НАЗК не може з'ясувати, скільки чиновників не подали е-декларації: реєстр держслужбовців досі не створено

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не має достовірної інформації про кількість державних службовців в Україні, оскільки досі не створено єдиного реєстру державних службовців.

Про це Укрінформу повідомили в сервісі моніторингу відкритих реєстраційних даних Опендатабот, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні досі немає єдиного реєстру державних службовців. НАЗК не має доступу до такої інформації, тож зрозуміти, скільки людей не подало декларацій, в українців немає можливості. Точна кількість держслужбовців в Україні досі невідома", - зазначили в Опендатабот з посиланням на відповідь НАЗК на запит, щодо того, яка кількість декларацій має бути подана за 2020 рік.

Водночас, зазначають в Опендатабот, за останні чотири роки кількість декларацій чиновників зменшилася на 20%.

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"За 4 роки кількість людей, що подали декларації, зменшилася на 20%: з 1 098 450 у 2016 році до 873 198 у 2019. Одна з можливих причин зменшення задекларованих осіб — зміни в законодавстві. Так, військовим з передової наразі не потрібно подавати декларації. Проте ці зміни можуть пояснити лише зниження на 60 тисяч, а не на 225 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

В Опендатабот зазначають, що щорічно чиновники в Україні подають близько мільйона декларацій. Водночас, фактично єдиний дієвий механізм їх моніторингу - це відстежування громадянами декларацій тих чиновників, з якими їм доводиться мати справу.

"Зараз за звітністю чиновників, здебільшого, мають слідкувати самі українці, адже у контролюючих органів недостатньо інформації для виконання своїх функцій. Ми віримо, що активні українці мають стежити за чиновниками, з якими їм доводиться співпрацювати, тому додаємо можливість слідкувати за деклараціями держслужбовців в Опендатабот", — вважає засновник Опендатабот Олексій Іванкін.

Він також нагадав, що перевірити, чи подав чиновник декларацію, можна в Опендатабот. Для цього слід додати Опендатабот в улюблений месенджер та ввести ПІБ держслужбовця.

Як повідомлялося, за 10 місяців 2020 року НАЗК виявило незадекларованого майна майже на 500 млн грн.