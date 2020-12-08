УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10297 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 011 67

Киянин подав до суду на КМДА за те, що влада міста не забезпечила його масками в період карантину

Киянин подав до суду на КМДА за те, що влада міста не забезпечила його масками в період карантину

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом киянина до Київської міської державної адміністрації щодо незабезпечення його медичними масками в період карантину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОАСК, позивач просить суд визнати незаконними дії КМДА, яка не забезпечила його медичними масками в період карантину з метою захисту від гострої респіраторної хвороби COVID-19.

"Житель Києва звернувся до суду, бо вважає, що фінансування профілактичних та протиепідемічних заходів має здійснюватися за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів", - йдеться в повідомленні.

Так, суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна подала першу частину заявки на 8 млн доз вакцини проти COVID-19 у межах COVAX, - ЦГЗ

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2367) Окружний адмінсуд Києва (539) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Все верно...карантин был обьявлен официально...а средств защиты государство не предоставило...их вор радуцкий все продал...
показати весь коментар
08.12.2020 14:32
+4
власти города не обеспечили его масками в период карантина...

Нужно еще в суд подавать! За то, что власти праздники объявили (например Новый год или воскресенье), а водкой не обеспечили. Как праздновать?
показати весь коментар
08.12.2020 14:37
+3
будет теперь оплачивать судовые издержки этот гражданин
показати весь коментар
08.12.2020 14:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все верно...карантин был обьявлен официально...а средств защиты государство не предоставило...их вор радуцкий все продал...
показати весь коментар
08.12.2020 14:32 Відповісти
а в каких странах маски раздавали бесплатно?
показати весь коментар
08.12.2020 14:51 Відповісти
А мне пох раздавали их в других странах или нет...
В других странах может быть нет закона который бы обязывал государство обеспечить население средствами защиты...а в Украине он есть..
показати весь коментар
08.12.2020 15:01 Відповісти
есть совковые законы которые выполнять нельзя - слишком дорого так что даже США и Европа не могут позволить.
Что с такими законами делать? Только отменять.
показати весь коментар
08.12.2020 15:03 Відповісти
Есть законы которые следует или выполнять...или отменять..
А раз не отменили..значит выполнять..
показати весь коментар
08.12.2020 15:04 Відповісти
это да. Закон есть закон. Посмотрим.
показати весь коментар
08.12.2020 15:08 Відповісти
И дорого это где?? При стоимости маски до эпидемии 2 гривны...населении 45 миллионов...и ковидном фонде 65 миллиардов...??
Покажите мне где дорого??
показати весь коментар
08.12.2020 15:06 Відповісти
ксли выполнять все законы и нормы Конституции, то надо всем бездельникам квартиры понадавать, медицину бесплатную, высшее образование нахаляву, путевки в санатории и т.п.
Все это в сумме неподъемно для государства.
показати весь коментар
08.12.2020 15:08 Відповісти
Это проблема правительства и рады...а мне их проблемы не интересны..
показати весь коментар
08.12.2020 15:09 Відповісти
будет теперь оплачивать судовые издержки этот гражданин
показати весь коментар
08.12.2020 14:33 Відповісти
Интересный пиар ход. Или наивность )). Сейчас каждый сам за себя никаких вип палат, как у главзебила. Каждый из аас- презе-дент)
показати весь коментар
08.12.2020 14:33 Відповісти
вище гілкою один пише, що просто є закон, по якому держава зобов"язалася то робити. так що держава або повинна була відмінити закон, або виконати.
показати весь коментар
08.12.2020 18:56 Відповісти
То есть всем остальным (пища, одежда и т.д. и т.п.) его обеспечили. Не было только маски! А что о жлобстве знаете вы?
показати весь коментар
08.12.2020 14:33 Відповісти
Я думаю, что он не просто так подал иск. Скорее всего основывался на нормах действующего законодательства.
показати весь коментар
08.12.2020 14:36 Відповісти
Да, есть такое.
Но в одном из законов на эту тему есть небольшая приписочка "та позабюджетних коштів", дотудова не все читают...
показати весь коментар
08.12.2020 14:38 Відповісти
Но это так же не указывает, что "власним коштом". Правда же? Смотря как трактовать.
показати весь коментар
08.12.2020 14:50 Відповісти
Собственные средства физических лиц относятся к внебюджетным.
З.Ы.: Как думаешь, какую именно трактовку выберет наш самый... справедливый суд?
показати весь коментар
08.12.2020 15:20 Відповісти
Какую трактовку выберет судья посмотрим. Но только внебюджетные средства ИМХО аж никак не личные средства граждан. Это могут быть благотворительные средства небюджетных организаций или частных предприятий, выделенных на благотворительные цели. Личные средства граждан, опять же по моему разумению, имеют только такую трактовку. И если бы они в законе оговаривались то так бы и было записано.
показати весь коментар
08.12.2020 17:31 Відповісти
Та ИМХО я тебя поддерживаю. Обоими руками))
Только вот наши суды я немножко таки знаю...
показати весь коментар
08.12.2020 17:49 Відповісти
Я думаю, что это из тех жлобов, которые выискивают в магазине просрочку чтобы устроить скандал целью которого является получить эту просрочку бесплатно.
показати весь коментар
08.12.2020 14:39 Відповісти
в торговых сетях есть большая категория товара которая перепаковывается и перестикируется и после просрочки ...- другая категория товара , которая возможна к употреблению и год и два и ...- то не "еда", то мусор и отрава...
показати весь коментар
08.12.2020 14:45 Відповісти
Моя супруга работает в одной из крупнейших торговых сетей Украины. Никто этим там не занимается. Оставьте эту конспирологию бабушкам на скамейках возле подъезда.
показати весь коментар
08.12.2020 14:54 Відповісти
"Моя супруга работает в одной из крупнейших торговых сетей Украины"-вот это 100 % аргумент... -жесть...
Расскажи еще как все те простроченные утилизирую - платя при этом деньги за такую услугу- ну как во-франции например...
показати весь коментар
08.12.2020 14:58 Відповісти
Жесть - это твои смайлики. Ты каким боком к твоему тезису о "перепаковке" и "перестикеровке"? Только честно!
показати весь коментар
08.12.2020 15:04 Відповісти
да верю я тебе верю...- что еще..., ну не плакать же мне - если все так как супруга сказала..., ну действительно - нет у нас просрочки- нет и проблемы..., идем дальше...
показати весь коментар
08.12.2020 15:09 Відповісти
То есть признаешь свой ******* и сливаешься? Ладно, идём дальше...
показати весь коментар
08.12.2020 15:15 Відповісти
что , если мы не начали на фуях вести дальше доказательную... - то "сливаешся"...- я признаю, что я верю твоей супруге - в чем проблема... - давай еще пусть она расскажет у кого длиннее и толще... - ты тоже будешь пытаться заставить вести спор - я поверю твоей Супруге - реально ...
показати весь коментар
08.12.2020 15:22 Відповісти
Зря я тебе начал отвечать. Ты же конченый. Это же видно сразу было по смайликам!
показати весь коментар
08.12.2020 15:26 Відповісти
...о началось...
показати весь коментар
08.12.2020 15:32 Відповісти
Что, часто такое слышишь? Не удивительно.
показати весь коментар
08.12.2020 15:33 Відповісти
о - опять аргумент... - "моя сказала...конченый...не удивительно" - одни факты и аргументы...
ну не хочу я тебе отвечать твоим - не хочу...- не хочу потом писать админу что первый начал не я..., и все остальное...
показати весь коментар
08.12.2020 15:37 Відповісти
Да-да. Больше смайликов, конченый. Так твой понос выглядит намного убедительней.
показати весь коментар
08.12.2020 15:47 Відповісти
что и чего больше , пусть это тебя не бЭмбает - это не твое псячье как говорят... Относительно "конченого" - это был тот кто кончил, и не знал что такое гандон ...- дальше уже ошибочная производная- это ты... (Бог и Админ видел что не я начал "личностное"...)
показати весь коментар
08.12.2020 18:16 Відповісти
Уже и слилось вроде... Но нет, опять всплывает!
показати весь коментар
08.12.2020 20:14 Відповісти
В больших торговых сетях собственного товара минимальное количество. В основном завозят под реализацию товар мерчики (торговые представители фирм, которые реализуют свою продукцию на торговых площадках маркетов). Они же в основном а всем и следят. И просрочка в конечном итоге головная боль производителя. Маркеты страдают от этого минимально. То по чему истек срок снимается с прилавка и возвращается. Как там за границей не знаю, то что знаю описал выше.
показати весь коментар
08.12.2020 15:07 Відповісти
Кстати собственный товар, пришедший в негодность тоже списывается. И суммы списания за месяц приличные. Так что если просрочка и находится на прилавках, то это скорее завтыкал кто-то. Причем если Вы купили товар и принесли домой, а он испорчен, то при наличии чека вы всегда его вернете. Вам за него деньги вернут и еще бонус сверху, чтобы вы не шли в организацию по защите прав потребителя. Кроме того если стоит на прилавке товар с одной ценой, а на кассе Вам пробили другую, что выше, то Вы можете оспорить и забрать товар по той цене, что указана на прилавке. Разницу взымут с того кто отвечает за актуальность цены в торговом зале.
показати весь коментар
08.12.2020 15:16 Відповісти
хто гіпотетично несе відповідальність за продаж простроченого товару - поставщик, чи ПРОДАВЕЦЬ...- чисто гіпотетично...- так як в реаліях у нас все так як в Житті - починаюяи нами від нас самих особисто - чи ЖЕКів , та закінчуючи харантом зЄ- презом...
показати весь коментар
08.12.2020 15:18 Відповісти
Зачем гипотетически. Практически перед покупателем естественно конечный продавец. Так собственно и есть. А потом уже разбор полетов внутри системы будет кто виноват.
показати весь коментар
08.12.2020 15:23 Відповісти
Именно так. Кроме того утилизируется реально много. Никому в серьёзной ритейл-компании не придёт в голову заниматься "перестикеровкой" и "перепаковкой" как об этом вещал тут один из ораторов. В мелких магазинах - да, охотно верю.
показати весь коментар
08.12.2020 15:19 Відповісти
Согласен. Суммы списания действительно приличные бывают каждый месяц. И это только своего собственного товара.
показати весь коментар
08.12.2020 15:42 Відповісти
За границей за какое-то время до конца срока реализации очень прилично уценяют, и люди разметают все за считанные часы. Некоторые специально следят за этим и практически полностью отовариваются уцененными продуктами. Может не везде так, но там где я бывала это распространено во всех супермаркетах.
показати весь коментар
08.12.2020 15:56 Відповісти
та ладно, даже в Польше этим занимаются, правда не торговые сети а поставщики. Я уже несколько раз нарывался на окорочки которые воняют хлоркой, и на рыбу такую же.
показати весь коментар
08.12.2020 15:05 Відповісти
Но с другой стороны в правовом государстве закон должен выполняться.
показати весь коментар
08.12.2020 14:54 Відповісти
а где правовое
показати весь коментар
08.12.2020 14:59 Відповісти
Ну мы же т.с. в Европу стремимся. А там главенствующим является право.
показати весь коментар
08.12.2020 15:02 Відповісти
"Право" так много в этом слове ....- если есть "Право" , то есть и Ответственность- Відповідальність - Обовязок"...- от тут і питання, хто що попереду ставить...
показати весь коментар
08.12.2020 15:13 Відповісти
Ну вот надо же как-то добиваться. С чего то же нужно начинать.
показати весь коментар
08.12.2020 15:17 Відповісти
вот с этого...- и с себя ( нас-любимых)...
«Суд Камбиса», или «Сдирание кожи с продажного судьи»

Киянин подав до суду на КМДА за те, що влада міста не забезпечила його масками в період карантину - Цензор.НЕТ 1544

Киянин подав до суду на КМДА за те, що влада міста не забезпечила його масками в період карантину - Цензор.НЕТ 7945
показати весь коментар
08.12.2020 15:28 Відповісти
Я считаю, что эта картина должна висеть в кабинете каждого судьи.
показати весь коментар
08.12.2020 15:44 Відповісти
Кроме того есть еще и Стул изготовленный из Кожи одного лже-мантийца...) Тоже внушает
показати весь коментар
08.12.2020 18:13 Відповісти
Вполне возможно, что и не жлоб, а разведка боем с целью дальнейшей атаки на киевскую власть, ведь там победили ЕС и Удар. Пришла такая мысль почему-то.
показати весь коментар
08.12.2020 16:01 Відповісти
А почему подал только на местные власти? Или это первый шаг?
показати весь коментар
08.12.2020 14:39 Відповісти
Ну как бы они должны были ему предоставить. Основная часть бюджета сейчас же на местах вроде как. А вообще интересно чем это все закончится. Может быть прецедент. А основания как бы у него есть.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист населення від інфекційних хвороб
показати весь коментар
08.12.2020 14:49 Відповісти
У нас при зеленом чучеле не прецедент действует, а система "свой, чужой"
показати весь коментар
08.12.2020 15:49 Відповісти
Ну покуда в Украине как и большинстве цивилизованных стран мира как бы именно прецедентное право действует. Другой вопрос уже как судья воспримет это дело. И чью сторону примет.
показати весь коментар
08.12.2020 15:53 Відповісти
а радуцкого посадют , или как всегда...
показати весь коментар
08.12.2020 14:33 Відповісти
а в Днепре этих масок как гуталину....сегодня, Новый (Центральный) мост...шо деется? )))
Киевлянин подал в суд на КГГА за то, что власти города не обеспечили его масками в период карантина - Цензор.НЕТ 3386

..
Киевлянин подал в суд на КГГА за то, что власти города не обеспечили его масками в период карантина - Цензор.НЕТ 6197

.
Киевлянин подал в суд на КГГА за то, что власти города не обеспечили его масками в период карантина - Цензор.НЕТ 4447

.
показати весь коментар
08.12.2020 14:33 Відповісти
"ковид" обеззараживают...
показати весь коментар
08.12.2020 14:39 Відповісти
та да...проветривают ))) промораживают...
показати весь коментар
08.12.2020 14:42 Відповісти
просто не каждый может смотреть в завтрашний день.. (с)
показати весь коментар
08.12.2020 14:34 Відповісти
власти города не обеспечили его масками в период карантина...

Нужно еще в суд подавать! За то, что власти праздники объявили (например Новый год или воскресенье), а водкой не обеспечили. Как праздновать?
показати весь коментар
08.12.2020 14:37 Відповісти
Вы не понимаете. Это другое.
А если серьезно, то законодательно закреплено, что государство гарантирует защиту граждан. И я честно говоря не видел, чтобы законодательно было закреплено обеспечение граждан водкой.
показати весь коментар
08.12.2020 15:00 Відповісти
он наверное муж Тани Монтян
показати весь коментар
08.12.2020 14:39 Відповісти
Не, просто по Конституции.
Ему должны были обеспечить.

Нетк НС или ВС(или как там)?
- го обеспечить намордниками, а если нет - то чего же ущ. права граждан:? Конституция говорит -
и Аваков вполне ответчиком мож*т быть.
показати весь коментар
08.12.2020 15:29 Відповісти
Так это КГГА из резерва вывезла маски за границу?
показати весь коментар
08.12.2020 15:46 Відповісти
По решению суда гражданину выдадут компенсацию в виде 500 масок. Через 2 года, когда пандемия закончится.
показати весь коментар
08.12.2020 16:00 Відповісти
 
 