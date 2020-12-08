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У МВС за добу виявили 332 нові випадки COVID-19, більшість у Донецькій, Черкаській та Київській областях
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Кількість хворих COVID-19 правоохоронців МВС за добу зросла на 332 випадки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС в Facebook.
"З початку пандемії COVID-19 виявили у 24 505 правоохоронців МВС, одужали - 23 567 осіб, померли від коронавірусної хвороби - 78", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що сьогодні, 8 грудня, зафіксовано 332 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби у працівників МВС.
Найбільша кількість хворих - у Донецькій, Черкаській та Київській областях.
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