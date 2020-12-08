Мінсоцполітики розповіло, які ФОПам потрібні документи для відновлення виплат на дітей: потрібно встигнути подати до 15 грудня
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Документи треба подати в паперовій або електронній формі до 15 грудня.
З державного бюджету України відновлено виплати на дітей до 10 років фізичних осіб - підприємців І та II груп. Виплати будуть здійснюватися за листопад-грудень 2020 року. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцополітики, передає Цензор.НЕТ.
Як наголошується в повідомленні, особи, які отримували виплату допомоги в травні-серпні 2020 року, таку допомогу отримуватимуть і надалі.
Фізичним особам-підприємцям, які раніше не зверталися за цією виплатою, для призначення і виплати допомоги на дітей необхідно звернутися в управління соціального захисту населення, за місцем проживання до 15 грудня 2020 року, з пакетом необхідних документів у паперовій формі:
- копіями свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;
- довідкою з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);
- копією документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);
- копією рішення районної, районної у м. м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
Або заповнити електронну заявку за посиланням https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua/ з фотокопіями відповідних документів.
Будь ласка, зачекайте...
страна, увы, в заднице с бумажками.
а чем дети тех людей что потеряли работу и стоят на бирже отличаются от детей ФОПов?
а чем дети ФОПов до 10ти лет лучше за детей тех у кого фирма "Юрлицо" или "ООО"???
Предлагаю делать выплаты только еврейским семьям. Украинцы терплячи они потерпят!!!
Тетяна НіколаєнкоГоловний редактор bykvu.com
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Каждый клоун сможет управлять государством!