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Зеленський (17522) Кривонос Сергій (75) тероборона (336)

Кривонос - Зеленському: 3 місяці ваші помічники блокують створення територіальної оборони

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кривонос - Зеленському: 3 місяці ваші помічники блокують створення територіальної оборони

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони генерал Сергій Кривонос заявляв, що вже три місяці не може домогтися зустрічі з президентом Володимиром Зеленським для обговорення закону про створення територіальної оборони.

Про це Кривонос написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Пане Президенте!! До вас неможливо та нереально потрапити на прийом. Люди, які вас оточують, унеможливили доступ до вас, зробивши інформаційну капсулу, яка вигідна їм. Чи є вони державниками ?? Навряд... Вони більше дискредитують вас і роблять заручником", - написав Кривонос.

За словами Кривоноса, Зеленський 31 серпня пообіцяв йому зустрітися й обговорити проєкт закону "Про територіальну оборону України".

Також читайте: Закон про територіальну оборону буде прийнято до кінця року, - Данілов

"Проєкт Закону готовий, минуло три місяці - і тиша, зустріч блокується. Ваші помічники роблять усе, аби зустріч зі мною не відбулася, та навмисно затягують процес створення ТРО", - пише Кривонос.

Генерал підкреслив, що просить президента про особисту зустріч і сподівається на його відповідь.

Також читайте: Генерал Кривонос: "Арестович бреше в очі мільйонам українців. Хто від влади буде присутнім на похоронах солдата Мінкіна?"

Кривонос - Зеленському: 3 місяці ваші помічники блокують створення територіальної оборони 01
Кривонос - Зеленському: 3 місяці ваші помічники блокують створення територіальної оборони 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+48
Кривонос - Зеленскому: 3 месяца ваши помощники блокируют создание территориальной обороны - Цензор.НЕТ 8492
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08.12.2020 15:51
+36
Кривонос - Зеленскому: 3 месяца ваши помощники блокируют создание территориальной обороны - Цензор.НЕТ 216
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08.12.2020 15:53
+30
Без головы оно бы лучше смотрелось.
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08.12.2020 15:56
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Кривонос - Зеленскому: 3 месяца ваши помощники блокируют создание территориальной обороны - Цензор.НЕТ 8492
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08.12.2020 15:51 Відповісти
Без головы оно бы лучше смотрелось.
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08.12.2020 15:56 Відповісти
не не, хай помучается.
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08.12.2020 15:58 Відповісти
Вы правы. Я всегда был в восторге от справедливости украинцев.
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08.12.2020 16:01 Відповісти
Я давно перестал пачкатся в зловонно-смердящее общение с вами, так, что не утруждайте свой скудный и зашоренный, отставший в развитии от свертников мозг своей писаниной. Подтверждением моих слов служит вас опус, совершенно не в тему обсуждения того, как лучше этой гниду, без ног или без головы.
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08.12.2020 16:14 Відповісти
Ваш тупий флуд під важливою новиною про відсутність фінансування територіальної оборони в 2021 році показує ваш скромний інтелектуальний рівень. Християни не глузують на побитими ворогами. Навіть античних Героїв (Ахілла-Ахіллеса) боги проклинали за знущання над тілом ворога (Гектора).
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08.12.2020 16:43 Відповісти
Подожди мы только что с тобой общались про рекордное финансировании армии. Мальчик ты не закизделся или у тя раздвоении личности?)))
Это же твой коммент?)
ua Igor L
Зеленський на фоні провального порошенка виглядає ще дуже успішним Президентом. Дороги будують, армію та медицину фінансують рекордними обсягами, реформи проводять. порошенко навіть мріяти не міг про такі результати, бо направляв всі державні гроші в свою кишеню!
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08.12.2020 17:18 Відповісти
В чому питання? Фінансування ЗСУ рекордне, але потрібна пряма військова допомога США та НАТО, щоб перемогти ворога.
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08.12.2020 17:22 Відповісти
Таке рекордне, що нема фінансування на тер оборону, закупівлю ракет, будівництво житла і т.д., но рекордне, а раніше навіть на розробку ракет хватало, будівництво житла, закупка БПЛА в Туреччині, но реформа була мізерна. Все вірно?
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08.12.2020 17:28 Відповісти
На тероборону фінансування немає а на інші напрямки фінансування збільшили. Але ж це Кривонос винний що фінансування тероборони не здійснюється. Потрібно було працювати в цьому напрямку, готувати рішення РНБОУ по фінансуванню тероборони, контролювати виконання вже прийнятих рішень! Просто сидіти за державний кошт і просиджувати штани в РНБОУ це добре але ж треба працювати! Вимагати зустрічей з Президентом високопоставленому чиновнику РНБОУ це який тупий прикол. А в робочому порядку чому не було жодної активності від Кривоноса, під час підготовки проекту бюджету на 2021 рік? РНБОУ взагалі аналізувало офіційно бюджет 2021 на відповідність зарозам безпеці та обороні? Які були прийняті рішення по результату цього аналізу? Чи були в РНБОУ розроблені рекомендації перед формуванням бюджету 2021? Чим РНБОУ займалось весь рік?
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08.12.2020 17:33 Відповісти
Ляшенко, ну не треба вже йти на таку брехню, як рекордне фінансування ЗСУ. Це вже занадто навіть для такого зебота, як ви.
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08.12.2020 17:41 Відповісти
В абсолютних цифрах це будуть рекордні суми, головне щоб міністр оборони організував роботу міноброни, щоб встигнути витратити ці гроші, а не так як сьогодні, коли більше 15 млрд. грн знову лишаться невикористаними на кінець року, але це і за порошенка постійно відбувалось.
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08.12.2020 17:46 Відповісти
А как так Порох президент виноват во всем он, Бубочка типа президент, виноват кто угодно но не он? У тебя пазлик сходится все хорошо?))) Ну ерись про мегареформы я опущу, бредни твои уже комментировал.
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08.12.2020 18:22 Відповісти
чувак, ти або хрестик зніми, або труси надінь. де ти бачило рекордне фінансування. твій убогий пост лише підкріплює твою зеленопику їалюгідність. ти ще згадай про магазини рошен, кількість яких зростала швидше, ніж кількість заражених коронавірусом. які ж ви обділені, зеленоморді ідіоти
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08.12.2020 17:45 Відповісти
Порівняйте цифри фінансування ЗСУ по рокам і побачите рекордні витрати і на 2021 рік на фінансування ЗСУ буде закладено ще більше грошей ніж 2020 року, питання тільки в тім щоб міністр оборони встиг витратити ці кошти.
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08.12.2020 17:47 Відповісти
Ну давай скрин статьи бюджета глянем. Очень интересно
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08.12.2020 18:24 Відповісти
Приймуть бюджет, будемо обговорювати.
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08.12.2020 18:40 Відповісти
Уже одному такому идиоту писал. Вы береты общую цифру "расходы на безопасность и оборону" и показываете ее очень красиво на графиках. Но, придурок, в расходах на безопасность и оборону около 70% занимают расходы на ментов, которые действительно растут. Никакого отношения к армии это не имеет. К примеру, расходы на безопасность и оборону на 2021 год планируются на уровне 287 млн грн. Круто? На словах! Потому как Министерству обороны собираются выделить всего 117 млрд грн (и те не факт, что выделят). Какой идиот решил в статистике объединить эти расходы - не знаю!
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08.12.2020 22:23 Відповісти
287 млрд, а не млн
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08.12.2020 22:24 Відповісти
Кривонос - Зеленському: 3 місяці ваші помічники блокують створення територіальної оборони - Цензор.НЕТ 3593
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08.12.2020 17:01 Відповісти
Кривонос - Зеленському: 3 місяці ваші помічники блокують створення територіальної оборони - Цензор.НЕТ 6990
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08.12.2020 16:08 Відповісти
В "патриотических" книжках луганды и донбабве напишут, что герой впопучленец от ненависти к проклятым украм начал неистово и остервенело вытирать ноги об украинский флаг, и остановился лишь тогда, когда почувствовал дикую боль трущихся яиц об асфальт.
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08.12.2020 16:52 Відповісти
Кривонос - Зеленському: 3 місяці ваші помічники блокують створення територіальної оборони - Цензор.НЕТ 3499 ахаха це - відмінно!!!
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08.12.2020 17:02 Відповісти
Кривонос - Зеленскому: 3 месяца ваши помощники блокируют создание территориальной обороны - Цензор.НЕТ 216
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08.12.2020 15:53 Відповісти
Бедные дети зеленой шмаркли, ведь эти фото будут преследовать их всю жизнь. Хотя... Скорее всего свалят в Европу и будут там "мучаться" где-то в Италии или Швейцарии.
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08.12.2020 16:47 Відповісти
Его беспокоит трансляция "сватов" и другой ватной хрени на 1+1 и "квартале" .
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08.12.2020 15:53 Відповісти
Кривонос - Зеленському: 3 місяці ваші помічники блокують створення територіальної оборони - Цензор.НЕТ 7531
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08.12.2020 16:32 Відповісти
Иииииигорь! Тут реформа армии подъехала хваленая, нужен комент
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08.12.2020 15:55 Відповісти
Оно уже высралось выше
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08.12.2020 16:18 Відповісти
- Ей богу не знал я, вот те крест.
Кривонос - Зеленскому: 3 месяца ваши помощники блокируют создание территориальной обороны - Цензор.НЕТ 863
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08.12.2020 15:55 Відповісти
У прыпыздента много дел! Разве непонятно? Как освободится - сразу примет. На носу еще четыреста видосиков до нового года! Думаете легко быть прыпыздентом?
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08.12.2020 15:57 Відповісти
Как можно ещё дискредитировать того, кто в сорок лет, на всю Украину делал вид, что спустив штаны играет хреном по роялю.. Днище, он и есть днище аморальное.
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08.12.2020 15:58 Відповісти
А як так вийшло, що за всю каденцію сивочолого гетьмана так і не спромоглися написати та прийняти закон України про територіальну оборону? Кривонос - Зеленскому: 3 месяца ваши помощники блокируют создание территориальной обороны - Цензор.НЕТ 2802
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08.12.2020 16:00 Відповісти
До сивочолого гетьмана претензія, що при ньому багато необхідних реформ саботувалось, і робилась недостатньо швидко, плюс цілеспрямоване інформаційне кілерство бородатого, ображеного за те, що йому заважають розводити лохів на десятки мільярдів доларів.

При теперішньому недорозумунні мова навіть не йде про реформи. Влада дефакто передана на відкуп бувшим регіоналам і йде тупо відкат до часів януковича. Ага ну і бородатому знову дозволили займатись любимою справою.
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08.12.2020 16:17 Відповісти
Ааа? Территориальная шооо? Сколько на ней можно заработать?
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08.12.2020 15:59 Відповісти
Выборы его интересовали....выборы... Кривонос - Зеленскому: 3 месяца ваши помощники блокируют создание территориальной обороны - Цензор.НЕТ 5815
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08.12.2020 16:00 Відповісти
угу 3 месяца... уже *** 7 год блокируется !!!! Сразу пЭтей, сейчас Зебилом !!! Кривонос - Зеленскому: 3 месяца ваши помощники блокируют создание территориальной обороны - Цензор.НЕТ 4176
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08.12.2020 16:03 Відповісти
Кривонос - Зеленскому: 3 месяца ваши помощники блокируют создание территориальной обороны - Цензор.НЕТ 1514
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08.12.2020 16:04 Відповісти
Зеленский - Кривоносу: "А что это за хрень такая - территориальная оборона?"
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08.12.2020 16:05 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
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08.12.2020 16:24 Відповісти
Безусловно, с этим зеленым чмом уже всем все понятно. Допустим, досрочные. И кого лично ты видишь следующим президентом?
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08.12.2020 17:03 Відповісти
відповідь очевидна "абинезєлупонь"
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08.12.2020 17:47 Відповісти
Нікого з тих, хто вже балотувавсь. Це я кажу, як щирий Юлін адепт. Треба якийсь один узгоджений кандидат на дострокові. І байдуже хто, головне, що він має підписати суспільний договір, в якому будуть призвища всіх його призначенців і перші рішення та кроки. Наприклад такий:

Прем'єр - Юля
Віце - Сенченко
мінекономіки - Уманський
шеф МВС - Кур
шеф МЗС - Немиря
генпрокурор - Шишкін
міноборони - Джеймс Меттіс(Аріель Цві? Глен Грант?)
нач ген штабу - Забродський(?)
СБУ - Налівайченко(?), Трепак(?)
ЖКХ - Кучеренко
суддівська рада - Васілєнко, Цокол, Гольнік
Перші кроки президента - референдум по ринку землі, Лугандону і амністія для атошників. Як тільки така угода на Київському віче буде узгоджена і схвалена, Зєля подасть у відставку і ми будемо нарешті мати якісну владу.
Ну десь так.
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08.12.2020 18:06 Відповісти
Непогані шанси стати президентом на дострокових має Зеркаль. Сьогодні додав би ще й Бутусова. На київському віче в якусь Неділю можна було б проголосувати кандидатуру. За кого більше б люди волали, той і нехай. Потім нехай підписує суспільний договір і виголошує присвяту служити українському народові. Всі інші демполітики і демполітсили мають після цього його підтримати і не висуватись на дострокових.
Доречі, така традиція обрання князів(очильників) була ще в Київській Русі і потім в Гетьманщині і запоріжській січі.
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08.12.2020 18:15 Відповісти
Кривонос - Зеленському: 3 місяці ваші помічники блокують створення територіальної оборони - Цензор.НЕТ 8542 Кривонос - Зеленському: 3 місяці ваші помічники блокують створення територіальної оборони - Цензор.НЕТ 7878
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08.12.2020 18:23 Відповісти
... диагноз - баран....
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08.12.2020 19:27 Відповісти
Меньше слухай бухових ветеринарів. Ти не баран. Ти - вівця Кривонос - Зеленському: 3 місяці ваші помічники блокують створення територіальної оборони - Цензор.НЕТ 3146
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08.12.2020 21:04 Відповісти
Заинтригован. Встречал я адептов "Юли". И никто из них не смог обосновать почему именно она "мессия" для Украины. Но у вас, судя по вашему посту, вижу системное мышление. Может у вас найдутся адекватные аргументы? (только пожалуйста, без голословных лозунгов)
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09.12.2020 09:15 Відповісти
Там, окрім Юлі, є ще багато призвищ. Пан небайдужий тільки до Юлі?
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09.12.2020 09:31 Відповісти
Руководствуюсь вашим утверждением: "Це я кажу, як щирий Юлін адепт"
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09.12.2020 09:44 Відповісти
Окрім критики у пана нема альтернативи? Чи пана влаштовує те, що є?
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09.12.2020 12:21 Відповісти
Где же вы у меня критику увидели? Попросил аргументировать вашу позицию и не более того. Не хотите - не отвечайте.
Как и любого адекватного гражданина меня категорически не устраивает, то что происходит в моей стране.
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09.12.2020 12:27 Відповісти
Ви самі аргументували мою позицію - категорично не влаштовує те, що відбувавється в моїй країні. Які аргументи ще потрібні?
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09.12.2020 13:56 Відповісти
На счет вот этого: "Це я кажу, як щирий Юлін адепт"
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09.12.2020 14:17 Відповісти
А що тут дивного? Я є вільна людина у будь яких сенсах. Нікому служити не присягавсь. Радий прислужити тільки українському народові. В мене є власна думка. Юля - подарунок долі, як на мене. Українці досі не усвідомили цього
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09.12.2020 15:19 Відповісти
Так я же и не возражаю. Я спрашиваю: "Почему Юля - подарок судьбы"? Аргументы есть или это "любовь с первого взгляда"?
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09.12.2020 15:50 Відповісти
Юля - та людина, що присвятила себе Україні. Вона може і хоче зробити Україну сильною, заможною, щасливою. Всі вороги України є фактично і її ворогами. Тим не меньш Юля багато разів рятувала Україну протягом більш ніж 20ти років і продовжує тримати її на поверхні. Перелічувати її перемоги можна довго і кожен може це дослідити сам. Одна Криворіжсталь з нічого принесла Україні 5млрд. дол. А газовий договір кожен рік по 3 млрд. дол. за транзит. За це Юля і страждала та оббріхана найбільше з усіх.
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09.12.2020 18:39 Відповісти
Как я и предполагал, ваши аргументы - это эмоциональные лозунги. А та, конкретика, что вы привели, очень спорна и не однозначна. Криворжсталь была честно приватизирована только по одной причине: У Коломойского не было интереса к этому активу. Очень большой интерес был у Ахметова, но они тогда с Беней были в контрах и Беня "очень попросил" Юлю не отдавать этот актив Ахметову. Это я вам говорю, как житель Днепра, лично знающий людей имевших отношение к этому процессу.

Что касается "газового договора", то во-первых не вижу лично ее заслуги (Если есть запрос на транзит газа, то она что, могла отказать?), а во-вторых, эксперты говорят, что на день заключения цена была на 30-40% ниже рыночной и условия самого договора, мягко говоря, для Украины не выгодные.
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10.12.2020 10:08 Відповісти
члєнограю невідомо, що це таке - теріторіальна оборона..
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08.12.2020 16:09 Відповісти
НЕ мешайте зеленому хомяку щеки наращивать он о другом думать не может хочет своим лицом заполнить весь екр Кривонос - Зеленському: 3 місяці ваші помічники блокують створення територіальної оборони - Цензор.НЕТ 6456 ан
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08.12.2020 16:10 Відповісти
Не лицом а ипальником.
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08.12.2020 17:33 Відповісти
Потому что территориальная оборона может как и территориальные громада в результате выборов попасть под оруду всяких проКремлевских, как бы оппозиционных партий или тех, которых "чем хуже - тем лучше" для их возврата к власти (1) и (2) территориальная оборона будет фрагментирована местными князьями и теперь некий хозяин Закарпатья, - условный Балога, например, - получит в свое "неформальное" подчинение, как например налоговую и таможню, еще и ЭТО территориальная оборона. Вот радость то бы бала в Кремле...
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08.12.2020 16:10 Відповісти
Чушь! Никто не мешает принять закон о тер обороне такой, чтобы исключить такую возможность.
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08.12.2020 16:27 Відповісти
Закон в нормальном обществе - это результат общественного консенсуса. А в таком как в Украине закон - дышло, куда повернет "правлящая элита" туда и пойдет... Представте себе что при нынешнем раздрае каждый местный феодал будет иметь кусочек своей территориальной обороны в придачу у уже своим полициянтам, СБУ, судас с прокуратурой, охранным структурам - титушкам. Т. Гитлер и захватил Германию создав Landeswehr/Ландсвер. Представте себе такой Landeswehr в Харьковской области...
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08.12.2020 17:02 Відповісти
Тероборона должна подчиняться МО, а это совсем другое. По поводу всяческих силовых образований, которые играют за местных князьков, так это всё уже давно есть - спортклубы, охранные фирмы, агентства и прочие структуры для набора титушни.
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08.12.2020 17:31 Відповісти
"Кривонос - Зеленскому: 3 месяца ваши помощники блокируют создание территориальной обороны..."
А ще й Бутусова кличуть на посаду оформити в МОУ ..
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08.12.2020 16:18 Відповісти
сцыкливая зеля-уклонистка по привычке ховается от людей в форме..
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08.12.2020 16:20 Відповісти
Вы не знал?
..... ахаха, ну не надо. кстати ошибок неск. в тексте, ну то таке, как и ваша посада
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08.12.2020 16:21 Відповісти
Бозе бозе, оно в "информационной капсуле". )
Да всё оно знает и видит. Просто это чучело страшно боится решать какие-либо вопросы, в принципе. Куда лучше врубить павлика и закрыться в "информационной капсуле".)
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08.12.2020 16:24 Відповісти
У Бени этот вопрос не на повестке дня.
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08.12.2020 16:44 Відповісти
ну так может принять на местном уровне? формируйте как общественные организации чтоб когда закон приняли все было готово, а то тоже, этот хер зеленый не алле а вы три месяца сиськи в приемной мнете, мож он еще три года не примет
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08.12.2020 16:34 Відповісти
Дык яму ж таварищ Путен приказал!
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08.12.2020 16:35 Відповісти
может они в изоляции имеют зепорноактрису в разных позах
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08.12.2020 16:38 Відповісти
Ну ,чего пристали? Поцик в армии не служил ,присяги не принимал ....(А какие были шутки? Обсмеяться можно,уписяться от смеха.) Дураковатый иликторат проголосовал по приколу и взвалил непосильную ношу на не состоявшегося юрыста. Тот уже не знает за что хвататься....то ли за мендель то ли за крендель, а бородатый пристает с обороной.
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08.12.2020 16:43 Відповісти
Закон в нормальном обществе - это результат общественного консенсуса. А в таком как в Украине закон - дышло, куда повернет "правлящая элита" туда и пойдет... Представте себе что при нынешнем раздрае каждый местный феодал будет иметь кусочек своей территориальной обороны в придачу у уже своим полициянтам, СБУ, судас с прокуратурой, охранным структурам - титушкам. Т. Гитлер и захватил Германию создав Landeswehr/Ландсвер. Представте себе такой Landeswehr в Харьковской области...
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08.12.2020 17:01 Відповісти
Зефекалия Кривбасовская использовала Кривоноса , как свадебного генерала. Для лошковатой публики был нанят Кривонос, для отвлечения от реальных дел, мол смотрите Буба Зелемойша проукраинский президент, об народе украинском думает, как войну выиграть и Кремлевского Главпетуха наказать. Вот и выставили на витрину боевого генерала со связанными руками, пообещав потом помочь в любых решения на благо Украине и украинцам. А сами в это время, пока "мудрый нарид" хавал попкорн и смотрел очередную серию самого дорогого в мире спектакля, делали свой гешефт и хуцпу на смертях украинцев, дерибанили, прибарахлялись и марадерили и по дешевке торговали нашей страной через своих вассалов с кремлевским карликом.
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08.12.2020 17:05 Відповісти
использовала Кривоноса , как свадебного генерала.
"Ах обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад"
Ёжики плакали и кололись но ели кактус. Боевого генерала в х...ер не ставят. Даже к телу не допускают, но он упорно занимает должность Заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Источник: https://censor.net/ru/n3235693.
В сортах.... не разбираемся. Этот генерал всегда останется "из блудни Зе"
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08.12.2020 17:16 Відповісти
если быть точным,то БТрО у нас есть,в резерве.
и решение по полноценным БТрО саботируется с 15 года при полномПЭ.ну и при зеленой гнуси уже больше года..
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08.12.2020 17:17 Відповісти
Пан генерал , а может оно само приказало не пущать?
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08.12.2020 17:25 Відповісти
Кривонос - Зеленському: 3 місяці ваші помічники блокують створення територіальної оборони - Цензор.НЕТ 2461
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08.12.2020 17:38 Відповісти
пока Кривонос единственный кто может победить на выборах у зелени
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08.12.2020 17:45 Відповісти
Дивлячись, який у пана буде економічний пул. Кого він призначить на ключові посади?
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09.12.2020 09:42 Відповісти
Бубочка сцить озброєних людей, якщо вони не його охороняють...
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08.12.2020 18:01 Відповісти
По делу вагнеровцев, зеленского и ермака нужно будет судить.
Мерзкие трусливые создания, пришедшие на обмане народа
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08.12.2020 18:30 Відповісти
У зеленой жертвы рымыного аборта нет времени на государственные дела.
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08.12.2020 18:54 Відповісти
Ермака подонка на палю!
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08.12.2020 22:00 Відповісти
 
 