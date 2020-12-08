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електроенергія (524) Електрика (696)

В ЄС закликали Україну терміново реформувати ціноутворення на електроенергію для населення

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В ЄС закликали Україну терміново реформувати ціноутворення на електроенергію для населення

Глава Секретаріату європейського енергетичного співтовариства Янез Копач закликав Україну терміново реформувати систему ціноутворення на електричну енергію для населення.

Про це він повідомив на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики під головуванням Андрія Геруса. "Внести зміни в методику ціноутворення на електроенергію постачальників універсальних послуг (постачальники електроенергії для населення, - прим.) і обмежити ПСО лише побутовими споживачами", - йдеться у звіті Копача, оприлюдненому на сайті комітету ВР з питань енергетики.

Згідно з рекомендаціями Секретаріату Енергоспівтовариства, уряд паралельно має забезпечити механізми соціального захисту для вразливих категорій споживачів. У звіті йдеться, що оскільки домогосподарства в Україні, як і раніше, отримують електроенергію за цінами суттєво нижчими, ніж витрати на її виробництво і доставку, на роздрібному ринку відсутня будь-яка конкуренція.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення в Україні не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 0,9 грн/кВт.год на перші 100 кВт.год та 1,68 грн/кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що більш ніж у чотири рази менше, ніж середній тариф у Європі. За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів. Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн. Експерти зауважили, що від рішення щодо тарифів залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.

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Топ коментарі
+14
Дадада, в ЕС спят и видят какбы это зебилам цену на свет поднять...
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08.12.2020 11:27
+12
Ну раз об этом он сообщил на заседании комитета Верховной рады по вопросам энергетики под председательством Андрея Геруса, значит ЕС тут не при чём, а требуют этого ахметов с коломойским и присными.
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08.12.2020 11:30
+11
І тому зеблазні скорочують фінансування українських АЄС... В ЕС призвали Украину срочно реформировать ценообразование на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 6116
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08.12.2020 11:28
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Помню, Гройсман брехал, что МВФ требует поднять цену на газ для населения, а эти брешут, что ЕС требует поднять цену на электроэнергию для населения. Написал "стоимость доставки электроэнергии в ЕС", Google ничего не находит про доставку электроэнергии в ЕС.
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08.12.2020 12:25 Відповісти
А я в своей платежке в Польше вижу. И за дистрибуцию, и за доставку, и еще куча платежей, стоимость самой энергии там меньше чем стоимость остальных позиций.
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08.12.2020 12:45 Відповісти
Гугл споганился и прогнил, он уже не поисковик а сборщик личных данных и катится в пропасть, "ключевые слова" на сайтах не индексирует, только в рекламе, за деньги, лжецом стал гугл
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08.12.2020 12:58 Відповісти
Статистичні дані:Середня зарплата в Україні ,жовтень 2020 року-12174грн.
Середня зарплата в Європі-68920 грн.
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08.12.2020 12:35 Відповісти
ЕС давно уже и зарплаты призывает реформировать. В ЄС закликали Україну терміново реформувати ціноутворення на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 4616
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08.12.2020 12:38 Відповісти
причем тут страна?
призывайте собственников сетей
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08.12.2020 12:43 Відповісти
Відкриваємо, що це за сообщество і читаємо:

Членами Энергетического сообщества являются Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Молдова, Черногория, Сербия и Украина, к которым вскоре присоединится Грузия.

Де тут ЄС? Читаємо заголовок ще раз:
В ЕС призвали Украину срочно реформировать ценообразование на электроэнергию для населения.

Мда....когнитивний диссонанс...

Ненажерливість олігархату, та сприяння цьому влади, призведуть до соціальних вибухів, в порівнянні з якими протести підприємців здадуться розминкою...Але буде вже пізно..... В ЄС закликали Україну терміново реформувати ціноутворення на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 6165
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08.12.2020 12:51 Відповісти
Дійсно, а де там ЄС? Кловуни-аматори, вихідці з "КВН" звикли на хайпі виїзжати, бо лохтурат у них зебільний.
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08.12.2020 16:15 Відповісти
Согласно рекомендациям Секретариата Энергосообщества, правительство параллельно должно обеспечить механизмы социальной защиты для уязвимых категорий потребителей.Источник: https://censor.net/ru/n3235609

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У нас 90% уязвимых. Еще один момент. Социальная защита будет учитывать подорожание товаров и услуг, которое автоматически произойдет после повышения стоимости электроэнергии?
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08.12.2020 12:57 Відповісти
По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.Источник: https://censor.net/ru/n3235609

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Можно подробный расчет опубликовать?
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08.12.2020 13:00 Відповісти
Прежде чем поднимать или снижать цену на электроэнергию для населения, хотелось бы понимать какова реальная её себестоимость, не та, что показывают Ахметов и Ко. а реальная. По чем продают её на экспорт. Вполне возможно, что на сегодня тариф и убыточен, тогда вопрос возникает. Почему он убыточен? Что сделано для того, чтобы он не был таковым.
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08.12.2020 13:18 Відповісти
3-й майдан все ближе !!!!
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08.12.2020 13:39 Відповісти
Ну как только эти паскуды приплатят украинцам до уровня европейских зарплат и пенсий сразу смогут призывать а пока , ПОШЛИ НАХ ! В ЄС закликали Україну терміново реформувати ціноутворення на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 1403
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08.12.2020 15:01 Відповісти
лучше бы номер дали для СМСок, чтоб люди сами помогали
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08.12.2020 20:28 Відповісти
Зечем повышать тарифы ?! Нужно просто все ОблЕнерго вернуть стране, а олигархов расстрелять! Тогда можно будет и в три раза еще и понизить тариф!
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08.12.2020 22:14 Відповісти
Олигархи сами кого хочеш расстреляют, так шо сидим на попе ровно и не рыпаемся, а не то тариф на воздух введут и будут его перекрывать недовольным.
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09.12.2020 12:32 Відповісти
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