Захарова назвала умови участі РФ у Кримській платформі: Якщо буде обговорюватися відновлення водопостачання, подача електроенергії та зняття торгової блокади
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Речниця МЗС Росії Марія Захарова сказала, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною Кримській платформі, якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова - від водопостачання до транспортного сполучення.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це Захарова заявила в інтерв'ю пропагандистському виданню "Кримський журнал".
"Якщо на цьому майданчику планується обговорювати відновлення водопостачання Криму та подачі електроенергії, зняття Києвом торгової і транспортної блокади півострова, то ми не проти такої співпраці", – сказала Захарова.
За її словами, ідея створення подібного майданчика озвучувалася в Києві ще в 2015 році, а тепер президент України Володимир Зеленський, на її думку, "намагається наповнити її реальним змістом". Захарова зазначила, що в Росії хочуть подивитися, "що з цього вийде".
Речниця МЗС Росії при цьому зазначила, за яких умов, Москва не стане брати участь у Кримській платформі.
"Якщо Київ планує грати на своїй "платформі" стару мелодію про "деокупацію", то такий формат нас не цікавить. Питання належності Криму було вирішене самими кримчанами в 2014 році. Півострів є повноцінним суб'єктом Російської Федерації, і жодні "платформи", "формати", "стратегії" цього не змінять", – додала вона.
Нагадаємо, Кримська платформа - це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан і деокупації півострова. Створення цієї платформи було анонсоване главою МЗС ще в липні 2020 року.
Будь ласка, зачекайте...
Тобто вас обікрали а ви ініціюєте платформу по обговоренню як вас обікрали: красиво, не дуже красиво, елегантно, брутально і так далі. Україна ініціюючи подібні платформи вже програла. Платформа мусить бути одна і без ініціювання- "Раша, к такой матери з Криму" Крапка!!
б...дів та відправити в рашку! Нахабству немає меж,кацапи ще висувають
якісь умови. Нафік з Криму! Патом пагаварим!
Вы пока готовьтесь к бунту у себя в с
тране - окурок скоро сыграет ельцинскую репризу: "Я устал, я ухожу.." - рак ***** жрёт, и поделом ему...
Taras Berezovets
@TarasBerezovets
И часики тикают.
Кстати, крымская вода это будет очень показательный тест на принадлежность к «кремлёвской сети».
Внимательно наблюдаем.
И Царёв ещё требует объявить войну Украине.
Всё сходится в одну точку.
Кремлевские же далдонили, что им днепровская вода не нужна.
Читайте пераоисточники, они намного интереснее!
"«Остра на язык, прекрасна и опасна», - так могли бы охарактеризовать официального спикера МИДа России Марию Захарову оппоненты, которым доводилось сталкиваться с ней на дипломатических площадках. Её выступления буквально разбирают на цитаты. Чего только стоит ставший афоризмом меткий комментарий Марии Захаровой на тему западных санкций: «Ползти нам исторически мешают крылья».
Значит насиловать Роисю бдут без ее согласия.
просто секс символ *********
вот это представительская рожа министерства иностранных дел)
Вот что бывает когда кокс боярой шлифуеш
...