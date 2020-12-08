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Дворічна дитина гралася із сірниками і випадково підпалила себе: малюка врятувати не вдалося, - поліція Львівщини. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

На Львівщині дворічний хлопчик загинув унаслідок необережного поводження з вогнем.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області, сьогодні, 8 грудня, приблизно о дев'ятій годині ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Жидачів загинув малолітній хлопчик.

На місці події правоохоронці встановили, що загиблий – хлопчик віком 2 роки 8 місяців, проживав у будинку разом з матір’ю, чотирирічною сестрою та шестирічним братом. Також попередньо встановлено, що хлопчик бавився сірниками і в якийсь момент на ньому зайнявся одяг.

"Коли сталась трагедія, діти перебували самі – без нагляду дорослих, оскільки матір була на роботі. Близько дев’ятої години ранку в будинок прийшла їхня тітка – вона викликала медиків та повідомила про подію у поліцію. Як у подальшому встановили лікарі, хлопчик зазнав термічних опіків та отруївся продуктами горіння. Попри зусилля медиків, врятувати життя дитини не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Дворічна дитина гралася із сірниками і випадково підпалила себе: малюка врятувати не вдалося, - поліція Львівщини 01
Фото: сайт поліції

За фактом слідчі Жидачівського відділення поліції, за процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ст.166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Двоє інших дітей, які були у будинку, доставлені до лікарні для медогляду – загрози їхнім життям немає.

Також читайте: Двоє малюків загинули через пожежу в квартирі на Дніпропетровщині, - ДСНС

Правоохоронці закликають батьків ретельно та відповідально ставитись до виконання своїх обов’язків з догляду за дітьми: "В жодному разі не залишайте малолітніх дітей самих, без нагляду дорослих. У випадку, якщо вам потрібно відлучитися, особливо на тривалий час, відведіть дитину до родичів або в інше місце, де вона перебуватиме у безпеці, під наглядом та отримає допомогу за необхідності. Будьте відповідальними!"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Когда умирает 20-ти летний, говорят - пожить не успел.
в 3 годика ребенок не успел вообще ничего
Вечная тебе память маленький ангелочек
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08.12.2020 15:14
+9
Детей штампуют из за денег..
А там хоть трава расти..
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08.12.2020 15:16
+7
мужа отца нема тройное непорочное зачатие чудеса да и только причем процесс бойкий 2 года и 8 мес. погибший.... 4 года дочка и 6 лет сын.. маладца мамаша... а может сестричка с о старшим братиком спалили конкурента на один горбушка хлеба в 6 лет пора бы знать что огонь тушится водой..или воды в доме нема что за бредятина : лет идут в школу учат правила дорожного движения и так далее и такая тупость...
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08.12.2020 15:14
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Как могла одежда от спичек загореться? Синтетика?
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08.12.2020 15:07 Відповісти
Чей Крым? Не нищета
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08.12.2020 15:18 Відповісти
Много вопросов?!
Кто кого по неосторожности поджег?!
И сейчас как коршуны налетят из разных ведомств:
несоблюдение родительских обязательств !!!
Царство небесное невинному дитяти....
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08.12.2020 15:13 Відповісти
Когда умирает 20-ти летний, говорят - пожить не успел.
в 3 годика ребенок не успел вообще ничего
Вечная тебе память маленький ангелочек
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08.12.2020 15:14 Відповісти
мужа отца нема тройное непорочное зачатие чудеса да и только причем процесс бойкий 2 года и 8 мес. погибший.... 4 года дочка и 6 лет сын.. маладца мамаша... а может сестричка с о старшим братиком спалили конкурента на один горбушка хлеба в 6 лет пора бы знать что огонь тушится водой..или воды в доме нема что за бредятина : лет идут в школу учат правила дорожного движения и так далее и такая тупость...
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08.12.2020 15:14 Відповісти
Да уж, процесс поставлен на конвейер.
Ребенка жаль.
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08.12.2020 15:20 Відповісти
Детей штампуют из за денег..
А там хоть трава расти..
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08.12.2020 15:16 Відповісти
Удивляюсь как «бубофоня» самопальная на газу ( на фото) не превратила в крематорий эту халабуду....
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08.12.2020 15:21 Відповісти
Я в шоке!
СамоСпальный газовый котёл-буржуйка! Двухлетний ребенок играл со спичками и случайно поджог себя: малыша спасти не удалось, - полиция Львовщины - Цензор.НЕТ 1862
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08.12.2020 15:23 Відповісти
Небось и ещё нелегально подключена. Нормальные газовщики такого бы не допустили.
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08.12.2020 16:10 Відповісти
может Ромы?
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08.12.2020 15:24 Відповісти
Одяг із синтетики....
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08.12.2020 15:21 Відповісти
а печь... хрень самопально-страшная..?
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08.12.2020 15:36 Відповісти
Я в селі живу, і не таке бачив. Можеш уявити собі плиту з цегли, котру треба топити дровами?
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08.12.2020 15:44 Відповісти
Можеш уявити собі плиту з цегли, котру треба топити дровами?
Ша пошла подкинула. Далі що?
1. Каша варится.
2. Вода кипит.
3. Груба тёплая.
4. Кот с припечки ставит лайк.
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08.12.2020 15:50 Відповісти
У мене на лежанці кіт хіба що зранку, як прохолоне, полежить...
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08.12.2020 15:56 Відповісти
Мы утром с припечки палкой в поле гоним - мышей ловить.
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08.12.2020 16:51 Відповісти
Котусиків так не можна. Їх треба виносити на руках, обережно підтримуючи під пузько.
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08.12.2020 17:19 Відповісти
А крем для торта кто спёр? А булочку из пакета? А кто у уток из кормушки кашу ворует?
Кста его Зелей зовут.
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08.12.2020 17:31 Відповісти
піч із цегли (навіть з лежанкою) уявити можу.. бачив ))
і навіть "буржуйку" можу.. - є на фазенді
але ото що на фото....воно з газом? (труба ж)...
то я уявити щось не можу , тим паче 3 дітей і ото все таке якесь саморобне і дуже небезпечне, навіть для дорослого (а не тільки для бігаючих-стрибаючих дітей...ще й на самоті)
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08.12.2020 16:24 Відповісти
При наличии такой печки как на фотографии надо.
1. Детей в детдом. Хуже не будет.
2. Отключить газ.
3. Снести бульдозером дом к х....рам.
Там пальцев на руках не хватит количество пособий посчитать.
На деревянном полу под "печкой" лист металла лежал? Пропили.
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08.12.2020 15:27 Відповісти
Я думаю то якийсь самопал, а не печка. Хто це дозволяє, хтозна. Є в принципі прості газові котли, які автоматично розпалюються і практично безобслугові.
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08.12.2020 15:36 Відповісти
Этот самопал подключен к газу. В Жодочах работникам горгаза повылазило?
Такому быдпу соц помощь нужно выдавать не деньгами, а листом асбеста под т.н "печку"
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08.12.2020 15:45 Відповісти
Не виключено що вона від балону зі скрапленим газом працює.
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08.12.2020 15:57 Відповісти
Хааа открыли Америку...Таких « самопалов» на даунбасии и прочих депресняковых регионах - почти в каждой «хрущобе» .... Как только холода ударят- каждый день в каком-то доме или подъезд целиком или пол дома «выносит»...Газовщики просто «болт забивают» на эти «быдлячники» ....
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08.12.2020 16:03 Відповісти
Или попасть не могут в такие хаты-гадюшники.
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08.12.2020 16:17 Відповісти
43 года живу на Донбассе, ни разу такого чуда не видел. Алканавтам за газ платить нечем и им (и не только им, кстати) его отрезают можно сказать мгновенно, стоит только чуток забить на оплату. Поэтому в домах подобных личностей газовый котел отсутствует по определению, за ненадобностью он либо сразу пропивается или сдается на металл и потом эти деньги пропиваются.
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08.12.2020 16:33 Відповісти
43 года живу на Донбассе

Дворічна дитина гралася із сірниками і випадково підпалила себе: малюка врятувати не вдалося, - поліція Львівщини - Цензор.НЕТ 8310
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08.12.2020 16:48 Відповісти
Молодой, не застал - врезаются в газовую магистраль которая идёт сквозь кухню в хрущобе коих огромное множество на Донбасии....Отрезать надо весь стояк)))) 3-5 этажей ....Эта печка показывает наинизшее иерархическое положение обитателей... трубка с дюрками и железный ящик .... Более изысканное- конструктор из старых запчастей газовых «колонок»... Самая примитивная хрень- это тупо факел в «печку-складку» из кирпича прямо на кухне возле стенки за которой жилая комната... Учите матчасть.....
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09.12.2020 00:46 Відповісти
если в доме 3-5 этажей - на кой хрен куда-то врезаться? Там будет централизованное отопление, которое тебе никогда не отключат, даже если очень этого захотеть и подать в суд на теплосеть.
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09.12.2020 13:04 Відповісти
У зебила во всём Порошенко виноват.
У дебила - даунбасия.
Давай ссылку на взрывы газа за прошлую зиму в моей области. Целиком и по пол дома.

Кст. Тимошенко перед выборами (2010) для поднятия престижности шахтёрского труда, ввела на шатах кроме бесплатной выдачи талонов на уголь (народу с печным отоплением) компенсацию деньгами (для квартир с центральным отоплением) для работников и пенсионеров.
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08.12.2020 16:46 Відповісти
Ага)))) актриса победы? После окупации лугандонии( П.а Луценко) вся новостная статистика только на рос сайтах и прочих ресурсах местного разлива....Один взрыв в доме Луганска чего толко стоит... Про забытые города молчу просто - депресняк кучи мусора и брошенные дома .... Про конкретно этот взрыв - нашли баллон пропановый -Поясню про « экспертизу» такой баллон используется для примитивной печки так как имеет уже готовый вентиль .... Срезается кусок баллона и приваривается плоская металлическая плита для того чтобы удобнее кастрюли греть... Даже подводка газа на водопроводных чугунных сгонах и обрезках труб...
Жулька ещё через свою «гасопостачалку» Днепропетровскую после 🚦 света Лазаря настригла 300лям 200 из которых нашли у «последнего».... Старо как мир.....
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09.12.2020 00:35 Відповісти
Ага)))) актриса победы? После окупации лугандонии
Виктория Ермолова 85bf4d73

Давай ссылку на взрывы газа за прошлую зиму в моей области. Целиком и по пол дома.
Vitaliy Paljasniy - Спрашиваю как металловед металловеда, Вы, лично (не теоретически) грели когда нибудь кастрюлю на металлической (стальной, а не чугунной) плит? Или Вы сможете приварить к корпусу балона чугунную плиту?
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09.12.2020 00:51 Відповісти
Вот ссылочка.... баллон взорвался? https://korrespondent.net/ukraine/3808833-v-tsentre-luhanska-prohremel-vzryv#10 А вот картинки с « изобретениями Кулибиных» выкладывать не буду.... В интернете полно...
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09.12.2020 01:03 Відповісти
Вы агент ФСБ или доцент кафедры Ферросплавов? Все учреждения такого направления образования уже давно просели по качеству последнего....
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09.12.2020 01:24 Відповісти
Вот трэш задокументированный - фото с водопроводным краном и змеевиком в грубу.... Черкасы .... https://news.24tv.ua/ru/zazhgli_samodelnuju_pech_legli_spatiz_za_otravlenija_gazom_na_cherkasshhine_pogibli_otec_i_rebenok_n1050013
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09.12.2020 01:22 Відповісти
А кухня у них - бомба!
Настоящая бомба, и будет чудо, если они все выживут.
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08.12.2020 15:30 Відповісти
Царство Небесне Янголяті...
//
мальчик получил термические ожоги и отравился продуктами горения. - цитата

??? одежда горела и дымила ? тлела? что горело и тлело? остальные целые-невредимые???
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08.12.2020 15:34 Відповісти
Как-то рановато активно спичками играться в 2 года. А вот старший, 6-летка, вполне мог играться со спичками и баловаться, поджигая в шутку братика. А потом доигрался. В любом случае, проверять это уже никто не будет..
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08.12.2020 15:45 Відповісти
а якщо випадково полум'я згасне ?...газова камера ! я пережив вибух газу ...приемного мало.
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08.12.2020 17:02 Відповісти
Лугандонии не видел- там хрущобы советского периода и прочие бараки времён индустриализации даунбаса....Кротам больше и не надо ...бывшие зэки и прочая «интеллигенция». Все топили углём.... Потом перешли на ГУКи.... По тем временам это был космос...Видно батенька вы из других реалий.....
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09.12.2020 16:20 Відповісти
по-русски "поджог" - существительное. напр. самоподжог
"поджёг" - глагол, напр. ребёнок поджёг редакцию
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09.12.2020 16:24 Відповісти
 
 