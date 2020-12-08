ОП розмістить на одному зі своїх поверхів аналітичний майданчик реформ, роботи вже тривають, - радник прем'єра Криволап

Офіс Президента України на одному зі своїх поверхів розмістить аналітичний майданчик - центр для напрацювання стратегій щодо низки дискусійних тем.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив радник прем'єр-міністра Кирило Криволап, який також є виконавчим директором Центру економічного відновлення, який слугує платформою для створення Національної економічної стратегії-2030.

"Зараз в ОП один із поверхів зачищається - там триває ремонт для того, щоб стратегічний майданчик відбувся вже на базі ОП і рухався далі. Усім зручно, коли всі гілки влади координуються на одній платформі", - сказав він під час конференції "Як перезавантажити ринок капіталу", що відбулася 7 грудня.

За його словами, майданчик буде продовженням експертної дискусії, розпочатої для напрацювання Національної економічної стратегії-2030.

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Ухвалений парламентом президентський закон про підтримку бізнесу на час локдауну є напрацюванням такого аналітичного центру, зазначив Криволап.

Підписаний президентом закон №1071-IX, зокрема, передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної плати внаслідок запровадження карантину, а також фізичним особам-підприємцям, що втратили частину доходу.

"У п'ятницю парламент ухвалив пакет короткострокової підтримки (...) Зараз ми працюємо над середньо- та довгостроковими заходами стосовно авіації, сфери послуг...", - пояснив Криволап.

Окрім цього, в подальшому центр буде сфокусований на тих реформах, стосовно яких іще немає консенсусу.

"Пенсійна реформа, фондовий ринок, альтернативні фінанси, міжнародний фінансовий центр - це ті речі, щодо яких усе ще точаться дискусії. Ми запропонували зібрати в одному місці людей, які є в авангарді цих ідей, і зафіксувати за підсумками зустрічі документ - таку "фотографію" стану справ", - сказав виконавчий директор Центру економічного відновлення.