови, що це буде визнана у світі вакцина, яка отримає ліцензію.
Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Якщо це буде вакцина, яка ліцензована у всьому світі, то проблеми, думаю, не буде. А якщо ж це знову буде розмова про російську вакцину "Спутник", яку хотіли нам нав’язати окремі депутати Верховної Ради, тоді, звичайно, питання є. У нас ще в середині жовтня під час виборів тут виступали депутати з такими пропозиціями. Депутатам, які агітували за російську вакцину, запропонувала, щоб вони привселюдно зробили щеплення собі і своїй родині. Охочих не знайшлося", - зазначила Кобевко.
Вона також розповіла, що серед її пацієнтів були ті, хто перехворів вже двічі. При цьому, є люди, які безсимптомно перенесли, але у них високий рівень антитіл і хороший імунітет. А є і протилежні ситуації.
Відповідаючи на питання про те, чи надовго вбереже щеплення і чи потрібно робити його примусово, сказала, що поки прогнози будувати рано, але керована інфекція - це краще, ніж той хаос, який відбувається зараз.
"Мені самій цікаво, адже кожна вакцина має свій період формування імунітету в організмі. І, наприклад, якщо дорослі від дифтерії вакцинуються раз на десять років, а від гепатиту В ми загалом робимо щеплення раз у житті, то від грипу потрібно робити щороку. Вакцинуватися потрібно від усіх інфекційних хвороб. Тому що кожна вакцина, створена від інфекції, перетворює її на керовану. Я за будь-які вакцинації, якщо вони ліцензовані. Керована інфекція – це набагато краще, ніж те, що ми маємо зараз", - підкреслила лікар.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
Будь ласка, зачекайте...
На своїй сторінці у Facebook він ділиться з підписниками своїми роздумами щодо коронавірусу та вакцинації.Ось деякі з них:
Вакцинація - це зло: «Владні мужі усіх рангів і посад - церковні і світські: я не вакцинуватимусь! - і вживатиму усіх доступних мені засобів, щоб захистити від вакцинації себе і своїх рідних».
Медичні маски - це зло: «Маска дебілізує: через недоотримання кисню з повітря відмирають нейрони головного мозку - особливо в мозку, що розвивається. Знімайте з Вашої дитини маску при кожній нагоді!» А ще діти, на думку Гусака, від масок помирають.
У 5G-зв'язку теж немає нічого доброго - це частина плану: «А ця вакцина взагалі мала би бути екстраординарною: окрім власне вакцинного матеріалу, там можуть бути домішані наночастинки, які взаємодіятимуть з електромагнітними сигналами певної частоти (що їх, наприклад, можуть транслювати через мережу 5G), і вакцинований організм стане в певному сенсі керованим ззовні». Це все,що вам треба знати про основного дурантинофіла Львова..
З УКУ. )))))))))))
хто вважатиме Спутнік 5 вакциною...
Через три дні приходить: "Аменхотеп ХІІ, пятая династия Нового царства...". "Как узнали?" "Сам признался...".
"Маленький мальчик пишет письмо Деду Морозу:
- Дорогой Дедушка Мороз! Мне очень понравились те американские хлопушки, которые ты подарил мне на прошлый Новый Год. Поэтому подари мне, пожалуйста, на этот Новый Год два пальчика и глазик...".
С ковидом, это еще плюс 3-4 шт.
зате є бажаючі у Західній Україні.. НЕ БУДЕМО ЇМ ТЕЖ ЗАВАЖАТИ (копрофілія теж хвороба)....... )))
«Російська вакцина вже в Україні!» - Семерак показав фото з Західної України
Колишній глава Міненерго Остап Семерак на своїй сторінці в Facebook написав, що на Заході України в приватному порядку роблять вакцинацію російськими препаратами і опублікував фото з коробкою Гам-КОВІД-Вак.
https://4studio.com.ua/novyny/semerak-povidomyv-pro-poyavu-rosijskogo-preparatu-proty-covid-19-na-zahodi-********/