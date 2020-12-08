Депутатам, які агітували за російську вакцину проти COVID-19, запропонувала, щоб вони публічно зробили щеплення собі і своїй родині, - Кобевко

Лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко вважає, що вакцинувати населення проти коронавірусу можна за умови, що це буде визнана у світі вакцина, яка отримає ліцензію.

Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Якщо це буде вакцина, яка ліцензована у всьому світі, то проблеми, думаю, не буде. А якщо ж це знову буде розмова про російську вакцину "Спутник", яку хотіли нам нав’язати окремі депутати Верховної Ради, тоді, звичайно, питання є. У нас ще в середині жовтня під час виборів тут виступали депутати з такими пропозиціями. Депутатам, які агітували за російську вакцину, запропонувала, щоб вони привселюдно зробили щеплення собі і своїй родині. Охочих не знайшлося", - зазначила Кобевко.

Вона також розповіла, що серед її пацієнтів були ті, хто перехворів вже двічі. При цьому, є люди, які безсимптомно перенесли, але у них високий рівень антитіл і хороший імунітет. А є і протилежні ситуації.

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Відповідаючи на питання про те, чи надовго вбереже щеплення і чи потрібно робити його примусово, сказала, що поки прогнози будувати рано, але керована інфекція - це краще, ніж той хаос, який відбувається зараз.

"Мені самій цікаво, адже кожна вакцина має свій період формування імунітету в організмі. І, наприклад, якщо дорослі від дифтерії вакцинуються раз на десять років, а від гепатиту В ми загалом робимо щеплення раз у житті, то від грипу потрібно робити щороку. Вакцинуватися потрібно від усіх інфекційних хвороб. Тому що кожна вакцина, створена від інфекції, перетворює її на керовану. Я за будь-які вакцинації, якщо вони ліцензовані. Керована інфекція – це набагато краще, ніж те, що ми маємо зараз", - підкреслила лікар.

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