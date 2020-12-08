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Новини
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80% жінок і 20% чоловіків звертаються по допомогу через домашнє насильство, - Денісова

80% жінок і 20% чоловіків звертаються по допомогу через домашнє насильство, - Денісова

В Україні з приводу домашнього насильства за допомогою звертаються 80% жінок і 20% чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на форумі "Домашнє насильство: погляд 360 градусів. Виклики. Можливості. Дії".

Вона зазначила, що йдеться не тільки про фізичне або сексуальне насильство, а й про психологічне та економічне.

За її словами, офіс уповноваженого провів аналіз цих звернень і виявив проблеми, зокрема недостатня кількість установ, куди постраждалі можуть звернутися за допомогою. Йдеться про притулки, де можуть тимчасово можуть перебувати постраждалі від домашнього насильства. Зараз таких притулків є 34, однак 7 регіонів України нині взагалі не мають таких установ.

"Також проблем додала епідемія коронавірусу, адже, щоб потрапити у такий притулок потрібен тест на COVID-19, а в деяких місцях через епідемію відсутнє транспортне сполучення, що ускладнює дорогу до притулків для тих, хто їх потребує. Окрім того, часто постраждалі не знають, що можуть отримати безоплатну правовому допомогу", - зауважила Денісова.

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Також, наголосила вона, не врегульованим є питання дітей – свідків домашнього насильства. Згідно з міжнародними нормами, діти є не свідками насильства в сім`ї, а жертвами і мають право на отримання допомоги саме як жертви домашнього насильства.

Окрім того, в зв’язку з коронавірусом та дистанційним навчанням у школах, часто діти у родинах, де є домашнє насильство, не отримують знань, оскільки домашній кривдник позбавляє їх комп’ютера.

Денісова підкреслила, що в Україні попри зусилля влади домашнє насильство старається не виносити назовні, оскільки в менталітеті українців вважається негарним виносити сімейне насильство назагал; вважається, що це буде засуджено суспільством, хоча останнім часом цей стереотип починає руйнуватися.

За 9 місяців поточного року з приводу домашнього насильства зафіксовано понад 142 тис. звернень, і це майже вдвічі більше ніж у 2017 році, додала обмудсмен.

Автор: 

Денісова Людмила (883) насилля (294) омбудсмен (474)


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Хотелось бы посмотреть на этих 20% "мужчин"
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08.12.2020 12:15 Відповісти
не думаю, что стоит.
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08.12.2020 12:17 Відповісти
Потому что если жена, например, напивается и лупцует детей и тебя, нужно "быть мужиком" и отлупцевать ее в ответ. И детей тоже, на всякий случай, для профилактики. А не хватать детей в охапку и спасать их и себя от такой жизни.

Вам скрепа не жмет, все ок?
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08.12.2020 12:25 Відповісти
Это те кто удосужился прочитать новый закон и когда жена начинает распил...
Сообщают куда следует.
Если бы сообщали все... то статистика была бы с точностью до наоборот.
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08.12.2020 12:32 Відповісти
Кроме того, в связи с коронавирусом и дистанционным обучением в школах, часто дети в семьях, где есть домашнее насилие, не получают знаний, поскольку домашний обидчик лишает их компьютера.Источник: https://censor.net/ru/n3235623

Тётя просто не понимает, что запретить комп на время вечерних поигрулек - с образованием НИЧЕГО общего не имеет...
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08.12.2020 12:22 Відповісти
80% женщин и 20% мужчин

Четкое разделение, мирно не живёт никто?
Ты её или она тебя?
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08.12.2020 12:41 Відповісти
Все кто жил долго и счастливо уже умерли в один день...
ПС думаю, редактора нахомутали. На самом деле из всех, кто обратился по поводу насилия, 80% женщин и 20% мужчин.
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08.12.2020 12:56 Відповісти
музчин жалко
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08.12.2020 13:10 Відповісти
 
 