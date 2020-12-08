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Завтра, в День боротьби з корупцією, під ОП протестуватимуть проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим

Завтра, в День боротьби з корупцією, під ОП протестуватимуть проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим

Завтра, 9 грудня, під Офісом Президента в центрі Києва відбудеться акція протесту проти бездіяльності Президента України щодо корупційного скандалу із заступником глави ОП Олегом Татаровим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Початок акції протесту під ОП 9 грудня запланований на 18:30.

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Раніше колишній депутат Єгор Соболєв закликав українців вийти ввечері в середу, 9 січня на акцію протесту на Банковій на знак протесту проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим.

"Ми з колегами з антикорупційних громадських організацій пропонуємо всім вийти на вулицю. Вулицю Банкову, де розташований Офіс Президента. О 18:30, 9 грудня", - заявив Соболєв.

Також прийти на протест проти корупції під ОП закликав активіст "Автомайдану" Гриценко.

"9 грудня - день боротьби з корупцією. Це скоро і дуже символічно. 18:30, Банкова. Побачимося!" - додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) корупція (4681) протест (2397) Офіс Президента (2021) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+16
Что значит бездействует? Он его покрывает. Ни один видосик с гирями не отбирает столько калорий, сколько прикрытие Татарова. А вы про бездействие какое-то...
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08.12.2020 14:11
+13
вже на часі
Завтра, в День борьбы с коррупцией, под ОП будут протестовать против бездействия Зеленского в скандале с Татаровым - Цензор.НЕТ 2332
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08.12.2020 14:03
+10
Зелені так борються з корупцією, як бджоли з медом.
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08.12.2020 14:07
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вже на часі
Завтра, в День борьбы с коррупцией, под ОП будут протестовать против бездействия Зеленского в скандале с Татаровым - Цензор.НЕТ 2332
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08.12.2020 14:03 Відповісти
https://www.google.ru/search?newwindow=1&ei=**********************&q=%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgAEEcQsAM6BAgAEENQzyFYlzpg70BoAXAAeACAAZ4FiAHqDJIBBzItNC41LTGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj9q5WRrb7tAhUOjosKHfmhAdcQ4dUDCAw&uact=5 Скопились шины?
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08.12.2020 14:10 Відповісти
навіщо посилання на сру-сайти розміщувати?
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08.12.2020 14:51 Відповісти
Кацап ну ты совсем не спалился -.ru у него 🙂
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08.12.2020 20:47 Відповісти
"Завтра, в День борьбы с коррупцией, под ОП будут протестовать против бездействия Зеленского в скандале с Татаровым" - Зеленский, а ты их трансляцией видосика с обещаниями.
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08.12.2020 14:06 Відповісти
нащо з обіцянками- вийди к народу з роялем та зіграй своїм корнішоночлєнном.
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08.12.2020 14:11 Відповісти
А торішні обіцянки ще раз підійдуть?
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08.12.2020 14:40 Відповісти
Зелені так борються з корупцією, як бджоли з медом.
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08.12.2020 14:07 Відповісти
Свої гниди, сосни, йєрмаки, та інша мертвєчинка(((
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08.12.2020 14:10 Відповісти
Что значит бездействует? Он его покрывает. Ни один видосик с гирями не отбирает столько калорий, сколько прикрытие Татарова. А вы про бездействие какое-то...
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08.12.2020 14:11 Відповісти
Правильно подмечено. Не "бездействует", а покрывает и огораживает. А это уже очередной криминал для Шмаркли. За "вилике крадивництво" тоже придется ответить. Хотя, там список длинный...
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08.12.2020 15:35 Відповісти
А Сытник придёт?
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08.12.2020 14:11 Відповісти
Сытнику по большому счету там делать нечего...тут больший вопрос величайший осел современности выйдет к протестующим лично...или видосик очередной запилит???
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08.12.2020 14:15 Відповісти
Сытнику нигде делать нечего.
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08.12.2020 14:24 Відповісти
Ослу зеленскому тоже...ну разве что в кабарэ ногами дрыгать можно...
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08.12.2020 14:25 Відповісти
Да и не только дрыгать ногами, но и кое чем другим, ведь он мастак играть на рояле членом.
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08.12.2020 17:22 Відповісти
оно устало,поднять не может,мандель выжала всьо.
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08.12.2020 19:36 Відповісти
День борьбы есть, а самой борьбы почему то нет!
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08.12.2020 14:14 Відповісти
никаких результатов нет, да и вряд ли будут, пока властвует зелень.
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08.12.2020 17:26 Відповісти
Так уже 30 лет никакого результата.
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08.12.2020 18:06 Відповісти
"Протестовать",как в Белоруссии или так,как надо?
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08.12.2020 14:15 Відповісти
Как надо протестовать расскажешь?
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08.12.2020 14:18 Відповісти
Посмотри видео начала 14-го года
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08.12.2020 14:20 Відповісти
Какое отношение имеют события в Украине в 14 году, к ситуации сейчас?
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08.12.2020 14:32 Відповісти
Есть схожесть ситуаций:бесконтрольное нарушение законов действующей властью и абсолютная бесперспективность надежд на добровольный отказ власти от выбранной политики
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08.12.2020 14:52 Відповісти
В этом схожесть? Ты откуда такой знаток объявился? Не с Расеи ли часом?
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08.12.2020 15:00 Відповісти
Разоблачил)
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08.12.2020 15:06 Відповісти
Судя по всему тебя устраивает положения дел в Украине. Ну, тебе прямой путь на "антимайдан".
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08.12.2020 15:37 Відповісти
А ты кто чтобы судить и делать выводы? Судья? Аналитик? Куда тебе идти, напишу после. А пока тот же вопрос - какая должна быть сейчас форма протеста?
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08.12.2020 15:42 Відповісти
Бессрочная с палатками и барикадами, как в 2014 году. Уже знаю следующий твой вопрос. Давай, задавай
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08.12.2020 15:46 Відповісти
Ты еще и гадалка... И что даст "бессрочная" забастовка? И кто бессрочно бастовать будет ?ФОПы, которых и так хлопнуть пытаются? Медики? Хочешь чтобы их козлами отпущения сделали? Ну и так далее. Ну даже допустим, начнется твоя забастовка, требования какие будут ?
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08.12.2020 17:32 Відповісти
Требование одно: Самозеванца на кол!
Завтра, в День боротьби з корупцією, під ОП протестуватимуть проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим - Цензор.НЕТ 2992
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08.12.2020 21:34 Відповісти
ПреЗедент срочно рванёт в какую-то поездку по стране:
или посещение Луцкой области, или визит в город Закарпатск - столицу одноимённой области.....
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08.12.2020 14:15 Відповісти
Вся деятельность Зеленского - видосики снимать и зебилам лапшу вешать. А забыл . Еще указы государевы подписывать
Завтра, в День боротьби з корупцією, під ОП протестуватимуть проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим - Цензор.НЕТ 7887
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08.12.2020 14:15 Відповісти
Украину погубит всеобщая вера в Зеленского -- и тех, кто за, тех, кто против -- одновременно...
- «А видел ли слона? Каков собой на взгляд!
Я чай, подумал ты, что гору встретил?»
- «Да разве там он?»

- «Там».
- «Ну, братец, виноват:
Слона-то я и не приметил».
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08.12.2020 14:24 Відповісти
Скільки можна вже кричати "Ганьба!", напевно вже пора вирішити питання з цими дятлами зрадниками в ОП😡
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08.12.2020 14:26 Відповісти
Вчера посмотрел очередной видосик от Зе. Как всегда ни слова о важном. Я, как и миллионы наших граждан, хочу понять, почему он стал бронежилетом для Татарова? (Кто не в теме прочьтите статьи на эту тему Бутусова на "Цензоре"). Цемах, вагнеровцы, зашквар с братом Ермака, коррупция среди "слуг", преследование майдановцев и расстановка на ключевых постах людей, лояльных к стране, начавшей против нас войну... Теперь еще и коррупция в ОП. А с экран все льются ваши нелепые ************* и *********. Г-н Зеленский, хватит прикидываться падалью и пора объяснить народу - что происходит и куда вы ведете страну? Ваше двуличное поведение сейчас очень похоже на то, как вел себя Янукович перед предательством страны в Вильнюсе. Не думайте, что этого не понимает никто.
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08.12.2020 14:44 Відповісти
петя соєвий очолить марш хом'ячків чи знайдуть інше
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08.12.2020 14:49 Відповісти
В1хад1 на Защ1ту Шмаркл1,Дярьмак сисю даст
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08.12.2020 19:37 Відповісти
фюс пес
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08.12.2020 20:08 Відповісти
Не совсем точная формулировка. Если бы он "бездействовал", то Татаров уже бы сидел. А так он его на полную прикрывает, отстранил следователей.
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08.12.2020 15:49 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/2020/12/blog-post.html

2020-12-08 https://1.bp.blogspot.com/-qOuMfo28W68/X89jFEh6mVI/AAAAAAAAAsg/vgIH6eWhn8gFQRjfmTjiCuzldpEwpY0ZACLcBGAsYHQ/s565/1%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2.png Завтра, в День боротьби з корупцією, під ОП протестуватимуть проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим - Цензор.НЕТ 8497

Для правильного понимания общей системы лжи которую режим Зеленского использует по данному вопросу, сразу разъясним - никакой программы Зеленского "Велике будівництво" в реальности не существует вообще.
Упоминание о ней есть откровенная ложь должностных лиц государства с рекламно-пропагандистскими целями. Данные мероприятия являются частью "Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки" , утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 21 .03.2018 г. № 382 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 42, ст. 1480).
В 2020 году ее мероприятия проходят под бюджетным наименованием 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".
По вопросам ее реализации было принято постановление №36 от 29.01.2020 г. "Деякі питання дорожнього господарства".
Скандал и обстоятельства принятия этого решения мы упоминали в Хронике "02.03. 20020 г. и 11.02.2020 г.
Непосредственной структурой отвечающей за реализацию этой программы в Украине является "ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ" (Укравтодор).
Руководителем этого агентства еще в ноябре 2019 года был назначен депутат от партии "Слуга народа", специалист по IT-техноогиям и менеджменту Александр Николаеви Кубраков. ( решение КМ от 15.11.2019 р. № 1046-р).
Упоминание о его бурной деятельности есть в Хронике.
29.11.2020 г. о невыполнении Укравтодором договорных обязательств
26.11.2020 г. Реакция Зеленского на проверки Укравтодора и о 2,677 млрд. гривен числящихся за "Укравтодором", часть суммы которой вложена в 182 дневные облигации ОВГЗ
20.11.2020 г. пиар-компания Укравтодора
02.11.2020 г. Блокирование проверок Укравтодора НАПК
28.10.2020 г. Получение льготного кредита Укравтодором и его испоьзование.
19.10.2020 г. Участие структур Укравтодора в "опросе Зеленского"
08.10.2020 г. позиция **** по аудиту деятельности Укравтодора.
17.09.2020 г. задолженность Мозырскому НПЗ (Беларусь) за битум
05.09.2020 г. Требование Минина отозвать деньги от Укравтоора.
19.08.2020 г. Намерение **** провести антикоррупционный аудит деятельности "Укравтодора" перед подписанием меморандума
10.04.2020 г. Выпуск Укравтодором процентных облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией на сумму 19,274 миллиарда гривен.
И вот это сообщение января мы приводим полностью
"18.01.2020 г. Структуры Зеленского завершили формирование условий создания новой, уже собственной, площадки денежных средств уже исключительно под контролем Зеленского. Ничего оригинального - дорожное строительство. ВР Украины дала внесла изменения в Бюджетный Кодекс Украины приостановив для "Укравтодора" , в виде исключения, действия для него четвертой части ст.17 Бюджетного Кодекса. Таким образом "Укравтодору" разрешено осуществлять операции кредитования под государственные гарантии."
Конечно можно задать вопрос - может мы все это время были не правы и современные дороги уже опутали всю Украину, мчащуюся к светлому будущему по новых автобанах ?
За ответом мы и обратились к отчету Александра Кубракова который он презентовал 02.12 2020 (**)
Первая раза этого "отчета" сразила нас просто наповал "За 2020 рік Укравтодор оновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів."
Любой мало-мальски знакомый с бюджетным процесом человек понимает, что эти слова - пустой треп и манипуляции весьма посредственного уровня.
В отчетах о выполнении планов нужно отчитываться о выполнении тех мероприятий, которые в этих планах значатся.
Ни в "Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки" , ни в бюджетных перечнях п. 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення", ни в постановлении КМ №36 от 29.01.2020 г. "Деякі питання дорожнього господарства" не заложено выполнение работ по "оновленню доріг державного значення".
В "Додатоку 3 до Програми постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 р. № 36 четко определены объемы и наименования проводимых работ
"1. Нове будівництво автомобільних доріг загального користування державного значення
2. Реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення
3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення
4. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення
5. Забезпечення гарантійного строку експлуатації збудованих, реконструйованих та капітально відремонтованих автомобільних доріг загального користування державного значення не менш як 10 років
Так о каких мифических "показателях" и "успехах" отчитывался Александр Николаевич Кубраков?
Таблица выполнения номенклатуры работ согласно постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 р. № 36

План
выполнено
Нове будівництво автомобільних доріг загального користування державного значення
59,62 км
17.4 км
Реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення

59,83 км
37,4
Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення

282,69
106,22
Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення
1 086,7
795,12 км
Забезпечення гарантійного строку експлуатації збудованих, реконструйованих та капітально відремонтованих автомобільних доріг загального користування державного значення не менш як 10 років (ремонт поддержания)

1 488,84 км"

1983, 22 км
33% перевыполнения плана по ремонту поддержания означает лишь одно - деньги просто разворовали.
Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта и ремонта поддержания дорог в 2020 году, выросла до 10,29 млн грн, что на 83,4% больше, чем в 2019 году.
При этом стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменилась.
Так, стоимость битума 60/90 (по состоянию на октябрь 2020 года) упала на 12% и составила 13,9 тыс. грн; эмульсии битумной - упала на 8% и составила 14,7 тыс. грн; эмульсии битумной модифицированной - упала на 2% и составила 17 тыс. грн; щебеночно-песчаной смеси С5 - повысилась на 6% и составила 584 грн; щебеночно-песчаной смеси С7 - повысилась на 1% и составила 604 грн; асфальтобетонной смеси - упала на 1% и составила 2,6 тыс. грн; щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси - не изменилась и составила 3,4 тыс. грн
На все это из бюджета выделено 32,456 млрд гривен. Учитывая задолженность Укравтодора перед поставщиками, рабочими и подрядчиками в размере на 01.12.2020 г. в 4,111 млрд. гривен можно определенно констатировать что общий объем хищений составил около 7-8 млрд гривен.
Укравтодор - это курица несущая золотые яйца для Зеленского.
Судя по развитию процесса, Украине остается только помет и расходы на содержание этой "курицы" ...
* Алексей Чернышев, совладелец супермаркетов "Фуршет", большой специалист по "коммерческой недвижимости", ближайший соратник вице-президента International Council of Jewish Parliamentarians, депутата от ОПЗЖ Александра Фельдмана.
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08.12.2020 15:53 Відповісти
---*Змагальність у " красномовстві" вже НЕдоречне...Сьогодні актуальні лише слова із пісні Лебедів-- Кумача: --- Вставай. страна огромная. Вставай на смертньій бой...
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08.12.2020 16:15 Відповісти
Опа! Не встигли Юрі дати посаду, як вже не "Злочин Зеленського по призначенню люстрованого Тартарова", а всього бездіяльність! Юра, так швидко ще ніхто не перевзувався!
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08.12.2020 20:58 Відповісти
 
 