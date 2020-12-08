Лукашенко назвав керівництво МОК "бандою" і пригрозив подати до суду за заборону участі в Олімпіаді

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, назвав президента і членів Міжнародного олімпійського комітету "бандою" і заявив про намір звернутися до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио "Свобода", про це Лукашенко заявив в Ступецькій центральній районній лікарні, куди він прибув 8 грудня.

У зверненні до співробітників установи Лукашенко розповів не тільки про медицину, але і несподівано згадав Міжнародний олімпійський комітет, який 7 грудня ввів щодо нього санкції.

"Треба нам звернутися в суд. Нехай Бах і банда розкажуть, у чому моя вина, що я свою країну захищаю ?! Участь у цих заходах я 25 років не брав, переживу і далі. Але ви що, зібрали всі країни і прийняли рішення?? І добре я, навіщо дітей чіпаєте? Немає справедливості в світі. Якщо ти справедливу політику будуєш - будеш ворогом", - цитує слова Лукашенка Telegram-канал "Пул Первого".

Заява Лукашенка про те, що він "25 років не брав участі в Олімпійських іграх", не відповідає дійсності. Вперше Лукашенко відвідав Олімпіаду в 1998 році в японському Нагано. Більш того, в порушення міжнародних дипломатичних протоколів навіть не сповістив японську сторону про свій візит. Право на посадку літака в Японії було отримано тільки за сприяння МЗС Росії.

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Лукашенко також був присутній на літніх Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні. Тоді його візит був запланований, як і в 2014 році на Зимові Олімпійські ігри в Сочі, Росія.

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ввів санкції щодо Лукашенка і Національного олімпійського комітету Білорусі, тимчасово усунувши їх від участі в Олімпійських іграх.