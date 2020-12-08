Кривонос - Зеленському: 3 місяці ваші помічники блокують створення територіальної оборони
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони генерал Сергій Кривонос заявляв, що вже три місяці не може домогтися зустрічі з президентом Володимиром Зеленським для обговорення закону про створення територіальної оборони.
Про це Кривонос написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Пане Президенте!! До вас неможливо та нереально потрапити на прийом. Люди, які вас оточують, унеможливили доступ до вас, зробивши інформаційну капсулу, яка вигідна їм. Чи є вони державниками ?? Навряд... Вони більше дискредитують вас і роблять заручником", - написав Кривонос.
За словами Кривоноса, Зеленський 31 серпня пообіцяв йому зустрітися й обговорити проєкт закону "Про територіальну оборону України".
"Проєкт Закону готовий, минуло три місяці - і тиша, зустріч блокується. Ваші помічники роблять усе, аби зустріч зі мною не відбулася, та навмисно затягують процес створення ТРО", - пише Кривонос.
Генерал підкреслив, що просить президента про особисту зустріч і сподівається на його відповідь.
Будь ласка, зачекайте...
Это же твой коммент?)
ua Igor L
Зеленський на фоні провального порошенка виглядає ще дуже успішним Президентом. Дороги будують, армію та медицину фінансують рекордними обсягами, реформи проводять. порошенко навіть мріяти не міг про такі результати, бо направляв всі державні гроші в свою кишеню!
При теперішньому недорозумунні мова навіть не йде про реформи. Влада дефакто передана на відкуп бувшим регіоналам і йде тупо відкат до часів януковича. Ага ну і бородатому знову дозволили займатись любимою справою.
Прем'єр - Юля
Віце - Сенченко
мінекономіки - Уманський
шеф МВС - Кур
шеф МЗС - Немиря
генпрокурор - Шишкін
міноборони - Джеймс Меттіс(Аріель Цві? Глен Грант?)
нач ген штабу - Забродський(?)
СБУ - Налівайченко(?), Трепак(?)
ЖКХ - Кучеренко
суддівська рада - Васілєнко, Цокол, Гольнік
Перші кроки президента - референдум по ринку землі, Лугандону і амністія для атошників. Як тільки така угода на Київському віче буде узгоджена і схвалена, Зєля подасть у відставку і ми будемо нарешті мати якісну владу.
Ну десь так.
Доречі, така традиція обрання князів(очильників) була ще в Київській Русі і потім в Гетьманщині і запоріжській січі.
Как и любого адекватного гражданина меня категорически не устраивает, то что происходит в моей стране.
Что касается "газового договора", то во-первых не вижу лично ее заслуги (Если есть запрос на транзит газа, то она что, могла отказать?), а во-вторых, эксперты говорят, что на день заключения цена была на 30-40% ниже рыночной и условия самого договора, мягко говоря, для Украины не выгодные.
А ще й Бутусова кличуть на посаду оформити в МОУ ..
..... ахаха, ну не надо. кстати ошибок неск. в тексте, ну то таке, как и ваша посада
Да всё оно знает и видит. Просто это чучело страшно боится решать какие-либо вопросы, в принципе. Куда лучше врубить павлика и закрыться в "информационной капсуле".)
"Ах обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад"
Ёжики плакали и кололись но ели кактус. Боевого генерала в х...ер не ставят. Даже к телу не допускают, но он упорно занимает должность Заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Источник: https://censor.net/ru/n3235693.
В сортах.... не разбираемся. Этот генерал всегда останется "из блудни Зе"
и решение по полноценным БТрО саботируется с 15 года при полномПЭ.ну и при зеленой гнуси уже больше года..
Мерзкие трусливые создания, пришедшие на обмане народа