Компанія Коломойського у США оголосила дефолт за кредитом: сума боргу становить $14,5 млн
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Американська компанія Optima 55 Public Square, пов'язана з олігархом Ігорем Коломойським, не виконала свої зобов'язання за кредитом у $18,5 млн перед компанією 55 Bridge Lending of Cleveland.
Про це повідомляє портал Cleveland із посиланням на рішення суду загальної юрисдикції округу Кайахога, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".
Рішення було ухвалено у процесі розслідування федеральною владою справи Ігоря Коломойського і його соратників. Їх підозрюють у відмиванні десятків мільйонів доларів через купівлю нерухомості у США через низку підприємств. У цьому випадку йдеться про хмарочос у центрі Клівленда 55 Building Public Square.
Згідно із судовими документами та податковими звітами округу, Optima не виплатила вчасно $340 000 податків на нерухомість, основний платіж розміром $500 000, що підлягає виплаті в серпні, і щомісячні виплати відсотків із вересня.
Загальний борг кредитору на цей момент становить $14,5 млн.
Кредитний договір на хмарочос 55 Building Public Square підписав Мордехай Корф. У документах федеральні повірені впізнали його як помічника Коломойського і Геннадія Боголюбова.
"Він допомагав здобувати і управляти бізнес-імперією українських олігархів у Сполучених Штатах, яка включала феросплавні компанії і холдинги нерухомості в Огайо, Флориді, Кентуккі і Західній Вірджинії, серед інших місць", – йдеться в документах.
У документах, поданих федеральними прокурорами у цивільній справі до окружного суду США в Майамі, йдеться, що Коломойський і його соратники нібито використовували незаконно привласнені гроші з українського банку для придбання хмарочоса 55 Public Square та іншої власності в Клівленді.
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Это раньше можно было наликом в чемодане, а сейчас фиг вам...
Буратіно не націоналізує компанії свого тата Карлеоне, він йому дасть ще грошей українців.
"Граблями усеян нелёгкий наш путь"
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Він втік з Ізраілю в Україну відразу після приходу до влади його маріонетки.
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Превосходные слова! Любопытно, где вы их украли? Джонатан Свифт
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Кабинет Ленина
Какой-то странный сон приснился мне:
Гуляем я и Кант в горах Кавказа.
Ну, Кант всё критикует чистый разум,
А я вижу: кто-то едет на коне.
Подъехал ближе чуть, а это Карл Маркс -
В черкеске и с ружьём. Тут он увидел нас.
Вдруг пальцем меня ткнул и дико завопил:
«Володька, Каин, вор, зачем царя убил?!»
Надюшей сон был тут же объяснён,
Что снится Маркс, как правило, к дождю.
А я, признаться честно, что-то бздю -
Какой-то глупый, меньшевистский сон.
Жлоб № 1 в Украине !
Источник: https://censor.net/ru/n3235686
1.Налоги платят только трусы
2.Подвернулся лох - надо кинуть
а вот Суд Божий - таки да, и не за горами