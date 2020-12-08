Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов
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Парламентський комітет отримав докази брехні Президента України Володимира Зеленського і глави Офісу Президента Андрія Єрмака, які неодноразово заявляли, що спецоперація не проводилася.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Вчора на засіданні комітету з оборони і безпеки Верховної Ради відбулося в закритому режимі заслуховування полковника Ю. - командира спецпідрозділу ГУР МО України, безпосереднього керівника операції щодо захоплення 28 російських терористів "вагнерівців". На засіданні була присутня більшість членів комітету.
Високопоставлений співробітник ГУР МО підтвердив народним депутатам факт проведення спецоперації, детально розповів про всі деталі підготовки і підтвердив більшість фактів, які я назвав у статті.
Таким чином, парламентський комітет отримав докази брехні президента України Володимира Зеленського і глави Офісу Президента Андрія Єрмака, які неодноразово заявляли, що спецоперація не проводилася:
"Уже багато разів про це сказав: вся історія з "вагнерівцями" придумана від початку до кінця. Наради, про яку написав Бутусов, ніколи не було. Моя версія - це добре спланована операція, спрямована проти нашої країни. Мені зрозуміло, чому цим займаються спецслужби інших країн, але чому свідомо чи мимоволі в цьому були задіяні українські журналісти і хтось з українських політиків, - питання", - раніше заявляв Єрмак.
Фракція "Голос" у Верховній Раді виступила ініціатором створення слідчої комісії у справі про провал спецоперації щодо "вагнерівців", і Цензор.НЕТ взяв коментар за результатами засідання у глави фракції "Голос", члена комітету з оборони і нацбезпеки Сергія Рахманіна, який брав участь у засіданні:
"Я не можу підтвердити або спростувати ваші питання, не можу коментувати деталі засідання у справі "вагнерівців", оскільки закритий режим секретності накладає на мене обмеження. Але в мене, як у громадянина і до цього засідання була позиція, що, найімовірніше, спецоперація проводилася. Після засідання моя позиція не змінилася. Поки це все, що я можу сказати з цього приводу".
Депутати комітету з оборони і нацбезпеки ухвалили рішення заслухати на наступному закритому засіданні у справі "варгнерівців" ексначальника ГУР МО Василя Бурбу.
Нагадую, що завтра о 18:30 під Офісом Президента відбудеться акція протесту з вимогою до Зеленського звільнити корупціонерів, зрадників і тих, хто їх покриває в ОП.
За збігом, Міністерство оборони мені запропонувало сьогодні посаду: це ж треба, як усе збіглося. Пишу відповідь, скоро опублікую, буде цікаво ", - розповів Бутусов.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Там есть пункт о неразглашении. Нарушишь - сядешь в тюрьму.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак попал в конфуз во время выступления в Королевском институте международных отношений Великобритании Chatham House. Он назвал Украину «нашим соседом». Об этом на своей странице в Facebook написала глава отдела международного сотрудничества и коммуникаций Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Екатерина Смаглий.
Ермак рассказывал об отношениях с Россией, необходимости возвращения военнопленных, захваченных агрессором и во время спича, сказал, что «Украина является нашим соседом». В зале прозвучал громкий смех, затем глава Офиса президента поправился, сказав, что Россия - наш сосед, с которым мы должны сосуществовать.
Похожую оговорку некогда допустил беглый президент Виктор Янукович, который на пресс-конференции в России назвал Украину «нашим стратегическим партнером».
в деле вагнеровцев - основание для импичмента и статьи за госизмену
По тому закону об импичменте, что приняли Слуги, Президента уволить невозможно.
Відбулось закрите засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де виступив командир спецпідрозділу Головного Управліня Розвідки МінОборони. Саме він був безпосереднім керівником спецоперації із затримки 28 вагнерівців, яку в останній момент зірвали через витік секретної інформації з офісу Зеленського.
Авторитетний полковник Головного управління розвідки надав нардепам неспростовні факти проведення операції із вербування та затримання терористів ПВК Вагнер, які брали участь в війні на Донбасі.
Тобто, народні депутати, в тому числі опозиційні, одержали докази БРЕХНІ Володимира Зеленського та Андрія Єрмака, які з першого ж дня вагнергейту намагались переконати українців, що ніякої спецоперації не існувало.
Саме тоді вони перекупили блогера Арестовича, який намагався дискредитувати надані журналістами докази та відмазати від відповідальності вище керівництво держави.
Після засідання комітету, опозиційні партії з новою силою будуть вимагати негайного створення ТСК, щоб виявити «крота» в найближчому оточенні президента України. Тож поява відповідної ТСК - питання найближчих кількох тижнів.
Спійманий на брехні Зеленський наразі скаженіє і вимагає від оточення негайно «зам'яти» цю справу. Зараз Єрмак разом з «геніями» комунікації Подоляком і Арестовичем вигадують нову лінію захисту щодо зриву спецоперації.
Один з робочих варіантів - здати когось із присутніх на тій нараді помічників у «випадковому» зливі інформації. А всім нам скажуть, що ОП з першого ж дня шукало "крота" і брехали для дезінформації цього "зрадника".
Очевидно одне: кого б на Банковій не призначили «винним», уникнути відповідальності за брехню ані Зеленський, ані Єрмак уже не зможе. Путч.
М.Іщенко