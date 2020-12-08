80% жінок і 20% чоловіків звертаються по допомогу через домашнє насильство, - Денісова
В Україні з приводу домашнього насильства за допомогою звертаються 80% жінок і 20% чоловіків.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на форумі "Домашнє насильство: погляд 360 градусів. Виклики. Можливості. Дії".
Вона зазначила, що йдеться не тільки про фізичне або сексуальне насильство, а й про психологічне та економічне.
За її словами, офіс уповноваженого провів аналіз цих звернень і виявив проблеми, зокрема недостатня кількість установ, куди постраждалі можуть звернутися за допомогою. Йдеться про притулки, де можуть тимчасово можуть перебувати постраждалі від домашнього насильства. Зараз таких притулків є 34, однак 7 регіонів України нині взагалі не мають таких установ.
"Також проблем додала епідемія коронавірусу, адже, щоб потрапити у такий притулок потрібен тест на COVID-19, а в деяких місцях через епідемію відсутнє транспортне сполучення, що ускладнює дорогу до притулків для тих, хто їх потребує. Окрім того, часто постраждалі не знають, що можуть отримати безоплатну правовому допомогу", - зауважила Денісова.
Також, наголосила вона, не врегульованим є питання дітей – свідків домашнього насильства. Згідно з міжнародними нормами, діти є не свідками насильства в сім`ї, а жертвами і мають право на отримання допомоги саме як жертви домашнього насильства.
Окрім того, в зв’язку з коронавірусом та дистанційним навчанням у школах, часто діти у родинах, де є домашнє насильство, не отримують знань, оскільки домашній кривдник позбавляє їх комп’ютера.
Денісова підкреслила, що в Україні попри зусилля влади домашнє насильство старається не виносити назовні, оскільки в менталітеті українців вважається негарним виносити сімейне насильство назагал; вважається, що це буде засуджено суспільством, хоча останнім часом цей стереотип починає руйнуватися.
За 9 місяців поточного року з приводу домашнього насильства зафіксовано понад 142 тис. звернень, і це майже вдвічі більше ніж у 2017 році, додала обмудсмен.
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Вам скрепа не жмет, все ок?
Сообщают куда следует.
Если бы сообщали все... то статистика была бы с точностью до наоборот.
Тётя просто не понимает, что запретить комп на время вечерних поигрулек - с образованием НИЧЕГО общего не имеет...
Четкое разделение, мирно не живёт никто?
Ты её или она тебя?
ПС думаю, редактора нахомутали. На самом деле из всех, кто обратился по поводу насилия, 80% женщин и 20% мужчин.