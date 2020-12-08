УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10274 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
30 974 141

Відомий одеський бізнесмен Вадим Чорний помер у столичній лікарні від ускладнень, викликаних COVID-19

Відомий одеський бізнесмен Вадим Чорний помер у столичній лікарні від ускладнень, викликаних COVID-19

Відомий одеський підприємець Вадим Чорний помер сьогодні в одній зі столичних клінік від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Думская".

Вадим Чорний народився в 1972 році. Здобув дві вищі освіти, економічну та юридичну.

Власник одеських готелів "Зірка" і "Токіо-стар" (згорів в 2019 році, тоді загинуло дев'ять осіб), будівлі колишнього ресторану "Київ" і підземного торгового центру на Грецькій площі.

У 1994-1998 роках - депутат Одеської міськради.

У 1998 - 2002 роках - мер міста Арциза Одеської області (на момент обрання Чорному було всього 26 років). Під час перебування на посаді міського голови Арциза повністю ліквідував місцевий міськвиконком. Апарат міської ради при ньому складався лише з чотирьох осіб.

У 2011 році очолював одеське комунальне підприємство "Спеціалізоване монтажно-сервісне підрозділ" (СМЕП). Реорганізував рух на низці одеських вулиць, що дозволило істотно їх розвантажити.

Також читайте: Пацієнтці одеської лікарні довелося снідати поруч із тілом померлої вночі сусідки по палаті, - волонтерка Ножевнікова

Був кандидатом у мери Одеси в 1998 і 2010 роках.

Лідер партії Союз Анархістів України з 2002 року.

Автор книги "Ісус, який не знав Христа".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня 2019 року, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження.Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали. 20 серпня суд відправив його під арештстроком на 60 днів без права виходу під заставу. Чорний назвав рішення суду "політичним замовленням".

Суд призначив Чорному заставу в розмірі 53 млн грн.

24 червня 2020 року Київський райсуд Одеси розглянув клопотання прокуратури і адвокатів співвласника згорілого готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного і відмовився продовжити йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Автор: 

карантин (18172) смерть (6743) Чорний Вадим (4) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Скорее всего, это евгейский уход от ответственности через имитацию смерти, а затем корейская пластическая клиника-смена личности-новые паспорта..
Вообщем, нужно смотреть за движениями его собственности и поведением родни..
Кароче, не верю!
показати весь коментар
08.12.2020 12:47
+11
Чорний це брудний наркоман та бандюган якого неодноразово били і за це Чорний обіцяв публічно заплатити 20 тис. доларів за вбивство свого кривдника. Як таку мерзоту взагалі земля носила. Пекла йому гарячого навічно.
показати весь коментар
08.12.2020 12:43
+10
Злочинна схема медиків, руки яких по лікті у крові.

Застудні симптоми => Фальшивий тест => Фальшивий діагноз "ковід" => Вбивчі протоколи лікування (з понаддозами "антивірусних" та міорелаксантів)=>Пацієнт задихається =>Апарат ШВЛ добиває=> Тіло в чорному мішку, розтин не робиться
показати весь коментар
08.12.2020 12:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
с таким баблом редко умирают, скорей всего была другая болячка и началось осложнение от ковида.
показати весь коментар
08.12.2020 12:45 Відповісти
ща под видом ковида убирают неугодных...
удобно и хорошо - и быдло перепуганное сидит, и доказать ничего нельзя...
показати весь коментар
08.12.2020 12:48 Відповісти
В гробу карманов нет! Что неоднократно было доказано))).
показати весь коментар
08.12.2020 21:33 Відповісти
Бог шельму таврує.
показати весь коментар
08.12.2020 12:45 Відповісти
Скорее всего, это евгейский уход от ответственности через имитацию смерти, а затем корейская пластическая клиника-смена личности-новые паспорта..
Вообщем, нужно смотреть за движениями его собственности и поведением родни..
Кароче, не верю!
показати весь коментар
08.12.2020 12:47 Відповісти
интересный ход!
все может быть !

"хоронить" то его будут в узком кругу и в черном пластике
показати весь коментар
08.12.2020 14:33 Відповісти
Верю..но не в корону...он слишком много знал .....
показати весь коментар
08.12.2020 17:06 Відповісти
ну раз правосалвній, то просто бомжа, или куклу взяли, маску "деятеля" сделали = Деятель с островов всем лохам дули тічет))
показати весь коментар
08.12.2020 12:48 Відповісти
Карма настигла... Он хоть почувствовал то, что чувствовали те, что сгорели заживо?
показати весь коментар
08.12.2020 12:49 Відповісти
Спутником лечили?
показати весь коментар
08.12.2020 12:55 Відповісти
Какой же он "бизнесмен"?. Так, оборванец какой-то. Бизнесмены в Шарите 3-й месяц лечатся. И говорят успешно.
показати весь коментар
08.12.2020 12:58 Відповісти
Мне еще в начале 90-х предлагали новую личность за 5000 баксов. Паспорт с регистрациями, с загсом, с аттестатом школы, в общем, со всем, что захочу.
Сейчас, наверное, дороже.
Включая фиктивную смерть старой личности.
Был Черный, стал Белый ))
показати весь коментар
08.12.2020 13:14 Відповісти
Спалить и посадить не вышло, так залечили до смерти, Максим ничего личного.
показати весь коментар
08.12.2020 13:16 Відповісти
А если бы не выпустил суд из под домашнего ареста - сидел бы дома живой сейчас! Как судьба людей догоняет - просто поразительно!
показати весь коментар
08.12.2020 13:43 Відповісти
Бог есть!
показати весь коментар
08.12.2020 22:36 Відповісти
Вот материал ещё на эту тему:https://dumskaya.net/post/o-vadime-chernom/author/
показати весь коментар
08.12.2020 13:46 Відповісти
"...Известный одесский предприниматель Вадим Черный скончался сегодня в одной из столичных клиник..."

Чому в "столичній", а не "одеській"?
показати весь коментар
08.12.2020 14:21 Відповісти
Пишут в Феофании, от скот
показати весь коментар
08.12.2020 17:00 Відповісти
а шо бабки ?
показати весь коментар
08.12.2020 14:29 Відповісти
бабки на скамеечке обсуждают пластическую операцию Черного
показати весь коментар
08.12.2020 14:34 Відповісти
В АДУ душа его горит ,БИЗНЕСМЕН *** ...
показати весь коментар
08.12.2020 14:58 Відповісти
Якщо б усі люди носили медичні маски, то відсоток інфікування був би надзвичайно маленький. При такому засобі індивідуального захисту можна було б ходити всюди, без обмежень. Таку думку висловив ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, пише УНІАН.
Якщо дві людини в масках, ризик заразитися - 5%, якщо в масці тільки один - 30%, обидва без маски - 90%. Багато хто скаже, що не можна порівнювати українців і німців, у перших - дисципліна, а ми порушуємо всі обмеження", - каже Павло Ковтонюк.
За його словами, у жодній країні люди на 100% не дотримуються карантинних норм.
показати весь коментар
08.12.2020 16:08 Відповісти
Ну, кто ещё смелый? Кто против масок, карантина? Кто напишет что это выдуманная болезнь и не страшнее простуды???? Кто на новенького???? Для кого бабки дороже жизней, своей, родных и близких, посетителей и покупателей???
Эх, вроде умный человек...был)))
Царствие небесное, очень жаль, покойтесь с миром, Вадим.
показати весь коментар
08.12.2020 18:45 Відповісти
🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🤱👩‍👧👨‍👨‍👧👨‍👩‍👦👨‍👦👩‍👩‍👧‍👦👩‍👩‍👦👨‍👧‍👦🤰💀🙏😢🕯️
показати весь коментар
08.12.2020 19:44 Відповісти
ты думаешь что если бы он маску носил то его бы не грохнули?
типа - не узнали бы?
показати весь коментар
08.12.2020 21:47 Відповісти
Не тупи! Его заразил тот, кто был без маски.
показати весь коментар
08.12.2020 22:03 Відповісти
ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения."
(Лук.12:15)
показати весь коментар
08.12.2020 22:35 Відповісти
евреям верят простаки ))
показати весь коментар
08.12.2020 23:00 Відповісти
Еще одного отрицателя судьба наказала Держал бы язык за зубами, авось бы обошлось. Відомий одеський бізнесмен Вадим Чорний помер у столичній лікарні від ускладнень, викликаних COVID-19 - Цензор.НЕТ 9561
показати весь коментар
09.12.2020 09:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 