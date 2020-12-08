Найманці РФ дотримувалися режиму тиші на Донбасі від початку доби, - Міноборони
Найманці Росії не порушували режим тиші на Донбасі від початку вівторка, бойових втрат немає.
Про це повідомив спікер Міноборони Михайло Шаравара в щоденному зведенні про обстановку в районі проведення ООС, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 12:00 поточної доби фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було", - повідомив Шаравара.
Крім того, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, командування оперативного угруповання російських найманців продовжує нарощувати заходи бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу артилерійських, танкових і мотострілкових підрозділів.
"Водночас противник посилює передові позиції 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК угруповання російських окупаційних військ за рахунок чергових артилерійських підрозділів і танків з порушенням Мінських домовленостей щодо відведення озброєння та військової техніки від лінії зіткнення", - додали у відомстві.
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может "сгущенку" не подвезли? или переморозились (что предпочтительнее)
что-то после каждого у сепаров прибавляется...воодушевления пострелять...
(про эшелоны - согласен...не зря ж Дебальцево (по минским угодам украинское) сепарское)