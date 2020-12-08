Вакцина проти коронавірусу з'явиться в аптеках не раніше осені 2021 року, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

Люди, які не належать до груп ризику, зможуть придбати вакцину проти COVID-19 в аптечних мережах не раніше осені 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін.

"Треба зауважити, що зараз в Україні є 9 категорій людей, які належать до груп високого ризику. І це досить велика кількість. Ми розраховуємо на те, що широкий доступ вакцини, тобто - поява в аптечній мережі, буде відбуватися не раніше осені 2021 року. І це буде називатися широким доступом до вакцинації", - зазначив в.о. глави ЦГЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна подала першу частину заявки на поставку 8 млн доз вакцини проти COVID-19 в рамках світової ініціативи COVAX.

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