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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ дотримувалися режиму тиші на Донбасі від початку доби, - Міноборони

Найманці РФ дотримувалися режиму тиші на Донбасі від початку доби, - Міноборони

Найманці Росії не порушували режим тиші на Донбасі від початку вівторка, бойових втрат немає.

Про це повідомив спікер Міноборони Михайло Шаравара в щоденному зведенні про обстановку в районі проведення ООС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 12:00 поточної доби фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було", - повідомив Шаравара.

Крім того, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, командування оперативного угруповання російських найманців продовжує нарощувати заходи бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу артилерійських, танкових і мотострілкових підрозділів.

"Водночас противник посилює передові позиції 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК угруповання російських окупаційних військ за рахунок чергових артилерійських підрозділів і танків з порушенням Мінських домовленостей щодо відведення озброєння та військової техніки від лінії зіткнення", - додали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулі вихідні місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 220 порушень "тиші", від початку перемир'я - 3218

Автор: 

Міноборони (7333) обстріл (28316) найманці рф (2050) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
Теперь им за это и граммоты можно давать а потом и на довольствие поставить
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08.12.2020 13:49
+1
боеприпасы в ОРДЛО возят эшелонами
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08.12.2020 14:35
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Українєц-русі бхай бхай! Видатне досягнення політики Зеленського!
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08.12.2020 13:48 Відповісти
Потрібно відмінити режим припинення вогню і повернути артилерію та танки на передову.
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08.12.2020 13:51 Відповісти
То вони ще сплять. За выходные 5-6 декабря СММ ОБСЕ зафиксировала 134 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 89 таких нарушений в Луганской. Также были зафиксированы взрывы.Источник: https://censor.net/ru/n3235567
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08.12.2020 13:48 Відповісти
Теперь им за это и граммоты можно давать а потом и на довольствие поставить
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08.12.2020 13:49 Відповісти
після того, як наші насипали їм вагомих люлєй
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08.12.2020 13:49 Відповісти
"В Багдаде всё спокойно" !!!)))
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08.12.2020 13:50 Відповісти
Наемники РФ- чуввствуют себя хозяевами, а придерживаемся мы!!
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08.12.2020 13:56 Відповісти
когда там гумконвой последний был?
может "сгущенку" не подвезли? или переморозились (что предпочтительнее)
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08.12.2020 14:06 Відповісти
боеприпасы в ОРДЛО возят эшелонами
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08.12.2020 14:35 Відповісти
а гумконвоями кого? неужели таки сгущенку?
что-то после каждого у сепаров прибавляется...воодушевления пострелять...
(про эшелоны - согласен...не зря ж Дебальцево (по минским угодам украинское) сепарское)
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08.12.2020 14:41 Відповісти
Если бы ты знал сколько входит мин или снарядов (штук) упакованных в ящики в 1 КАМАЗ, то заявления про ГУМКОНВОИ С БОЕПРИПАСАМИ В ОРДЛО воспринимал бы как неадекватные заявления умалишенного. Цель этих гумконвоев иная. Скорее всего это вывоз оборудования или другого ценного имущества из оккупированных территорий, который везти ж/д транспортом опасно и не выгодно.
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08.12.2020 18:16 Відповісти
Завтра почитаем, что слепое ОБСЕ напишет про сегодня.
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08.12.2020 14:34 Відповісти
Минобороны Украины заделалось бесплатным адвокатом террористов и головорезов. Но налоги то платят на их содержание украинцы, а не лугандонцы. Лучше вместо того чтобы шестерить за бандитов, рассказали бы, что они сами делают по освобождению страны от захватчиков.
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08.12.2020 15:53 Відповісти
 
 