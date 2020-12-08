УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
31774 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
260 0
карантин (16093) МВС (2519) COVID-19 (18015) коронавірус (16680)

У МВС за добу виявили 332 нові випадки COVID-19, більшість у Донецькій, Черкаській та Київській областях

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кількість хворих COVID-19 правоохоронців МВС за добу зросла на 332 випадки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС в Facebook.

"З початку пандемії COVID-19 виявили у 24 505 правоохоронців МВС, одужали - 23 567 осіб, померли від коронавірусної хвороби - 78", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що сьогодні, 8 грудня, зафіксовано 332 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби у працівників МВС.

Найбільша кількість хворих - у Донецькій, Черкаській та Київській областях.

Також читайте: За добу в ЗСУ виявили 148 випадків COVID-19, хворіють 3 266 осіб, - Командування Медсил

У МВС за добу виявили 332 нові випадки COVID-19, більшість у Донецькій, Черкаській та Київській областях 01
У МВС за добу виявили 332 нові випадки COVID-19, більшість у Донецькій, Черкаській та Київській областях 02

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
 Підтримати Цензор.НЕТ
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 