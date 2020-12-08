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ВР (11779) Зеленський (17522) розвідка (3609) Бутусов Юрій (3123) ПВК "Вагнер" (1477) Єрмак Андрій (1238) Бурба (82)

Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо

Парламентський комітет отримав докази брехні Президента України Володимира Зеленського і глави Офісу Президента Андрія Єрмака, які неодноразово заявляли, що спецоперація не проводилася.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Вчора на засіданні комітету з оборони і безпеки Верховної Ради відбулося в закритому режимі заслуховування полковника Ю. - командира спецпідрозділу ГУР МО України, безпосереднього керівника операції щодо захоплення 28 російських терористів "вагнерівців". На засіданні була присутня більшість членів комітету.

Високопоставлений співробітник ГУР МО підтвердив народним депутатам факт проведення спецоперації, детально розповів про всі деталі підготовки і підтвердив більшість фактів, які я назвав у статті.

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Таким чином, парламентський комітет отримав докази брехні президента України Володимира Зеленського і глави Офісу Президента Андрія Єрмака, які неодноразово заявляли, що спецоперація не проводилася:

"Уже багато разів про це сказав: вся історія з "вагнерівцями" придумана від початку до кінця. Наради, про яку написав Бутусов, ніколи не було. Моя версія - це добре спланована операція, спрямована проти нашої країни. Мені зрозуміло, чому цим займаються спецслужби інших країн, але чому свідомо чи мимоволі в цьому були задіяні українські журналісти і хтось з українських політиків, - питання", - раніше заявляв Єрмак.

Фракція "Голос" у Верховній Раді виступила ініціатором створення слідчої комісії у справі про провал спецоперації щодо "вагнерівців", і Цензор.НЕТ взяв коментар за результатами засідання у глави фракції "Голос", члена комітету з оборони і нацбезпеки Сергія Рахманіна, який брав участь у засіданні:

"Я не можу підтвердити або спростувати ваші питання, не можу коментувати деталі засідання у справі "вагнерівців", оскільки закритий режим секретності накладає на мене обмеження. Але в мене, як у громадянина і до цього засідання була позиція, що, найімовірніше, спецоперація проводилася. Після засідання моя позиція не змінилася. Поки це все, що я можу сказати з цього приводу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Історія з "вагнерівцями" має бути детально розслідувана - будь-які підозри очорнюють нас в очах партнерів, - "слуга народу" Чернєв

Депутати комітету з оборони і нацбезпеки ухвалили рішення заслухати на наступному закритому засіданні у справі "варгнерівців" ексначальника ГУР МО Василя Бурбу.

Нагадую, що завтра о 18:30 під Офісом Президента відбудеться акція протесту з вимогою до Зеленського звільнити корупціонерів, зрадників і тих, хто їх покриває в ОП.

За збігом, Міністерство оборони мені запропонувало сьогодні посаду: це ж треба, як усе збіглося. Пишу відповідь, скоро опублікую, буде цікаво ", - розповів Бутусов.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+117
Зеленский и его шобла - предатели украинского народа. Их будут судить за государственную измену.
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08.12.2020 15:26
+112
за госизмену тварей...
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08.12.2020 15:25
+102
Це повний капец! Президент і голова його офісу зрадники.
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08.12.2020 15:27
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Очень интересно послушать мнение Арештовича как пытались Украину поссорить со страной НАТО Турцией, принудительно посадив ее самолет с боевиками вагнера на борту Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 2748 Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 4933 Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 4652
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08.12.2020 19:07 Відповісти
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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08.12.2020 19:20 Відповісти
Одним словом ЛГБТ Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 6821
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08.12.2020 19:39 Відповісти
Бутусов, если пойдешь на работу в Минобороны, не подписывай ПРИСЯГУ ГОССЛУЖАЩЕГО.
Там есть пункт о неразглашении. Нарушишь - сядешь в тюрьму.
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08.12.2020 19:42 Відповісти
Олежек, во - первых я думаю что главред издания получает в разы поболее бабла чем держслужбовец в минобороны. во-вторых, а что в ОП ермака разве не держслужбовцы служат которые к тайне допуск имеют? или у них есть индульгенция на разглашение и никто их в тюрьму не садит! в третьих - пургу не гони, виноваты слуги каломыйского, они же и разгласили.
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08.12.2020 20:13 Відповісти
В свое время был такой себе борцун за справедливость Мустафа Найем.Какие речи пламенные зажигал...А сейчас...Прикормили и сидит,как мышь под лавкой,тихонько.Теперь очередь Бутусова....Ну что же,как говорят в Одессе,будем посмотреть.
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08.12.2020 19:43 Відповісти
пургу не гони.... ты знаешь сколько держслужбовец в минобороны зарабатывает? ну вот и не кизди!!! приманили? ага как же - аж на 17-20 тыс гривен приманили... вы все бараны упоротые....
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08.12.2020 20:16 Відповісти
пуштуняра,ты ник себе из Парижу прикупиль,думаеш, тебя по фигуре речи не узнать ?
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08.12.2020 22:37 Відповісти
а тебе не по йух ли? фигура речи говоришь? смешно . филолог ты конечно знатный..... а фигуру з а л упы не хочешь?
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08.12.2020 23:26 Відповісти
Это же тебе не мешаэт на ЕГО издании постить свое "фе"... Или Бутусов мешает? Пишеш же.
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08.12.2020 22:10 Відповісти
Говорят, что у Ермака псевдоним Козырь, интересно, какой псевдоним у Зеленского?
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08.12.2020 19:45 Відповісти
Юля ж еще в 18 -ом коду говорила - об операции Буратино , не думаю, что Вакарчуку дали это погонялово
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08.12.2020 23:32 Відповісти
https://site.ua/artur.balaev/26599/ Почитай і взнаєш!
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09.12.2020 00:46 Відповісти
Лох, це всім відомо
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09.12.2020 08:19 Відповісти
а шо с первого раза непонятно было? и почему картофельный фюрер лука так быстро этих вагнеровцев в мацкву отправил..... и замалчиване и не реагирование... шо ж тут непонятного? это ж психология, если человек виноват - он молчит итстарается перевести стрелы на другие дела не связанные с обвинением.
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08.12.2020 19:55 Відповісти
Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1570

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак попал в конфуз во время выступления в Королевском институте международных отношений Великобритании Chatham House. Он назвал Украину «нашим соседом». Об этом на своей странице в Facebook написала глава отдела международного сотрудничества и коммуникаций Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Екатерина Смаглий.
Ермак рассказывал об отношениях с Россией, необходимости возвращения военнопленных, захваченных агрессором и во время спича, сказал, что «Украина является нашим соседом». В зале прозвучал громкий смех, затем глава Офиса президента поправился, сказав, что Россия - наш сосед, с которым мы должны сосуществовать.
Похожую оговорку некогда допустил беглый президент Виктор Янукович, который на пресс-конференции в России назвал Украину «нашим стратегическим партнером».
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08.12.2020 20:00 Відповісти
Обмовка у живому виступі - звична річ. Колись Порошенко говорив у своєму виступі про "чобіт українського окупанта". Але, справа не в обмовках, а в реальних справах. Дерьмак - зрадник.
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08.12.2020 20:42 Відповісти
не, геть не так Порох сказав!
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08.12.2020 20:59 Відповісти
Ну попутал человек аудитории, прокололся, малость, что тут такого? Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 3352
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09.12.2020 04:52 Відповісти
Ця соєва гнида сказала на бандерівця, цинічний бандерівець, колаборант , чоколадний зрадник.
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11.12.2020 18:54 Відповісти
гэбнявых Ермаков очень жостко зомбируют краторы из ********* - поэтому такие оговорки "по Фрейду" Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5583
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08.12.2020 21:15 Відповісти
Кто слушал Цымбалюка ранее, послушайте как он поет сейчас- халва сладчайшая Кравчуку, Вовке и Арестовичу . Подоляк завербовал!
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08.12.2020 20:20 Відповісти
А хбі то не ясно було? Міг на кацапстані працювати по-справжньому проукраїнський журналіст?
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08.12.2020 21:01 Відповісти
Так он ведь на УНИАН работает. А это структура коломойши...
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08.12.2020 23:07 Відповісти
Вагнергейт
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08.12.2020 20:27 Відповісти
ТатаровГЕЙт, ОМАнГЕЙт, ЕРМАкГЕЙт, АрсетовичГЕЙт, КравчукГЕЙт... не счесть героев и событий ************ в борделе ЗЕленского.
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08.12.2020 20:31 Відповісти
Це не обмовка. А Ростов не гумовий.
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08.12.2020 20:32 Відповісти
...ну и где масовка нацжон....за Порохом по всей стране гонялись...
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08.12.2020 20:49 Відповісти
Какой говнокомандующий такие и операции
Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5333
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08.12.2020 21:11 Відповісти
Зрадокомандувач
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08.12.2020 21:29 Відповісти
ЗЕбильная кремлёвская гебня как всегда работает топорно поэтому и палица на каждом шагу. Интересно где делись все те ЗЕбилы которые визжали про зраду Порошенко и свинарчуков? ЧТо такое малохольные? Всё нормально, в случае клоуна зрады нет??
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08.12.2020 21:43 Відповісти
доказательства лжи президента Украины

в деле вагнеровцев - основание для импичмента и статьи за госизмену Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1805
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08.12.2020 21:50 Відповісти
Ето у штатах...У нас и закона то про импичмент нету. Это за почти 30 лет.
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08.12.2020 22:13 Відповісти
Срок за гос измену у Осла уже в кармане , и бежать ему особо не куда . Так что будет очень интересно за судом наблюдать , такое себе реалити : Посмотри на дебила как оно 15 лет получит.
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08.12.2020 21:52 Відповісти
Как это некуда? Израиль большой, всех спрятает.
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08.12.2020 22:14 Відповісти
После того как Оно обосралось в Израиле , во время последнего визита туда , они его тривиально к себе не пустят или выдадут на следующий день.
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10.12.2020 20:30 Відповісти
Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 9435
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08.12.2020 22:09 Відповісти
а брат д"ермака,шо должностями приторговывал-это вот этот,слева на фотке? Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1133

Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 4326
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08.12.2020 22:25 Відповісти
а мы - промолчим?
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08.12.2020 22:30 Відповісти
А что мы можем?
По тому закону об импичменте, что приняли Слуги, Президента уволить невозможно.
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08.12.2020 22:38 Відповісти
І взагалі ...
Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 4672
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08.12.2020 22:36 Відповісти
Ну это как раз давно известно, уже полтора года.
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08.12.2020 22:39 Відповісти
метрова курва + розумові потуги ТЮбіла... Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1589
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09.12.2020 15:03 Відповісти
Главное, что вы поняли, про что я написал Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 6870
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09.12.2020 16:34 Відповісти
усі ..біли прогнозовані, як мухи біля громадського туалету...
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09.12.2020 20:10 Відповісти
а кто ж арестует предателя по 111. статье - гос измена, на 15 лет тюрьмы, если все органы поджали эти бандиты.
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09.12.2020 00:35 Відповісти
Зеленные предатели под руководством гауляйтера Украины Ермака-Козыря и его подельников Тарана и Хомчака, решели купить Бутусова. Но уверен, Бутусов не продается. А дело по гос. измене нынешнего высшего руководства страны, рано или поздно закончится приговором трибунала. Расстрел предателей-агентов роSSии во время войны с ней, мера очень даже адекватная.
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09.12.2020 04:43 Відповісти
Еще один сотрудник Ермака-Козыря:
Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 8106
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09.12.2020 04:57 Відповісти
Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 6918Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 8754
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09.12.2020 08:41 Відповісти
Ну даже если бЫЛА спец опперация заплпнирована - сорвалась...И че с того?....Раструбили детали на весь мир -ЗАЧЕМ? Я б за это наказывал жестко...Всех этих ПАЛКОВНИКОВ...тех кто слил информацию и т д...Бутусовых....
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09.12.2020 09:57 Відповісти
голобородько же самый честный и простой
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09.12.2020 12:17 Відповісти
В Зеленського паніка.
Відбулось закрите засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де виступив командир спецпідрозділу Головного Управліня Розвідки МінОборони. Саме він був безпосереднім керівником спецоперації із затримки 28 вагнерівців, яку в останній момент зірвали через витік секретної інформації з офісу Зеленського.
Авторитетний полковник Головного управління розвідки надав нардепам неспростовні факти проведення операції із вербування та затримання терористів ПВК Вагнер, які брали участь в війні на Донбасі.
Тобто, народні депутати, в тому числі опозиційні, одержали докази БРЕХНІ Володимира Зеленського та Андрія Єрмака, які з першого ж дня вагнергейту намагались переконати українців, що ніякої спецоперації не існувало.
Саме тоді вони перекупили блогера Арестовича, який намагався дискредитувати надані журналістами докази та відмазати від відповідальності вище керівництво держави.
Після засідання комітету, опозиційні партії з новою силою будуть вимагати негайного створення ТСК, щоб виявити «крота» в найближчому оточенні президента України. Тож поява відповідної ТСК - питання найближчих кількох тижнів.
Спійманий на брехні Зеленський наразі скаженіє і вимагає від оточення негайно «зам'яти» цю справу. Зараз Єрмак разом з «геніями» комунікації Подоляком і Арестовичем вигадують нову лінію захисту щодо зриву спецоперації.
Один з робочих варіантів - здати когось із присутніх на тій нараді помічників у «випадковому» зливі інформації. А всім нам скажуть, що ОП з першого ж дня шукало "крота" і брехали для дезінформації цього "зрадника".
Очевидно одне: кого б на Банковій не призначили «винним», уникнути відповідальності за брехню ані Зеленський, ані Єрмак уже не зможе. Путч.

М.Іщенко
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09.12.2020 14:50 Відповісти
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