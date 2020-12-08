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Новини Блокада Азовського моря
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Захоплення Росією українських моряків і кораблів: суд дозволив затримати віцеадмірала ФСБ РФ Геннадія Медведєва

Захоплення Росією українських моряків і кораблів: суд дозволив затримати віцеадмірала ФСБ РФ Геннадія Медведєва

Шевченківський районний суд Києва дозволив затримати заступника глави Прикордонної служби ФСБ Росії - керівника берегової охорони, віцеадмірала Геннадія Медведєва. Він підозрюється в організації захоплення трьох українських військових кораблів з екіпажем у Керченській протоці восени 2018 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У ньому йдеться, що Служба безпеки України заочно повідомила російському віцеадміралу про злочин ще 27 листопада 2018 року. Цей документ був направлений поштою у ФСБ Росії.

Також читайте: Захоплення українських моряків у Керченській протоці: суд Києва не дозволив затримати російських силовиків

"На цей момент проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, спрямовані на встановлення місця перебування підозрюваного", - йдеться в матеріалах суду.

Медведєва також оголошено в розшук. Наприкінці листопада поточного року правоохоронці звернулися до суду з проханням надати дозвіл на затримання підозрюваного. Суд це клопотання задовольнив, рішення оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі та відпустити українських моряків на період розгляду справи.

Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.

У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.

26 червня Росія таки подала в Міжнародний трибунал ООН з морського права звіт про виконання рішення щодо звільнення українських моряків і кораблів.

Автор: 

Азовське море (1618) затримання (4339) Керченська протока (360) моряки (927) росія (65007) суд (11664) ФСБ (1449)


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Топ коментарі
+14
МАССАД попросите они хорошо работают по таким целям!!!!! Все эти адмирали, путины,кадыровы ,гундяевы и матвиенки- должны знать, как работают Украинские спец. службы!!!
Виновен в смерти Украинца- значит тебя уже нет!!!!Разговор короткий!!!
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08.12.2020 12:37
+8
М-да...
Шевченковский райсуд разрешил задержать эфэсбэшного генерала...
А мог, ведь, и не разрешить...
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08.12.2020 12:36
+6
Буквально у ці хвилини Мураєв герой 60 мінут ********** жаліється на прітєснєнія націоналістів після його шоу за участю терористів Донбасу - ЕЕЕЕЙ БАКАНОВ, то може не ПРЯМИЙ треба довбати перевірками?
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08.12.2020 12:47
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Зеленський призначив підозрюваного у шпигунстві на користь РФ Романа Гладкого - заступником начальника штабу ООС https://sprotyv.org/zelenskyj-pryznachyv-pidozryuvanogo-u-shpygunstvi-na-koryst-rf-romana-gladkogo-zastupnykom-nachalnyka-shtabu-oos/
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08.12.2020 12:35 Відповісти
Цьому віце-адміралу мають запропонувати захист і гроші в обмін на покази в суді проти путіна та командування терористичних російських військ!
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08.12.2020 12:38 Відповісти
Та тобі гестапо працювати. Сам не бажаєшь дати свідчення на Путіна?
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08.12.2020 13:08 Відповісти
Буквально у ці хвилини Мураєв герой 60 мінут ********** жаліється на прітєснєнія націоналістів після його шоу за участю терористів Донбасу - ЕЕЕЕЙ БАКАНОВ, то може не ПРЯМИЙ треба довбати перевірками?
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08.12.2020 12:47 Відповісти
Ну теперь точно задержат.
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08.12.2020 12:35 Відповісти
М-да...
Шевченковский райсуд разрешил задержать эфэсбэшного генерала...
А мог, ведь, и не разрешить...
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08.12.2020 12:36 Відповісти
МАССАД попросите они хорошо работают по таким целям!!!!! Все эти адмирали, путины,кадыровы ,гундяевы и матвиенки- должны знать, как работают Украинские спец. службы!!!
Виновен в смерти Украинца- значит тебя уже нет!!!!Разговор короткий!!!
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08.12.2020 12:37 Відповісти
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
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08.12.2020 13:26 Відповісти
ой горе то какое, а как же теперь отдыхать за границей? а если заболею? он кабыздоха прямым рейсом отправляли за бугор а где меня лечить будут? где теперь хранить бабло в банке расея?
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08.12.2020 12:40 Відповісти
у них паспортов больше, чем у Петрова с Бошировым, так что, на любой шпиль посмотреть едут, когда захотят...
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08.12.2020 13:19 Відповісти
с разрешения папы, конечно...
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08.12.2020 13:20 Відповісти
а вы, батенька настолько наивны, что верите в это?!
Или вы один из "них"?
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08.12.2020 13:30 Відповісти
военным пенсионерам запрещён выезд? судя по фото не сегодня так завтра на пенсию и тут на тебе печалька.
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08.12.2020 13:21 Відповісти
вот участковому и не разрешат в забугорье, а эта тварь булки грела по три раза в год на Таити)))) очень они ********* девочек с помидорками))) а теперь печалька))
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08.12.2020 13:33 Відповісти
Почему в 2020 году запрещен выезд военнослужащих?
Еще пару лет назад любой служащий военного ведомства мог спокойно выехать за границу: как в отпуск, так и по служебным делам. На сегодняшний день такая возможность для «силовиков» ограничена. И этому есть довольно простое и логичное объяснение: служба в ВС и других органах предполагает ознакомление с секретной информацией, разглашение которой в данной напряженной обстановке может нанести существенный ущерб обороноспособности нашего государства. С другой стороны, выезд в страны, враждебно настроенные к России, может подвергнуть опасности военнослужащего и даже нести угрозу его жизни. Поэтому в 2020 году список стран, в которые разрешен выезд военнослужащим был изменен и существенно уменьшен. Из него «убрали»:Тунис;Кипр;Марокко;Таиланд;Бразилию;Индию

да действительно таиландскими мальчиками запрещено силовикам лакомиться с 2020 года, ну ничё во Вьетнам полетят, там тоже эта тема есть.
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08.12.2020 14:28 Відповісти
А суды в США давали разрешение на арест бен Ладена?
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08.12.2020 12:45 Відповісти
А, интерпол об этом знает..? Или только судья шевченковского суда..?! Клоунада вищого гатунку..
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08.12.2020 12:46 Відповісти
у нас договора с интерполом, все граждане забугорные идут автоматом, а потом начинаются тёплые встречи на курортах и шопингах)) и врагу с баблом не пожелаешь))
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08.12.2020 12:52 Відповісти
в нашей вселенной, тебе рассказать чем занимается интерпол или как отлавливаются гавнюки из соседних государств?
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08.12.2020 13:26 Відповісти
та этотвсе правильно , но все это для отвлечения внимания украинцев от основной проблемы - что дальше делать с лугандоном? за год наш гарант с проблемой как обещал не справился и шо дальше? а адмирал не дурак будет сидеть в рашке и никуда кроме сибири и дальнего востока не ездить. да в рашке итак всем силовикам закордон ездить нельзя, мало того еще и закордонные паспорта им не дают...
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08.12.2020 12:50 Відповісти
судья шевченковского суда , лучше бы своих коррупционеров сажал а не иллюзорных адмиралов! блин ну кругом клоуны и кого не спроси все трудятся не пркладая рук... ну вот ты заявил о том , что осудили рашиста которого в глаза никто не видел и наверное никогда не увидит и что? тебе за это премию от трудого народа Украины или бесплатные талоны на повидло??? а сидящего у тебя коррупционера киздящего в Украине огромные бабки ты оправдал.... ну и на фига ты такой красивый нам сдался?
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08.12.2020 12:57 Відповісти
Пятая колонна буквально захватывает информпространство, Роман Цимбалюк пошел открыто пиарить Зеленского , показывая только ту сторону его деятельности, которую Вова озвучивает, как патриот на обращении к ВСУ например и совсем умалчивает о нашпиговывании украинской армии российскими агентами.
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08.12.2020 13:03 Відповісти
неужели? а говорили, то Порошенко виноват..., а оказывается, вон оно что...
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08.12.2020 13:21 Відповісти
Вопрос, чтобы чисто поржать
Какую стать инкриминируют вице-адмиралу Геннадию Медведеву ?
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08.12.2020 13:23 Відповісти
Захоплення Росією українських моряків і кораблів: суд дозволив затримати віцеадмірала ФСБ РФ Геннадія Медведєва - Цензор.НЕТ 9801
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08.12.2020 13:30 Відповісти
вчiться, хахли-малоросцi, вчiться, ЗеБiли, як захищати територіальну цілісність країни!

ось як роблять це на паРашi навiть з анексованими територiями:

За призывы вернуть Крым начнут штрафовать на 500 тысяч рублей и сажать
(*6.800 $ або 190.000 гривен )



Захоплення Росією українських моряків і кораблів: суд дозволив затримати віцеадмірала ФСБ РФ Геннадія Медведєва - Цензор.НЕТ 4526
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.finanz.ru%2Fnovosti%2Faktsii%2Fza-prizyvy-vernut-krym-nachnut-shtrafovat-na-500-tysyach-rubley-1029872745 Захоплення Росією українських моряків і кораблів: суд дозволив затримати віцеадмірала ФСБ РФ Геннадія Медведєва - Цензор.НЕТ 6064
********** паРаши пуйло подписал пакет законов о введении уголовной и административной ответственности за призывы к отчуждению территорий и нарушение территориальной целостности страны.
Согласно документам, размещенным на портале правовой информации, впервые озвученный призыв к нарушению территориальной целостности эрэфии будет наказываться административным штрафов.
Он составит от 30 до 60 тысяч рублей для граждан, от 60 до 100 тысяч рублей для должностных лиц, от 200 до 300 тысяч - для юридических лиц.
Если правонарушение совершено в интернете, граждане могут быть наказаны штрафом в размере от 70 до 100 тысяч рублей, должностные лица - от 100 до 200 тысяч рублей, юридические лица - от 300 до 500 тысяч рублей.
Если лицо, призывающее отдать кому-либо территорию эрэфии, делает это повторно в течение года после привлечения к административной ответственности, то в дело вступает Уголовный кодекс. Он предусматривает штраф на сумму от 200 до 400 тысяч рублей, а также возможность лишения свободы на срок до 4 лет.
Кроме того, УК эрэфии дополняется новой статьей «Нарушение территориальной целостности». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет за отчуждение части территории паРаши или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы рассеянской ********* с сопредельными государствами.
Законопроекты внесли в госдуРу после голосования о поправках в Конституцию. В обновлённой 67 статье говорится, что на рассее «не допускаются действия, направленные на отчуждение части территории рассеянской *********, а также призывы к таким действиям».
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08.12.2020 14:42 Відповісти
 
 