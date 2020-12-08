Дворічна дитина гралася із сірниками і випадково підпалила себе: малюка врятувати не вдалося, - поліція Львівщини. ФОТО
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На Львівщині дворічний хлопчик загинув унаслідок необережного поводження з вогнем.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області, сьогодні, 8 грудня, приблизно о дев'ятій годині ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Жидачів загинув малолітній хлопчик.
На місці події правоохоронці встановили, що загиблий – хлопчик віком 2 роки 8 місяців, проживав у будинку разом з матір’ю, чотирирічною сестрою та шестирічним братом. Також попередньо встановлено, що хлопчик бавився сірниками і в якийсь момент на ньому зайнявся одяг.
"Коли сталась трагедія, діти перебували самі – без нагляду дорослих, оскільки матір була на роботі. Близько дев’ятої години ранку в будинок прийшла їхня тітка – вона викликала медиків та повідомила про подію у поліцію. Як у подальшому встановили лікарі, хлопчик зазнав термічних опіків та отруївся продуктами горіння. Попри зусилля медиків, врятувати життя дитини не вдалося", - йдеться в повідомленні.
За фактом слідчі Жидачівського відділення поліції, за процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ст.166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Двоє інших дітей, які були у будинку, доставлені до лікарні для медогляду – загрози їхнім життям немає.
Правоохоронці закликають батьків ретельно та відповідально ставитись до виконання своїх обов’язків з догляду за дітьми: "В жодному разі не залишайте малолітніх дітей самих, без нагляду дорослих. У випадку, якщо вам потрібно відлучитися, особливо на тривалий час, відведіть дитину до родичів або в інше місце, де вона перебуватиме у безпеці, під наглядом та отримає допомогу за необхідності. Будьте відповідальними!"
Будь ласка, зачекайте...
Кто кого по неосторожности поджег?!
И сейчас как коршуны налетят из разных ведомств:
несоблюдение родительских обязательств !!!
Царство небесное невинному дитяти....
в 3 годика ребенок не успел вообще ничего
Вечная тебе память маленький ангелочек
Ребенка жаль.
А там хоть трава расти..
СамоСпальный газовый котёл-буржуйка!
печь... хрень самопально-страшная..?
Ша пошла подкинула. Далі що?
1. Каша варится.
2. Вода кипит.
3. Груба тёплая.
4. Кот с припечки ставит лайк.
Кста его Зелей зовут.
і навіть "буржуйку" можу.. - є на фазенді
але ото що на фото....воно з газом? (труба ж)...
то я уявити щось не можу , тим паче 3 дітей і ото все таке якесь саморобне і дуже небезпечне, навіть для дорослого (а не тільки для бігаючих-стрибаючих дітей...ще й на самоті)
1. Детей в детдом. Хуже не будет.
2. Отключить газ.
3. Снести бульдозером дом к х....рам.
Там пальцев на руках не хватит количество пособий посчитать.
На деревянном полу под "печкой" лист металла лежал? Пропили.
Такому быдпу соц помощь нужно выдавать не деньгами, а листом асбеста под т.н "печку"
У дебила - даунбасия.
Давай ссылку на взрывы газа за прошлую зиму в моей области. Целиком и по пол дома.
Кст. Тимошенко перед выборами (2010) для поднятия престижности шахтёрского труда, ввела на шатах кроме бесплатной выдачи талонов на уголь (народу с печным отоплением) компенсацию деньгами (для квартир с центральным отоплением) для работников и пенсионеров.
Жулька ещё через свою «гасопостачалку» Днепропетровскую после 🚦 света Лазаря настригла 300лям 200 из которых нашли у «последнего».... Старо как мир.....
Виктория Ермолова 85bf4d73
Давай ссылку на взрывы газа за прошлую зиму в моей области. Целиком и по пол дома.
Vitaliy Paljasniy - Спрашиваю как металловед металловеда, Вы, лично (не теоретически) грели когда нибудь кастрюлю на металлической (стальной, а не чугунной) плит? Или Вы сможете приварить к корпусу балона чугунную плиту?
Настоящая бомба, и будет чудо, если они все выживут.
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мальчик получил термические ожоги и отравился продуктами горения. - цитата
??? одежда горела и дымила ? тлела? что горело и тлело? остальные целые-невредимые???
"поджёг" - глагол, напр. ребёнок поджёг редакцию