ОП розмістить на одному зі своїх поверхів аналітичний майданчик реформ, роботи вже тривають, - радник прем'єра Криволап
Офіс Президента України на одному зі своїх поверхів розмістить аналітичний майданчик - центр для напрацювання стратегій щодо низки дискусійних тем.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив радник прем'єр-міністра Кирило Криволап, який також є виконавчим директором Центру економічного відновлення, який слугує платформою для створення Національної економічної стратегії-2030.
"Зараз в ОП один із поверхів зачищається - там триває ремонт для того, щоб стратегічний майданчик відбувся вже на базі ОП і рухався далі. Усім зручно, коли всі гілки влади координуються на одній платформі", - сказав він під час конференції "Як перезавантажити ринок капіталу", що відбулася 7 грудня.
За його словами, майданчик буде продовженням експертної дискусії, розпочатої для напрацювання Національної економічної стратегії-2030.
Ухвалений парламентом президентський закон про підтримку бізнесу на час локдауну є напрацюванням такого аналітичного центру, зазначив Криволап.
Підписаний президентом закон №1071-IX, зокрема, передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної плати внаслідок запровадження карантину, а також фізичним особам-підприємцям, що втратили частину доходу.
"У п'ятницю парламент ухвалив пакет короткострокової підтримки (...) Зараз ми працюємо над середньо- та довгостроковими заходами стосовно авіації, сфери послуг...", - пояснив Криволап.
Окрім цього, в подальшому центр буде сфокусований на тих реформах, стосовно яких іще немає консенсусу.
"Пенсійна реформа, фондовий ринок, альтернативні фінанси, міжнародний фінансовий центр - це ті речі, щодо яких усе ще точаться дискусії. Ми запропонували зібрати в одному місці людей, які є в авангарді цих ідей, і зафіксувати за підсумками зустрічі документ - таку "фотографію" стану справ", - сказав виконавчий директор Центру економічного відновлення.
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"работы уже ведутся", паркет циклюют...... под реформы
это уже будет как минимум третье "дворянство по реформам".
еще есть у Миши Карлсона рогато-копытная контора "Сложных проблем и простых решений"
И всё у этой скоморошьей отары какое-то криволапое и рукожопое.
И это при зарплате из моего кармана его руководителю в эквиваленте составляющую 20 000 долларов США и не справляется?
Источник: https://censor.net/ru/n3235625
Очередной ремонт за деньги налогоплательщиков.
Реформы от Зеленскага и Саакашвили, который грозился за сто дней ( они уже давно прошли ) отреформировать страну ГДЕ? А зарплата у реформатора вроде как 20 000 $.
Неплохо устроился тамада.