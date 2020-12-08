Google представив найпопулярніші запити українців у 2020 році: Коронавірус, Навальний, Вибори в США. ПЕРЕЛІК
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У році, що минає, українців найбільше хвилювали питання, пов'язані з коронавірусом - найпопулярнішим пошуковим запитом 2020 року в Google Україна став "коронавирус".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в блозі Google.
Також до першої десятки увійшли запити "Коронавирус рекомендации", "Симптомы коронавируса" і "Карантин в Украине". Крім того, в 2020 році зросла кількість запитів на тему дистанційного навчання – серед найпопулярніших запитів року сервіс "Google Classroom", освітній проєкт "На урок" і сервіс для відеоконференцій Zoom. Також українці цікавилися виборами в США, телевізійним шоу "Холостячка" і святами 2020 року.
У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про Олексія Навального, Джо Байдена і Олександра Лукашенко. Серед людей, які покинули нас у 2020 році, найбільше запитів було про актора Бориса Клюєва, баскетболіста Кобі Брайанта і письменника-сатирика Михайла Жванецького.
У 2020 році користувачі задавали багато питань, пов'язаних з коронавірусом: що таке пандемія, коронавірус, локдаун, карантин вихідного дня; як пошити маску, як зробити антисептик для рук, як лікувати коронавірус і як повернути нюх. Крім того, намагалися з'ясувати, що означає молодіжний сленг: що таке ауф, краш і крінж. Крім цього, українців хвилювало як вийти заміж, чому горить Австралія і як зробити все добре.
Повністю список найпопулярніших запитів 2020 року в Україні має такий вигляд (запити наведені мовою оригіналу):
Найпопулярніші запити:
- Коронавирус
- Коронавирус рекомендации
- Выборы в США
- Google Classroom
- Симптомы коронавируса
- На урок
- Холостячка
- Праздники 2020
- Карантин в Украине
- Zoom
Персони:
- Алексей Навальный
- Джо Байден
- Александр Лукашенко
- Михаил Ефремов
- Ким Чен Ын
- Артем Дзюба
- Дональд Трамп
- Геннадий Кернес
- Моргенштерн
- Билли Айлиш
Втрати:
- Борис Клюев
- Коби Брайант
- Михаил Жванецкий
- Диего Марадона
- Чедвик Боузман
- Армен Джигарханян
- Настя Тропицель
- Джордж Флойд
- Шон Коннери
- Валентина Легкоступова
Фільм:
- Заражение
- Малефисента 2
- После 2
- Холодное сердце 2
- Скажене весілля 2
- Джентльмены
- Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2
- Паразиты
- Отель "Белград"
- Форд против Феррари
Серіал:
- Бумажный дом
- Спіймати Кайдаша
- Ведьмак
- Игра на выживание
- Ход королевы
- Постучись в мою дверь
- Перевал Дятлова
- Ничто не случается дважды
- Жестокий Стамбул
- Содержанки
ТВ-шоу:
- Холостячка
- Холостяк 10
- Танці з зірками
- Оскар 2020
- Супермама
- Супер топ-модель по-українськи
- Голос країни 2020
- Евровидение 2020
- Від пацанки до панянки
- Наречена для тата
Покупка:
- Маска медицинская
- Пульсоксиметр
- Респиратор
- iPhone 12
- Антисептик
- Глицерин
- Парацетамол
- Картина по номерам
- Кварцевая лампа
- Кислородный концентратор
Питання: "Що таке?"
- что такое пандемия
- что такое коронавирус
- что такое локдаун
- что такое дефолт
- что такое ауф
- что такое снюс
- что такое краш
- что такое кринж
- что такое карантин выходного дня
- что такое чрезвычайное положение
Питання: "Як?"
- как сшить маску
- как сделать антисептик для рук
- как лечить коронавирус
- как передается коронавирус
- как правильно носить маску
- как умерла Свинка Пеппа
- как выйти замуж
- как вернуть обоняние
- как сделать всё хорошо
- как удалить аккаунт в инстаграм
Питання: "Чому?"
- почему горит Австралия
- почему растет доллар
- почему нельзя дарить часы
- почему не работает тик ток
- почему выбивает вайбер
- почему болит грудь
- почему хасиды едут в Умань
- почему нельзя спать напротив зеркала
- почему уволили Богдана
- почему в Италии так много заболевших
Книга:
- Маленькие женщины – Луиза Мэй Олкотт
- 365 дней – Бланка Липинская
- Гордость и предубеждение – Джейн Остин
- Ведьмак – Анджей Сапковский
- Мальчик в полосатой пижаме – Джон Бойн
- 1984 – Джордж Оруэлл
- Вторая жизнь Уве – Фредрик Бакман
- Оно – Стивен Кинг
- Таймлесс. Рубиновая книга – Керстин Гир
- После – Анна Тодд
Будь ласка, зачекайте...
Хотя возможно, большинство задающих подобные вопросы, ещё не доросли до выборов...
а вот шо запомнил так то шо "русские" запрашивали на порносайте, так конечно же ""анал".
и ведь, если послушать пранки Вольнова = каждый ""мужик" интересуется задом пранкера, а к удивлению нашему, кавказцы еще чаще интересуются. Так что тут статистика - типо я бы писал - что будет если сунуть ручищу в бочку солидола
Список личностей удивляет, кому интересны эти люди? но то такое.
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шо там у хохлов
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"анал - табу"
"мур-мур-мур"
Украина:
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