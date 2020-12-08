Відомий одеський бізнесмен Вадим Чорний помер у столичній лікарні від ускладнень, викликаних COVID-19

Відомий одеський підприємець Вадим Чорний помер сьогодні в одній зі столичних клінік від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Думская".

Вадим Чорний народився в 1972 році. Здобув дві вищі освіти, економічну та юридичну.

Власник одеських готелів "Зірка" і "Токіо-стар" (згорів в 2019 році, тоді загинуло дев'ять осіб), будівлі колишнього ресторану "Київ" і підземного торгового центру на Грецькій площі.

У 1994-1998 роках - депутат Одеської міськради.

У 1998 - 2002 роках - мер міста Арциза Одеської області (на момент обрання Чорному було всього 26 років). Під час перебування на посаді міського голови Арциза повністю ліквідував місцевий міськвиконком. Апарат міської ради при ньому складався лише з чотирьох осіб.

У 2011 році очолював одеське комунальне підприємство "Спеціалізоване монтажно-сервісне підрозділ" (СМЕП). Реорганізував рух на низці одеських вулиць, що дозволило істотно їх розвантажити.

Також читайте: Пацієнтці одеської лікарні довелося снідати поруч із тілом померлої вночі сусідки по палаті, - волонтерка Ножевнікова

Був кандидатом у мери Одеси в 1998 і 2010 роках.

Лідер партії Союз Анархістів України з 2002 року.

Автор книги "Ісус, який не знав Христа".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня 2019 року, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження.Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали. 20 серпня суд відправив його під арештстроком на 60 днів без права виходу під заставу. Чорний назвав рішення суду "політичним замовленням".

Суд призначив Чорному заставу в розмірі 53 млн грн.

24 червня 2020 року Київський райсуд Одеси розглянув клопотання прокуратури і адвокатів співвласника згорілого готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного і відмовився продовжити йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.