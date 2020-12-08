Канада лідирує за обсягами замовленої вакцини проти COVID-19: кількість доз учетверо більше за населення країни. ПЕРЕЛІК
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Канада посідає перше місце у світі за кількістю замовленої вакцини проти коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані власного трекера поставок вакцини, заснованого на відкритих даних.
У Канади є домовленості на постачання вакцини для щеплення 153,9 мільйона осіб (410% населення країни). На другому місці за кількістю замовленої вакцини Велика Британія (може прищепити 295% свого населення). На третьому - Австралія (може прищепити 269% населення).
У Канаді будуть використовувати вакцини різних виробників, зокрема, від компаній Moderna і Pfizer / BioNTech. Вакцинація може початися вже наступного тижня, заявив 7 грудня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Нагадаємо, сьогодні Велика Британія першою у світі почала масову вакцинацію проти COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Давайте порадуемся за нее..
вовремя свалила..
Так сталося що імунітет не врятував її молодшу доньку від правця. нічку на гойдалці подряпала.... Тепер мамочка- активістка і всіх старших дітей щепила ще до того як по молодшій відпоминали півроку....
Але якщо тебе щодня кусають скажені криси, то краще чимось вакцинуйся Хоча б фарма буде в плюсі.
Что такое антирабическая вакцина, её состав и принцип действия ?
Иди лучше на кухню
Когда все работяги сидели дома проедая накопления, а вирус разносили попы МП, лохотронщики, эпицентрщики, рестораторы и чиновники.
Давай, обвалюй уже все ...