Кривонос - Зеленському: 3 місяці ваші помічники блокують створення територіальної оборони

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони генерал Сергій Кривонос заявляв, що вже три місяці не може домогтися зустрічі з президентом Володимиром Зеленським для обговорення закону про створення територіальної оборони.

Про це Кривонос написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Пане Президенте!! До вас неможливо та нереально потрапити на прийом. Люди, які вас оточують, унеможливили доступ до вас, зробивши інформаційну капсулу, яка вигідна їм. Чи є вони державниками ?? Навряд... Вони більше дискредитують вас і роблять заручником", - написав Кривонос.

За словами Кривоноса, Зеленський 31 серпня пообіцяв йому зустрітися й обговорити проєкт закону "Про територіальну оборону України".

Також читайте: Закон про територіальну оборону буде прийнято до кінця року, - Данілов

"Проєкт Закону готовий, минуло три місяці - і тиша, зустріч блокується. Ваші помічники роблять усе, аби зустріч зі мною не відбулася, та навмисно затягують процес створення ТРО", - пише Кривонос.

Генерал підкреслив, що просить президента про особисту зустріч і сподівається на його відповідь.

Також читайте: Генерал Кривонос: "Арестович бреше в очі мільйонам українців. Хто від влади буде присутнім на похоронах солдата Мінкіна?"



