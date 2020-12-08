"Запотиличники" від вчительки на Львівщині: Педагог написала заяву на звільнення, створена комісія для розслідування інциденту

У Жовківському відділі освіти створили комісію, щоб розібратися в разі побиття школяра в с. Потоліч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

Керівник відділу освіти Жовківської районної адміністрації Михайло Коваль розповів, що представники ювенальної юстиції та представники відділу освіти провели бесіду з усіма сторонами конфлікту. Вчителька написала заяву на звільнення.

"Подібний вчинок у школах неприпустимий. Педагоги володіють потрібними навиками та досвідом, аби не допускати таких ситуацій. Ніякий нервовий зрив не може виправдати фізичної розправи щодо неповнолітніх", - наголосив директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Олег Паска.

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Директору школи оголосили попередження, зробити висновки повинен також шкільний психолог, випадок розглянуть на педагогічній раді.

Раніше повідомлялося, що вчителька надавала "потиличників" 11-річному учневі на Львівщині.