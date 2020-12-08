Захоплення Росією українських моряків і кораблів: суд дозволив затримати віцеадмірала ФСБ РФ Геннадія Медведєва
Шевченківський районний суд Києва дозволив затримати заступника глави Прикордонної служби ФСБ Росії - керівника берегової охорони, віцеадмірала Геннадія Медведєва. Він підозрюється в організації захоплення трьох українських військових кораблів з екіпажем у Керченській протоці восени 2018 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У ньому йдеться, що Служба безпеки України заочно повідомила російському віцеадміралу про злочин ще 27 листопада 2018 року. Цей документ був направлений поштою у ФСБ Росії.
"На цей момент проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, спрямовані на встановлення місця перебування підозрюваного", - йдеться в матеріалах суду.
Медведєва також оголошено в розшук. Наприкінці листопада поточного року правоохоронці звернулися до суду з проханням надати дозвіл на затримання підозрюваного. Суд це клопотання задовольнив, рішення оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі та відпустити українських моряків на період розгляду справи.
Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.
У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.
26 червня Росія таки подала в Міжнародний трибунал ООН з морського права звіт про виконання рішення щодо звільнення українських моряків і кораблів.
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Шевченковский райсуд разрешил задержать эфэсбэшного генерала...
А мог, ведь, и не разрешить...
Виновен в смерти Украинца- значит тебя уже нет!!!!Разговор короткий!!!
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
Или вы один из "них"?
Еще пару лет назад любой служащий военного ведомства мог спокойно выехать за границу: как в отпуск, так и по служебным делам. На сегодняшний день такая возможность для «силовиков» ограничена. И этому есть довольно простое и логичное объяснение: служба в ВС и других органах предполагает ознакомление с секретной информацией, разглашение которой в данной напряженной обстановке может нанести существенный ущерб обороноспособности нашего государства. С другой стороны, выезд в страны, враждебно настроенные к России, может подвергнуть опасности военнослужащего и даже нести угрозу его жизни. Поэтому в 2020 году список стран, в которые разрешен выезд военнослужащим был изменен и существенно уменьшен. Из него «убрали»:Тунис;Кипр;Марокко;Таиланд;Бразилию;Индию
да действительно таиландскими мальчиками запрещено силовикам лакомиться с 2020 года, ну ничё во Вьетнам полетят, там тоже эта тема есть.
Какую стать инкриминируют вице-адмиралу Геннадию Медведеву ?
ось як роблять це на паРашi навiть з анексованими територiями:
За призывы вернуть Крым начнут штрафовать на 500 тысяч рублей и сажать
(*6.800 $ або 190.000 гривен )
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.finanz.ru%2Fnovosti%2Faktsii%2Fza-prizyvy-vernut-krym-nachnut-shtrafovat-na-500-tysyach-rubley-1029872745
********** паРаши пуйло подписал пакет законов о введении уголовной и административной ответственности за призывы к отчуждению территорий и нарушение территориальной целостности страны.
Согласно документам, размещенным на портале правовой информации, впервые озвученный призыв к нарушению территориальной целостности эрэфии будет наказываться административным штрафов.
Он составит от 30 до 60 тысяч рублей для граждан, от 60 до 100 тысяч рублей для должностных лиц, от 200 до 300 тысяч - для юридических лиц.
Если правонарушение совершено в интернете, граждане могут быть наказаны штрафом в размере от 70 до 100 тысяч рублей, должностные лица - от 100 до 200 тысяч рублей, юридические лица - от 300 до 500 тысяч рублей.
Если лицо, призывающее отдать кому-либо территорию эрэфии, делает это повторно в течение года после привлечения к административной ответственности, то в дело вступает Уголовный кодекс. Он предусматривает штраф на сумму от 200 до 400 тысяч рублей, а также возможность лишения свободы на срок до 4 лет.
Кроме того, УК эрэфии дополняется новой статьей «Нарушение территориальной целостности». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет за отчуждение части территории паРаши или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы рассеянской ********* с сопредельными государствами.
Законопроекты внесли в госдуРу после голосования о поправках в Конституцию. В обновлённой 67 статье говорится, что на рассее «не допускаются действия, направленные на отчуждение части территории рассеянской *********, а также призывы к таким действиям».