Жителів Нових Санжар, які кидали каміння в поліцейських, засудили до умовних термінів

Жителі Нових Санжар Костянтин Бігдан і Михайло Галака отримали по 5 років умовно з випробувальним терміном 1 рік за масові заворушення. Минулої зими вони кидали каміння і цеглу в поліцейських, не пропускаючи автобуси з евакуйованими з Китаю українцями.

Про це "Громадському" повідомила адвокатка Бігдана Валентина Рябуха, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, він та Михайло Галака уклали угоду зі слідством та були засуджені за масові заворушення до 5 років з випробувальним терміном в 1 рік.

За даними слідства, Бігдан і Галака 20 лютого кидали каміння та цеглу у правоохоронців, перешкоджаючи проїзду автобусів з евакуйованими. Внаслідок цього постраждали п’ятеро правоохоронців.

"Вони там кидали каміння, били вікна. Вони робили це за власним бажанням, тому що тоді там всі піднялись, ішли колонами. Люди були налякані", — розповіла адвокатка.

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Як повідомив адвокат Галаки Ігор Дичук, раніше угоду уклали ще кілька затриманих. Серед них двоє мешканців Нових Санжар. Загалом правоохоронці повідомляли про 10 підозр за фактом масових заворушень у лютому 2020 року та 8 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, в лютому Україна евакуювала своїх громадян з китайського Уханя, який тоді був епіцентром епідемії коронавірусу. Евакуйованих вирішили розмістити в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах Полтавської області.

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Місцеві жителі спробували не пропустити їх до населеного пункту, сталися сутички з правоохоронцями. На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку. На місце прибули очільник МВС Арсен Аваков і тогочасний прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію. Пізніше виявилося, що всі вони здорові.