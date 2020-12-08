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Полтавщина (739) вирок (902) Нові Санжари (122)

Жителів Нових Санжар, які кидали каміння в поліцейських, засудили до умовних термінів

Новини Цензор.НЕТ Події

Жителів Нових Санжар, які кидали каміння в поліцейських, засудили до умовних термінів

Жителі Нових Санжар Костянтин Бігдан і Михайло Галака отримали по 5 років умовно з випробувальним терміном 1 рік за масові заворушення. Минулої зими вони кидали каміння і цеглу в поліцейських, не пропускаючи автобуси з евакуйованими з Китаю українцями.

Про це "Громадському" повідомила адвокатка Бігдана Валентина Рябуха, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, він та Михайло Галака уклали угоду зі слідством та були засуджені за масові заворушення до 5 років з випробувальним терміном в 1 рік.

За даними слідства, Бігдан і Галака 20 лютого кидали каміння та цеглу у правоохоронців, перешкоджаючи проїзду автобусів з евакуйованими. Внаслідок цього постраждали п’ятеро правоохоронців.

"Вони там кидали каміння, били вікна. Вони робили це за власним бажанням, тому що тоді там всі піднялись, ішли колонами. Люди були налякані", — розповіла адвокатка.

Читайте також: Двоє учасників заворушень у Нових Санжарах отримали по 5 років в'язниці з випробувальним терміном

Як повідомив адвокат Галаки Ігор Дичук, раніше угоду уклали ще кілька затриманих. Серед них двоє мешканців Нових Санжар. Загалом правоохоронці повідомляли про 10 підозр за фактом масових заворушень у лютому 2020 року та 8 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, в лютому Україна евакуювала своїх громадян з китайського Уханя, який тоді був епіцентром епідемії коронавірусу. Евакуйованих вирішили розмістити в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах Полтавської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З подіями в Нових Санжарах розберуться правоохоронці. Це було штучне блокування, - Зеленський

Місцеві жителі спробували не пропустити їх до населеного пункту, сталися сутички з правоохоронцямиНа місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку. На місце прибули очільник МВС Арсен Аваков і тогочасний прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію. Пізніше виявилося, що всі вони здорові.
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Топ коментарі
+1
не могли. Уогда на границе Польши с Украиной скопился бы 1 млн. граждан Украины, которых не пускает Украина, был бы грандиозный международный скандал.
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08.12.2020 17:04
+1
Фамилию Бигдан придумал ни Микола Азиров?
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08.12.2020 17:31
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08.12.2020 16:26 Відповісти
а могли бы послушаться жителей Новых Санжар, и не только, закрыть границы, особенно с к*цапами, ввести пограничный \ межобластной карантин и т.д. и т.п. - и глядишь не получили бы потери населения сравнимые (а скоро возможно и превышающие) с войной с Х#йлом и ко.
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08.12.2020 16:40 Відповісти
Думаешь они сильно расстроены "потерей населения"? Посмотри статистику: в основном умирают или с хроническими болезнями или старики. А это значит "минус доп. расходы для бюджета" (пенсиии, пособия, больничные). Поэтому у нас такая "борьба" с ковидом.
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08.12.2020 16:57 Відповісти
От ковида никто не умирает. Умирают вместе с ковидом,Разницу чувствуете?
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08.12.2020 17:01 Відповісти
Встречный вопрос: А вы чувствуете разницу между "словестной эквилибристикой" и "конструктивным диалогом"?
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09.12.2020 09:09 Відповісти
Только когда оппонент склонен к расхождению, а не топит за фигню стоя на своем до последнего.
Размер патогена сотые доли микрона, сквозь тряпку, любую, проходит без проблем.
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09.12.2020 15:19 Відповісти
Понял тебя. Ты из секты "весь мир идиоты, а я самый умный". Вопросов не имею.
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09.12.2020 15:48 Відповісти
Да, я именно из такой секты. Потому что большинство людей действительно идиоты. Ты бы для начала что то по делу сказал, конструктивно. А ты как все остальные, увидел секту и давай свое несогласие проявлять в виде гадостных выражений собеседнику. Вот и разобрались.
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09.12.2020 16:50 Відповісти
не могли. Уогда на границе Польши с Украиной скопился бы 1 млн. граждан Украины, которых не пускает Украина, был бы грандиозный международный скандал.
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08.12.2020 17:04 Відповісти
карантин на месяц у границы в палатках (за свой счет, или хрен с ним, в кредит). это ж блин неизвестный смертельный вирус (на то время), да и тепло было. + армия и полевые госпиталя, чтобы показать, что все серьезно. а так - все власть имущие поржали с Санжар и свалили на отдых, откуда одними из первых как раз и привезли это говно, прямо в Киев. бабло победило, а позже - если одним можно, то можно и всем, чего напрягаться.
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08.12.2020 17:28 Відповісти
держать месяц в ралатках 1 млн. людей? Они бы на 2-й ден снесли те палатки вместе с теми кто их охраняет.
Чтобы запереть миллион граждан в палатки на месяц, надо иметь огромную армию, готовую без размышления стрелять на поражение по своим, быть Сев. Кореей или Китаем.
В Украине это невозможно.
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08.12.2020 17:33 Відповісти
там прям целый миллион захотел вернуться? - очень вряд ли. у нас народ в основном не тупой, и в курсе реалий. а в Польше как минимум медицина на уровне. да и вообще-то война пять лет шла - эвакуацию и всякие временные убежища надо было уже уметь делать. (ну и карантин не на месяц, а недели на две я думаю могли бы спокойно ввести, если бы хотели, особенно вначале, и народ поддержал бы, даже судя по тем же Санжарам, и даже стреляли бы на поражение, если бы им оружие дали - а так была фактическая имитация бурной деятельности, как привыкли)
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08.12.2020 17:51 Відповісти
ты статистику посмотри, сколько возвращалось в феврале-марте.
Поляки ввели карантин и куча предприятий остановились, украинцы остались без зарплаты, и чтобы не проедать накопленное ломанулись домой. Весной урожай некому было убирать. У меня возде дома поля перекапывали, укроп, редиску, столовую свеклу бери сколько унесешь.
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08.12.2020 18:00 Відповісти
ну максимум 10 000 в день, на две недели это 100 000, проблематично конечно, но имхо вполне реально. это ж не курорт чтобы прям пять звезд обеспечивать, а вполне себе чп.
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08.12.2020 18:35 Відповісти
Фамилию Бигдан придумал ни Микола Азиров?
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08.12.2020 17:31 Відповісти
А тому , хто спровокував цю ситуацію що? Чи за піар, неінформування , і за залякування людей гладять по голівці?
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08.12.2020 17:47 Відповісти
да, уж...сейчас они выглядят лохами...
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08.12.2020 18:07 Відповісти
А могли і розстріляти............
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08.12.2020 18:26 Відповісти
Завіз з Ухані (тоді епіцентра епідемії) заражених людей на тоді чисту територію України - то злочинне порушення протиепідемічних і карантинних заходів виписаних віками і кров"ю мільйонів людей. Заразва (інфекція) має бути ізольована НА МІСЦІ до повної ліквідації. Головний негідник цього дійства - то т.з. "президент" України і його кліка, котрі спецом на виконання злочину послали до Китаю літаки. Стихійний протест жителів Санджар - то природня реакція (свого роду інстинкт виживання) на цей дикий злочинний дебілізм, уведений в ранг державної політики. Мало того - дебільний клоун у ранзі Президента України збирався ще послати літака в Китай за ... курвою з песиком. Мабуть, щоб з нею злягтися і сфоткатися по приїзді на відосік. Обдолбані аморали. Такими негідниками і була ця короновірусна зараза рознесена з Ухані по всьому світу. А зараз людей судять за потести... скоти ЇХ СУДИТИ ТРЕБА
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08.12.2020 20:45 Відповісти
 
 