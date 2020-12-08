Захоплення Росією українських моряків і кораблів: суд дозволив затримати віцеадмірала ФСБ РФ Геннадія Медведєва

Шевченківський районний суд Києва дозволив затримати заступника глави Прикордонної служби ФСБ Росії - керівника берегової охорони, віцеадмірала Геннадія Медведєва. Він підозрюється в організації захоплення трьох українських військових кораблів з екіпажем у Керченській протоці восени 2018 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У ньому йдеться, що Служба безпеки України заочно повідомила російському віцеадміралу про злочин ще 27 листопада 2018 року. Цей документ був направлений поштою у ФСБ Росії.

Також читайте: Захоплення українських моряків у Керченській протоці: суд Києва не дозволив затримати російських силовиків

"На цей момент проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, спрямовані на встановлення місця перебування підозрюваного", - йдеться в матеріалах суду.

Медведєва також оголошено в розшук. Наприкінці листопада поточного року правоохоронці звернулися до суду з проханням надати дозвіл на затримання підозрюваного. Суд це клопотання задовольнив, рішення оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі та відпустити українських моряків на період розгляду справи.

Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.

У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.

26 червня Росія таки подала в Міжнародний трибунал ООН з морського права звіт про виконання рішення щодо звільнення українських моряків і кораблів.