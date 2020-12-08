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Канада лідирує за обсягами замовленої вакцини проти COVID-19: кількість доз учетверо більше за населення країни. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Канада лідирує за обсягами замовленої вакцини проти COVID-19: кількість доз учетверо більше за населення країни. ПЕРЕЛІК

Канада посідає перше місце у світі за кількістю замовленої вакцини проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані власного трекера поставок вакцини, заснованого на відкритих даних.

У Канади є домовленості на постачання вакцини для щеплення 153,9 мільйона осіб (410% населення країни). На другому місці за кількістю замовленої вакцини Велика Британія (може прищепити 295% свого населення). На третьому - Австралія (може прищепити 269% населення).

Канада лідирує за обсягами замовленої вакцини проти COVID-19: кількість доз учетверо більше за населення країни 01

У Канаді будуть використовувати вакцини різних виробників, зокрема, від компаній Moderna і Pfizer / BioNTech. Вакцинація може початися вже наступного тижня, заявив 7 грудня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Нагадаємо, сьогодні Велика Британія першою у світі почала масову вакцинацію проти COVID-19.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перше у світі щеплення проти COVID-19 поза випробуваннями отримала 90-річна мешканка Північної Ірландії. ФОТО

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Топ коментарі
+4
??? У Канады нет должности Президент...
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08.12.2020 11:43
+3
Значит у них президент, не клоун
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08.12.2020 11:40
+3
Ну, Трюдо недавно заикнулся о какой-то перезагрузке, всеобщем равенстве и благе. Это наверное благо подвалило.
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08.12.2020 11:47
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08.12.2020 11:39 Відповісти
Значит у них президент, не клоун
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08.12.2020 11:40 Відповісти
??? У Канады нет должности Президент...
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08.12.2020 11:43 Відповісти
смысл высера в самом факте такового))
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08.12.2020 11:47 Відповісти
Чего гадать на кофейной гуще? Правительство Канады уже ранее рассматривало возможность передачи излишек вакцины беднейшим странам
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08.12.2020 12:10 Відповісти
Ага, як і в 2010му. Німеччина витратила 250 млн. євро на вакцини, і всі дози віддала африканцям (бо бажаючих вакцинуватися від свинячого грипу не знайшлося). Але яка різниця фармі? Головне, гроші заплатили.
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08.12.2020 12:53 Відповісти
у нас правительство заранее даже маски продали
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08.12.2020 14:08 Відповісти
"Какаяразница"? Это меняет суть?
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08.12.2020 12:52 Відповісти
Vedana, та которая из Канады здесь часто тусуются на форуме получит свою вакцинацию с 4-ым запасом ... Канада лидирует по количеству заказанной вакцины от COVID-19: число доз вчетверо больше населения страны - Цензор.НЕТ 688
Давайте порадуемся за нее..
вовремя свалила..
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08.12.2020 11:43 Відповісти
Лосей и белок спасать будут, и к бабке не ходи.
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08.12.2020 11:46 Відповісти
Могут себе позволить. А тем временем где-то в заЗЕркалье...
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08.12.2020 12:54 Відповісти
Ну, Трюдо недавно заикнулся о какой-то перезагрузке, всеобщем равенстве и благе. Это наверное благо подвалило.
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08.12.2020 11:47 Відповісти
Так. Всезагальна рівність для 99,9% (ніякої приватної власності та мінімальний базовий прибуток). Решта 0,1% (нові феодали) знімають з усього вершки. NWO
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08.12.2020 12:51 Відповісти
Звичайно, одні нехай працюють, а інші сидять на їхній шиї. З подачками від такого щедренького діяча.
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08.12.2020 15:33 Відповісти
Понимают что действие вакцины ограничено по времени, берут с запасом для повторной вакцинации
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08.12.2020 11:48 Відповісти
Нова легальна наркота? Пожиттєво сидіти на фармацевтичній голці замість того, щоб займатись власним загальним імунітетом? Чудово.
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08.12.2020 12:54 Відповісти
У Львові була мамочка, теж дітей загартовувала. Жодних щеплень!
Так сталося що імунітет не врятував її молодшу доньку від правця. нічку на гойдалці подряпала.... Тепер мамочка- активістка і всіх старших дітей щепила ще до того як по молодшій відпоминали півроку....
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08.12.2020 13:21 Відповісти
Зебобики тупы до непреличия. Может у тебя собственный имунитет от бешенства?
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08.12.2020 14:23 Відповісти
Дурник, вакцини від сказу не існує. То називається "сироватка". І імунітету вона не створює.

Але якщо тебе щодня кусають скажені криси, то краще чимось вакцинуйся Канада лідирує за обсягами замовленої вакцини проти COVID-19: кількість доз учетверо більше за населення країни - Цензор.НЕТ 1160 Хоча б фарма буде в плюсі.
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08.12.2020 15:42 Відповісти
Таня, ты школу закончила? сколько классов ?
Что такое антирабическая вакцина, её состав и принцип действия ?
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08.12.2020 21:04 Відповісти
Це шкільна програма? Може, тобі вчитель розповів, хто і як виділив вірус сказу?
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08.12.2020 21:14 Відповісти
Биология 10 класс Тема:Вирусы

Иди лучше на кухню
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08.12.2020 21:28 Відповісти
іхсперде, хто, коли і як виділив вірус сказу?
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08.12.2020 22:18 Відповісти
Ви дуууже, ну дуууууже далека від того про що пишете!)))
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08.12.2020 18:30 Відповісти
Чим відрізняється гуморальний від клітинного? Ну хоча б погугли.
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08.12.2020 18:37 Відповісти
Так как вакцина имеет действие всего несколько месяцев, то Канада создает стратегический запас. А наши будут по миллиону в месяц прививать.
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08.12.2020 11:50 Відповісти
От наших ЗЕ-вакцинаторов и 20% вакцинации будет такая же "польза" как от весеннего "локдауна" и "карантина".
Когда все работяги сидели дома проедая накопления, а вирус разносили попы МП, лохотронщики, эпицентрщики, рестораторы и чиновники.
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08.12.2020 11:56 Відповісти
Пухом канадцям земля.
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08.12.2020 12:49 Відповісти
Переведите.
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08.12.2020 13:57 Відповісти
Все сам побачиш. "Епідемія іспанки. 100 років потому"
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08.12.2020 15:45 Відповісти
Я родился на пару десятилетий позже той испанки.
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09.12.2020 06:39 Відповісти
Сразу видно правительство, которое заботится о своем народе! Думает и планирует не на 2-3 дня, как наши....
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08.12.2020 12:52 Відповісти
Так піклуються. Вже й ковідних ізоляторів на будували. Для тих, хто не вакцинується.
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08.12.2020 13:11 Відповісти
Я б взагалі заборонив дітям овуляшок-антищеплениць отримувати освіту.
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08.12.2020 13:23 Відповісти
дякую. дуже інформативно.
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08.12.2020 14:03 Відповісти
Мало грошей розтранжирив ...
Давай, обвалюй уже все ...
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08.12.2020 15:31 Відповісти
Можливо вони будуть формувати гуманітарну допомогу.
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08.12.2020 16:09 Відповісти
 
 