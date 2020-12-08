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У Київраді сформували сім фракцій, найбільшими є "ЄС" з 31 депутатом і "УДАР" - з 29

У Київраді сформували сім фракцій, найбільшими є

У Київській міській раді оголошено про створення семи фракцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Відповідні подання політсил, представники яких обрані до міської ради, на початку сьогоднішнього засідання зачитав секретар Київради Володимир Бондаренко.

За його словами, надійшли подання про утворення:

- фракції "Єдність" в Київраді, в яку увійшли 14 депутатів, головою обрано Олександра Омельченка;

- фракції "Європейська Солідарність" - 31 депутат, уповноважений представник фракції - Володимир Прокопів;

- фракції "Слуга народу" - 12 депутатів увійшли, уповноважена особа - Євгенія Кулеба;

- фракції "Опозиційна платформа - за життя" - 12 депутатів, уповноважений представник - Михайло Наконечний;

- фракції "Голос" - 9 депутатів, голова фракції - Григорій Маленко;

- фракції "ВО "Батьківщина" - 12 депутатів, голова - Денис Москаль;

- фракції "УДАР" Віталія Кличка"- 29 депутатів, співголови - Дмитро Білоцерківець та Валентин Мондрієвський.

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Таким чином, до складу всіх фракцій увійшли 119 депутатів, найбільшими є "ЄС" з 31 депутатом і "УДАР" - з 29.

Автор: 

Київрада (793) Бондаренко Володимир Київрада (25)


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Топ коментарі
+29
В Украине, главная- это ЕС, во главе ГЛАВКОМА УКРАИНЫ, Петра Алексеевича, а других то и нет, у всех рыло зачёсано к *****. И это так . У меня всё.
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08.12.2020 12:47
+17
А ты, что вышел и пишешь от ***** из бункера? Значит ты- *****.
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08.12.2020 13:06
+13
Если б по всей стране голосовали как в Киеве, ми б давно били в ес и нато.
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08.12.2020 13:04
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Это как-то изменит схемы дерибана?
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08.12.2020 12:37 Відповісти
Нет. Дерибанить будут пропорционально количеству депутатов во фракции.
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08.12.2020 12:48 Відповісти
В Украине, главная- это ЕС, во главе ГЛАВКОМА УКРАИНЫ, Петра Алексеевича, а других то и нет, у всех рыло зачёсано к *****. И это так . У меня всё.
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08.12.2020 12:47 Відповісти
Всё - так всё.
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08.12.2020 12:59 Відповісти
Тебе из погреба виднее.
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08.12.2020 13:01 Відповісти
А ты, что вышел и пишешь от ***** из бункера? Значит ты- *****.
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08.12.2020 13:06 Відповісти
Ну а замами Кличка стал кум Ермака - Алексей Кулеба и депутат от СН - Говорова.

Всё понятно, всё порешали.
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08.12.2020 12:49 Відповісти
А як це обидва зами від слуг? Мають ж від різних фракцій бути!
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08.12.2020 13:01 Відповісти
Кулеба не из СН. Он ещё год назад был назначен по рекомендации Ермака в департамент Благоустройства начальником. Этот департамент крышует МАФы в Киеве, а Ермак, как известно из МАФовиков.
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08.12.2020 13:24 Відповісти
фракции "Слуга народа" - 12 депутатов вошли, уполномоченное лицо - Евгения Кулеба;
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08.12.2020 13:29 Відповісти
Кулеба - жена министра иностранных дел.
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08.12.2020 14:41 Відповісти
Не МАФовиков, он - зебанутый МАФиозо.
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08.12.2020 17:45 Відповісти
звідки інфа?
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/kerivnytstvo.html Поки що на сайті КМДА - інші особи
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08.12.2020 13:27 Відповісти
Теперь в Киеве всё будет ОК.
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08.12.2020 12:58 Відповісти
Если б по всей стране голосовали как в Киеве, ми б давно били в ес и нато.
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08.12.2020 13:04 Відповісти
С Леней Космосом и Галиной Герегой? ? И где мы были?
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08.12.2020 13:20 Відповісти
Космос - отрижка совка, как сейчас зебил. Киев прогрессирует, а в славянске до сих пор за штепу голосует, и в других регионах, кроме Галичини, таже хрень.
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08.12.2020 15:43 Відповісти
Смешно
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08.12.2020 13:23 Відповісти
одного ударівця ще не зареєстрували? Кого саме?
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08.12.2020 13:14 Відповісти
Пропал Киев, теперь точно все клочки земли между домами застроят высотками
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08.12.2020 13:25 Відповісти
Усе в бетонні свічки
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08.12.2020 13:52 Відповісти
Побачимо ,чи відбили мізки Віталіку остоточно , чи ще шось лишилось !!))
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08.12.2020 13:55 Відповісти
Весьма символично, что местные выборы в Украине закончились именно в Кривом Роге.
Ещё более символично, что именно в Кривом Роге закончилась электоральная "магия Зеленского". Президент слишком явно и активно вмешивался в выборы и агитировал за кандидата от слуг Шевчика. Раньше модно было сравнивать такие позорные политические поражения со Сталинградом. Проигрыш Зеленского в полной мере соответствует этому эпитету.

Проиграть родной город - это не просто вишенка на торте провальных для Зеленского местных выборов (проиграны подчистую все областные центры). Проигрыш в родном для Зеленского Кривом Роге - это его личный Сталинград.

Закат Зеленского стал очевидным для всех, включая его ближайших сторонников. Впереди неминуемый исход из партии Слуга народа. Зеленскому предстоит испытать предательство вечно угодливых ноунеймов, которые найдут нового хозяина.

Один из них, Разумков, топчется в прихожей, направляясь на выход.
https://antikor.com.ua/articles/424848-lichnyj_stalingrad_zelenskog
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08.12.2020 14:15 Відповісти
ЗЕбанутый вислючок - полный идиот, его ничему не научили местные выборы. Если-бы он не кукарекал в Кривом Роге за своего коллегу-зебанька, то может быть у того были-бы какие-то шансы. А если ЗЕлена шмаркля так рвал на себе свои обосранные трусы за этого ЗЕбанька, вот люди так и проголосовали.
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08.12.2020 17:52 Відповісти
Добра новина..доки столиця ще не ватна,є ще шанс врятувати країну від ЗЕленого лайна та ЖОПО блоку
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08.12.2020 14:29 Відповісти
А что случилось с тридцатым "ударовцем"?
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08.12.2020 14:29 Відповісти
В нокауте.
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08.12.2020 17:53 Відповісти
А если называть вещи своими именами, то в Киевраде 90% - партия застройщиков.
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08.12.2020 15:24 Відповісти
У Київраді сформували сім фракцій, найбільшими є "ЄС" з 31 депутатом і "УДАР" - з 29 - Цензор.НЕТ 2519
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08.12.2020 15:25 Відповісти
 
 