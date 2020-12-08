Янукович хоче особисто брати участь у суді щодо обрання йому запобіжного заходу за події на Майдані (оновлено)
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Президент-утікач Віктор Янукович хоче персонально брати участь у судовому засіданні, де йому обиратимуть запобіжний захід за події на Майдані.
Про це йдеться в заяві адвокатів експрезидента-утікача, яка є в розпорядженні редакції Цензор.НЕТ.
Захист Януковича також вимагає публічно заслухати на суді свідків як з боку тодішньої влади: Миколу Азарова, Віталія Захарченка, Олександра Якименка та інших, так і з боку Майдану: Арсенія Яценюка, Петра Порошенка, Андрія Парубія, Олександра Турчинова, Юрія Луценка та інших.
"Також передаємо суду і будемо вимагати публічного вивчення 15 томів матеріалів, що підтверджують причетність до розстрілів на Майдані реальних убивць - представників постмайданної влади", - сказав Віталій Сердюк.
Судове засідання відбудеться 9 грудня в Печерському суді о 14:45.
Будь ласка, зачекайте...
Точняк від Кернеса...
Незавершена революція породжує безкарність, а безкарність породжує вседозволеність
Про "самые ох***" суды с коментаторами согласен... будет как всегда все через ж...
І, люди, читайте уважно - ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ. Не збирається він сюди їхати......нажаль.
А в Киеве был его двойник.
"Также передаем суду и будем требовать публичного изучения 15 томов материалов, подтверждающих причастность к расстрелам на Майдане реальных убийц - представителей постмайданной власти", - сказал Виталий Сердюк.Источник: https://censor.net/ru/n3235670
Во первых, это прикольно. Клоуна на "шапочника".
Во вторых, предыдущий ссыкун ну никак не приедет, а вот нынешний ссыкун вполне может сдрыснуть.
Ну чем не вариант?!