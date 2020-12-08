В ЄС закликали Україну терміново реформувати ціноутворення на електроенергію для населення

Глава Секретаріату європейського енергетичного співтовариства Янез Копач закликав Україну терміново реформувати систему ціноутворення на електричну енергію для населення.

Про це він повідомив на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики під головуванням Андрія Геруса. "Внести зміни в методику ціноутворення на електроенергію постачальників універсальних послуг (постачальники електроенергії для населення, - прим.) і обмежити ПСО лише побутовими споживачами", - йдеться у звіті Копача, оприлюдненому на сайті комітету ВР з питань енергетики.

Згідно з рекомендаціями Секретаріату Енергоспівтовариства, уряд паралельно має забезпечити механізми соціального захисту для вразливих категорій споживачів. У звіті йдеться, що оскільки домогосподарства в Україні, як і раніше, отримують електроенергію за цінами суттєво нижчими, ніж витрати на її виробництво і доставку, на роздрібному ринку відсутня будь-яка конкуренція.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення в Україні не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 0,9 грн/кВт.год на перші 100 кВт.год та 1,68 грн/кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що більш ніж у чотири рази менше, ніж середній тариф у Європі. За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів. Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн. Експерти зауважили, що від рішення щодо тарифів залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.