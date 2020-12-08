Міноборони закупило три позашляховики Skoda Kodiaq на 2,62 млн грн, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Центр забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України 5 грудня за результатами тендеру замовив ТОВ "Автоцентр Київ" легкових автомобілів на загальну суму 2,62 млн грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Наші Гроші".
Фірма поставить три повнопривідні автомобілі Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4 2020 року випуску (білий, сірий та коричневий) по 873 тис грн. Кожен автомобіль матиме подушки безпеки, пакет "Погані дороги", оббивку сидінь – тканину, хром-пакет в середині салону, радіо Swing запис з USB, 8 динаміків, двозонну систему кондиціонування, задній парктронік, підігрів передніх сидінь, а також додатково інформаційне радіо "BOLORО", 8’’ сенсорний кольоровий дисплей голосове керування тощо.
Ціни на Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI 132кВт 7DSG 4×4 стартують від 881 тис грн.
На торгах єдиним конкурентом ТОВ "Автоцентр Київ" Олега Боярина було ТОВ "Автомобільний дім "Галич-Авто" Ярослава Конопацького, чия пропозиція була на 54 тис грн. вищою.
Будь ласка, зачекайте...
Тобто на жоповозки гроші є, а на ракетні програми - немає..
Як не згадати палку промову членограя 6 грудня, коли воно пробекало, що фінансування ЗСУ не буде скорочено а ні на гривню. При цьому не уточнюючи, що фінансування саме потрібно для озброєнь, а не для нових автівок для "генерал-паркетників".