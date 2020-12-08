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Україна подала першу частину заявки на 8 млн доз вакцини проти COVID-19 у межах COVAX, - ЦГЗ
Україна подала першу частину заявки на поставку 8 млн доз вакцини проти COVID-19 у межах світової ініціативи COVAX.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що подано заявку на отримання 8 млн доз для вакцинації 4 млн українців. Друга частина заявки буде подана 14 грудня 2020 року. Механізм COVAX покриє потребу у вакцинації 20% населення.
"Додатково Україна веде перемовини з іншими виробниками напряму за кошти держбюджету. На закупівлю вакцини заклали 15 млрд грн. Залежно від перемовин, вакцина може прийти раніше чи пізніше від COVAX", - зазначив в. о. генерального директора ЦГЗ Ігор Кузін.
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Все таки есть различие в генотипах
Власть это ответственность за свои дела. Потому предлагаем первым во всех регионах вакцинировать главу ОГА и облздрава из той вакцины что поступят в регион . (с)