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Новини Коронавірус і карантин
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Україна подала першу частину заявки на 8 млн доз вакцини проти COVID-19 у межах COVAX, - ЦГЗ

Україна подала першу частину заявки на 8 млн доз вакцини проти COVID-19 у межах COVAX, - ЦГЗ

Україна подала першу частину заявки на поставку 8 млн доз вакцини проти COVID-19 у межах світової ініціативи COVAX.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що подано заявку на отримання 8 млн доз для вакцинації 4 млн українців. Друга частина заявки буде подана 14 грудня 2020 року. Механізм COVAX покриє потребу у вакцинації 20% населення.

"Додатково Україна веде перемовини з іншими виробниками напряму за кошти держбюджету. На закупівлю вакцини заклали 15 млрд грн. Залежно від перемовин, вакцина може прийти раніше чи пізніше від COVAX", - зазначив в. о. генерального директора ЦГЗ Ігор Кузін.

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Украине нужна вакцина , которую разработали для европейцев, а не азиатов.

Все таки есть различие в генотипах
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08.12.2020 14:20 Відповісти
Настолько большое, шо в Монголии по прежнему ноль смертей на почти 900 заболевших. Прямо, как у нас в Раде.
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08.12.2020 14:23 Відповісти
Мы глубоко не сомневаемся что подобные задачи не по силам нашей власти, потому в добавок к эпидемии мы рискуем получить вакцинацию недоброкачественной вакциной.

Власть это ответственность за свои дела. Потому предлагаем первым во всех регионах вакцинировать главу ОГА и облздрава из той вакцины что поступят в регион . (с)
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08.12.2020 14:30 Відповісти
Україна подала першу частину заявки на 8 млн доз вакцини проти COVID-19 у межах COVAX, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 7081
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08.12.2020 14:36 Відповісти
Откуда в Украине столько блатных?
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08.12.2020 15:33 Відповісти
 
 