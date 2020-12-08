Киянин подав до суду на КМДА за те, що влада міста не забезпечила його масками в період карантину

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом киянина до Київської міської державної адміністрації щодо незабезпечення його медичними масками в період карантину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОАСК, позивач просить суд визнати незаконними дії КМДА, яка не забезпечила його медичними масками в період карантину з метою захисту від гострої респіраторної хвороби COVID-19.

"Житель Києва звернувся до суду, бо вважає, що фінансування профілактичних та протиепідемічних заходів має здійснюватися за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів", - йдеться в повідомленні.

Так, суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

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