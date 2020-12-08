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Новини За кордоном
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Компанія Коломойського у США оголосила дефолт за кредитом: сума боргу становить $14,5 млн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Компанія Коломойського у США оголосила дефолт за кредитом: сума боргу становить $14,5 млн

Американська компанія Optima 55 Public Square, пов'язана з олігархом Ігорем Коломойським, не виконала свої зобов'язання за кредитом у $18,5 млн перед компанією 55 Bridge Lending of Cleveland.

Про це повідомляє портал Cleveland із посиланням на рішення суду загальної юрисдикції округу Кайахога, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

Рішення було ухвалено у процесі розслідування федеральною владою справи Ігоря Коломойського і його соратників. Їх підозрюють у відмиванні десятків мільйонів доларів через купівлю нерухомості у США через низку підприємств. У цьому випадку йдеться про хмарочос у центрі Клівленда 55 Building Public Square.

Згідно із судовими документами та податковими звітами округу, Optima не виплатила вчасно $340 000 податків на нерухомість, основний платіж розміром $500 000, що підлягає виплаті в серпні, і щомісячні виплати відсотків із вересня.

Загальний борг кредитору на цей момент становить $14,5 млн.

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Кредитний договір на хмарочос 55 Building Public Square підписав Мордехай Корф. У документах федеральні повірені впізнали його як помічника Коломойського і Геннадія Боголюбова.

"Він допомагав здобувати і управляти бізнес-імперією українських олігархів у Сполучених Штатах, яка включала феросплавні компанії і холдинги нерухомості в Огайо, Флориді, Кентуккі і Західній Вірджинії, серед інших місць", – йдеться в документах.

У документах, поданих федеральними прокурорами у цивільній справі до окружного суду США в Майамі, йдеться, що Коломойський і його соратники нібито використовували незаконно привласнені гроші з українського банку для придбання хмарочоса 55 Public Square та іншої власності в Клівленді.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
14.5 млн это ж фигня для бородатой бабушки. Он в Украине регулярно на "антикоррупционных патриотов" больше тратит
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08.12.2020 15:35
+13
...зелепузые, вы сделали это вместе Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 4234
Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 4125
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08.12.2020 15:42
+10
Назовите хоть один прибыльный и успешный бизнес бабы Бени. Не знаете такого? - Я тоже. Все построена на "обобрал", "недодал", "недоплатил". И теперь эта ублюдочная МАУ скулит и все списывает на коронавирус и пандемию. А раньше, до пандемии, долгов не было? Обмана контрагентов, некоторые из которых даже были разорены? И государство Украина потакает таким скотам и негодяям: тот же Криклий, разве он озаботился, что МАУ не вернула деньги за невыполненные полеты на многие и многие миллионы долларов? За билет стоимостью в 10-150 евро вернули лишь какой-то аэропортовый сбор.
Не случайно в соцсетях появились хеш-теги #ненавижуМАУ и #будьпроклятаМАУ.
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08.12.2020 16:19
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14.5 млн это ж фигня для бородатой бабушки. Он в Украине регулярно на "антикоррупционных патриотов" больше тратит
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08.12.2020 15:35 Відповісти
Той *жлоб * навіть кофею *на дюрняка * може попити ! Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 2188
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08.12.2020 15:37 Відповісти
таки да, фигня, но, чтоб их отдать, бабушке нужно их привезти, ибо в долг ей уже никто не даст.
Это раньше можно было наликом в чемодане, а сейчас фиг вам...
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08.12.2020 15:41 Відповісти
Вот то, что он сделал с Оптимой, это чудовище собирается сделать и со всей Украиной. И он насколько считает украинцев идиотами, что это говорил в открытую в интервью. Вспомните как он говорил, что Украине нужен дефолт, и не платить по долгам. Вот кому доверились зелибобы.
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08.12.2020 15:38 Відповісти
Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 1875 Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 2604
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08.12.2020 15:39 Відповісти
Ну шо,черті,"абинепорошенко",довольні?
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08.12.2020 15:40 Відповісти
Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 7340
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08.12.2020 15:39 Відповісти
МАУ потрібно націоналізувати за прикладом Привату, а потім продати іншому інвестору.
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08.12.2020 15:48 Відповісти
Тих, хто націоналізовував активи мафіозі Каломойши, усунули від влади.
Буратіно не націоналізує компанії свого тата Карлеоне, він йому дасть ще грошей українців.
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08.12.2020 15:57 Відповісти
Американскую компанию Optima 55 Public Square, связанную с олигархом Игорем Коломойским, Источник: https://censor.net/ru/n3235686 потрібно націоналізувати за прикладом Привату. На полученные от МВФа деньги погасить долги. После суд присудит вернуть компанию Коломойскому. (сарказм)

"Граблями усеян нелёгкий наш путь"
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08.12.2020 16:08 Відповісти
Назовите хоть один прибыльный и успешный бизнес бабы Бени. Не знаете такого? - Я тоже. Все построена на "обобрал", "недодал", "недоплатил". И теперь эта ублюдочная МАУ скулит и все списывает на коронавирус и пандемию. А раньше, до пандемии, долгов не было? Обмана контрагентов, некоторые из которых даже были разорены? И государство Украина потакает таким скотам и негодяям: тот же Криклий, разве он озаботился, что МАУ не вернула деньги за невыполненные полеты на многие и многие миллионы долларов? За билет стоимостью в 10-150 евро вернули лишь какой-то аэропортовый сбор.
Не случайно в соцсетях появились хеш-теги #ненавижуМАУ и #будьпроклятаМАУ.
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08.12.2020 16:19 Відповісти
* 100 - 150 евро
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08.12.2020 16:27 Відповісти
а та бородата бЄня квитки уже в ІзраЄль купила, чи ще буде тут доїти що Державу, що платників податків...
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08.12.2020 15:39 Відповісти
та він з України носа не покаже, адже американський суд його дуже чекає, і люба країна його видасть.
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08.12.2020 15:44 Відповісти
Ізраїль не видасть, свиня не з'їсть
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08.12.2020 15:49 Відповісти
Буває що і видає.
Він втік з Ізраілю в Україну відразу після приходу до влади його маріонетки.
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08.12.2020 15:59 Відповісти
все ще попереду))
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08.12.2020 18:18 Відповісти
Згідно закону збереження - якщо там втратила, то тут буде це компенсувати.
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08.12.2020 15:40 Відповісти
Коломойша это понятно. Где то там, в штате Делавэр его суд заждался. Тут новый вор всплыл. Ахметов всегда умел договариваться с любой властью, но всегда держал дистанцию. С Зеленским получилось иначе. Он фактически оттеснил Коломойского и стал главным спонсором и выгодополучателем действий власти. Атака на Ахметова - это фактически атака на Зеленского. Американцы всегда бьют по слабым местам своих противников.

Министерство юстиции США начало сбор юридической информации об активах и имуществе Рината Ахметова в США.
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08.12.2020 15:41 Відповісти
Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 2013

Превосходные слова! Любопытно, где вы их украли? Джонатан Свифт
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08.12.2020 16:14 Відповісти
А вот здесь. Компанія Коломойського у США оголосила дефолт за кредитом: сума боргу становить $14,5 млн - Цензор.НЕТ 9672
tZE: Хроника одного президента (timeze2019.blogspot.com)
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08.12.2020 16:23 Відповісти
Компанія Коломойського у США оголосила дефолт за кредитом: сума боргу становить $14,5 млн - Цензор.НЕТ 1440Не забывайте. (Я ревную)
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08.12.2020 16:30 Відповісти
Компанія Коломойського у США оголосила дефолт за кредитом: сума боргу становить $14,5 млн - Цензор.НЕТ 3843
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08.12.2020 16:33 Відповісти
...зелепузые, вы сделали это вместе Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 4234
Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 4125
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08.12.2020 15:42 Відповісти
намагається кінці в воду пустити,нічого не вийде,вони все одно його дістануть..
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08.12.2020 15:42 Відповісти
Всё чаще сниться Игорю Валерьичу Павел Иванович Лазаренко, к чему бы?
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08.12.2020 15:45 Відповісти
Тимур Шаов: Откуда есть пошла модернизация на Руси (музыкальная сказка с хорошим концом)Сцена четвёртая
Кабинет Ленина
Какой-то странный сон приснился мне:
Гуляем я и Кант в горах Кавказа.
Ну, Кант всё критикует чистый разум,
А я вижу: кто-то едет на коне.

Подъехал ближе чуть, а это Карл Маркс -
В черкеске и с ружьём. Тут он увидел нас.
Вдруг пальцем меня ткнул и дико завопил:
«Володька, Каин, вор, зачем царя убил?!»

Надюшей сон был тут же объяснён,
Что снится Маркс, как правило, к дождю.
А я, признаться честно, что-то бздю -
Какой-то глупый, меньшевистский сон.
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08.12.2020 16:24 Відповісти
Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 5981 Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 5919
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08.12.2020 15:45 Відповісти
пропагандист не может налюбоваться результатом пяти лет-до прихода кодлана Коломойского к власти-перепечаток сайтов РФ и ДНР.
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08.12.2020 16:07 Відповісти
Давайте сбросимся по доллару и организуем эккурсию боротатой няни с подопечным в США... а там уже найдут, какие достопримчательности им показать...
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08.12.2020 15:47 Відповісти
дешевше його просто вбить, може і таке трапитись
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08.12.2020 15:51 Відповісти
Скорее этот прохиндей и жулик окажется на земле обетованной, а там - вот совпадение - таких ублюдков никому не выдают! Причина? - Свои! Один генетический код, одна продажная подлая душа.
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08.12.2020 16:23 Відповісти
В Днепре этих Коломойских сотни, а в Киеве и подавно!!!! А Украина такая бедная!!! В центре города Мерсы и Рендж Роверы- а цирк сегодня проезжал, такой обшарпаный!!!! Зато вокруг -ЗВЕЗДЕЦ БАБЛИЩЕ!!!!!! Их аж прет!!!!!! Как бы не треснули!!!
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08.12.2020 15:52 Відповісти
Ну, очень успешный бизнесмен этот дядя Беня.....если не может погасить 14,5 лимонов!
Жлоб № 1 в Украине !
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08.12.2020 15:54 Відповісти
Ой, продаст что-нибудь из недвижимости и расплатится. Но сам факт, что его в Штатах взяли за филейную часть как-то удивляет. С чего бы это? Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 1385
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08.12.2020 15:58 Відповісти
"Американская компания Optima 55 Public Square, связанная с олигархом Игорем Коломойским, не выполнила свои обязательства по кредиту в $18,5 млн перед компанией 55 Bridge Lending of Cleveland."

Источник: https://censor.net/ru/n3235686
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08.12.2020 16:01 Відповісти
А когда-то у бабы Бени был свой карманный банк, запустил туда руку - и ... хоть сто миллионов, хоть пятьсот - всегда к твоим услугам! Можно скупать недвижимость в Штатах, в Швейцарии, создавать компании по лизингу самолетов (Дыхне, правда, лжет, что компании, сдающие МАУ самолеты в лизинг, не Бенины, но Дыхне не привыкать - лжет, как дышит).
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08.12.2020 16:26 Відповісти
Жизненные принципы Игоря Валерьевича:
1.Налоги платят только трусы
2.Подвернулся лох - надо кинуть
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08.12.2020 15:59 Відповісти
В нормальной,конкурентной рыночной экономике Коломойский и Ахметов давно бы были банкротами и их бы преследовали по всему миру у или посадили бы в тюрьму. Но у нас монопольная экономика феодального типа, где вкладывают деньги не в новые технологии, продукт или услугу, а в гос. деятелей-клоунов, мошенников, преступников и балбесов,чтобы с помощью их помогал бы Коломойскому и Ахметову экономически выжить весь украинский народ,что сейчас и происходит.
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08.12.2020 16:40 Відповісти
Беня, однозначное зло, не только в Украине, это Мировое зло.
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08.12.2020 17:16 Відповісти
Будем надеяться, что новый президент США найдёт свободные койки в американских тюрьмах для козломойского и ахматого.
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08.12.2020 17:42 Відповісти
на всех не найдет,
а вот Суд Божий - таки да, и не за горами
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08.12.2020 22:27 Відповісти
Так там же и Бубочкина доляха,треба свого пахана виручать,*Приват*йому повернути.
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08.12.2020 20:40 Відповісти
Компанія Коломойського у США оголосила дефолт за кредитом: сума боргу становить $14,5 млн - Цензор.НЕТ 79
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08.12.2020 22:12 Відповісти
 
 