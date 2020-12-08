Захарова назвала умови участі РФ у Кримській платформі: Якщо буде обговорюватися відновлення водопостачання, подача електроенергії та зняття торгової блокади

Речниця МЗС Росії Марія Захарова сказала, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною Кримській платформі, якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова - від водопостачання до транспортного сполучення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це Захарова заявила в інтерв'ю пропагандистському виданню "Кримський журнал".

"Якщо на цьому майданчику планується обговорювати відновлення водопостачання Криму та подачі електроенергії, зняття Києвом торгової і транспортної блокади півострова, то ми не проти такої співпраці", – сказала Захарова.

За її словами, ідея створення подібного майданчика озвучувалася в Києві ще в 2015 році, а тепер президент України Володимир Зеленський, на її думку, "намагається наповнити її реальним змістом". Захарова зазначила, що в Росії хочуть подивитися, "що з цього вийде".

Речниця МЗС Росії при цьому зазначила, за яких умов, Москва не стане брати участь у Кримській платформі.

"Якщо Київ планує грати на своїй "платформі" стару мелодію про "деокупацію", то такий формат нас не цікавить. Питання належності Криму було вирішене самими кримчанами в 2014 році. Півострів є повноцінним суб'єктом Російської Федерації, і жодні "платформи", "формати", "стратегії" цього не змінять", – додала вона.

Нагадаємо, Кримська платформа - це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан і деокупації півострова. Створення цієї платформи було анонсоване главою МЗС ще в липні 2020 року.

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