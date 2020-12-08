УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10151 відвідувач онлайн
Новини
7 263 36

Лукашенко назвав керівництво МОК "бандою" і пригрозив подати до суду за заборону участі в Олімпіаді

Лукашенко назвав керівництво МОК

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, назвав президента і членів Міжнародного олімпійського комітету "бандою" і заявив про намір звернутися до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио "Свобода", про це Лукашенко заявив в Ступецькій центральній районній лікарні, куди він прибув 8 грудня.

У зверненні до співробітників установи Лукашенко розповів не тільки про медицину, але і несподівано згадав Міжнародний олімпійський комітет, який 7 грудня ввів щодо нього санкції.

"Треба нам звернутися в суд. Нехай Бах і банда розкажуть, у чому моя вина, що я свою країну захищаю ?! Участь у цих заходах я 25 років не брав, переживу і далі. Але ви що, зібрали всі країни і прийняли рішення?? І добре я, навіщо дітей чіпаєте? Немає справедливості в світі. Якщо ти справедливу політику будуєш - будеш ворогом", - цитує слова Лукашенка Telegram-канал "Пул Первого".

Заява Лукашенка про те, що він "25 років не брав участі в Олімпійських іграх", не відповідає дійсності. Вперше Лукашенко відвідав Олімпіаду в 1998 році в японському Нагано. Більш того, в порушення міжнародних дипломатичних протоколів навіть не сповістив японську сторону про свій візит. Право на посадку літака в Японії було отримано тільки за сприяння МЗС Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОК відсторонив Лукашенка від участі в Олімпійських іграх

Лукашенко також був присутній на літніх Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні. Тоді його візит був запланований, як і в 2014 році на Зимові Олімпійські ігри в Сочі, Росія.

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ввів санкції щодо Лукашенка і Національного олімпійського комітету Білорусі, тимчасово усунувши їх від участі в Олімпійських іграх.

Автор: 

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) МОК (173) санкції (11793)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Первое правило схваченного за жёппу террориста - дави на мировую несправедливость.
Лукашенко назвал руководство МОК "бандой" и пригрозил подать в суд за запрет участия в Олимпиаде - Цензор.НЕТ 4763
показати весь коментар
08.12.2020 13:35
+10
Тварь! Убийца! Террорист!
показати весь коментар
08.12.2020 13:29
+9
И поверьте в суде выиграет, ну конечно же в Минском городском.
показати весь коментар
08.12.2020 13:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И поверьте в суде выиграет, ну конечно же в Минском городском.
показати весь коментар
08.12.2020 13:23 Відповісти
Лука - дурак !
МОК - частная лавочка и кого хочет, того и приглашает на свою вечеринку

Згідно з Хартією члени МОК є представниками МОК у своїх країнах, а не представниками своїх країн у ньому.
https://leksika.com.ua/18410413/legal/mizhnarodniy_olimpiyskiy_komitet
показати весь коментар
08.12.2020 14:20 Відповісти
Йпт.. та воно не тільке старе та ще й дурне як пробка Держай Лука..)))))
показати весь коментар
08.12.2020 13:23 Відповісти
Совсем мозги у Таракана закрахмалились.
показати весь коментар
08.12.2020 13:24 Відповісти
почему таракан- это слишком мягко. Он- клещ кровавий.
а в ОК Беларуси - его сын Виктор Лукашенко заседает.
показати весь коментар
08.12.2020 16:08 Відповісти
в Спортлото напиши
показати весь коментар
08.12.2020 13:24 Відповісти
Спортлото - поважна контора.
А от в якусь "Лігу захисту усяких ганdонів" - для фюрерка саме воно.
показати весь коментар
08.12.2020 17:31 Відповісти
***** з вусатим можуть свою Олімпіаду на двох забабахати.
показати весь коментар
08.12.2020 13:26 Відповісти
точно. Пусть едет к самой "справедливой" банде в мацкву на урино-мельдониевую олимпиаду.
показати весь коментар
08.12.2020 14:27 Відповісти
Не знаю как МОК,но ФИФА и УЕФА точно банды.
показати весь коментар
08.12.2020 13:27 Відповісти
МОК також. Вданому разі я згодний з лукашенком. Хоча його "мотивація" назвати речі своїми іменами для мене чужа.
показати весь коментар
08.12.2020 14:01 Відповісти
Лука очнись, "Угрожать" судом ты у себя в стране можешь, а на западе тебя просто нахер пошлют
показати весь коментар
08.12.2020 13:28 Відповісти
Тварь! Убийца! Террорист!
показати весь коментар
08.12.2020 13:29 Відповісти
Після того як таракани в голові ЛяксандраРигоровича влаштували спрінтерські перегони, він вирішив обізвати МОК бандою...
показати весь коментар
08.12.2020 13:34 Відповісти
Первое правило схваченного за жёппу террориста - дави на мировую несправедливость.
Лукашенко назвал руководство МОК "бандой" и пригрозил подать в суд за запрет участия в Олимпиаде - Цензор.НЕТ 4763
показати весь коментар
08.12.2020 13:35 Відповісти
Потрібно запитати в Бубки, чи все керівництво МОК одностайно заборонили Луці брати участь...
показати весь коментар
08.12.2020 13:37 Відповісти
"Справедливость" в понимании Лукашенко - это когда экипированные менты толпой дубасят мирного гражданина страны !?
Идиот !
показати весь коментар
08.12.2020 13:46 Відповісти
это не гражданин, а обученный в украинских диверсионных лагерях алкоголик-американец.
показати весь коментар
08.12.2020 13:58 Відповісти
бульбофюрер негодует)))
показати весь коментар
08.12.2020 13:50 Відповісти
В столбцовской районной больнице.
г Столбцы - по беларуски Стоу'бцы.
показати весь коментар
08.12.2020 13:54 Відповісти
не СтАу'бцы?
показати весь коментар
08.12.2020 14:03 Відповісти
Аж завис, апостроф після голосної букви??? Подивився у вікі, Стоўбцы.
показати весь коментар
08.12.2020 15:03 Відповісти
У беларускай мове есць такая лiтара "у кароткае" або нескладовае.
На клаве у' мене яе нiма - таму апостраф.
показати весь коментар
08.12.2020 15:15 Відповісти
Интересные времена настали. Чтобы стать участником банды, нужно обратиться в суд. Наверняка в Минске есть аналог суда Печерского. Наверное там решают, кто может входить в банду, а кто нет.
показати весь коментар
08.12.2020 13:59 Відповісти
Лукашенко назвав керівництво МОК "бандою" і пригрозив подати до суду за заборону участі в Олімпіаді - Цензор.НЕТ 2882
показати весь коментар
08.12.2020 14:01 Відповісти
А кто такой лукашенко? Легитимный бог, как и рпц с самосвятным томосом ?
показати весь коментар
08.12.2020 14:08 Відповісти
Лукашенко назвав керівництво МОК "бандою" і пригрозив подати до суду за заборону участі в Олімпіаді - Цензор.НЕТ 9977
показати весь коментар
08.12.2020 14:19 Відповісти
Лукашенко назвав керівництво МОК "бандою" і пригрозив подати до суду за заборону участі в Олімпіаді - Цензор.НЕТ 1835
показати весь коментар
08.12.2020 14:20 Відповісти
Лукашенко назвав керівництво МОК "бандою" і пригрозив подати до суду за заборону участі в Олімпіаді - Цензор.НЕТ 6776
показати весь коментар
08.12.2020 14:21 Відповісти
Лукашенко назвав керівництво МОК "бандою" і пригрозив подати до суду за заборону участі в Олімпіаді - Цензор.НЕТ 1167
показати весь коментар
08.12.2020 14:21 Відповісти
алимпиец !
Лукашенко назвав керівництво МОК "бандою" і пригрозив подати до суду за заборону участі в Олімпіаді - Цензор.НЕТ 4978
показати весь коментар
08.12.2020 14:26 Відповісти
В Минске, на многих фирмах, работников в принудительный отпуск отправляют -- на пару недель... ...пред НГ, и после, влючительно.
Не хотят беларусы бастовать за счёт государста! -- будут за свой счёт...
показати весь коментар
08.12.2020 14:36 Відповісти
Саша, ваша справа дзесятае, так, што сядзіце ціха, і не гаўкае. Зрэшты ў суд вы можите і падаць, і асабіста з'явіцца. Суд у горадзе Гаага
показати весь коментар
08.12.2020 14:43 Відповісти
Этот убийца, террорист и грёбанный олимпиец лукашенко ещё и , что -то там вякает!! Твой лепший друг пуйло тоже отрицал использование и замену анализов на допинг! и что?? Теперь все признали использование и подмену допинг проб на олимпиаде в сочи и на других соревнованиях!! И несут заслуженное наказание!! так, что в путь!!
показати весь коментар
08.12.2020 17:59 Відповісти
Давайте згадаємо лозунг , що спорт поза політикою.
показати весь коментар
08.12.2020 19:46 Відповісти
 
 