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Новини Конституційна криза
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Шабунін: "Якби Турчинов, Гройсман та Парубій реагували на загрози країні так, як Разумков, йому зараз нічого було б очолювати"

Шабунін:

Верховна Рада за шість тижнів не змогла ухвалити жодного документа щодо Конституційного Суду, який своїм рішенням заблокував роботу НАЗК і показав готовність завдавати ударів по антикорупційним органам країни.

Про це заявив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Конституційний Суд запрацював у звичайному режимі - засідає Велика Палата. Це той самий КСУ, який знищив покарання за брехню в деклараціях (нікчемну пародію якої Рада затвердила минулого тижня)", - написав Шабунін в фейсбуці.

Він наголосив, що тепер у будь-який момент цей КСУ може скасувати Вищий антикорупційний суд, незаконне збагачення, цивільну конфіскацію корупційних статків, ринок землі, а також відкрити Коломойському шлях до повернення "Приватбанку".

Шабунін при цьому переконаний, що створена в Раді "робоча група Разумкова" домоглася єдиного результату - подарувала КСУ час, а його глава Тупицький ним вдало розпорядився.

"На шостий тиждень Рада (під керівництвом Разумкова) не спромоглася проголосувати жоден законопроєкт щодо КСУ навіть у комітеті. Якби Турчинов, Гройсман або Парубій так "реагували" на загрози країні, Разумкову зараз би не було що очолювати", - підсумував глава ЦПК.

Також читайте: Відповідальність суддів за неправосудні рішення буде скасовано, а кримінальні провадження проти них закриють, - "слуга народу" Монастирський

Шабунін: Якби Турчинов, Гройсман та Парубій реагували на загрози країні так, як Разумков, йому зараз нічого було б очолювати 01

Автор: 

КС (1427) Парубій Андрій (1290) Турчинов Олександр (1135) Гройсман Володимир (5614) Шабунін Віталій (534) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+66
Если бы ты, Шабунин, не искал крупицы говна в груде золота при Порохе, то Разумков бы сегодня ничего не возглавлял
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08.12.2020 14:17
+53
Вы голосовали за зеленых дебилов, кукол олигархов. Об этом вам говорили и предупреждали. Тож кушайте сейчас и не обляпайтесь. Смачного.
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08.12.2020 14:29
+37
Что же так, родимые? Вы разве не за них голосовали во втором туре?
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08.12.2020 14:25
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зебіл, який логін в тебе був до бану? Шо, не витерпів три дні, зарегився під новим?
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08.12.2020 15:22 Відповісти
я интересуюсь про груду золота, которую народ не разглядел
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08.12.2020 15:27 Відповісти
Виталя-грантоед и жополиз..
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08.12.2020 15:43 Відповісти
Шабунін чесно каже, що петя, що зеля,
що палубій, що разумков з турчиновим і гетманцевим - однакові курви..
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08.12.2020 15:58 Відповісти
Ти навіть не зрозумів, що сказав шабунін. Краще прочитай статтю декілька разів, перш ніж писати комментар.
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08.12.2020 20:56 Відповісти
А кто сказал, что Разумков, как, впрочем, и Зеленский, вообще дорожат Украиной?
Да похрен им по большому счету.
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08.12.2020 16:02 Відповісти
а кто это сделал?
Шабунін: "Якби Турчинов, Гройсман та Парубій реагували на загрози країні так, як Разумков, йому зараз нічого було б очолювати" - Цензор.НЕТ 1715
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08.12.2020 16:05 Відповісти
Ты паразит, как в бошку залез!
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08.12.2020 19:34 Відповісти
"Если бы Турчинов, Гройсман или Парубий так "реагировали" на угрозы стране, Разумкову сейчас нечего было бы возглавлять"

Мне одному кажется, что в этом списке пропущена одна фамилия?
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08.12.2020 16:35 Відповісти
Эт-точно. Каждый мнит себя героем, видя бой издалека...
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08.12.2020 16:51 Відповісти
Лайно промосковське ваш Ломбардщик...
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08.12.2020 16:52 Відповісти

«Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать.» (с)
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08.12.2020 17:33 Відповісти
нравятся мне єти фанаты зеленого ишака, сделавшие себе разом, а теперь с независимым видом клеймящие собственный выбор)
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08.12.2020 18:08 Відповісти
Ой-ё-ёй! А сколько усилий приложил сам Виталик, чтобы Порошенко, Турчинов и Парубий уже ничего не возглавляли, как рвал ж...у на немецкий крест за зевову и его зелёную мразь, а тут вдруг прозрел. То, что своими усилиями ты и тебе подобные привели к власти полных профанов, ничего не смыслящих ни в госуправлении, ни в административно-хозяйственных вопросах было ясно, как только их стали через телевизор продавать народу.А до Виталика только сейчас дошло. Прямо тормоз.
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08.12.2020 18:16 Відповісти
Почему тормоз? Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Ничего личного, только бизнес
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08.12.2020 19:00 Відповісти
Це така політика зелених колаборантів. Коли не стріляти в окупанта, то окупант дісно прийде без бою і до кожного в Україні
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08.12.2020 19:57 Відповісти
Разумков такой же Зе-олень как карлик!
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08.12.2020 22:10 Відповісти
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