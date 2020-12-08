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Google представив найпопулярніші запити українців у 2020 році: Коронавірус, Навальний, Вибори в США. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Google представив найпопулярніші запити українців у 2020 році: Коронавірус, Навальний, Вибори в США. ПЕРЕЛІК

У році, що минає, українців найбільше хвилювали питання, пов'язані з коронавірусом - найпопулярнішим пошуковим запитом 2020 року в Google Україна став "коронавирус".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в блозі Google.

Також до першої десятки увійшли запити "Коронавирус рекомендации", "Симптомы коронавируса" і "Карантин в Украине". Крім того, в 2020 році зросла кількість запитів на тему дистанційного навчання – серед найпопулярніших запитів року сервіс "Google Classroom", освітній проєкт "На урок" і сервіс для відеоконференцій Zoom. Також українці цікавилися виборами в США, телевізійним шоу "Холостячка" і святами 2020 року.

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про Олексія Навального, Джо Байдена і Олександра Лукашенко. Серед людей, які покинули нас у 2020 році, найбільше запитів було про актора Бориса Клюєва, баскетболіста Кобі Брайанта і письменника-сатирика Михайла Жванецького.

У 2020 році користувачі задавали багато питань, пов'язаних з коронавірусом: що таке пандемія, коронавірус, локдаун, карантин вихідного дня; як пошити маску, як зробити антисептик для рук, як лікувати коронавірус і як повернути нюх. Крім того, намагалися з'ясувати, що означає молодіжний сленг: що таке ауф, краш і крінж. Крім цього, українців хвилювало як вийти заміж, чому горить Австралія і як зробити все добре.

Повністю список найпопулярніших запитів 2020 року в Україні має такий вигляд (запити наведені мовою оригіналу):

Найпопулярніші запити:

  1. Коронавирус
  2. Коронавирус рекомендации
  3. Выборы в США
  4. Google Classroom
  5. Симптомы коронавируса
  6. На урок
  7. Холостячка
  8. Праздники 2020
  9. Карантин в Украине
  10. Zoom

Персони:

  1. Алексей Навальный
  2. Джо Байден
  3. Александр Лукашенко
  4. Михаил Ефремов
  5. Ким Чен Ын
  6. Артем Дзюба
  7. Дональд Трамп
  8. Геннадий Кернес
  9. Моргенштерн
  10. Билли Айлиш

Втрати:

  1. Борис Клюев
  2. Коби Брайант
  3. Михаил Жванецкий
  4. Диего Марадона
  5. Чедвик Боузман
  6. Армен Джигарханян
  7. Настя Тропицель
  8. Джордж Флойд
  9. Шон Коннери
  10. Валентина Легкоступова

Фільм:

  1. Заражение
  2. Малефисента 2
  3. После 2
  4. Холодное сердце 2
  5. Скажене весілля 2
  6. Джентльмены
  7. Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2
  8. Паразиты
  9. Отель "Белград"
  10. Форд против Феррари

Серіал:

  1. Бумажный дом
  2. Спіймати Кайдаша
  3. Ведьмак
  4. Игра на выживание
  5. Ход королевы
  6. Постучись в мою дверь
  7. Перевал Дятлова
  8. Ничто не случается дважды
  9. Жестокий Стамбул
  10. Содержанки

ТВ-шоу:

  1. Холостячка
  2. Холостяк 10
  3. Танці з зірками
  4. Оскар 2020
  5. Супермама
  6. Супер топ-модель по-українськи
  7. Голос країни 2020
  8. Евровидение 2020
  9. Від пацанки до панянки
  10. Наречена для тата

Покупка:

  1. Маска медицинская
  2. Пульсоксиметр
  3. Респиратор
  4. iPhone 12
  5. Антисептик
  6. Глицерин
  7. Парацетамол
  8. Картина по номерам
  9. Кварцевая лампа
  10. Кислородный концентратор

Питання: "Що таке?"

  1. что такое пандемия
  2. что такое коронавирус
  3. что такое локдаун
  4. что такое дефолт
  5. что такое ауф
  6. что такое снюс
  7. что такое краш
  8. что такое кринж
  9. что такое карантин выходного дня
  10. что такое чрезвычайное положение

Питання: "Як?"

  1. как сшить маску
  2. как сделать антисептик для рук
  3. как лечить коронавирус
  4. как передается коронавирус
  5. как правильно носить маску
  6. как умерла Свинка Пеппа
  7. как выйти замуж
  8. как вернуть обоняние
  9. как сделать всё хорошо
  10. как удалить аккаунт в инстаграм

Питання: "Чому?"

  1. почему горит Австралия
  2. почему растет доллар
  3. почему нельзя дарить часы
  4. почему не работает тик ток
  5. почему выбивает вайбер
  6. почему болит грудь
  7. почему хасиды едут в Умань
  8. почему нельзя спать напротив зеркала
  9. почему уволили Богдана
  10. почему в Италии так много заболевших

Книга:

  1. Маленькие женщины – Луиза Мэй Олкотт
  2. 365 дней – Бланка Липинская
  3. Гордость и предубеждение – Джейн Остин
  4. Ведьмак – Анджей Сапковский
  5. Мальчик в полосатой пижаме – Джон Бойн
  6. 1984 – Джордж Оруэлл
  7. Вторая жизнь Уве – Фредрик Бакман
  8. Оно – Стивен Кинг
  9. Таймлесс. Рубиновая книга – Керстин Гир
  10. После – Анна Тодд
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Топ коментарі
+22
"как умерла Свинка Пеппа"....до слез...
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08.12.2020 15:58
+8
Пля, российские сериалы про ментов....
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08.12.2020 16:09
+8
совково-кацапська вата їсть все лайно
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08.12.2020 16:11
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"как умерла Свинка Пеппа"....до слез...
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08.12.2020 15:58 Відповісти
Google представил самые популярные запросы украинцев в 2020 году: Коронавирус, Навальный, Выборы в США - Цензор.НЕТ 487 Це піпець
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08.12.2020 16:03 Відповісти
А что случилось, она ж еще была молода?!
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08.12.2020 17:41 Відповісти
вроде говорили порно на первом месте во всем мире))))
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08.12.2020 15:58 Відповісти
про порно гуглю не кошерно
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08.12.2020 16:09 Відповісти
6. как умерла Свинка Пеппа
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08.12.2020 15:59 Відповісти
Особливо доставило: "как сделать все хорошо?"😁
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08.12.2020 16:00 Відповісти
Я даже не сомневаюсь за кого такие голосуют....
Хотя возможно, большинство задающих подобные вопросы, ещё не доросли до выборов...
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08.12.2020 16:12 Відповісти
хах, я ниче такого.

а вот шо запомнил так то шо "русские" запрашивали на порносайте, так конечно же ""анал".
и ведь, если послушать пранки Вольнова = каждый ""мужик" интересуется задом пранкера, а к удивлению нашему, кавказцы еще чаще интересуются. Так что тут статистика - типо я бы писал - что будет если сунуть ручищу в бочку солидола Google представил самые популярные запросы украинцев в 2020 году: Коронавирус, Навальный, Выборы в США - Цензор.НЕТ 1770
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08.12.2020 16:05 Відповісти
Дзюба?))))
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08.12.2020 16:08 Відповісти
Пля, российские сериалы про ментов....
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08.12.2020 16:09 Відповісти
совково-кацапська вата їсть все лайно
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08.12.2020 16:11 Відповісти
Та вроде никакого российского сериала про ментов. Вы просто телевизор не выключили.)
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08.12.2020 16:29 Відповісти
Список книг отличный. Фильмы, сериалы и тв почти без русни, это тоже хорошо.
Список личностей удивляет, кому интересны эти люди? но то такое.
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08.12.2020 16:10 Відповісти
вангую в рашке:
как выпить бутылку водки залпом
как извинится перед кадыровым
где купить икону путина
шо там у хохлов
как украсть и не сесть
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08.12.2020 16:10 Відповісти
За список фільмів thanks. Може щось цікаве.
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08.12.2020 16:12 Відповісти
єто не "запросы украинцев" а а рускоязычные запросы с Украины. На украинском запросы другие, плюс сюда наверно включены запросы с окупированых територий.
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08.12.2020 16:13 Відповісти
А "Как умерла свинка Пеппа?" и "Почему уволили Богдана?"-это просто вариации вопроса на одну и ту же тему?
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08.12.2020 16:14 Відповісти
интересы 4-го класса
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08.12.2020 16:15 Відповісти
Твою ж мать....
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08.12.2020 16:15 Відповісти
Надеюсь, что в 2021 году самым популярным будет вопрос - "Куда сбежал Зеля ?"
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08.12.2020 16:18 Відповісти
"корабельна сосна"
"анал - табу"
"мур-мур-мур"
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08.12.2020 16:24 Відповісти
Що характерно, політичні події в Україні нікого не цікавлять. Люди живуть осторонь від держави, бажано - подалі, щоби бризки лайна не долетіли.
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08.12.2020 16:32 Відповісти
И это абсолютно нормально. Серьёзно интересуются политикой крайне не значительное число граждан любой страны. Если бы рейтинг был не из 10, а из 100 пунктов, наверняка там появилось бы масса политики. Одно только- «почему уволили Богдана.» чего стоит! Украинцы к сожалению политизирована гораздо больше, чем любая другая европейская нация.
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08.12.2020 16:43 Відповісти
Поисковые тренды за сутки 7 декабря в гугл

Украина:
1. Жеребьевка ЧМ-2022 - 20 тыс+
2. Сампдория - Милан - 10 тыс+
3. Динамо киев - Ференцварош - 10 тыс+
4. День місцевого самоврядування - 5 тыс+
5. День української хустки - 5 тыс+

РФ:
1. Локдаун это - 10 тыс+
2. Александр Морозов - 10 тыс+

США:
1. Natalie Desselle Reid - 1 млн+
2. Buffalo Bills - 1 млн+
3. Cyberpunk 2077 - 500 тыс+
4. Chuck Yeager - 200 тыс+
5. Rashida Jones - 200 тыс+

Великобритания:
1. Floyd Mayweather - 200 тыс+
2. Judd Trump - 100 тыс+
3. Emma Chambers - 100 тыс+
4. Kevin Sinfield - 100 тыс+
5. Brighton vs Southampton - 50 тыс+
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08.12.2020 16:50 Відповісти
ТОП суточных запросов украинцев в гугл в декабре:
1 декабря, Шахтер - Реал - 200 тыс+
2 декабря, Ювентус Динамо - 100 тыс+
6 декабря, День Збройних сил України - 100 тыс+
6 декабря, Катерина Білокур - 200 тыс+

ТОП запросов за сегодня:
1. Cyberpunk 2077 - 10 тыс+
2. Вадим Черный - 5 тыс+
3. 8 декабря праздник - 5 тыс+
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08.12.2020 16:57 Відповісти
Ще один доказ, що більшість населення - це тупий совок.
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08.12.2020 16:59 Відповісти
Все какое-то женское.
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08.12.2020 17:10 Відповісти
так вона таки померла. RIP Пепа )))
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08.12.2020 19:21 Відповісти
надіюсь хоть пару банок з салом з неї закрутили і ковбаси напекли.
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08.12.2020 19:21 Відповісти
Ну НАвального в президенты!
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08.12.2020 20:54 Відповісти
Я правильно розумію що всі ці запити були російською?? У нас не Україна а Країна Кацапів.
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08.12.2020 21:11 Відповісти
Я наче на іншій планеті живу, нічого із цього списку не шукав, окрім запиту Шон Коннері, фільм "Паразити" і книга "1984" Орвела, яку читав десь у 2012 році. Google представив найпопулярніші запити українців у 2020 році: Коронавірус, Навальний, Вибори в США - Цензор.НЕТ 1822
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08.12.2020 21:36 Відповісти
Не верю...
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08.12.2020 21:37 Відповісти
 
 