У Київраді сформували сім фракцій, найбільшими є "ЄС" з 31 депутатом і "УДАР" - з 29

У Київській міській раді оголошено про створення семи фракцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Відповідні подання політсил, представники яких обрані до міської ради, на початку сьогоднішнього засідання зачитав секретар Київради Володимир Бондаренко.

За його словами, надійшли подання про утворення:

- фракції "Єдність" в Київраді, в яку увійшли 14 депутатів, головою обрано Олександра Омельченка;

- фракції "Європейська Солідарність" - 31 депутат, уповноважений представник фракції - Володимир Прокопів;

- фракції "Слуга народу" - 12 депутатів увійшли, уповноважена особа - Євгенія Кулеба;

- фракції "Опозиційна платформа - за життя" - 12 депутатів, уповноважений представник - Михайло Наконечний;

- фракції "Голос" - 9 депутатів, голова фракції - Григорій Маленко;

- фракції "ВО "Батьківщина" - 12 депутатів, голова - Денис Москаль;

- фракції "УДАР" Віталія Кличка"- 29 депутатів, співголови - Дмитро Білоцерківець та Валентин Мондрієвський.

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Таким чином, до складу всіх фракцій увійшли 119 депутатів, найбільшими є "ЄС" з 31 депутатом і "УДАР" - з 29.