В ЄС закликали Україну терміново реформувати ціноутворення на електроенергію для населення
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Глава Секретаріату європейського енергетичного співтовариства Янез Копач закликав Україну терміново реформувати систему ціноутворення на електричну енергію для населення.
Про це він повідомив на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики під головуванням Андрія Геруса. "Внести зміни в методику ціноутворення на електроенергію постачальників універсальних послуг (постачальники електроенергії для населення, - прим.) і обмежити ПСО лише побутовими споживачами", - йдеться у звіті Копача, оприлюдненому на сайті комітету ВР з питань енергетики.
Згідно з рекомендаціями Секретаріату Енергоспівтовариства, уряд паралельно має забезпечити механізми соціального захисту для вразливих категорій споживачів. У звіті йдеться, що оскільки домогосподарства в Україні, як і раніше, отримують електроенергію за цінами суттєво нижчими, ніж витрати на її виробництво і доставку, на роздрібному ринку відсутня будь-яка конкуренція.
Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення в Україні не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 0,9 грн/кВт.год на перші 100 кВт.год та 1,68 грн/кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що більш ніж у чотири рази менше, ніж середній тариф у Європі. За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів. Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн. Експерти зауважили, що від рішення щодо тарифів залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.
Будь ласка, зачекайте...
Середня зарплата в Європі-68920 грн.
призывайте собственников сетей
Членами Энергетического сообщества являются Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Молдова, Черногория, Сербия и Украина, к которым вскоре присоединится Грузия.
Де тут ЄС? Читаємо заголовок ще раз:
В ЕС призвали Украину срочно реформировать ценообразование на электроэнергию для населения.
Мда....когнитивний диссонанс...
Ненажерливість олігархату, та сприяння цьому влади, призведуть до соціальних вибухів, в порівнянні з якими протести підприємців здадуться розминкою...Але буде вже пізно.....
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У нас 90% уязвимых. Еще один момент. Социальная защита будет учитывать подорожание товаров и услуг, которое автоматически произойдет после повышения стоимости электроэнергии?
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Можно подробный расчет опубликовать?