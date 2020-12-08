Канада лідирує за обсягами замовленої вакцини проти COVID-19: кількість доз учетверо більше за населення країни. ПЕРЕЛІК

Канада посідає перше місце у світі за кількістю замовленої вакцини проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані власного трекера поставок вакцини, заснованого на відкритих даних.

У Канади є домовленості на постачання вакцини для щеплення 153,9 мільйона осіб (410% населення країни). На другому місці за кількістю замовленої вакцини Велика Британія (може прищепити 295% свого населення). На третьому - Австралія (може прищепити 269% населення).

У Канаді будуть використовувати вакцини різних виробників, зокрема, від компаній Moderna і Pfizer / BioNTech. Вакцинація може початися вже наступного тижня, заявив 7 грудня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Нагадаємо, сьогодні Велика Британія першою у світі почала масову вакцинацію проти COVID-19.

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