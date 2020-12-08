Мінсоцполітики розповіло, які ФОПам потрібні документи для відновлення виплат на дітей: потрібно встигнути подати до 15 грудня

Документи треба подати в паперовій або електронній формі до 15 грудня.

З державного бюджету України відновлено виплати на дітей до 10 років фізичних осіб - підприємців І та II груп. Виплати будуть здійснюватися за листопад-грудень 2020 року. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцополітики, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується в повідомленні, особи, які отримували виплату допомоги в травні-серпні 2020 року, таку допомогу отримуватимуть і надалі.

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Фізичним особам-підприємцям, які раніше не зверталися за цією виплатою, для призначення і виплати допомоги на дітей необхідно звернутися в управління соціального захисту населення, за місцем проживання до 15 грудня 2020 року, з пакетом необхідних документів у паперовій формі:

копіями свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;

довідкою з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

копією документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

копією рішення районної, районної у м. м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

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Або заповнити електронну заявку за посиланням https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua/ з фотокопіями відповідних документів.