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електроенергія (524) Електрика (696)

Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти

Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до тотального зростання цін.

Про це розповіли експерти в коментарях виданню "Главком".

За словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, збільшення тарифу на транспортування електроенергії - це "початок ланцюгової реакції підвищення цін на все без винятку". Хоча він і зауважив, що зростання цін на продукти і послуги відрізнятиметься, адже частка витрат на енергоресурси у їхній собівартості є різною. Проте наголосив: подорожчання буде тотальним.

Експерти також звернули увагу, що здорожчає проїзд в електротранспорті, в приміських та пасажирських потягах.

"Укрзалізниця" споживає приблизно 4 млрд кВт/час на рік. Якщо не підняти вартість проїзду, збитки "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень зростуть ще більше", - зазначено у матеріалі.

Окрім того, можуть виникнути проблеми з водопостачанням, адже через зростання тарифу на електроенергію заборгованість водоканалів за спожитий струм збільшиться, що може спровокувати їхнє відключення від електропостачання.

"Електроенергія становить понад 40% собівартості послуг з водопостачання та водовідведення. Підвищення тарифу на її передачу призведе до виникнення або збільшення заборгованість водоканалів. І як наслідок – відключення їх від електропостачання", - порахували у виданні.

За їхніми словами, від зростання тарифів найбільше постраждають представники енергоємних галузей. Так, віцепрезидент Союзу хіміків України Ігор Гольченко каже, що рішення НКРЕКП підвищити тариф на передачу електроенергії призведе до зростання собівартості продукції хімічної промисловості та змусить знижувати витрати за рахунок звільнення працівників. "Ми рахуємо кожну копійку, хімія з 2016 року по 2019 рік вісім тисяч робочих місць вже втратила. Ми конкуруємо і знаходимо якісь внутрішні резерви, але це важко", – пояснює Гольченко.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила тариф на передачу електроенергії з 1 грудня на 30%, до 312,76 грн/МВт-год.

Тепер комісія пропонує підвищити тариф у 2021 році ще більше, до 324,81 грн/МВт*год, хоча раніше планувала знизити його до 309,8 грн/МВт-год. Чому плани так різко змінилися, у НКРЕКП не пояснюють.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу значно поглибить економічну кризу в Україні - призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію.

Своєю чергою львівський ресторатор Андрій Худо повідомив, що установи після підвищення тарифу на передачу електроенергії будуть тимчасово припиняти або і зовсім заморожувати роботу.

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Топ коментарі
+19
Если тариф на передачу электроэнергии повысят, подорожает все, от проезда до продуктов, - эксперты - Цензор.НЕТ 3979
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08.12.2020 11:41
+18
Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 901
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08.12.2020 11:51
+15
Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 1170
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08.12.2020 11:50
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Если тариф на передачу электроэнергии повысят, подорожает все, от проезда до продуктов, - эксперты - Цензор.НЕТ 3979
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08.12.2020 11:41 Відповісти
Предыдущего сюда же.
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08.12.2020 11:43 Відповісти
Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 1170
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08.12.2020 11:50 Відповісти
Чем хуже, тем лучше!
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08.12.2020 11:42 Відповісти
Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 901
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08.12.2020 11:51 Відповісти
Следственно подешевеет жизнь клоуна и его цирка.
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08.12.2020 11:42 Відповісти
Хуже не будет ..)))))))
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08.12.2020 11:42 Відповісти
Будет!
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08.12.2020 11:44 Відповісти
не будет хуже, я верю **********, посмотри его последний видосик, он как улыбаеца мне аж на душе лучше становица, так шо верь как 73%
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08.12.2020 11:58 Відповісти
Ты тоже под коксом?
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08.12.2020 12:55 Відповісти
не я под пивом бываю)) а вообще я поклонник шапито 95, вот уже год ценю ихнюю заботу о народе, каждый месяц платёжка как весточка от клоуна, я твой вырок, почему свинарчуки на свободе, я астанавлю вайну, воры на нары, дальше продолжать?
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08.12.2020 13:01 Відповісти
не надо. И перестань глушить пиво с утра, тебе хватит
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08.12.2020 13:02 Відповісти
Зеля зуб давал что народ плакать не будет
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08.12.2020 11:44 Відповісти
Мёртвые - не плачут...
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08.12.2020 11:46 Відповісти
Если тариф на передачу электроэнергии повысят, подорожает все, от проезда до продуктов, - эксперты - Цензор.НЕТ 3739
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08.12.2020 11:47 Відповісти
Так и хочется зебилов спросить

Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 9945
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08.12.2020 12:12 Відповісти
Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 1828
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08.12.2020 12:18 Відповісти
Когда цену на хлеб поднимут до ЕС?
Ах, да. У них и квартиры отбирают суды за долги.
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08.12.2020 11:47 Відповісти
Емм, москалику, у ЄС різні ціни на хліб - у Польщі чи Латвії майже як у нас, а у Литві буханка більше 40 грн... А на Мальті - більше 50. Видно, що ти в Європі не був!

А квартиру за борги можуть і у нас відібрати - ригіанали це ще в 2012 прийняли!
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08.12.2020 11:51 Відповісти
Ого! До 50 грн? А доходи які у Литві і на Мальті?
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08.12.2020 12:01 Відповісти
На Мальті доходи раза в 2-3 вищі, ніж у Литві, але ж хліб не втричі дорожчий!

Є ж ще поняття СОБІВАРТОСТІ! На Мальті вся хавка дорога, бо в них клімат специфічний і багато продуктів імпортують...

Не бачу 100% кореляції між доходами населення і вартістю продукції. У поляків доходи втричі вищі, ніж у нас, але при цьому польські сири в нас в маркетах уже дешевші за українські! Це при тому, що у поляків і зарплати робітників вищі, і комуналка дорожча, і молоко у фермерів не по 3 грн скуповують, як у нас...

По вашій логіці в Україні 600-й Мерс чи там Айфон має коштувати в 7-8 раз менше, ніж у Німеччині? Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 6156
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08.12.2020 12:06 Відповісти
В польше сельское хозяйство дотируется государством +почти бесплатные кредиты для бизнеса+правовой порядок. Поэтому цены на жратву там низкие. А у нас президент шут гороховый, рейдеры постоянно отжимают у фермеров бизнесы, космические кредиты и мусорской беспредел. Так что дешевой жратвы не будет. Жрите сватов и квартал95
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08.12.2020 12:17 Відповісти
Чего я не делал, так это с вами на брудершафт не пил.
Хлеб в Польше год назад покупал 3 злотые.
В Швейцарии 3 франка.
В Ницце в этом августе батон 3 Евро.
Официально, квартиру за доги по коммуналке отобрать не могут.
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08.12.2020 12:37 Відповісти
Ну 3 злотих - це 21 грн, у нас буханка несоціального хліба коштує плюс-мінус так само...
У Ризі буханку не хліба брав за 0,75 євро...

Є ж різниця між 0,75 і 3 євро?
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08.12.2020 12:47 Відповісти
Картинку с шимпанзе в студию
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08.12.2020 11:49 Відповісти
Уже все подорожало .Сегодня купил бутылку "ОЛІЇ" за 47 грн - пару месяцев назад покупал по 33 грн .Бензин и солярка подорожали.Все подорожало где-то в общем на 20%.Газ вобще ДОРОГЮЩИЙ.....а зима то холодная....Но НАШИМ У РУЛЯ на нас ПЛЕВАТЬ....тяжелая будет зима - многие помрут от голода и холода.
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08.12.2020 11:50 Відповісти
Ну так 73% этого и хотели.Это был их выбор, так что не вижу проблем.
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08.12.2020 11:57 Відповісти
Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 7573
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08.12.2020 11:51 Відповісти
Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 8937
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08.12.2020 11:52 Відповісти
Так вроді ж вже... Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 8635
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08.12.2020 11:56 Відповісти
Мене цікавить один фокус. Як так получається, що наприклад в Польщі, ціна на енергію вища ніж в Україні в чотири рази, а ціна на продукти нижча ніж в Україні?...
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08.12.2020 11:55 Відповісти
В Польше выше в 4 раза? А в Польше есть Атомные станции и Днепрогесс?....В Украине простаивают энергоблоки - некуда электричество девать....А барыги продают ДОРОГО электричествос ТЭС....Страна непуганных идиотов- и главный ИДИОТ -это Зеленский.
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08.12.2020 12:00 Відповісти
Так тем более! Барыги вроде бени коломойши, ахметки, мертвечины, хвирташей, пинчуков и пр. нечести хотят с найменьшим напрягом иметь большой доход.
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08.12.2020 12:05 Відповісти
ДнепроГЭС - его мощности едва хватает на обеспечение одного города Запорожье...
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08.12.2020 12:48 Відповісти
В Запорожье еже стоит ШЕТЬ атомных блоков - а Украина на 50 % и немного больше может использовать атомную энергию...В мире мало таких стран как мы....Электроэнергия должна стоять ДЕШЕВО...
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08.12.2020 13:06 Відповісти
Учи географию, Сергей! В Запорожье нет ни одного атомного блока.
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08.12.2020 15:34 Відповісти
Набери в Гугле Запорожская АЭС...Я был в товарища в Запорожье и из окна ето многоэтажки видел ее....Да она не в центре Запорожья стоит ,а в Энергодаре....Но из окна многоэтажки в Запорожье ее видно...Как видим я учу географии не сидя в кресле и компа , а ВЫ хоть погуглите....
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09.12.2020 09:50 Відповісти
Ты не только географию, ты ещё и грамматику учи, а то пишешь с ошибками в каждом слове! Тупо электронным переводчиком пользуешься.
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09.12.2020 11:21 Відповісти
1. В Польщі ціна вище для побутових споживачів. Промисловці платять приблизно ту ж ціну що і промисловці в Україні.
2. Міф про "ціна на продукти нижче" - на які саме продукти, можна приклади? Курячі стегна що добігають кінця терміну придатності прошу не надавати.
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08.12.2020 13:00 Відповісти
Я писав саме побутових споживачів. Тоді виникає питання, чого в Україні мають піднятися ціни при подорожчанні енергії для побутових споживачів, якщо наприклад в Польщі промисловці платять таку саму ціну за енергію?
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08.12.2020 13:10 Відповісти
тут я не знаю. Думаю що Ахметову та іншим "виробникам"вигідно щоб зберігалась схема з заниженою ціною для побутових споживачів, вони мають на цьому гешефт закуповуючи енергію для своїх підприємств за тарифом населення, тому і випускають всяких "експертів" щоб пугали "все здорожчає!" і таким чином перешкодити процесу.
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08.12.2020 13:54 Відповісти
У вас мабуть відстала інфа по відношенню до ахмєтки. Він її вже виробляє, а не купує Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 5966
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08.12.2020 16:43 Відповісти
ну все равно как-то мухлюет. Это ж Ахметка.
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08.12.2020 16:46 Відповісти
ЕстеССнА Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 922
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08.12.2020 18:52 Відповісти
Хуже не будет!!! Так ведь, ЗЕБИЛЫ?
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08.12.2020 11:56 Відповісти
Ну все логично , Осел и Ко докерувалысь Украиной до дырки в четверть бюджета , олигархов трусить оно боится , по тому единственное , что ему остается это залезть в карман к каждому гражданину страны.То что это приведет к витку инфляции , так Осла это не грамма не волнует , бо в его голове пусто и там туман , это Леха Самокат еще год назад сказал.
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08.12.2020 12:03 Відповісти


Boris Borisenko
Единственный производитель урана в Украине (Обеспечив\добычу урана и произ-во оксидного концентрата) Объявил о приостановке работы
Согласно приказу №405,в простой выводятся все подразд\ГП "ВостГОК"
Атом\станції зупинили,уран НЕвидобуваєм,тарифи-підвищуєм
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08.12.2020 12:04 Відповісти
Пропоную ненажерам все підняти по 100 грн. Вода там, електрика, сміття... І рахувати легше, і дохідність виросте. Проживете коротке, але яскраве життя, бо вже багато хто готовий поступати з вами не по європейські, а як потрібно було поступати зразу ж після Майдану: просто лінчувати без всяких пом"якшувальних обставин.
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08.12.2020 12:05 Відповісти
....да ,ты , ШО ???!!!!
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08.12.2020 12:06 Відповісти
Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 9469
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08.12.2020 12:22 Відповісти
Какое умное, одухотворённое ... лицо!
Тонкая душа, пианист!...
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08.12.2020 12:30 Відповісти
Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 9870
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08.12.2020 12:31 Відповісти
Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 9995
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08.12.2020 12:32 Відповісти
Может это так: барыга знал как делать деньги, а зеленые знают как делать приколы и крутить тверк жопой, от этого деньги не растут. Идя во власть они думали, что все просто - они скажут все побегут и выполнят их пожелания. Для наполнения казны надо иметь мозги и постоянно работать.
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08.12.2020 14:02 Відповісти
Давайте уже поднимайте всё - посмотрим к чему это приведёт...
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08.12.2020 12:34 Відповісти
Руководители АТБ я уверен , независимо от цен на электричество не позволять расти ценам!!!! Чуть чуть уменьшат свои накрутки , ведь деньги это не главное!!!
ТАК И ПРОЖИВЕМ!
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08.12.2020 12:43 Відповісти
Я не эксперт, но понимаю: любое повышение цен на энергоносители и повышение зарплат и пенсий автоматом вызывает повышение цен на товары и услуги. Все закольцовано. Все повышения в конечном счете оплачивает конечный потребитель, то есть народ. И все повышение зарплат и пенсий сожрет повышение цен на товары и услуги, то есть это бесполезно. Может есть смысл зарплаты и пенсии не повышать, а просто снижать цены на энергоносители,как при коммунизме. И то гарантии нет, если цены повысятся то ни один барыга их не снизит, не логично. Народ останется в любом случае при своих интересах, выиграют только барыги. Только национализация энергопроизводств может спасет народ от прогрессирующего обнищания.
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08.12.2020 13:47 Відповісти
Перефразовуючі Бернарда Шоу можна сказати, що наша "демократія" це коли народу політики показують зелену повітряну кульку, а народ дивиться на неї в небі, в цей час влада спустошує його кишені.
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08.12.2020 13:50 Відповісти
"Активи фінансових компаній, попри зниження їх кількості, зросли у ІІІ кварталі 2020 року переважно через відновлення кредитування: обсяг наданих протягом кварталу кредитів домогосподарствам зріс на 47%...",-НБУ. Зебилята, пришло время копаться в кладовках в поисках всякой всячины. Скоро придется тащить старые лыжи в ломбард
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08.12.2020 14:18 Відповісти
Агооов, СЛУГИ! -Я народ Купите кота -6лет, черный Британец, кличка Тайсон
Собаки нет а за отопление 1838 грн за 42м2 жилой площади при +темп в ноябре на улице (за 30 дней) Что , наверное Кобелеву нечем миллион зарплаты платить?
Вы еще и бедному Ахмету помогите.
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08.12.2020 15:05 Відповісти
А какая разница? Это ж по приколу, ха-ха-ха
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08.12.2020 15:48 Відповісти
 
 