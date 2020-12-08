Завтра, в День боротьби з корупцією, під ОП протестуватимуть проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим
Завтра, 9 грудня, під Офісом Президента в центрі Києва відбудеться акція протесту проти бездіяльності Президента України щодо корупційного скандалу із заступником глави ОП Олегом Татаровим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Початок акції протесту під ОП 9 грудня запланований на 18:30.
Раніше колишній депутат Єгор Соболєв закликав українців вийти ввечері в середу, 9 січня на акцію протесту на Банковій на знак протесту проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим.
"Ми з колегами з антикорупційних громадських організацій пропонуємо всім вийти на вулицю. Вулицю Банкову, де розташований Офіс Президента. О 18:30, 9 грудня", - заявив Соболєв.
Також прийти на протест проти корупції під ОП закликав активіст "Автомайдану" Гриценко.
"9 грудня - день боротьби з корупцією. Це скоро і дуже символічно. 18:30, Банкова. Побачимося!" - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Для правильного понимания общей системы лжи которую режим Зеленского использует по данному вопросу, сразу разъясним - никакой программы Зеленского "Велике будівництво" в реальности не существует вообще.
Упоминание о ней есть откровенная ложь должностных лиц государства с рекламно-пропагандистскими целями. Данные мероприятия являются частью "Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки" , утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 21 .03.2018 г. № 382 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 42, ст. 1480).
В 2020 году ее мероприятия проходят под бюджетным наименованием 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".
По вопросам ее реализации было принято постановление №36 от 29.01.2020 г. "Деякі питання дорожнього господарства".
Скандал и обстоятельства принятия этого решения мы упоминали в Хронике "02.03. 20020 г. и 11.02.2020 г.
Непосредственной структурой отвечающей за реализацию этой программы в Украине является "ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ" (Укравтодор).
Руководителем этого агентства еще в ноябре 2019 года был назначен депутат от партии "Слуга народа", специалист по IT-техноогиям и менеджменту Александр Николаеви Кубраков. ( решение КМ от 15.11.2019 р. № 1046-р).
Упоминание о его бурной деятельности есть в Хронике.
29.11.2020 г. о невыполнении Укравтодором договорных обязательств
26.11.2020 г. Реакция Зеленского на проверки Укравтодора и о 2,677 млрд. гривен числящихся за "Укравтодором", часть суммы которой вложена в 182 дневные облигации ОВГЗ
20.11.2020 г. пиар-компания Укравтодора
02.11.2020 г. Блокирование проверок Укравтодора НАПК
28.10.2020 г. Получение льготного кредита Укравтодором и его испоьзование.
19.10.2020 г. Участие структур Укравтодора в "опросе Зеленского"
08.10.2020 г. позиция **** по аудиту деятельности Укравтодора.
17.09.2020 г. задолженность Мозырскому НПЗ (Беларусь) за битум
05.09.2020 г. Требование Минина отозвать деньги от Укравтоора.
19.08.2020 г. Намерение **** провести антикоррупционный аудит деятельности "Укравтодора" перед подписанием меморандума
10.04.2020 г. Выпуск Укравтодором процентных облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией на сумму 19,274 миллиарда гривен.
И вот это сообщение января мы приводим полностью
"18.01.2020 г. Структуры Зеленского завершили формирование условий создания новой, уже собственной, площадки денежных средств уже исключительно под контролем Зеленского. Ничего оригинального - дорожное строительство. ВР Украины дала внесла изменения в Бюджетный Кодекс Украины приостановив для "Укравтодора" , в виде исключения, действия для него четвертой части ст.17 Бюджетного Кодекса. Таким образом "Укравтодору" разрешено осуществлять операции кредитования под государственные гарантии."
Конечно можно задать вопрос - может мы все это время были не правы и современные дороги уже опутали всю Украину, мчащуюся к светлому будущему по новых автобанах ?
За ответом мы и обратились к отчету Александра Кубракова который он презентовал 02.12 2020 (**)
Первая раза этого "отчета" сразила нас просто наповал "За 2020 рік Укравтодор оновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів."
Любой мало-мальски знакомый с бюджетным процесом человек понимает, что эти слова - пустой треп и манипуляции весьма посредственного уровня.
В отчетах о выполнении планов нужно отчитываться о выполнении тех мероприятий, которые в этих планах значатся.
Ни в "Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки" , ни в бюджетных перечнях п. 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення", ни в постановлении КМ №36 от 29.01.2020 г. "Деякі питання дорожнього господарства" не заложено выполнение работ по "оновленню доріг державного значення".
В "Додатоку 3 до Програми постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 р. № 36 четко определены объемы и наименования проводимых работ
"1. Нове будівництво автомобільних доріг загального користування державного значення
2. Реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення
3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення
4. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення
5. Забезпечення гарантійного строку експлуатації збудованих, реконструйованих та капітально відремонтованих автомобільних доріг загального користування державного значення не менш як 10 років
Так о каких мифических "показателях" и "успехах" отчитывался Александр Николаевич Кубраков?
Таблица выполнения номенклатуры работ согласно постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 р. № 36
План
выполнено
Нове будівництво автомобільних доріг загального користування державного значення
59,62 км
17.4 км
Реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення
59,83 км
37,4
Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення
282,69
106,22
Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення
1 086,7
795,12 км
Забезпечення гарантійного строку експлуатації збудованих, реконструйованих та капітально відремонтованих автомобільних доріг загального користування державного значення не менш як 10 років (ремонт поддержания)
1 488,84 км"
1983, 22 км
33% перевыполнения плана по ремонту поддержания означает лишь одно - деньги просто разворовали.
Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта и ремонта поддержания дорог в 2020 году, выросла до 10,29 млн грн, что на 83,4% больше, чем в 2019 году.
При этом стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменилась.
Так, стоимость битума 60/90 (по состоянию на октябрь 2020 года) упала на 12% и составила 13,9 тыс. грн; эмульсии битумной - упала на 8% и составила 14,7 тыс. грн; эмульсии битумной модифицированной - упала на 2% и составила 17 тыс. грн; щебеночно-песчаной смеси С5 - повысилась на 6% и составила 584 грн; щебеночно-песчаной смеси С7 - повысилась на 1% и составила 604 грн; асфальтобетонной смеси - упала на 1% и составила 2,6 тыс. грн; щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси - не изменилась и составила 3,4 тыс. грн
На все это из бюджета выделено 32,456 млрд гривен. Учитывая задолженность Укравтодора перед поставщиками, рабочими и подрядчиками в размере на 01.12.2020 г. в 4,111 млрд. гривен можно определенно констатировать что общий объем хищений составил около 7-8 млрд гривен.
Укравтодор - это курица несущая золотые яйца для Зеленского.
Судя по развитию процесса, Украине остается только помет и расходы на содержание этой "курицы" ...
* Алексей Чернышев, совладелец супермаркетов "Фуршет", большой специалист по "коммерческой недвижимости", ближайший соратник вице-президента International Council of Jewish Parliamentarians, депутата от ОПЗЖ Александра Фельдмана.