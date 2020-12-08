Завтра, в День боротьби з корупцією, під ОП протестуватимуть проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим

Завтра, 9 грудня, під Офісом Президента в центрі Києва відбудеться акція протесту проти бездіяльності Президента України щодо корупційного скандалу із заступником глави ОП Олегом Татаровим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Початок акції протесту під ОП 9 грудня запланований на 18:30.

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Раніше колишній депутат Єгор Соболєв закликав українців вийти ввечері в середу, 9 січня на акцію протесту на Банковій на знак протесту проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим.

"Ми з колегами з антикорупційних громадських організацій пропонуємо всім вийти на вулицю. Вулицю Банкову, де розташований Офіс Президента. О 18:30, 9 грудня", - заявив Соболєв.

Також прийти на протест проти корупції під ОП закликав активіст "Автомайдану" Гриценко.

"9 грудня - день боротьби з корупцією. Це скоро і дуже символічно. 18:30, Банкова. Побачимося!" - додав він.