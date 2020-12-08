Дворічна дитина гралася із сірниками і випадково підпалила себе: малюка врятувати не вдалося, - поліція Львівщини. ФОТО

На Львівщині дворічний хлопчик загинув унаслідок необережного поводження з вогнем.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області, сьогодні, 8 грудня, приблизно о дев'ятій годині ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Жидачів загинув малолітній хлопчик.

На місці події правоохоронці встановили, що загиблий – хлопчик віком 2 роки 8 місяців, проживав у будинку разом з матір’ю, чотирирічною сестрою та шестирічним братом. Також попередньо встановлено, що хлопчик бавився сірниками і в якийсь момент на ньому зайнявся одяг.

"Коли сталась трагедія, діти перебували самі – без нагляду дорослих, оскільки матір була на роботі. Близько дев’ятої години ранку в будинок прийшла їхня тітка – вона викликала медиків та повідомила про подію у поліцію. Як у подальшому встановили лікарі, хлопчик зазнав термічних опіків та отруївся продуктами горіння. Попри зусилля медиків, врятувати життя дитини не вдалося", - йдеться в повідомленні.



Фото: сайт поліції

За фактом слідчі Жидачівського відділення поліції, за процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ст.166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Двоє інших дітей, які були у будинку, доставлені до лікарні для медогляду – загрози їхнім життям немає.

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Правоохоронці закликають батьків ретельно та відповідально ставитись до виконання своїх обов’язків з догляду за дітьми: "В жодному разі не залишайте малолітніх дітей самих, без нагляду дорослих. У випадку, якщо вам потрібно відлучитися, особливо на тривалий час, відведіть дитину до родичів або в інше місце, де вона перебуватиме у безпеці, під наглядом та отримає допомогу за необхідності. Будьте відповідальними!"