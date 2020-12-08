Єнін про переговори щодо збитого в Ірані літака МАУ: Україна буде наполягати на виконанні досягнутих домовленостей

Україна наполягатиме на виконанні Іраном досягнутих домовленостей з розслідування катастрофи літака МАУ рейсу PS752 біля Тегерана.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Ми вимагаємо об'єктивного і неупередженого розслідування, і на словах іранська сторона підтверджує те саме. У той же час, як зазначив мій колега, заступник генерального прокурора України (Гюндуз Мамедов. - Ред.), обіцянки досі залишаються нереалізованими. Саме тому ми буквально в найближчі дні в черговий раз будемо виходити на контакт з іранською стороною, наполягати на виконанні досягнутих домовленостей. Досягати домовленостей і не реалізовувати їх є абсолютно контрпродуктивним, і саме тому ми не хотіли б продовжувати цю видимість конструктивного діалогу, якщо на ділі такого діалогу у нас не виходить", - зазначив заступник міністра.

Єнін зазначив, що Україна все-таки розраховує на наявність доброї волі у іранської сторони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран досі не надав обіцяних матеріалів у справі про збитий літак МАУ. Немає сенсу вести переговори заради самого процесу, - заступник генпрокурора Мамедов

"За допомогою всіх інструментаріїв, які ми маємо в своєму розпорядженні, як дипломатичних, так і кримінально-правових, ми будемо вимагати від іранської сторони виконання своїх міжнародних зобов'язань. Рано чи пізно справедливість візьме гору", - додав заступник міністра закордонних справ.

Єнін підкреслив, що самим головним досягненням є те, що іранська сторона підтвердила свою відповідальність за збиття українського Боїнга.

За його словами, Україна буде використовувати всі можливості, перш за все двостороннього переговорного процесу, для того, щоб домогтися справедливості.

"У той же час, як ми вже неодноразово говорили, якщо переговорний процес зайде в глухий кут і ми вичерпаємо всі можливості переговорів з іранською стороною ... Фоном мого відео є картинка з Міжнародного суду ООН. Це є свого роду нагадуванням того, що ми будемо використовувати всі наявні механізми захисту порушених прав", - зауважив заступник міністра.

Раніше повідомлялося, що Іран досі не надав обіцяних матеріалів у справі про збитий літак МАУ.