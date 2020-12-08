Янукович хоче особисто брати участь у суді щодо обрання йому запобіжного заходу за події на Майдані (оновлено)

Президент-утікач Віктор Янукович хоче персонально брати участь у судовому засіданні, де йому обиратимуть запобіжний захід за події на Майдані.

Про це йдеться в заяві адвокатів експрезидента-утікача, яка є в розпорядженні редакції Цензор.НЕТ.

Захист Януковича також вимагає публічно заслухати на суді свідків як з боку тодішньої влади: Миколу Азарова, Віталія Захарченка, Олександра Якименка та інших, так і з боку Майдану: Арсенія Яценюка, Петра Порошенка, Андрія Парубія, Олександра Турчинова, Юрія Луценка та інших.

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"Також передаємо суду і будемо вимагати публічного вивчення 15 томів матеріалів, що підтверджують причетність до розстрілів на Майдані реальних убивць - представників постмайданної влади", - сказав Віталій Сердюк.

Судове засідання відбудеться 9 грудня в Печерському суді о 14:45.