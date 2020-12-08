Шабунін: "Якби Турчинов, Гройсман та Парубій реагували на загрози країні так, як Разумков, йому зараз нічого було б очолювати"

Верховна Рада за шість тижнів не змогла ухвалити жодного документа щодо Конституційного Суду, який своїм рішенням заблокував роботу НАЗК і показав готовність завдавати ударів по антикорупційним органам країни.

Про це заявив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Конституційний Суд запрацював у звичайному режимі - засідає Велика Палата. Це той самий КСУ, який знищив покарання за брехню в деклараціях (нікчемну пародію якої Рада затвердила минулого тижня)", - написав Шабунін в фейсбуці.

Він наголосив, що тепер у будь-який момент цей КСУ може скасувати Вищий антикорупційний суд, незаконне збагачення, цивільну конфіскацію корупційних статків, ринок землі, а також відкрити Коломойському шлях до повернення "Приватбанку".

Шабунін при цьому переконаний, що створена в Раді "робоча група Разумкова" домоглася єдиного результату - подарувала КСУ час, а його глава Тупицький ним вдало розпорядився.

"На шостий тиждень Рада (під керівництвом Разумкова) не спромоглася проголосувати жоден законопроєкт щодо КСУ навіть у комітеті. Якби Турчинов, Гройсман або Парубій так "реагували" на загрози країні, Разумкову зараз би не було що очолювати", - підсумував глава ЦПК.

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