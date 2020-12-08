За добу в ЗСУ виявили 148 випадків COVID-19, хворіють 3 266 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10.00 8 грудня Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 3 266 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, передає Цензор.НЕТ.

За минулу добу виявили 148 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 29 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 119 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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Загалом за час пандемії одужали - 8 087 осіб, летальних випадків - 29. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 524 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 85 осіб.