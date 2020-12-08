НСЖУ зафіксувала з початку року 74 випадки фізичної агресії щодо журналістів

Національна спілка журналістів України зафіксував з початку 2020 року 74 випадки фізичної агресії щодо журналістів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення НСЖУ.

Зазначається, що 25 інцидентів фізичної агресії щодо українських журналістів трапилося за три місяці осені 2020 року. За останні чотири роки це найбільша кількість інцидентів, які фіксувалися осінню – найменше нападали на журналістів у 2019 році (16 інцидентів протягом вересня-листопада), у 2017 році – 21 інцидент, 2018 – 23. Головною причиною зростання агресії наприкінці цього року є напружена кампанія з місцевих виборів та конфліктна поведінка порушників запроваджених урядом карантинних обмежень.

Дванадцять інцидентів, пов’язаних із фізичною агресією та грубим перешкоджанням професійній діяльності, зафіксувала Національна спілка журналістів України у жовтні, ще шість – у листопаді, раніше у вересні повідомлялося про сім інцидентів. Загалом від початку 2020-го року зафіксовано 74 таких інцидентів. Про це свідчать дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який НСЖУ проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.

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Досить поширеними за останні два місяці були і напади на журналістів з боку представників охорони тих чи інших об’єктів та активне "небажання" дозволити співробітникам ЗМІ проводити зйомку або збір інформації.

У той же час Інститут масової інформації повідомив, що тільки в листопаді нарахував 19 порушень свободи слова, з яких 10 стосувалися фізичної агресії щодо журналістів. А з початку року ІМІ зафіксував цілому 205 випадків порушення свободи слова, з них 155 - це фізична агресія проти журналістів.