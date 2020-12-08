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Вакцина проти коронавірусу з'явиться в аптеках не раніше осені 2021 року, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вакцина проти коронавірусу з'явиться в аптеках не раніше осені 2021 року, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

Люди, які не належать до груп ризику, зможуть придбати вакцину проти COVID-19 в аптечних мережах не раніше осені 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін.

"Треба зауважити, що зараз в Україні є 9 категорій людей, які належать до груп високого ризику. І це досить велика кількість. Ми розраховуємо на те, що широкий доступ вакцини, тобто - поява в аптечній мережі, буде відбуватися не раніше осені 2021 року. І це буде називатися широким доступом до вакцинації", - зазначив в.о. глави ЦГЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна подала першу частину заявки на поставку 8 млн доз вакцини проти COVID-19 в рамках світової ініціативи COVAX.

Також читайте: Україна подала першу частину заявки на 8 млн доз вакцини проти COVID-19 у межах COVAX, - ЦГЗ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
ИдИет. Да вчера показывали немецкую клинику. И там рады поступлению к ним вакцины, хотя не понимают как к ней подступиться. Так строгие температурные нормы. на память не помню но кажется минус 70, так что еще гадают как ей пользоваться.. А мы в АПТЕКАХ.. Это только от поноса в аптеках.
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08.12.2020 16:24
+7
а чому це мля вакцина повинна з'являтися в аптеках, а не в поліклініках у сімейних лікарів? Що кацапе Кузін, ще не наторгував собі на мерседеса?
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08.12.2020 16:14
+6
Бугагага, в Канаде в ЧЕТЫРЕ!!!! раза больше планируют закупить вакцин чем население. У нас вакцину раздерибанят, проколят себя, своих детей, родственников, всех "богоизбранных" и бодигардов всех мастей, а вы покупайте, в три дорога в аптеках, если будет за что. Быдло должно страдать, жаль, что из за зебыдла страдают и нормальные люди. Может на этот раз уже дойдет лохомассе отдавшей свой ничтожный голос сцыкливой антиукраинской кривбасовской опущенке, кого они на самом допустили к "рулю"? Я думаю нет, если ума нет, ему неоткуда появиться.
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08.12.2020 17:18
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а чому це мля вакцина повинна з'являтися в аптеках, а не в поліклініках у сімейних лікарів? Що кацапе Кузін, ще не наторгував собі на мерседеса?
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08.12.2020 16:14 Відповісти
Бляха достали уже. Крутят этими сроками, как цыган солнцем.
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08.12.2020 16:14 Відповісти
Думаю "спутник" и всякое подомное гавно будет на полках уже весной...
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08.12.2020 16:14 Відповісти
Нет, ты забыл кого и кто выбрал во власть? Появиться "Боярышник" - и нарекут его - ВАКЦИНОЙ!
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08.12.2020 19:18 Відповісти
Які аптеки?! Там що -70С можуть для зберігання вакцини забезпечити? Хіба що російськи помої під виглядом вакцини запропонують.
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08.12.2020 16:18 Відповісти
Китайская на подходе 97%
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08.12.2020 16:25 Відповісти
А кто в группе риска ? Только диабетики ? Дети не болеют , но переносят заразу . Болеют родители , тёти , дяди , дедушки , бабушки ...
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08.12.2020 16:20 Відповісти
.. а в переходах уже в январе.. Вакцина от коронавируса появится в аптеках не раньше осени 2021 года, - и.о. главы ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 2819
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08.12.2020 16:22 Відповісти
уверен, сначала вакцина по 9999,99 грн.появится в "эпицентрах"
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08.12.2020 16:22 Відповісти
ИдИет. Да вчера показывали немецкую клинику. И там рады поступлению к ним вакцины, хотя не понимают как к ней подступиться. Так строгие температурные нормы. на память не помню но кажется минус 70, так что еще гадают как ей пользоваться.. А мы в АПТЕКАХ.. Это только от поноса в аптеках.
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08.12.2020 16:24 Відповісти
Прокисшую со скидкой будут продавать.
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08.12.2020 17:11 Відповісти
Можно подумать, что до этого момента вакцинируют всех желающих из групп риска. Да нифига, уверен на 100%. Лучше бы появилась в аптеках как можно раньше, а каждый для себя решал - ждать от моря нашего государства погоды или нет.
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08.12.2020 17:10 Відповісти
Бугагага, в Канаде в ЧЕТЫРЕ!!!! раза больше планируют закупить вакцин чем население. У нас вакцину раздерибанят, проколят себя, своих детей, родственников, всех "богоизбранных" и бодигардов всех мастей, а вы покупайте, в три дорога в аптеках, если будет за что. Быдло должно страдать, жаль, что из за зебыдла страдают и нормальные люди. Может на этот раз уже дойдет лохомассе отдавшей свой ничтожный голос сцыкливой антиукраинской кривбасовской опущенке, кого они на самом допустили к "рулю"? Я думаю нет, если ума нет, ему неоткуда появиться.
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08.12.2020 17:18 Відповісти
++++++++++++++
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08.12.2020 18:49 Відповісти
Звичайно, бо владі нема куди гроші діти.
Вони і вдесятеро більше її закупити можуть.
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08.12.2020 20:18 Відповісти
Вор радуцкий с компанией решили набить себе карманы еще и на вакцине...
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08.12.2020 17:24 Відповісти
Угу. Як тільки, так і одразу! Хай лише в Гепограді "кракоділа" наварять у достатній кількості.
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08.12.2020 17:48 Відповісти
Кузін, в яких нах аптеках?
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08.12.2020 18:54 Відповісти
в аптеках то зачем ?
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09.12.2020 02:26 Відповісти
 
 