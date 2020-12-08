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Новини
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РФ відмовилася від зустрічі з українськими прикордонниками щодо ситуації зі "стріляниною на кордоні"

РФ відмовилася від зустрічі з українськими прикордонниками щодо ситуації зі

Росія відмовляється від зустрічі з українськими прикордонниками і заявляє про одностороннє розслідуванні заявленого ФСБ РФ "інциденту зі стріляниною" на кордоні 4 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП.

Чергову прикордонно-представницьку зустріч на більш високому рівні для встановлення обставин події, про яку прикордонна служба ФСБ РФ заявляла 4 грудня, ініціювали українські прикордонники.

Перша відбулася між помічниками прикордонних представництв та не дала жодних результатів, адже російська сторона не представила жодної об’єктивної інформації щодо можливого порушення кордону та загибелі людини.

Також читайте: Під час стрілянини на кордоні України і Росії ФСБ застрелила жителя Сумської області Голубєва, - ЗМІ

"Зважаючи на це, Державна прикордонна служба України звернулася до прикордонного представника Російської Федерації по Бєлгородській та Воронезькій ділянках провести зустріч заступників Прикордонних представників сторін.

Натомість російська сторона зазначила про проведення нею одностороннього розслідування і не погодилася на запропоновану зустріч. Її проведення вони вважають передчасним. Крім того РФ не повідомила, коли така зустріч взагалі може відбутися.

Відмітимо, що українська сторона зацікавлена в об’єктивній та всебічній перевірці. Однак, зважаючи на вищезазначені обставини, ця ситуація схожа виключно на маніпулювання і приховування інформації та незрозумілі провокативні дії".

На уточнювальне запитання, чи відповідає дійсності поширена ЗМІ інформація про можливу загибель 4 грудня на території РФ громадянина України росіянина за національністю Євгена Голубєва, 1993 року народження, Демченко зазначив, що ДПСУ не може ані підтвердити ані спростувати ці дані, адже росіяни не повідомили будь-якої інформації про, начебто, загиблу особу.

Нагадаємо, 4 грудня близько 11.00 російські прикордонники заявили про порушення опівночі кордону з України в РФ групою осіб. Невідомі, начебто, відкрили вогонь зі зброї і у результаті вогню у відповідь один з них загинув, ще двоє втекли на територію України.

Українській стороні російські прикордонники не змогли надати доказів, зокрема, й слідів перетину кордону на місцевості. До того ж від них не надійшло будь-якої інформації про особу, яка, за їхніми словами, загинула, та зброю, яку порушник міг використовувати.

"Радіо Свобода" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що росіяни застрелили цивільного з кримінальним минулим, але придумали легенду про "прорив кордону з українського боку".

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5948) вбивство (3083) ФСБ (1449)


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Топ коментарі
+6
Ну так "стрельба на границе" була виключно з боку кацапів, тому нічого дивного.
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08.12.2020 14:06
+6
********* ,как всегда по уши , но не в шоколаде. Подлость и лживость - духовные скрепы мышебратьев
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08.12.2020 14:06
+5
про що можна розмовляти з лаптєногими *********?
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08.12.2020 14:07
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Ну так "стрельба на границе" була виключно з боку кацапів, тому нічого дивного.
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08.12.2020 14:06 Відповісти
Чому немає розслідування інциденту зі сторони України. Чому не відсторонені прикордонники з відома яких на ту сторони ходили групи людей в обхід установлених пунктів пропуску? Керівника ДПСУ потрібно знімати, він не контролює ситуацію! На кордоні ДПСУ зайняті контрабандою та корупцією і перетворились на банду контрабандистів та злочинців! ДПСУ потрібно підпорядкувати Генштабу ЗСУ і вивести з підпорядкування міністра МВС, який не може викоринети корупцію та злочинність в своїх структурах! Авакова потрібно зняти з посади, за повну непрофесійність і віддати під суд! На кордоні з ворогом якісь мутні люди ходять туди-сюди без огляду та оформлень як по бульвару, а це чмо сидить в Києві і нічого не робить!
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08.12.2020 14:16 Відповісти
********* ,как всегда по уши , но не в шоколаде. Подлость и лживость - духовные скрепы мышебратьев
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08.12.2020 14:06 Відповісти
про що можна розмовляти з лаптєногими *********?
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08.12.2020 14:07 Відповісти
Арестович вчора так радів, так радів, фуйо поминаючи. А тут на тобі "нормандська" зустріч і ТКГ. Чи ця дрібничка не завадить?
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08.12.2020 14:11 Відповісти
Тепер наші хлопці мають повне право пристрелити одного кацапа.
Треба тілько належного відібрати.))))
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08.12.2020 14:14 Відповісти
Как обычно много текста ,а по факту Ёк.Былоб что кацапам предъявить прыгалиб как блохи по сучке требуя объяснений с нашей стороны)
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08.12.2020 14:15 Відповісти
Какие встречи?С кем?
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08.12.2020 14:21 Відповісти
Ось недруги України, які в ООН голосували проти резолюція про мілітаризацію окупованого
Криму
Проти проголосували:
Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Куба, Північна Корея, Китай, Іран, Киргизстан, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Російська Федерація, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве.

А вірмени потім дивуються, що українці симпатизують успіхам Азербайджану.
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08.12.2020 14:26 Відповісти
надо помнить каждую гниду. Лично я давно внес в бан любые товары из этих стран, по возможности стараюсь избегать
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08.12.2020 15:14 Відповісти
Просто кацапам захотілось постріляти в людей. У цих істот регулярно трапляються припадки ненависті. Нема що пояснювати.
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08.12.2020 15:24 Відповісти
"Глівіцька провокація" по-кацапськи
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08.12.2020 15:24 Відповісти
 
 