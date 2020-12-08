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Міноборони закупило три позашляховики Skoda Kodiaq на 2,62 млн грн, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міноборони закупило три позашляховики Skoda Kodiaq на 2,62 млн грн, - ЗМІ

Центр забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України 5 грудня за результатами тендеру замовив ТОВ "Автоцентр Київ" легкових автомобілів на загальну суму 2,62 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Наші Гроші".

Фірма поставить три повнопривідні автомобілі Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4 2020 року випуску (білий, сірий та коричневий) по 873 тис грн. Кожен автомобіль матиме подушки безпеки, пакет "Погані дороги", оббивку сидінь – тканину, хром-пакет в середині салону, радіо Swing запис з USB, 8 динаміків, двозонну систему кондиціонування, задній парктронік, підігрів передніх сидінь, а також додатково інформаційне радіо "BOLORО", 8’’ сенсорний кольоровий дисплей голосове керування тощо.

Ціни на Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI 132кВт 7DSG 4×4 стартують від 881 тис грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ купили замість військових вантажівок цивільні МАЗи на 8 млн грн дорожче, - ексрадник міністра оборони Повх. ФОТО

На торгах єдиним конкурентом ТОВ "Автоцентр Київ" Олега Боярина було ТОВ "Автомобільний дім "Галич-Авто" Ярослава Конопацького, чия пропозиція була на 54 тис грн. вищою.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Всё для фронта. Всё для победы. Минобороны закупило три внедорожника Skoda Kodiaq на 2,62 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 1958
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08.12.2020 15:02
+8
В 2014 народ деньгами скидывался, чтобы как-то приодеть и приобуть солдат, доведённых до пис ...еца нашими недо-политиками, а сегодня вот внедорожники покупают, видимо для передовой, солдат возить... Міноборони закупило три позашляховики Skoda Kodiaq на 2,62 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4310
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08.12.2020 15:03
+6
так это же реформа. а вдруг завтра вайна а мыролюбные хенералы без чкод?
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08.12.2020 15:03
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Всё для фронта. Всё для победы. Минобороны закупило три внедорожника Skoda Kodiaq на 2,62 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 1958
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08.12.2020 15:02 Відповісти
особенно коричневый. а белый цвет видать жена Тарана выбирала
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08.12.2020 15:17 Відповісти
да нормально, даже не в фул комплектации. А могли бы ведь и паджерики прикупить Міноборони закупило три позашляховики Skoda Kodiaq на 2,62 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7076
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08.12.2020 15:51 Відповісти
Це куплено для парада "Пабедьі"
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08.12.2020 15:52 Відповісти
купили по 873,стартует цена от 881. Если так,то это на 8т дешевле.Не?
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08.12.2020 15:02 Відповісти
да еще и фото Шкодика ,похоже,с бульбашского сайта.
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08.12.2020 15:04 Відповісти
так это же реформа. а вдруг завтра вайна а мыролюбные хенералы без чкод?
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08.12.2020 15:03 Відповісти
В 2014 народ деньгами скидывался, чтобы как-то приодеть и приобуть солдат, доведённых до пис ...еца нашими недо-политиками, а сегодня вот внедорожники покупают, видимо для передовой, солдат возить... Міноборони закупило три позашляховики Skoda Kodiaq на 2,62 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4310
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08.12.2020 15:03 Відповісти
дак и сейчас все(официально работающие) по полтара процента скидывают.
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08.12.2020 15:53 Відповісти
при цьому Держказначейство вже 5 діб не проводить розрахунки для підприємтсва "Аеротехніка", що працює на виконання військових програм для МОУ.
Тобто на жоповозки гроші є, а на ракетні програми - немає..
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08.12.2020 15:04 Відповісти
Надо правильно понимать приоритеты.... Міноборони закупило три позашляховики Skoda Kodiaq на 2,62 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6361
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08.12.2020 15:06 Відповісти
ото ж. Жоповозки - вони у приорітеті.. Нептуни, Стугни, Дозори - почекають. Головне, щоб генеральські дупи були у комфорті.
Як не згадати палку промову членограя 6 грудня, коли воно пробекало, що фінансування ЗСУ не буде скорочено а ні на гривню. При цьому не уточнюючи, що фінансування саме потрібно для озброєнь, а не для нових автівок для "генерал-паркетників".
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08.12.2020 15:13 Відповісти
Транспорт первой необходимости в условиях войны. Государства нет, шайка свиней у корыта есть. Мы терпилы
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08.12.2020 15:04 Відповісти
До Ростова за 5 часов на них доедут.
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08.12.2020 20:16 Відповісти
Пойдут вместо "Дозоров"... Міноборони закупило три позашляховики Skoda Kodiaq на 2,62 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9166
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08.12.2020 15:05 Відповісти
Ну.. Это ж не "Вильха", и не "Нептун".. можно и купить..
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08.12.2020 15:07 Відповісти
інакше сраку рихлу чиновника возити ніяк... Міноборони закупило три позашляховики Skoda Kodiaq на 2,62 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2631 - ідем в ЕС...- та і коштів на таке вистачае...
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08.12.2020 15:07 Відповісти
За 30 лет ничего не поменялось...
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08.12.2020 15:07 Відповісти
Це для того, щоб хомчак втзив ра роботу свою вагітну бабу. А вдруг роди?
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08.12.2020 15:09 Відповісти
Як не Дана, то хоть Шкода!
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08.12.2020 15:09 Відповісти
Волонтёры для нашей армии собирают то на одно, то на другое... НАИВНЫЕ!!! Нужно было на внедорожники для министерства собирать!
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08.12.2020 15:12 Відповісти
пакет "Плохие дороги" зачем? Они что, не слышали о "Великом будивництве"? Про автомобили не спрашиваю. Догадываюсь, что это нечто интеллектуальное, вроде "катания бл@дей".
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08.12.2020 15:12 Відповісти
И это при том что налог на армию не отменили. Волонтеры постоянно что то пытаются достать. А это наверное самые военные авто. С.ка на велосипеды.
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08.12.2020 15:12 Відповісти
радио Swing.... свінгери грьобані.
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08.12.2020 15:17 Відповісти
Вот интересно: Тут давеча Бутусову "высокую" должность в МО предлагали. А имеет ли он право (занимая такую высокую должность) подойти и дать в ****...о хенералу, который покупает себе такие машины?
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08.12.2020 15:51 Відповісти
Лучше пристрелить. Нах такие генералы нужны?
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08.12.2020 16:13 Відповісти
Руководителя Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба отстранить от работы и провести расследование !
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08.12.2020 15:52 Відповісти
На третьому міг би їздити Бутусов...
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08.12.2020 16:05 Відповісти
"Нах" - это вообще отличный вопрос. Причем не только по "хенералам".
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08.12.2020 16:48 Відповісти
Статью не читал... Предполагаю, что, типа, не время. Однако цена довольно адекватная.
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08.12.2020 17:21 Відповісти
тяжелое наследие , потерпевшие от режима Порошенко, голодяющие немародеры ))Міноборони закупило три позашляховики Skoda Kodiaq на 2,62 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 711
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08.12.2020 17:26 Відповісти
 
 