УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
32773 відвідувача онлайн
Новини Політика України
4 112 24
виплати (321) діти (3120) підприємці (361) соцдопомога (91) спрощенка (42) малий бізнес (100) Міністерство соціальної політики (536)

Мінсоцполітики розповіло, які ФОПам потрібні документи для відновлення виплат на дітей: потрібно встигнути подати до 15 грудня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мінсоцполітики розповіло, які ФОПам потрібні документи для відновлення виплат на дітей: потрібно встигнути подати до 15 грудня

Документи треба подати в паперовій або електронній формі до 15 грудня.

З державного бюджету України відновлено виплати на дітей до 10 років фізичних осіб - підприємців І та II груп. Виплати будуть здійснюватися за листопад-грудень 2020 року. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцополітики, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується в повідомленні, особи, які отримували виплату допомоги в травні-серпні 2020 року, таку допомогу отримуватимуть і надалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінсоцполітики розповіло, які пенсії збільшаться в грудні. ІНФОГРАФІКА

Фізичним особам-підприємцям, які раніше не зверталися за цією виплатою, для призначення і виплати допомоги на дітей необхідно звернутися в управління соціального захисту населення, за місцем проживання до 15 грудня 2020 року, з пакетом необхідних документів у паперовій формі:

  • копіями свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;
  • довідкою з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);
  • копією документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);
  •  копією рішення районної, районної у м. м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінсоцполітики розповіло, які пенсії збільшаться в грудні. ІНФОГРАФІКА

Або заповнити електронну заявку за посиланням https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua/ з фотокопіями відповідних документів.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+5
Справки, справки, копии.. Пока в смартфоне только диджидаунализированный клоун,
страна, увы, в заднице с бумажками.
показати весь коментар
08.12.2020 12:06
+3
если вас развесить по фонарным столбам до15 декабря, то документы можно будет подавать до 1 января.
показати весь коментар
08.12.2020 12:07
+3
а ФОП третьей группы регистрируют только при отсутствии детей?
показати весь коментар
08.12.2020 12:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Справки, справки, копии.. Пока в смартфоне только диджидаунализированный клоун,
страна, увы, в заднице с бумажками.
показати весь коментар
08.12.2020 12:06 Відповісти
Документы собираются и подаются онлайн.
показати весь коментар
08.12.2020 14:30 Відповісти
если вас развесить по фонарным столбам до15 декабря, то документы можно будет подавать до 1 января.
показати весь коментар
08.12.2020 12:07 Відповісти
а ФОП третьей группы регистрируют только при отсутствии детей?
показати весь коментар
08.12.2020 12:11 Відповісти
возможно будут проверять эрекцию.
показати весь коментар
08.12.2020 12:16 Відповісти
ФОПовцы проголосовавшие за Зеленского и Слугу народа примите
Минсоцполитики рассказало, какие нужны документы для возобновления выплат ФОПам на детей: нужно успеть подать до 15 декабря - Цензор.НЕТ 1134
показати весь коментар
08.12.2020 12:13 Відповісти
а почему только до 10 лет??? 11 и тд уже не дети?
а чем дети тех людей что потеряли работу и стоят на бирже отличаются от детей ФОПов?
а чем дети ФОПов до 10ти лет лучше за детей тех у кого фирма "Юрлицо" или "ООО"???
Предлагаю делать выплаты только еврейским семьям. Украинцы терплячи они потерпят!!!
показати весь коментар
08.12.2020 12:46 Відповісти
А с чего это вы меня за то спрашиваете? Спросите Зеленского и авторов этого пасквиля.
показати весь коментар
08.12.2020 14:38 Відповісти
Вопрос был риторический.
показати весь коментар
08.12.2020 18:40 Відповісти
Ну, если риторический.... Мінсоцполітики розповіло, які ФОПам потрібні документи для відновлення виплат на дітей: потрібно встигнути подати до 15 грудня - Цензор.НЕТ 3987
показати весь коментар
08.12.2020 18:54 Відповісти
Корупція під носом президента-2. Чому президент так нервує через Татарова і Микитася

Тетяна НіколаєнкоГоловний редактор bykvu.com

Справа в тому, що за неповний рік Офіс президента вдруге звинувачують у причетності до будівельних схем за участю діячів доби Януковича. І на цей раз це не просто слова, а частина розслідування НАБУ.

Минулий тиждень президент Володимир Зеленський завершив своїм відео, де порівняв ЗМІ з тітоньками на лавочці. В принципі, того тижня у президента було достатньо приводів для розпачу. Так, він змушений був капітулювати перед мітингами ФОПів і відкласти фіскалізацію більшості дрібного бізнесу до 2022 року, а замість його проєкту після повернення кримінальної відповідальності за е-декларування парламент проголосував свій варіант.
Крім того, Офіс президента виявився в епіцентрі корупційного скандалу. І на відміну від попереднього скандалу зі зливом затримання вагнерівців, в цій історії буде багато свідків і тих, хто захоче говорити.
показати весь коментар
08.12.2020 12:17 Відповісти
Долой НЭПманов кровопийц!!!
показати весь коментар
08.12.2020 12:19 Відповісти
Минсоцполитики рассказало, какие ФОПам нужны документы для возобновления выплат на детей: нужно успеть подать до 15 декабря - Цензор.НЕТ 4783
показати весь коментар
08.12.2020 12:28 Відповісти
Всю власть пролетариям!
Каждый клоун сможет управлять государством!
показати весь коментар
08.12.2020 12:58 Відповісти
Не сци скоро ми закриємся і будеш купляти все в сєтях по дуже гарних цінах
показати весь коментар
08.12.2020 14:48 Відповісти
Я и не сцу! Заказываю за границей и с доставкой дешевле, чем у Вас!!!
показати весь коментар
08.12.2020 15:14 Відповісти
И еще, научись отличать шутку от реалии!!! С юмором нормально???
показати весь коментар
08.12.2020 15:19 Відповісти
Откуда у них юмор? Ааааа, да, да, был у них юмор. В 2019 году. Проголосовали с юморком, по приколу. Ведь хуже не будет. А теперь скулят.
показати весь коментар
08.12.2020 18:56 Відповісти
А как предоставить справку, если выдающие их учреждения повсеместно закрываются на карантин? Да и вопрос, который достает меня много лет: на кой ляд у тех, кто требует справки, стоят компьютеры? Они что тяготятся войти в базу данных человека и получить нужную информацию? Тем более, что данные справок почти всегда перепроверяют. Так на фига гонять людей туда-сюда? Или это у нас теперь такая национальная забава?
показати весь коментар
08.12.2020 12:21 Відповісти
Діджиталізація, однако.
показати весь коментар
08.12.2020 12:29 Відповісти
а чё не до 8-го декабря?! Минсоцполитики рассказало, какие ФОПам нужны документы для возобновления выплат на детей: нужно успеть подать до 15 декабря - Цензор.НЕТ 5344
показати весь коментар
08.12.2020 12:27 Відповісти
 
 