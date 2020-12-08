У Київраді сформували сім фракцій, найбільшими є "ЄС" з 31 депутатом і "УДАР" - з 29
У Київській міській раді оголошено про створення семи фракцій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Відповідні подання політсил, представники яких обрані до міської ради, на початку сьогоднішнього засідання зачитав секретар Київради Володимир Бондаренко.
За його словами, надійшли подання про утворення:
- фракції "Єдність" в Київраді, в яку увійшли 14 депутатів, головою обрано Олександра Омельченка;
- фракції "Європейська Солідарність" - 31 депутат, уповноважений представник фракції - Володимир Прокопів;
- фракції "Слуга народу" - 12 депутатів увійшли, уповноважена особа - Євгенія Кулеба;
- фракції "Опозиційна платформа - за життя" - 12 депутатів, уповноважений представник - Михайло Наконечний;
- фракції "Голос" - 9 депутатів, голова фракції - Григорій Маленко;
- фракції "ВО "Батьківщина" - 12 депутатів, голова - Денис Москаль;
- фракції "УДАР" Віталія Кличка"- 29 депутатів, співголови - Дмитро Білоцерківець та Валентин Мондрієвський.
Таким чином, до складу всіх фракцій увійшли 119 депутатів, найбільшими є "ЄС" з 31 депутатом і "УДАР" - з 29.
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https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/kerivnytstvo.html Поки що на сайті КМДА - інші особи
Ещё более символично, что именно в Кривом Роге закончилась электоральная "магия Зеленского". Президент слишком явно и активно вмешивался в выборы и агитировал за кандидата от слуг Шевчика. Раньше модно было сравнивать такие позорные политические поражения со Сталинградом. Проигрыш Зеленского в полной мере соответствует этому эпитету.
Проиграть родной город - это не просто вишенка на торте провальных для Зеленского местных выборов (проиграны подчистую все областные центры). Проигрыш в родном для Зеленского Кривом Роге - это его личный Сталинград.
Закат Зеленского стал очевидным для всех, включая его ближайших сторонников. Впереди неминуемый исход из партии Слуга народа. Зеленскому предстоит испытать предательство вечно угодливых ноунеймов, которые найдут нового хозяина.
Один из них, Разумков, топчется в прихожей, направляясь на выход.
https://antikor.com.ua/articles/424848-lichnyj_stalingrad_zelenskog