У МВС за добу виявили 332 нові випадки COVID-19, більшість у Донецькій, Черкаській та Київській областях

Кількість хворих COVID-19 правоохоронців МВС за добу зросла на 332 випадки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС в Facebook.

"З початку пандемії COVID-19 виявили у 24 505 правоохоронців МВС, одужали - 23 567 осіб, померли від коронавірусної хвороби - 78", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що сьогодні, 8 грудня, зафіксовано 332 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби у працівників МВС.

Найбільша кількість хворих - у Донецькій, Черкаській та Київській областях.

Також читайте: За добу в ЗСУ виявили 148 випадків COVID-19, хворіють 3 266 осіб, - Командування Медсил







