УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10200 відвідувачів онлайн
Новини
950 24

ОП розмістить на одному зі своїх поверхів аналітичний майданчик реформ, роботи вже тривають, - радник прем'єра Криволап

ОП розмістить на одному зі своїх поверхів аналітичний майданчик реформ, роботи вже тривають, - радник прем'єра Криволап

Офіс Президента України на одному зі своїх поверхів розмістить аналітичний майданчик - центр для напрацювання стратегій щодо низки дискусійних тем.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив радник прем'єр-міністра Кирило Криволап, який також є виконавчим директором Центру економічного відновлення, який слугує платформою для створення Національної економічної стратегії-2030.

"Зараз в ОП один із поверхів зачищається - там триває ремонт для того, щоб стратегічний майданчик відбувся вже на базі ОП і рухався далі. Усім зручно, коли всі гілки влади координуються на одній платформі", - сказав він під час конференції "Як перезавантажити ринок капіталу", що відбулася 7 грудня.

За його словами, майданчик буде продовженням експертної дискусії, розпочатої для напрацювання Національної економічної стратегії-2030.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков підписав закони про підтримку підприємців на час карантину

Ухвалений парламентом президентський закон про підтримку бізнесу на час локдауну є напрацюванням такого аналітичного центру, зазначив Криволап.

Підписаний президентом закон №1071-IX, зокрема, передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної плати внаслідок запровадження карантину, а також фізичним особам-підприємцям, що втратили частину доходу.

"У п'ятницю парламент ухвалив пакет короткострокової підтримки (...) Зараз ми працюємо над середньо- та довгостроковими заходами стосовно авіації, сфери послуг...", - пояснив Криволап.

Окрім цього, в подальшому центр буде сфокусований на тих реформах, стосовно яких іще немає консенсусу.

"Пенсійна реформа, фондовий ринок, альтернативні фінанси, міжнародний фінансовий центр - це ті речі, щодо яких усе ще точаться дискусії. Ми запропонували зібрати в одному місці людей, які є в авангарді цих ідей, і зафіксувати за підсумками зустрічі документ - таку "фотографію" стану справ", - сказав виконавчий директор Центру економічного відновлення.

Автор: 

бізнес (1974) реформи (3206) Офіс Президента (2021)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Зедебилы сколько у вас там площадок? Вы себе мозги зачистити.Сракашвили с его площадкой уже в унитаз вместе с нянями слили?
показати весь коментар
08.12.2020 12:28
+9
Платформы, площадки, инвестиционные няни...
И всё у этой скоморошьей отары какое-то криволапое и рукожопое.
показати весь коментар
08.12.2020 12:28
+6
Год назад зеленая дрысля говорила, что она нашла интересное решение, как снизить цены на комуналку. Это случайно не та аналитическая площадка, которая будет придумывать "интересные решения"? Например как увеличить цены на электроэнергию?!! Или как раздерибаний очередной фонд?
показати весь коментар
08.12.2020 12:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тоді розформуйте РНБОУ, навіщо дві паралельні структури? Народ два дворянства не прогодує!
показати весь коментар
08.12.2020 12:24 Відповісти
поздно!
"работы уже ведутся", паркет циклюют...... под реформы

это уже будет как минимум третье "дворянство по реформам".
еще есть у Миши Карлсона рогато-копытная контора "Сложных проблем и простых решений"
показати весь коментар
08.12.2020 14:42 Відповісти
Это в смысле на этом этаже реформаторы анализы будут сдавать???
показати весь коментар
08.12.2020 12:25 Відповісти
Михеил наконец-то нашёл себе офис?
показати весь коментар
08.12.2020 12:25 Відповісти
Ага, уже год реформирует страну, но все никак не отреформирует. Наверное шикарного офиса не хватает
показати весь коментар
08.12.2020 12:29 Відповісти
Ну, площадка и ремонт- это понятно... А реформы хоть будут? А результаты реформ?
показати весь коментар
08.12.2020 12:25 Відповісти
евроремонт на этаже с огромным распилом.....
показати весь коментар
08.12.2020 14:43 Відповісти
так казали ж, що анал - табу!
показати весь коментар
08.12.2020 12:26 Відповісти
Год назад зеленая дрысля говорила, что она нашла интересное решение, как снизить цены на комуналку. Это случайно не та аналитическая площадка, которая будет придумывать "интересные решения"? Например как увеличить цены на электроэнергию?!! Или как раздерибаний очередной фонд?
показати весь коментар
08.12.2020 12:27 Відповісти
Платформы, площадки, инвестиционные няни...
И всё у этой скоморошьей отары какое-то криволапое и рукожопое.
показати весь коментар
08.12.2020 12:28 Відповісти
Зедебилы сколько у вас там площадок? Вы себе мозги зачистити.Сракашвили с его площадкой уже в унитаз вместе с нянями слили?
показати весь коментар
08.12.2020 12:28 Відповісти
Я не понял, а что Офис простых решений и реформ возглавляемым неким поцем грузинского разлива с непогашенной судимостью не справляется?
И это при зарплате из моего кармана его руководителю в эквиваленте составляющую 20 000 долларов США и не справляется?
показати весь коментар
08.12.2020 12:29 Відповісти
И что за советник с такой фамилией? Точно ничего не будет,если бы криволапнам ,тогда точно ремонт окончат.
показати весь коментар
08.12.2020 12:32 Відповісти
"Сейчас в ОП один из этажей зачищается - там идет ремонт для того, чтобы стратегическая площадка состоялась уже на базе ОП и двигалась дальше."

Источник: https://censor.net/ru/n3235625

Очередной ремонт за деньги налогоплательщиков.
Реформы от Зеленскага и Саакашвили, который грозился за сто дней ( они уже давно прошли ) отреформировать страну ГДЕ? А зарплата у реформатора вроде как 20 000 $.
Неплохо устроился тамада.
показати весь коментар
08.12.2020 12:35 Відповісти
из просиженного Порохом кресла новую реформу не выдашь !
показати весь коментар
08.12.2020 14:44 Відповісти
Спрашиваю жену: Почему бардак в квартире? А она такая: "потому, что "площадки реформ" не было".
показати весь коментар
08.12.2020 12:43 Відповісти
Страшно даже представить состав этой ,,аналитической прокладки ,, . Предлагаю начальником сделать Юзика .
показати весь коментар
08.12.2020 12:47 Відповісти
ОП-анал, ОПА-нал
показати весь коментар
08.12.2020 12:49 Відповісти
Ну да для того щоб кокс проаналізувати треба мати обладнання - без цього ніяк.
показати весь коментар
08.12.2020 12:52 Відповісти
площадка называлась"соросятня"
показати весь коментар
08.12.2020 12:54 Відповісти
...а вшивый про баню.
показати весь коментар
08.12.2020 13:28 Відповісти
,,,вши всегда вспоминают о ней
показати весь коментар
08.12.2020 15:40 Відповісти
Про табу не забывайте, аналитики хрен@вы...
показати весь коментар
08.12.2020 14:12 Відповісти
Яких реформ? Які вони згортають? Те, що вони роблять, це не реформи, це екстрене затикання дірок. Черговим арестовичам для подальшого замулювання очей мудрому наріду площу готують. Яких ще майданчиків вам треба?
показати весь коментар
08.12.2020 15:12 Відповісти
 
 